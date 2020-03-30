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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
С 30 марта москвичи и жители Подмосковья не смогут выходить из дома без веской причины.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям регионов проработать возможность введения режима самоизоляции для всех россиян. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами, пишет «Интерфакс».
С 30 марта режим самоизоляции введен в Москве и Московской области. Жителям нельзя покидать дома без веской причины — например, выгула собаки, поездки на работу (если человек обязан работать) или похода в ближайший магазин. Приезжать в Москву и уезжать из города пока можно.
Принятые в Москве и Подмосковье меры — это «логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом», заявил Мишустин.
Для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя: работают только аптеки, продуктовые магазины, медучреждения, транспорт и некоторые другие организации жизнеобеспечения.
Вслед за Москвой и Подмосковьем всеобщий режим самоизоляции ввели власти Мурманской области, пишут «Ведомости» со ссылкой на оперштаб региона. Режим самоизоляции введут и в Калининградской области с 31 марта.
Когда же они поймут, что "правильно" и "законно" это разные вещи. Самоизоляция это правильно, но незаконно! Вводите режим ЧС, узаконьте комендантский час! Чем раньше все рухнет, тем быстрее построим новое!
Мэр не может ввести комендантский час, это должен делать президент.
Президент не хочет рисковать рейтингом, поэтому имеем то, что имеем, просьбы самоизолироваться.
Посмотрите как власти общаются с жителями. Канада, Европа, Штаты и т д... Все на экранах, все постоянно в контакте. У нас полная неразбериха. Кредит под 0% для помощи предприятиям озвучили - в банках даже не слышали об этом пока. Что-то все не организовано то так?
Это называется стрелки перевести, чтобы когда директор скажет денег на зарплаты нет, сотрудники подумали, вот упырь, власть ему беспроцентных кредит дает, а он денег нет. Небось себе на новый мерс отложил, гад.
И, самое интересное, ведь отложил!
На политтехнологов они деньги не жалеют ))))
Наш Губер из Инстаграма не вылезает и каждый день есть новости о состоянии дел в области
У нас от губернаторов одно только название, это не США, где он может даже осужденных на казнь помиловать. Что делает какой-то чиновник не очень интересно, интересно лишь то, что делает тот у кого есть власть, т.е. Путин.
Неважно какой) Не Москва и не МО\ЛО
Чего зажали регион? Это же не ФИО и прописка, могли бы ссылку на его инстаграмм дать.
Молодец он, только власти у него кот наплакал, максимум, может из федерально бюджета чуть больше неклянчить.
Я когда читаю новости про нашего Голубева, аж жалко его, импотента.
Да да, куда же России до просвященной Европы и США. Даже по числу заражённых и тут в конце плетётся.
А вы думали, тефлоновый это что-то хорошее? Это именно так и делается, когда жопа, спрятаться, а как мост открывать то впереди всех.
Но что удивительно (точнее нет) работает, пипл хавает, получается, народ реально заслуживает того, кто его имеет (с)
Делают штрафы за нарушение карантина, а объявляют самоизоляцию. Получается за нарушение самоизоляции штрафа нет. А на карантине единицы людей. Опять лажа
Расчет на юридически неграмотное население (95%) - взять на испуг.
Расчет на то, что граждан у нас не надо палками мудохать как в Индии. Если расчет не оправдается, я обоими руками поддержу индийский вариант.
Дело не в палках, при объявлении нормального ЧП и карантина, придется страну деньгами залить, а этого олигархам не хочется, вот их холуй и вертится как уж на сковородке, фуфло с тв втирает.
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Логично, все делать вовремя, а не сопли жевать.
Если бы в январе закрыли бы границу для туристов, то сейчас вообще ничего не было бы.
Задним умом все сильны
Для чего им такие бюджеты на спецслужбы? Зачем кучу советников держат? Аналитические службы. Для чего генштаб нужен тогда?
Думаете Путину не докладывали об истинном положении дел в КНР?
