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Право
Татьяна Боброва
10 034

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил регионам ввести всеобщий режим изоляции — как в Москве Материал редакции

С 30 марта москвичи и жители Подмосковья не смогут выходить из дома без веской причины.

191 комментарий
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям регионов проработать возможность введения режима изоляции для всех россиян. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, пишет «Интерфакс».

С 30 марта режим изоляции введен в Москве и Московской области. Жителям нельзя покидать дома без веской причины — например, выгула собаки, поездки на работу (если человек обязан работать) или похода в ближайший магазин. Приезжать в Москву и уезжать из города пока можно.

Принятые в Москве и Подмосковье меры — это «логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», заявил Мишустин.

Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя: работают только аптеки, продуктовые магазины, медучреждения, транспорт и некоторые другие организации жизнеобеспечения.

Вслед за Москвой и Подмосковьем всеобщий режим изоляции ввели власти Мурманской области, пишут «Ведомости» со ссылкой на оперштаб региона. Режим изоляции введут и в Калининградской области с 31 марта.

#новость #коронавирус

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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границы России с 30 марта
Исключение сделают для дипломатов, жителей Калининградской области и ещё некоторых категорий граждан.
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191 комментарий
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Kaschey Bessmertny

59

Когда же они поймут, что "правильно" и "законно" это разные вещи. Самоизоляция это правильно, но незаконно! Вводите режим ЧС, узаконьте комендантский час! Чем раньше все рухнет, тем быстрее построим новое!

Ответить

Денис Демидов

Kaschey
43

Мэр не может ввести комендантский час, это должен делать президент. 
Президент не хочет рисковать рейтингом, поэтому имеем то, что имеем, просьбы самоизолироваться.

Ответить

evilnw

Денис
55

Слабость президента очень показательна в данной ситуации, где его больше заботит рейтинг и обнуление, чем реальное положение вещей. Он фактически сейчас самоизолировался от проблемы, чтобы не навредить рейтингу.

Ответить

donJorhe .

evilnw
30

Посмотрите как власти общаются с жителями. Канада, Европа, Штаты и т д... Все на экранах, все постоянно в контакте. У нас полная неразбериха. Кредит под 0% для помощи предприятиям озвучили - в банках даже не слышали об этом пока. Что-то все не организовано то так? 

Ответить

Денис Демидов

donJorhe
28

Это называется стрелки перевести, чтобы когда директор скажет денег на зарплаты нет, сотрудники подумали, вот упырь, власть ему беспроцентных кредит дает, а он денег нет. Небось себе на новый мерс отложил, гад.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

И, самое интересное, ведь отложил!

Ответить

Денис Демидов

Sergei
1

На политтехнологов они деньги не жалеют ))))

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
0

На менеджеров, там где нужны люди дела

Ответить

Konstantin K

donJorhe
4

Наш Губер из Инстаграма не вылезает и каждый день есть новости о состоянии дел в области

Ответить

Денис Демидов

Konstan…
5

У нас от губернаторов одно только название, это не США, где он может даже осужденных на казнь помиловать. Что делает какой-то чиновник  не очень интересно, интересно лишь то, что делает тот у кого есть власть, т.е. Путин.

Ответить

Алексей

Денис
0

Хорошо, что подписка обнулилась и впереди 20 долгих счастливых лет. Хлопки, нуление и самоизоляция. Как называется эта болезнь? 

Ответить

smm DAD

Konstan…
0

какой у вас регион?

Ответить

Konstantin K

smm
–7

Неважно какой) Не Москва и не МО\ЛО

Ответить

Денис Демидов

Konstan…
6

Чего зажали регион? Это же не ФИО и прописка, могли бы ссылку на его инстаграмм дать.

Ответить

Станислав

Денис
0

Челябинский губернатор так делает, например

Ответить

Денис Демидов

Станисл…
0

Молодец он, только власти у него кот наплакал, максимум, может из федерально бюджета чуть больше неклянчить.
Я когда читаю новости про нашего Голубева, аж жалко его, импотента.

Ответить

Nick Sidorov

donJorhe
3

Сказочный руководитель потому что

Ответить

Andrei Samuilik

donJorhe
–10

Да да, куда же России до просвященной Европы и США. Даже по числу заражённых и тут в конце плетётся.

