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Татьяна Боброва
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Госдума приняла поправки о возможности введения специального налогового режима для самозанятых по всей России Материал редакции

До этого он действовал в 23 регионах.

22 комментария
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Госдума приняла сразу в трёх чтениях поправки о возможности введения специального налогового режима для самозанятых на территории всей России. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Теперь регионы смогут самостоятельно решить, будут ли они вводить такой налоговый режим и в какие сроки. До этого Минфин рассчитывал распространить действие закона на все регионы с 1 июля 2020 года.

Эксперимент по введению льготного налогового режима для самозанятых начался в январе 2019 года. Сначала он действовал только в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане, а с января 2020 года — ещё в 19 регионах, в том числе Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Согласно закону, в качестве самозанятых могут зарегистрироваться россияне с годовым доходом до 2,4 млн рублей, которые работают «на себя» без наёмных сотрудников. Они могут платить налог по ставке 4% при оказании услуг и продаже товаров физлицам и по ставке 6% — юрлицам и ИП.

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#новость #самозанятые #законы

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22 комментария
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Michael Tretyak

17

Другие в кризис пособия раздают, у нас последнюю шкуру сдирают. Русь-матушка.

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Vladislav S

Michael
15

А вы хотели как во Франции? Или как в США? Там солдаты НАТО везде. Говорят сейчас они находят слабых и стреляют в них льготами и прямыми дотациями. 

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Valera Rybakoff

Michael
6

Уже в лицо говорят что все предприниматели жулики. Какие пособия-то?

Ответить

Michael Tretyak

Valera
0

И не поспоришь...

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Александр Якунин

Michael
0

"Италии приходится владельцам малого бизнеса, чьи магазины закрылись. Они пока не получили обещанную от государства финансовую помощь, а сбережения, отмечают в издании, у людей заканчиваются."

В Италии назревают бунты и погромы
Как европейские страны переживают карантин
www.kommersant.ru
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Дмитрий Горкун

Александр
0

Вы что-то перепутали - это в России все плохо, ищите другую статью ))

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Eugene Basov

Michael
0

Очень многие ИП смогут не платить страховые взносы, чем это плохо?

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Sergei Timofeyev

Eugene
0

У многих оборот такой, что это подоходным нивелировалось. А теперь плати налог и потом страховые :)

Ответить

Eugene Basov

Sergei
0

Я про самозанятых, ИП может перейти на НПД и не платить взносы.
Новость в том, что теперь это могут сделать везде

Ответить

Kristian Krayt

11

Надо было ещё в поправках % налога повысить под шумок, например, до 13%. Всё равно бы сейчас никто не возникал.

Ответить

Kot Wild

Kristian
13

В связи с тем,что вирус очень опасен для пенсионеров,есть острая необходимость повысить пенсионный возраст на 10 лет как минимум,отнеситесь с пониманием!

Ответить

Dmitrii K

Kristian
3

Поправок много не бывает. Введут, всему свое время)

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Aleksey Bobkov

Kristian
0

Для этого есть антисанкции ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Michael Shramko

7

Ну и умнички. Видимо проба пера дала хороший прирост. Осталось только бухгалтерам некоторым научиться обрабатывать такие операции при взаиморасчетах с юр лицами.

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Anastasia Light

1

Хмм, на что бы ещё ввести налоги? 🤔

Ответить

Vladislav S

1

Нужно больше золота! 

Ответить

Aleksey Bobkov

0

Теперь то заживем! (Нет)

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Alex Under

0
Ответить

Иван Вялков

0

А если продать отдельному человеку, а он уже перепишет на юр лицо?

Ответить

Алекс Крески

0

Они продолжают накидывать веревки на шею людям

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Xatira Alieva

0

А как насчёт налоговых отсрочек для самозанятых?

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Sergei Timofeyev

Xatira
0

Тут сложный вопрос. Прежде всего: зачем? Налог взимается в момент зачисления средств (генерации чека).

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