так а что воем то, у нас какие-то проблемы с переполненными больницами?
Да, инфекционные отделения уже забиты в крупных городах, медперсонала уже не хватает даже в раскрученной коммунарке. Скоро будут проблемы с реанимацией. Как бы уже катастрофой пахнет.
а ты к курсе, что за фейки тебя можно притянуть? Есть официальная инфа?
Я тут твоему коллеге уже скидывал инфу, сначала прифегел, что чел просит пруфы на секрет полишинеля, потом понял, работа такая у него, надо понять.
https://piter.tv/event/Botkinskaya_bolnica_perepolnena_pacientov_s_grippom_i_otravleniem_nekuda_klast/
https://www.bfm.ru/news/440029
https://doctorpiter.ru/articles/24370/
https://www.belpressa.ru/society/zdravoohranenie/30424.html
https://www.infpol.ru/212254-spim-v-koridore-tut-zhe-moemsya-vrachi-infektsionnoy-bolnitsy-ulan-ude-rasskazali-kak-oni-zhivut-ne-/
https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-gorodskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnitse-v-krasnodare-ne-khvataet-mest-dlya-patsientov/
Вот цитата с твоей статьи "Прежде в периоды эпидподъема ОРВИ и гриппа в этой больнице перепрофилировали только два терапевтических отделения. "
Те это нормальная ситуация, что не держат инфекционки на всех возможных пациентов, в период эпидподъема перепрофилируют другие отделения.
В чем проблема то?
В период гололеда травмы тоже забиты и очередь на улице, зато летом свободно.
Проблема в том, что больницы некоторые забиты, перепрофилировать нечего, почитай по всем ссылкам, предлагают срочно начать больницы строить.
Медперсонала УЖЕ не хватает, по социальным сетям ищут, даже в раскрученной на всю страну коммунарке не хватает, куда Путин приезжал.
Карантин еще не ввели, а медицинская система уже по швам трещит.
Но ты одобрямс и дальше.
А как по твоему, в коммунарке откуда персонал? Там новая больница, ясень пень ищут людей, их же вместе со стенами не построят. Предлагать можно что угодно, решат как нужно не ты и не я. Там есть необходимый цифры и данные, нужно будет - построят, не нужно - перепрофилируют. У тебя нет ни данных, ни понимания как это все работает, зато куча советов как сделать правильно. Феномен.
У меня зато море данных, что у них нифига не получается, обосрутся в очередной раз, потом будут СМИ подчищать, первый раз что ле?
Обосрались пока в Европе.
Давай данные, раз у тебя своя статистика, сравним с официальной.
Смысл сравнивать прозрачную Европу и РФ где коронавируса почти нет, просто всплеск ОРВИ и пневмании, ну и тестов нет толком.
Смешной ты.
Понял, статистики не будет.
Как и нормальных тестов, будет массовый ОРВИ и пневмания и чуть-чуть коронавируса.
За отсутствие прозрачной статистики скажи спасибо вертикали путинской.
ну и про коллег и работу - тебе может на какие-нить сайты про политоту? там модно, свой\чужой, проплачен\не проплачен, кем и когда.
Почему отдельные идиоты так ратуют за введение комендатского часа? Они лучше наверное знают ограничивать людей нужно в рекомендательной форме или в принудительном порядке.
Если бороться с эпидемией, то бороться всерьез. Людей раздражает имитация, наелись вдоволь за годы стабильности.
Людям насрать как это называется, это ушибленные борцуны в любой трактовке ищут или слабость власти или проеб.
Объявили комендантский час - паника власти, мы все просрали. Объявили рекомендательный карантин - власти недостаточно паникуют и отстранились, мы опять же все просрали.
Так это оказывается сила, что не могут нормальный карантин ввести?
Что касается того, что борцуны всегда не довольно, согласен, это массовое дело. Я стараюсь критиковать конкретные шаги исходя из своих представлений, как надо делать по уму.