Ответить

Денис Демидов

evilnw
9

А вы думали, тефлоновый это что-то хорошее? Это именно так и делается, когда жопа, спрятаться, а как мост открывать то впереди всех.
Но что удивительно (точнее нет) работает, пипл хавает, получается, народ реально заслуживает того, кто его имеет (с)

Ответить

donJorhe .

Денис
9

Делают штрафы за нарушение карантина, а объявляют самоизоляцию. Получается за нарушение самоизоляции штрафа нет. А на карантине единицы людей. Опять лажа

Ответить

Денис Демидов

donJorhe
10

Расчет на юридически неграмотное население (95%) - взять на испуг.

Ответить

Alex Somoff

Денис
–6

Расчет на то, что граждан у нас не надо палками мудохать как в Индии. Если расчет не оправдается, я обоими руками поддержу индийский вариант.

Ответить

Денис Демидов

Alex
10

Дело не в палках, при объявлении нормального ЧП и карантина, придется страну деньгами залить, а этого олигархам не хочется, вот их холуй и вертится как уж на сковородке, фуфло с тв втирает.

Ответить

Комментарий удален

Денис Демидов

Alex
1

Логично, все делать вовремя, а не сопли жевать.
Если бы в январе закрыли бы границу для туристов, то сейчас вообще ничего не было бы.

Ответить

Alex Somoff

Денис
–3

Задним умом все сильны

Ответить

Денис Демидов

Alex
8

Для чего им такие бюджеты на спецслужбы? Зачем кучу советников держат? Аналитические службы. Для чего генштаб нужен тогда?
Думаете Путину не докладывали об истинном положении дел в КНР?

Ответить

Alex Somoff

Денис
–3

так а что воем то, у нас какие-то проблемы с переполненными больницами?

Ответить

Денис Демидов

Alex
8

Да, инфекционные отделения уже забиты в крупных городах, медперсонала уже не хватает даже в раскрученной коммунарке. Скоро будут проблемы с реанимацией. Как бы уже катастрофой пахнет.

Ответить

Alex Somoff

Денис
–11

а ты к курсе, что за фейки тебя можно притянуть? Есть официальная инфа?

Ответить

Денис Демидов

Alex
5

Я тут твоему коллеге уже скидывал инфу, сначала прифегел, что чел просит пруфы на секрет полишинеля, потом понял, работа такая у него, надо понять.
https://piter.tv/event/Botkinskaya_bolnica_perepolnena_pacientov_s_grippom_i_otravleniem_nekuda_klast/
https://www.bfm.ru/news/440029
https://doctorpiter.ru/articles/24370/
https://www.belpressa.ru/society/zdravoohranenie/30424.html
https://www.infpol.ru/212254-spim-v-koridore-tut-zhe-moemsya-vrachi-infektsionnoy-bolnitsy-ulan-ude-rasskazali-kak-oni-zhivut-ne-/
https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-gorodskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnitse-v-krasnodare-ne-khvataet-mest-dlya-patsientov/

«Спим в коридоре, тут же моемся»: Врачи…
По их словам, в таких условиях им придётся жить не менее двух месяцев
www.infpol.ru
В городской детской клинической больнице в…
Инфекционный блок расширяют за счет других отделений
www.livekuban.ru
Ответить

Alex Somoff

Денис
–6

Вот цитата с твоей статьи "Прежде в периоды эпидподъема ОРВИ и гриппа в этой больнице перепрофилировали только два терапевтических отделения. "
Те это нормальная ситуация, что не держат инфекционки на всех возможных пациентов, в период эпидподъема перепрофилируют другие отделения. 
В чем проблема то? 
В период гололеда травмы тоже забиты и очередь на улице, зато летом свободно.

Ответить

Денис Демидов

Alex
3

Проблема в том, что больницы некоторые забиты, перепрофилировать нечего, почитай по всем ссылкам, предлагают срочно начать больницы строить.
Медперсонала УЖЕ не хватает, по социальным сетям ищут, даже в раскрученной на всю страну коммунарке не хватает, куда Путин приезжал.
Карантин еще не ввели, а медицинская система уже по швам трещит.
Но ты одобрямс и дальше.

