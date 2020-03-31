До этого он действовал в 23 регионах.

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Госдума приняла сразу в трёх чтениях поправки о возможности введения специального налогового режима для самозанятых на территории всей России. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Теперь регионы смогут самостоятельно решить, будут ли они вводить такой налоговый режим и в какие сроки. До этого Минфин рассчитывал распространить действие закона на все регионы с 1 июля 2020 года.

Эксперимент по введению льготного налогового режима для самозанятых начался в январе 2019 года. Сначала он действовал только в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане, а с января 2020 года — ещё в 19 регионах, в том числе Санкт-Петербурге и Ленобласти.