Да вам пора определится, либо власть охуела и творит что хочет, или власть ничего не может и сцыт. Или трусы или крестик.
Не вижу в этом противоречия, власть и творит, что хочет и ни черта сделать не может в чем-то более серьезном, чем что-то у кого-то отжать.
Это обычное явление для любой сгнившей системы. Сделать что-то с конкретной персоналией всегда без проблем, а сделать что-то с массами уже нет, так как нет запаса прочности, чтобы не снесли, чтобы можно было продолжить творить беспредел с персоналиями, заводик там подрезать, нефть и газ через прокладку перепродать.
Это взаимоисключающие параграфы.
Нет, просто вы не понимаете, как работает власть.
Власть работает на добровольном подчинении масс, только индивида можно нагнуть силой.
По отношению к индивидам власть офигела конкретно, особенно в сфере экономики.
А по отношениям к массам ничего сделать не может, так как не имеет легитимности. Это когда люди верят в заявленную цель того или иного решения, так как верят, что они избрали эту власть и они смогут её поменять.
В свою легитимность даже Путин не верит, решив отказаться от нормального референдума.
Какой бред, особенно про легитимность.
Да всем насрать - когда пошлины ввели на праворучки, на дальнем востоке народ бунтовал, все привыкли к мусору праворукому.
И что? ОМОН порядок навел, все проблемы решились.
Что ты знаешь про праворукие авто? У меня был праворукий паджеро мини, я этот вопрос очень хорошо знаю, пробовали запрещать праворукие в течении десятилетия, если не больше. Постоянно заднею включали, это с учетом того, что на дальнем востоке людей кот наплакал живет и запретили только ввоз и только в прошлом году.
Да уж прям. Запретили одним днем (ввели пошлины весь смысл пропал).
Вышел омон, вправил мозги таким как ты шатателям, вопросы про импотенцию власти как-то сразу снялись.
Какое-то время потом таскали "конструкторы" под документы, пока не вправили мозги уже ментам местным.
Что нового ты можешь рассказать про этот вопрос?
Просветляйся ольгинский.
Противостояние с правым рулем с затишьями и обострениями идет в стране уже более десятка лет. Инициаторами введения запретов выступают как чиновники, так и эксперты вместе с отдельными гражданами. Последние две категории активистов выдвигают частные инициативы, иногда подают петиции, которые, впрочем, не находят отклика у обремененной автомобилями части населения России.
https://1gai.ru/baza-znaniy/522463-vvedut-li-s-iyulya-2019-goda-zapret-na-pravorulnye-avtomobili.html
Поржал 😆
Тут был вопрос о том, что дескать власть может действовать быстро и четко, дескать за раз праворукие запретили, омоном все недовольных заткнули, а не на десятилетие растянули как в реале.
И этот график по всем б.у., по праворуким он другой будет. На дальнем востоке их очень любят, они реально качественнее леворуких, у самого паджерик был праворукий.
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Она хочет, но не может, так как импотенция сильно бьёт по психике.
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Если вы не умеете в аллегорию и форму речи, то это ваши проблемы. Именно так сейчас и обстоит дело. Во многих сферах. Государственное управление - не эффективно.
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Заведите себе кухарку наконец. Это будет полезно для вас: вы будете всегда сыты, а возможно и не только.
Людям вообще на все насрать. Вот только через месяц-другой не поднимайте везде плач ярославны, что вас посокращали всех нахрен, а у вас кредиты-ипотеки-дети. Сидите и молчите в тряпочку.
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Денис, можно как то Вам в личку написать? Есть вопрос по работе с Китаем, и я на нем застрял ни туда, ни сюда. У меня у самого магазин, читал Ваши посты, ситуация прямо как у меня.
Извините что пишу сюда, просто больше никак не выйти на контакт :)
Пишите здесь, в одной из моих статей. Мне в личку не интересно, я денег за консультации не беру, а комментов к статьям можно набить, может еще кому полезно будет почитать.