Ответить

Alex Somoff

Денис
1

А как по твоему, в коммунарке откуда персонал? Там новая больница, ясень пень ищут людей, их же вместе со стенами не построят. Предлагать можно что угодно, решат как нужно не ты и не я. Там есть необходимый цифры и данные, нужно будет - построят, не нужно - перепрофилируют. У тебя нет ни данных, ни понимания как это все работает, зато куча советов как сделать правильно. Феномен.

Ответить

Денис Демидов

Alex
0

У меня зато море данных, что у них нифига не получается, обосрутся в очередной раз, потом будут СМИ подчищать, первый раз что ле?

Ответить

Alex Somoff

Денис
–1

Обосрались пока в Европе.
Давай данные, раз у тебя своя статистика, сравним с официальной.

Ответить

Денис Демидов

Alex
1

Смысл сравнивать прозрачную Европу и РФ где коронавируса почти нет, просто всплеск ОРВИ и пневмании, ну и тестов нет толком. 
Смешной ты.

Ответить

Alex Somoff

Денис
0

Понял, статистики не будет.

Ответить

Денис Демидов

Alex
2

Как и нормальных тестов, будет массовый ОРВИ и пневмания и чуть-чуть коронавируса.
За отсутствие прозрачной статистики скажи спасибо вертикали путинской.

Ответить

Alex Somoff

Денис
0

ну и про коллег и работу - тебе может на какие-нить сайты про политоту? там модно, свой\чужой, проплачен\не проплачен, кем и когда.

Ответить

Александр Якунин

Денис
0

Не было оснований, до 11 марта, ВОЗ сами тормозили, можно сколько угодно ругать предпринятые действия, говорит как надо.
Но главное самостоятельная забота о себе и близких, остальное лирика, видно что гос апарат работает.

Введение ЧС на территории всех регионов не логичен.

С Москвой все ясно, если ситуация ухудшится , закроют, ЧС и отдача Управление коменданту города , я даже не знаю кто он, но полностью за ввод военных и закрытие Москвы.

Как выглядит Москва после введения полной…
С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции для граждан любого возраста. Выходить из дома…
www.rbc.ru
Ответить

Карфаген должен

Алексан…
0

видно что гос апарат работает.

Видно? Где там наш нулевой?
Вот вам неделя выходных, но кто не хочет, можете поработать.
Вот вам новый нолог.
Вот вам страховые взносы 15%, но как-нибудь потом.
Вот вам кредиты, но тоже потом.

Князья на местах пытаются выкручиваться, но не могут, потому что это не их компетенция, власти у них ноль.

Ответить

Александр Якунин

Карфаген
0

И да и нет.

В Италии назревают бунты и погромы
Как европейские страны переживают карантин
www.kommersant.ru
Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
1

На понт же! :)

Ответить

Виталий Воробьев

evilnw
2

Если он жив вообще)

Ответить

Алексей Бурнатный

Денис
0

Пока не раздодутся хлопки

Ответить

Andrei Samuilik

Kaschey
–1

Почему отдельные идиоты так ратуют за введение комендатского часа? Они лучше наверное знают ограничивать людей нужно в рекомендательной форме или в принудительном порядке.

Ответить

Денис Демидов

Andrei
13

Если бороться с эпидемией, то бороться всерьез. Людей раздражает имитация, наелись вдоволь за годы стабильности.

Ответить

Alex Somoff

Денис
–2

Людям насрать как это называется, это ушибленные борцуны в любой трактовке ищут или слабость власти или проеб.
Объявили комендантский час - паника власти, мы все просрали. Объявили рекомендательный карантин - власти недостаточно паникуют и отстранились, мы опять же все просрали.

Ответить

Денис Демидов

Alex
8

Так это оказывается сила, что не могут нормальный карантин ввести?
Что касается того, что борцуны всегда не довольно, согласен, это массовое дело. Я стараюсь критиковать конкретные шаги исходя из своих представлений, как надо делать по уму.

Ответить

Alex Somoff

Денис
0

Да вам пора определится, либо власть охуела и творит что хочет, или власть ничего не может и сцыт. Или трусы или крестик.

Ответить

Денис Демидов

Alex
9

Не вижу в этом противоречия, власть и творит, что хочет и ни черта сделать не может в чем-то более серьезном, чем что-то у кого-то отжать.
Это обычное явление для любой сгнившей системы. Сделать что-то с конкретной персоналией всегда без проблем, а сделать что-то с массами уже нет, так как нет запаса прочности, чтобы не снесли, чтобы можно было продолжить творить беспредел с персоналиями, заводик там подрезать, нефть и газ через прокладку перепродать.

