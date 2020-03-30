С 30 марта москвичи и жители Подмосковья не смогут выходить из дома без веской причины.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям регионов проработать возможность введения режима изоляции для всех россиян. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, пишет «Интерфакс».

С 30 марта режим изоляции введен в Москве и Московской области. Жителям нельзя покидать дома без веской причины — например, выгула собаки, поездки на работу (если человек обязан работать) или похода в ближайший магазин. Приезжать в Москву и уезжать из города пока можно.

Принятые в Москве и Подмосковье меры — это «логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», заявил Мишустин.

Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя: работают только аптеки, продуктовые магазины, медучреждения, транспорт и некоторые другие организации жизнеобеспечения.