тебя вот родили, а стыдно почему-то мне, а не твоим родителям...
Для вас же было написано: «детям и впечатлительным не смотреть»
У нас дурачки в регионе уменьшили количество транспорта, в итоге транспорт переполнен сегодня с утра. Хотя, должны наоборот увеличить его количество, чтобы меньше народу было в транспорте и субсидировать такси, например.
А как они его увеличат? Построят за ночь новые автобусы?
а водители тоже 'cтоят'?
Почитайте о транспортной реформе в Твери)).
Автобусы купили, а про водителей забыли.
Если бы изначально с начала марта жестко изолировали всех вернувшихся праздношатающихся туристов - потенциальных разносчиков бактериологического оружия, не пришлось бы так радикально самоизолировать всю страну. Сегодняшние жёсткие меры и начинающийся кризис бизнеса это следствие безответственности вернувшихся переносчиков болезни.
Люди одинаково безответственны во всех странах. Сегодняшние жёсткие меры и начинающийся кризис бизнеса это следствие неверных решений тех, кто не умеет делать выводы и думает, что нас уж точно это не коснется!
точно. Подруга живет в Нью-Йорке, несмотря на то, что у них там самый больший пиздец в мире, там люди также гуляют по улицам и паркам.
Государство как инструмент за который люди платят - не эффективный инструмент. Не стоит оно тех денег получается? Или просто нужно не только оплачивать эту услугу, но и контролировать кто там и как работает? Утопия?
Государство это возведённая в закон воля правящего класса. Это вам не услуга. Это инструмент насилия и принуждения.
Поэтому политики постоянно врут, не скажет же Путин прямо по телевизору: дорогие россияне, я попрошу вас посидеть дома, так как мои наниматели - олигархи, сказали, что денег на нормальный карантин не дадут.
Но...но как же! ведь это мы его выбирали! я даже на выборы ходил! И ведь он все время их ругает! я по телевизору видел!
Для этого и существует власть, чтобы не нужно было все списывать на безответственных граждан. Именно власть могла автоматом помещать в карантин всех, кто прибывает из неблагополучных регионов мира.
Именно власть должна была этим заниматься и обеспечивать карантин для отдельных граждан, но ей некогда до простых людей.
Не в "некогда" дело. Дело в прочности властей, способна ли она принуждать к чему-то сотни тысяч людей прибывающих из-за рубежа, не развалится ли она после этого, поверит ли ей население, что это не для того, чтобы гостиницы Крыма набить?
С этим у властей РФ проблема, она просто недееспособна, население ей не верит, снесет её при любом резком противоречии. Поэтому, она и не дергается, чтобы доступ к нефте\газу не потерять.
Безответственности властей, которые не проконтролировали вернувшихся должным образом. Верить в сознательность людей нельзя. Даже если бы 90% честно самоизолировались, 10% несознательных вполне достаточно, чтобы разнести вирус. При этом долгое время многие страны считались "безопасными", прибывшим из них изолироваться не заставляли - и так далее.
Месяц-два назад власть имела возможность остановить все международные авиарейсы и закрыть границы. Вируса в РФ еще не было.
Власти не сделали это своевременно.
И вот наконец наша власть прекращает полеты и закрывает границы.
Только уже в нагрузку к этому получили эпидемию, панику, безработных, экономический кризис.
Это цена страха брать ответственность.
Ого, получается полпланеты безотвественных. И только ты там со своего дивана умнее всех.
Это бы только оттянуло начало и мы бы были еще на карантине, когда весь мир бы уже переболел.
Этого бы хватило, чтобы медицинская система не захлебывалась.
А она уже захлебывается ? Поведайте нам. Тут просто каждый пятый умнее властей, каждый третий главный санитарный врач, и каждый четвёртый новоиспечённый вирусолог международного значения .
Да, койко-мест в инфекционных отделениях уже не хватает, если больных просят дома лечиться, надеясь на сознательность, что не будут соседей заражать.