Ответить

Alex Somoff

Денис
–2

Это взаимоисключающие параграфы. 

Ответить

Денис Демидов

Alex
9

Нет, просто вы не понимаете, как работает власть.
Власть работает на добровольном подчинении масс, только индивида можно нагнуть силой.
По отношению к индивидам власть офигела конкретно, особенно в сфере экономики.
А по отношениям к массам ничего сделать не может, так как не имеет легитимности. Это когда люди верят в заявленную цель того или иного решения, так как верят, что они избрали эту власть и они смогут её поменять.
В свою легитимность даже Путин не верит, решив отказаться от нормального референдума.

Ответить

Alex Somoff

Денис
–3

Какой бред, особенно про легитимность.
Да всем насрать - когда пошлины ввели на праворучки, на дальнем востоке народ бунтовал, все привыкли к мусору праворукому. 
И что? ОМОН порядок навел, все проблемы решились. 

Ответить

Денис Демидов

Alex
0

Что ты знаешь про праворукие авто? У меня был праворукий паджеро мини, я этот вопрос очень хорошо знаю, пробовали запрещать праворукие в течении десятилетия, если не больше. Постоянно заднею включали, это с учетом того, что на дальнем востоке людей кот наплакал живет и запретили только ввоз и только в прошлом году.

Ответить

Alex Somoff

Денис
–5

Да уж прям. Запретили одним днем (ввели пошлины весь смысл пропал).
Вышел омон, вправил мозги таким как ты шатателям, вопросы про импотенцию власти как-то сразу снялись.
Какое-то время потом таскали "конструкторы" под документы, пока не вправили мозги уже ментам местным. 
Что нового ты можешь рассказать про этот вопрос?

Ответить

Денис Демидов

Alex
0

Просветляйся ольгинский.
Противостояние с правым рулем с затишьями и обострениями идет в стране уже более десятка лет. Инициаторами введения запретов выступают как чиновники, так и эксперты вместе с отдельными гражданами. Последние две категории активистов выдвигают частные инициативы, иногда подают петиции, которые, впрочем, не находят отклика у обремененной автомобилями части населения России.

https://1gai.ru/baza-znaniy/522463-vvedut-li-s-iyulya-2019-goda-zapret-na-pravorulnye-avtomobili.html

Власти нашли способ отучить автомобилистов от…
Введут ли с июля 2019 года запрет на праворульные автомобили? Некоторые категории праворульного…
1gai.ru
Ответить

Homo Sapiens

Денис
0

Поржал 😆 

Ответить

Денис Демидов

Homo
3

Тут был вопрос о том, что дескать власть может действовать быстро и четко, дескать за раз праворукие запретили, омоном все недовольных заткнули, а не на десятилетие растянули как в реале.

И этот график по всем б.у., по праворуким он другой будет. На дальнем востоке их очень любят, они реально качественнее леворуких, у самого паджерик был праворукий.

Ответить

Комментарий удален

Sergei Timofeyev

Alex
4

Она хочет, но не может, так как импотенция сильно бьёт по психике.

Ответить

Комментарий удален

Sergei Timofeyev

Alex
3

Если вы не умеете в аллегорию и форму речи, то это ваши проблемы. Именно так сейчас и обстоит дело. Во многих сферах. Государственное управление - не эффективно.

Ответить

Комментарий удален

Sergei Timofeyev

Alex
3

Заведите себе кухарку наконец. Это будет полезно для вас: вы будете всегда сыты, а возможно и не только.

Ответить

Месье Никита

Alex
2

Людям вообще на все насрать. Вот только через месяц-другой не поднимайте везде плач ярославны, что вас посокращали всех нахрен, а у вас кредиты-ипотеки-дети. Сидите и молчите в тряпочку. 

