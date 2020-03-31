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До этого он действовал в 23 регионах.
Госдума приняла сразу в трёх чтениях поправки о возможности введения специального налогового режима для самозанятых на территории всей России. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Теперь регионы смогут самостоятельно решить, будут ли они вводить такой налоговый режим и в какие сроки. До этого Минфин рассчитывал распространить действие закона на все регионы с 1 июля 2020 года.
Эксперимент по введению льготного налогового режима для самозанятых начался в январе 2019 года. Сначала он действовал только в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане, а с января 2020 года — ещё в 19 регионах, в том числе Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Согласно закону, в качестве самозанятых могут зарегистрироваться россияне с годовым доходом до 2,4 млн рублей, которые работают «на себя» без наёмных сотрудников. Они могут платить налог по ставке 4% при оказании услуг и продаже товаров физлицам и по ставке 6% — юрлицам и ИП.
Другие в кризис пособия раздают, у нас последнюю шкуру сдирают. Русь-матушка.
А вы хотели как во Франции? Или как в США? Там солдаты НАТО везде. Говорят сейчас они находят слабых и стреляют в них льготами и прямыми дотациями.
Уже в лицо говорят что все предприниматели жулики. Какие пособия-то?
"Италии приходится владельцам малого бизнеса, чьи магазины закрылись. Они пока не получили обещанную от государства финансовую помощь, а сбережения, отмечают в издании, у людей заканчиваются."
Вы что-то перепутали - это в России все плохо, ищите другую статью ))
Очень многие ИП смогут не платить страховые взносы, чем это плохо?
У многих оборот такой, что это подоходным нивелировалось. А теперь плати налог и потом страховые :)
Я про самозанятых, ИП может перейти на НПД и не платить взносы.
Новость в том, что теперь это могут сделать везде
Надо было ещё в поправках % налога повысить под шумок, например, до 13%. Всё равно бы сейчас никто не возникал.
Ну и умнички. Видимо проба пера дала хороший прирост. Осталось только бухгалтерам некоторым научиться обрабатывать такие операции при взаиморасчетах с юр лицами.
А как насчёт налоговых отсрочек для самозанятых?
Тут сложный вопрос. Прежде всего: зачем? Налог взимается в момент зачисления средств (генерации чека).
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