Тестов тоже не хватает, скоро будет дефицит мест в реанимации.
Пруфы будут или так языком потрепатьcя?
Ну тестов реально не хватает. В РФ они, к тому же, менее чувствительные, если верить инфекционистам из Боткинской больницы, и в регионах серологические только делают, иначе какой смысл из условной Вологодской области отправлять на перепроверку в Мск и Новосибирск?
Про нехватку мест в реанимации я не слышал. А вот для плановых больных с другими диагнозами переносят время проведения лечения на новые сроки и действительно отменяют несрочные операции
https://piter.tv/event/Botkinskaya_bolnica_perepolnena_pacientov_s_grippom_i_otravleniem_nekuda_klast/
https://www.bfm.ru/news/440029
https://doctorpiter.ru/articles/24370/
https://www.belpressa.ru/society/zdravoohranenie/30424.html
https://www.infpol.ru/212254-spim-v-koridore-tut-zhe-moemsya-vrachi-infektsionnoy-bolnitsy-ulan-ude-rasskazali-kak-oni-zhivut-ne-/
https://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/v-gorodskoy-detskoy-klinicheskoy-bolnitse-v-krasnodare-ne-khvataet-mest-dlya-patsientov/
Вас в гугле забанили? Или вы из ольгинских будете?
Требовать пруф на полишенель.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям регионов проработать возможность введения режима самоизоляции для всех россиян.
Мишустин: - Ну вы там сами порешайте у себя.
Регионы: А где же президент?
Мишустин: В бункер едет, не до вас сейчас.
Вот у меня в компании 478 действующих договоров. По всем кроме прав есть много обязанностей. И как их выполнять? У нас как обычно правовая казуистика. Вроде и ЧС, а вроде и нет. Сидим в ограничениях, но обязательства нужно выполнять. Сбер комиссию за обслуживание счета списал, манго телефонию грозится отключить без оплаты, Билайн корпоративные мобильники блокирует, провайдер удаленки даёт на оплату 3 дня. Сотрудники требуют отпускных, а поставщики шлют письма что в отсрочку ничего продавать больше не будут. И это утро понедельника.
а для этого и задумывалось. "власть" не хочет брать на себя ответственность и убытки. ***тесь как хотите.
сплошные "рекомендации" и "предложения", а потом на основании этой туалетной бумаги и трепа на ящик, кто то начинает пугать штрафами и т.п.
И сидеть мы так будем до майских праздников... в лучшем случае.
Китайцы с декабря сидели. Только сейчас перестало почти количество зараженных
Китайцы сработали гораздо четче. У нас пока подобного не видно, но шанс еще есть.
Обнулись просто. Буду гулять с собакой, в 100 метрах срать будет, прямо на детской площадке.
а типа в 200 метрах от дома собаке срать норм? будешь спокоен?
Абсолютно непонятно на какой срок это введено в Москве? Читал-читал указ, так нифига не понял. В пункте два говорится о выходных днях с 28 по 5 апреля, в пункте 6 о детишках до 12 апреля, а в пункте 9 о том, что запрещено выходить, но никакой дата не проставлено. Плюс не вижу никакой ответственности за невыполнение этого распоряжения
Указ для разумных людей, понимающих, для чего и зачем. Хочешь бегать голый, бегай, конечно. Но лучше не надо. Такой посыл)
А как указ может ограничивать базовые права человека?
Указ может ограничивать чего угодно. Только из-за этого необходимы особые правовые условия вроде введение чрезвычайной ситуации. А власти такой ситуации не объявляют. Поэтому несомненно законность такого указа без чрезвычайной ситуации хорошо бы проверить в конституционном суде.
Просто режима ЧС нет, людей с работы приходится выталкивать.
Почему разрешен выезд/заезд в/из Москвы? Закройте город. Не допускайте ошибок Астаны с Алматой. Там тоже 3 дня решались закрывать город, люди в течение этого времени разъехались по другим городам и поселкам, и в итоге парктически в кажодом крупном городе имеем по зараженному.