Ответить

Комментарий удален

Шувалов Константин

Денис
0

Денис, можно как то Вам в личку написать? Есть вопрос по работе с Китаем, и я на нем застрял ни туда, ни сюда. У меня у самого магазин, читал Ваши посты, ситуация прямо как у меня.
Извините что пишу сюда, просто больше никак не выйти на контакт :)

Ответить

Денис Демидов

Шувалов
3

Пишите здесь, в одной из моих статей. Мне в личку не интересно, я денег за консультации не беру, а комментов к статьям можно набить, может еще кому полезно будет почитать.

Ответить

Джек Воробей

Kaschey
–20

тебя вот родили, а стыдно почему-то мне, а не твоим родителям...

Ответить

Laugh Radiant

Джек
3

Для вас же было написано: «детям и впечатлительным не смотреть»

Ответить

Konstantin K

Laugh
3

И беременным

Ответить

Sergei Timofeyev

Kaschey
1

Уже очень скоро.

Ответить

Ioanne

41

У нас дурачки в регионе уменьшили количество транспорта, в итоге транспорт переполнен сегодня с утра. Хотя, должны наоборот увеличить его количество, чтобы меньше народу было в транспорте и субсидировать такси, например.

Ответить

Igor Kachura

Ioanne
8

А как они его увеличат? Построят за ночь новые автобусы?

Ответить

Ioanne

Igor
14

В парках всегда есть автобусы, троллейбусы, трамваи, которые стоят даже в обычные дни.

Ответить

Дмитрий Чарушин

Ioanne
3

а водители тоже 'cтоят'?

Ответить

Ioanne

Дмитрий
14

Никогда не слышал о нехватке водителей в нашей стране.

Ответить

Володя Родионов

Ioanne
3

А она есть, зарплаты, насколько я знаю, задерживают и занижают.

Ответить

Глеб Атаманкин

Володя
0

Мигранты работают в 2 смены, решая проблему малой зарплаты ее умножением на 2.

Ответить

Михаил Попов

Ioanne
3

Почитайте о транспортной реформе в Твери)).
Автобусы купили, а про водителей забыли.

Ответить

Денис Демидов

Igor
1

Теплушки пустить...

Ответить

roko kotta

25

Если бы изначально с начала марта жестко изолировали всех вернувшихся праздношатающихся туристов - потенциальных разносчиков бактериологического оружия, не пришлось бы так радикально самоизолировать всю страну. Сегодняшние жёсткие меры и начинающийся кризис бизнеса это следствие безответственности вернувшихся переносчиков болезни.

Ответить

Kaschey Bessmertny

roko
29

Люди одинаково безответственны во всех странах. Сегодняшние жёсткие меры и начинающийся кризис бизнеса это следствие неверных решений тех, кто не умеет делать выводы и думает, что нас уж точно это не коснется!

Ответить

Александр Максаков

Kaschey
12

точно. Подруга живет в Нью-Йорке, несмотря на то, что у них там самый больший пиздец в мире, там люди также гуляют по улицам и паркам. 

Ответить

Nik Mich

Александр
0

Это правда.

Ответить

donJorhe .

Kaschey
3

Государство как инструмент за который люди платят - не эффективный инструмент. Не стоит оно тех денег получается? Или просто нужно не только оплачивать эту услугу, но и контролировать кто там и как работает? Утопия? 

Ответить

Konstantin K

donJorhe
8

Государство это возведённая в закон воля правящего класса. Это вам не услуга. Это инструмент насилия и принуждения.

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
8

Поэтому политики постоянно врут, не скажет же Путин прямо по телевизору: дорогие россияне, я попрошу вас посидеть дома, так как мои наниматели - олигархи, сказали, что денег на нормальный карантин не дадут.

Ответить

Konstantin K

Денис
0

Но...но как же! ведь это мы его выбирали! я даже на выборы ходил! И ведь он все время их ругает! я по телевизору видел!

Ответить

Сослан Сакшин

Konstantin
0

ТОЛЬКО АНТИСИСТЕМА!

Ответить

Денис Демидов

roko
9

Для этого и существует власть, чтобы не нужно было все списывать на безответственных граждан. Именно власть могла автоматом помещать в карантин всех, кто прибывает из неблагополучных регионов мира.

Ответить

Sergei Timofeyev

Денис
1

Именно власть должна была этим заниматься и обеспечивать карантин для отдельных граждан, но ей некогда до простых людей.

Ответить

Денис Демидов

Sergei
6

Не в "некогда" дело. Дело в прочности властей, способна ли она принуждать к чему-то сотни тысяч людей прибывающих из-за рубежа, не развалится ли она после этого, поверит ли ей население, что это не для того, чтобы гостиницы Крыма набить?
С этим у властей РФ проблема, она просто недееспособна, население ей не верит, снесет её при любом резком противоречии. Поэтому, она и не дергается, чтобы доступ к нефте\газу не потерять.

Ответить

Владислав Егоров

roko
6

Безответственности властей, которые не проконтролировали вернувшихся должным образом. Верить в сознательность людей нельзя. Даже если бы 90% честно самоизолировались, 10% несознательных вполне достаточно, чтобы разнести вирус. При этом долгое время многие страны считались "безопасными", прибывшим из них изолироваться не заставляли - и так далее.

Ответить

Ilya Sholomicky

roko
6

Месяц-два назад власть имела возможность остановить все международные авиарейсы и закрыть границы.  Вируса в РФ еще не было.
Власти не сделали это своевременно.

И вот наконец наша власть прекращает полеты и закрывает границы.
Только уже в нагрузку к этому получили эпидемию, панику, безработных, экономический кризис.

Это цена страха брать ответственность.

Ответить

Andrei Samuilik

roko
1

Ого, получается полпланеты безотвественных. И только ты там со своего дивана умнее всех.

Ответить

Sergey Beltyukov

roko
0

Это бы только оттянуло начало и мы бы были еще на карантине, когда весь мир бы уже переболел.

Ответить

Денис Демидов

Sergey
0

Этого бы хватило, чтобы медицинская система не захлебывалась.

Ответить

Andrei Samuilik

Денис
3

А она уже захлебывается ? Поведайте нам. Тут просто каждый пятый умнее властей, каждый третий главный санитарный врач, и каждый четвёртый новоиспечённый вирусолог международного значения .

Ответить

Денис Демидов

Andrei
3

Да, койко-мест в инфекционных отделениях уже не хватает, если больных просят дома лечиться, надеясь на сознательность, что не будут соседей заражать.
Тестов тоже не хватает, скоро будет дефицит мест в реанимации.

Ответить

Andrei Samuilik

Денис
–1

Пруфы будут или так языком потрепатьcя?

Ответить

Антон Штадлер

Andrei
3

Ну тестов реально не хватает. В РФ они, к тому же, менее чувствительные, если верить инфекционистам из Боткинской больницы, и в регионах серологические только делают, иначе какой смысл из условной Вологодской области отправлять на перепроверку в Мск и Новосибирск?
Про нехватку мест в реанимации я не слышал. А вот для плановых больных с другими диагнозами переносят время проведения лечения на новые сроки и действительно отменяют несрочные операции

Ответить

Денис Демидов

Andrei
2

https://piter.tv/event/Botkinskaya_bolnica_perepolnena_pacientov_s_grippom_i_otravleniem_nekuda_klast/
https://www.bfm.ru/news/440029
https://doctorpiter.ru/articles/24370/
https://www.belpressa.ru/society/zdravoohranenie/30424.html
https://www.infpol.ru/212254-spim-v-koridore-tut-zhe-moemsya-vrachi-infektsionnoy-bolnitsy-ulan-ude-rasskazali-kak-oni-zhivut-ne-/
https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-gorodskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnitse-v-krasnodare-ne-khvataet-mest-dlya-patsientov/

Вас в гугле забанили? Или вы из ольгинских будете?
Требовать пруф на полишенель.

В Боткина из-за нехватки мест пациентов кладут в…
Более 10 пациентов вынуждены лежать на всеобщем обозрении.
piter.tv
Ответить

Александр Горелик

33

не смогут выходить из дома без веской причины.

всегда так делал

Ответить

Вася Пражкин

26

 Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям регионов проработать возможность введения режима самоизоляции для всех россиян.

Мишустин: - Ну вы там сами порешайте у себя.
Регионы: А где же президент?
Мишустин: В бункер едет, не до вас сейчас.

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Yuri Ahmedov

20

Однажды чиновник сказал: вводим режим ЧС. И у него отвалилась жопа. 