я так и сделал, чтобы не распространять. тебе желаю терпения и здоровья! касательно денег, это уже траблы самого человека, знает же в каком гос-ве живет, нужно думать наперед. Гос-во не поможет.
Почитайте про эпидемию кори в Москве и как, точнее, из-за каких быстрых и жёстких мер её получилось остановить от распространения в регионы. Мы готовы потерять Москву, но не готовы потерять Россию
если бы ввели, то это был бы форс-мажор и разговор был совсем иным. Да, так надо было сделать. Никого не принимать, а если принимать, то на карантин.
Тот момент, когда поняла, что мне для таких случаев нужна собака, чтобы ребёнок мог выйти с ней на улицу и подышать свежим воздухом по уважительной причине.
Вы не одна такая! Сервис по суточной аренде собак в Европе бьет рекорды по темпам роста!
Зачем обманывать этот временный режим, чтобы что?
> чтобы ребёнок мог выйти с ней на улицу и подышать свежим воздухом
про карантин слышала? можно в википедии еще почитать что это такое.
Да что за независимые штаты такие у нас. Введите уже карантин всеобщий или ЧС, ссыкуны мишустинские
Мне вот интересно, что люди будут есть, когда сейчас не дополучат зп за март, и вообще не получат ничего за апрель? У нас куча народу сидит на серой или вообще чёрной зп, самозанятые.
Пособие по безработице увеличили до 12 тысяч. Вставайте на биржу.
круто наверное получать по 12 000, когда сьем квартиры только стоит в р-не 30))
Я сам в Москве снимаю, мне собственник предложил отсрочить платежи на 3 месяца, я думаю я с ним еще и договорюсь о снижении стоимости в 2 раза. Но в моем случае ситуация не критичная. Если не москвич - вариант уехать обратно в регион пока ситуация не стабилизируется.
А как? Биржа в ленобласти, например, закрыта. В СПБ возможно тоже. И в указе сказано - выходить только на работу и за продуктами, про биржу ничего
Через госуслуги это еще не делаетcя?
Если и не делается - то вопрос недели-двух, щас подключат.
Технически, это действительно легко, но практически, государство получит миллионы безработных и соответствующие расходы.
Сомневаюсь, что они будут упрощать постановку на учет, а тем более упрощать нахождение там.
Да, серая зп как бы изначально подразумевает риски. Другое дело что такой форс мажор бывает раз в 50 лет.
вы не из россии? "раз в 50 лет"... ага..
Раз в 5-7 лет :)
во. сразу видно нашего. разбирается =)
Когда захочется есть, согласитесь и за суп работать. Даже за холодный.
Смысла никакого, "умные" жители НеРезиновой рванут по регионам и родственникам.
К нам в регион летают самолеты из Москвы без каких либо ограничений, цены просели, перелет стоит копейки.
По стране надо вводить ограничения на передвижение, а не только упоротую Москву спасать тем более полумерами.
Согласен, все города нужно закрывать. Просто в Моске наибольшее количество людей проживают, поэтому нужно мегаполисы в первую очередь закрывать и ближайшие города-сптуники.
Так в том то и дело что с этими полумерами, зараженные жители сталицы пытаются свалить, а аэропорты по стране открыты. В тот же Калининград в день около десяти рейсов из Москвы, а еще тут тепло, солнышко и море(хоть и холодное)... И куда кинутся жители скучной Москвы по которой передвигаться нельзя, но из которой можно свалить? Сюда к нам в том числе! Если закрывать как вы сказали в первую очередь Москву и ближайшие города то полностью, ограничив авиа, жд транспорт.
Да, тут нужно полное автократическое решение. Без всяких исключений.
чёртов наплыв анонимов с однотипными никами, спасибо Оленеводу
А на другие города распространится помощь пенсионерам, как в Москве? А выплаты по потере работы тоже такие же будут?