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Vitaly

17

Вот у меня в компании 478 действующих договоров. По всем кроме прав есть много обязанностей. И как их выполнять? У нас как обычно правовая казуистика. Вроде и ЧС, а вроде и нет. Сидим в ограничениях, но обязательства нужно выполнять. Сбер комиссию за обслуживание счета списал, манго телефонию грозится отключить без оплаты, Билайн корпоративные мобильники блокирует, провайдер удаленки даёт на оплату 3 дня. Сотрудники требуют отпускных, а поставщики шлют письма что в отсрочку ничего продавать больше не будут. И это утро понедельника.

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Michael Petrov

Vitaly
5

а для этого и задумывалось. "власть" не хочет брать на себя ответственность и убытки. ***тесь как хотите.
сплошные "рекомендации" и "предложения", а потом на основании этой туалетной бумаги и трепа на ящик, кто то начинает пугать штрафами и т.п.

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Артём Палённый

14

И сидеть мы так будем до майских праздников... в лучшем случае.

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Вадим Загребнев

Артём
1

Китайцы с декабря сидели. Только сейчас перестало почти количество зараженных

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Дмитрий Струков

Вадим
0

Китайцы сработали гораздо четче. У нас пока подобного не видно, но шанс еще есть.

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Sergei Timofeyev

Артём
0

А на майские поедем на шашылки!

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Sasha Bochkin

3

Обнулись просто. Буду гулять с собакой, в 100 метрах срать будет, прямо на детской площадке.

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Nik Mich

Sasha
15

А вы какашки за своей собакой убираете?

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Make Luv

Nik
12

мишустин уберет

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Johnny Vorony

Make
0

Ему есть за кем убирать :)

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Сослан Сакшин

Sasha
3

а типа в 200 метрах от дома собаке срать норм? будешь спокоен?

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Игорь Рачук

Сослан
14

Там уже чужая детская площадка! Всё норм!

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Екатерина Фатеева

Sasha
0

Ок, кэп 🖖🏼

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Oleg Oleg

9

Абсолютно непонятно на какой срок это введено в Москве? Читал-читал указ, так нифига не понял. В пункте два говорится о выходных днях с 28 по 5 апреля, в пункте 6 о детишках до 12 апреля, а в пункте 9 о том, что запрещено выходить, но никакой дата не проставлено. Плюс не вижу никакой ответственности за невыполнение этого распоряжения

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Sergey Ontime

Oleg
0

Указ для разумных людей, понимающих, для чего и зачем. Хочешь бегать голый, бегай, конечно. Но лучше не надо. Такой посыл)

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Sergei Timofeyev

Sergey
3

А как указ может ограничивать базовые права человека?

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Oleg Oleg

Sergei
0

Указ может ограничивать чего угодно. Только из-за этого необходимы особые правовые условия вроде введение чрезвычайной ситуации. А власти такой ситуации не объявляют. Поэтому несомненно законность такого указа без чрезвычайной ситуации хорошо бы проверить в конституционном суде.
Просто режима ЧС нет, людей с работы приходится выталкивать.

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Sergei Timofeyev

Oleg
0

Они ссылаются на 68-ФЗ.

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Anton Habardin

8

Странно, что выезд из города не закрыли

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Евгения Дудинец

8

Да что за независимые штаты такие у нас. Введите уже карантин всеобщий или ЧС, ссыкуны мишустинские

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John Lee Miller

2

Почему разрешен выезд/заезд в/из Москвы? Закройте город. Не допускайте ошибок Астаны с Алматой. Там тоже 3 дня решались закрывать город, люди в течение этого времени разъехались по другим городам и поселкам, и в итоге парктически в кажодом крупном городе имеем по зараженному.

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p0st

John
9

дружок аноним, искренне тебе желаю остаться в усть-пиздинске после командировки без возможности улететь домой или получить деньги

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John Lee Miller

p0st
2

я так и сделал, чтобы не распространять. тебе желаю терпения и здоровья! касательно денег, это уже траблы самого человека, знает же в каком гос-ве живет, нужно думать наперед. Гос-во не поможет.

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Вадим Загребнев

p0st
2

Почитайте про эпидемию кори в Москве и как, точнее, из-за каких быстрых и жёстких мер её получилось остановить от распространения в регионы. Мы готовы потерять Москву, но не готовы потерять Россию

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Oleg Oleg

Вадим
0

Советский Союз с Россией не путайте

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p0st

Вадим
0

Так вопросов нет, назовите эпидемию - эпидемией, карантин - карантином.
И начинайте действовать, как в 59м - это честно и понятно.

А пытаться и на ёлку сесть и жопу не ободрать - это такое себе.
И дайте блин, статистику не от "оперштаба им. Раковой&Собянина" с отсутствием реальных данных по переболевшим и заразившимся.

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Sergei Timofeyev

p0st
1

если бы ввели, то это был бы форс-мажор и разговор был совсем иным. Да, так надо было сделать. Никого не принимать, а если принимать, то на карантин.

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p0st

Sergei
0

Тогда пришлось бы и кубышку распечатать и войска ввести. А значит что-то сделать и рискнуть, а ВВ любит выжидать, пока ситуацию сама собой решится или кто-то её решит.
Решит товарищ Оленевод - будет приемником и вся грудь в крестах, не решит - уедет разводить оленей обратно в тундру, но чуточку подальше.

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Sergei Timofeyev

p0st
0

Режим ЧС будут завтра обсуждать.

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Екатерина Фатеева

4

Тот момент, когда поняла, что мне для таких случаев нужна собака, чтобы ребёнок мог выйти с ней на улицу и подышать свежим воздухом по уважительной причине.

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Arthur Niazyan

Екатерина
9

Пойду своего кота выгуливать.

Ответить

Kaschey Bessmertny

Екатерина
8

Вы не одна такая! Сервис по суточной аренде собак в Европе бьет рекорды по темпам роста! 

Ответить

Nick Sidorov

Екатерина
6

Дайте ему пачку сосисок с собой и все

Ответить

Sergey Ontime

Екатерина
1

Зачем обманывать этот временный режим, чтобы что?

Ответить

Anton Ilabanau

Sergey
0

тупость человеческая...

Ответить

Никита Марушков

Екатерина
1

Достаточно поводка. Если что - собака убежала.

Ответить

Anton Ilabanau

Екатерина
0

> чтобы ребёнок мог выйти с ней на улицу и подышать свежим воздухом

про карантин слышала? можно в википедии еще почитать что это такое.

Ответить

Екатерина Фатеева

Anton
–1

Вы, несомненно, блеснули пониманием ситуации)

Ответить

Filipp Dev

Екатерина
0

Вот тоже об это думаю 😐

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Алексей Тарасов

Екатерина
0

...мог выйти с ней на улицу и подышать свежим
короновирусом

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Сергей Силаев

5

Мне вот интересно, что люди будут есть, когда сейчас не дополучат зп за март, и вообще не получат ничего за апрель? У нас куча народу сидит на серой или вообще чёрной зп, самозанятые.

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Alexey Fedorov

Сергей
2

Пособие по безработице увеличили до 12 тысяч. Вставайте на биржу. 

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Сергей Силаев

Alexey
3

круто наверное получать по 12 000, когда сьем квартиры только стоит в р-не 30))

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Alexey Fedorov

Сергей
3

Я сам в Москве снимаю, мне собственник предложил отсрочить платежи на 3 месяца, я думаю я с ним еще и договорюсь о снижении стоимости в 2 раза. Но в моем случае ситуация не критичная. Если не москвич - вариант уехать обратно в регион пока ситуация не стабилизируется. 

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Месье Никита

Alexey
3

А как? Биржа в ленобласти, например, закрыта. В СПБ возможно тоже. И в указе сказано - выходить только на работу и за продуктами, про биржу ничего 

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Денис Демидов

Месье
1

Через госуслуги это еще не делаетcя?

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Alexey Fedorov

Денис
0

Если и не делается - то вопрос недели-двух, щас подключат. 

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Денис Демидов

Alexey
7

Технически, это действительно легко, но практически, государство получит миллионы безработных и соответствующие расходы.
Сомневаюсь, что они будут упрощать постановку на учет, а тем более упрощать нахождение там.

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Антон

Сергей
–6

Согласившиеся на чёрную за, сами дураки.

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Alexey Fedorov

Антон
1

Да, серая зп как бы изначально подразумевает риски. Другое дело что такой форс мажор бывает раз в 50 лет. 

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Michael Petrov

Alexey
9

вы не из россии? "раз в 50 лет"... ага..

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Sergei Timofeyev

Michael
3

Раз в 5-7 лет :)

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