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Галина Мубаракшина
2210

Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам с 2022 года Материал редакции

Налогом в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий взимание налога с процентов по вкладам физлиц, если сумма вкладов превышает 1 млн рублей.

  • Сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей, превышающая сумму процентов по ключевой ставке Банка России, будет облагаться НДФЛ в размере 13%. Если бы налог взимался сейчас, когда ключевая ставка составляет 6%, то НДФЛ начислялась бы с суммы свыше 60 тысяч рублей.
  • Налогом не будут облагаться проценты по вкладам на счетах эскроу, а также рублёвым вкладам в банках на территории России, если ставка за налоговый период не превышала 1% годовых.
  • Владельцы вкладов на сумму от 1 млн рублей смогут получить налоговый вычет. Если бы закон вступил в силу сегодня, он бы составил 62,5 тысяч рублей, пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.
  • НДФЛ с процентов по вкладам начнут взимать в 2022 году — налог будет рассчитываться исходя из данных 2021 года.
  • Нововведение, по словам президента России Владимира Путина, коснётся только 1% вкладчиков.

#новость #вклады #законы

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50 комментариев
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Alex Petrov

18

Редкой степени  иезуитство, кто нибудь из ольгинских портянок подскажите , где еще в качестве "поддержки" населения во время пандемии, анонсировались новые налоги на граждан.

Ответить

Sergey Simanov

Alex
3

давайте я попробую быть из них:
- налог реально будет только в 2022, а пандемия сейчас
- можно назвать это таким себе аналогом прогрессивной шкалы налогов

то что забирают что было разумеется плохо

Ответить

Alex Petrov

Sergey
2

Зачем его было анонсировать сейчас во время объявления мер по поддержке экономики?  Кто заставлял это делать весной, а не осенью, когда ситуация возможно станет лучше?  В чем смысл?

Ответить

Sergey Simanov

Alex
0

позаботиться о народе — наказать богатых? я хз

Ответить

Alex Petrov

Sergey
1

Ну в целом конечно если считать средний класс от 17 000+ рублей, то кончено те кто скопил  лям это богачи,  которые смогут  купить конуру в регионе или 5 метров в Москве. 

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Марк Нилов

Alex
0

Под шумок - осенью, как раз кризис будет в разгаре, и закон провести по тихому не будет так просто. Не будь вируса приняли бы сразу после обнуления, но оно (обнуление) немного откладывается.

Ответить

Alex Petrov

Марк
0

C учетом  последней, правоприменительной практики и законодательного базиса под ней,  "обнуление"  по факту уже произошло.  Мы сейчас находимся  на произвольном пути трактования законов и их принятия. 

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Aleksey Bobkov

10

теперь то заживем!

Ответить

Станислав Кудрявцев

Aleksey
–1

Вас это коснется если у вас на счету будет от 100 млн...

Ответить

Alex Petrov

Станислав
0

Это коснется любого у кого больше  совокупно 1 млн рублей ( или в эквиваленте в usd) и у кого ставка депозита выше ставки рефинансирования ЦБ.

Ответить

Макар Брельгин

4

Не могу понять, я в плюсе или в минусе?

Ответить

Aleksey Goncharov

Макар
0

Если на вкладе больше миллиона - то в минусе

Ответить

Citizen Di

Aleksey
5

Люди делятся на два типа:
1) кладут 🍋 на счёт
2) кладут 🍋 в чай

Ответить

Arthur Niazyan

Aleksey
0

Сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей

Ответить

Станислав Кудрявцев

Aleksey
–1

Ну читайте, вы внимательней, совсем от страха глаза не читают, что ли у вас должно быть очень много денег на счете чтобы получился 1млн процентов на ваш вклад - это уровень олигархов...

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

3

Большинство не понимает, но вполне хороший закон. Хранить деньги в кеше очень глупая идея. Насколько знаю в России рекордное количество денег лежит на депозите. Деньги должны работать, акции, облигации, ПИФы, да хоть недвижимость, но не кеш, который съедает инфляция и не работает на благо экономики.

https://www.gazeta.ru/business/2019/11/25/12830630.shtml

Всего россияне хранят на вкладах гигантскую сумму — 29,4 трлн руб. За последние девять лет, по данным ЦБ РФ, она утроилась.

Ответить

Ruby Cone

Gennadiy
1

На самом деле твой этот кеш банк использует. Получает прибыль. От этой прибыли платит за страховку вклада и себе приличную часть оставляет.

Ответить

Arthur Niazyan

Gennadiy
0

Вы кладёте их в банк, банк сам этими деньгами играет.

Ответить

Олег Нечаев

Gennadiy
0

Видимо предполагалось, что держатели вкладов либо будут опускать сумму вклада через покупки, что суть есть поддержка экономики потребления, либо дадут денег через проценты в бюджет. Беспроигрышный вариант, если бы не кеш и другие инструменты.

Ответить

Станислав Кудрявцев

Gennadiy
0

Вот и меня удивляет, вроде читаем одно и тоже, но почему то люди где то видят что налогом облагается их кровный миллион лежащий в банке, видимо у страха глаза велики и читается не то, что написано)

Ответить

Тарас Василівський

Станислав
0

Да ты заебал уже

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Олег Нечаев

Gennadiy
0

А с чего деньги будут работать? Общая хроническая неуверенность в завтрашнем дне что для граждан, что для правительства является триггером накопления. Возьмите горизонт 20 лет без потрясений и депозиты сами собой уменьшатся. Уж извините, но правительство ждёт подляны от мира, а граждане от мира, правительства и законодателей. Так что последовательные 10, 20 лет четкой, ясной, спокойной, предсказуемой политической, экономической ситуации послужат основой для изменений, раньше ничего не произойдёт.

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Gennadiy Khatuntsev

Олег
0

Я думал, наоборот, что не уверенность в завтрашенем дне и прошлой ситуации с депозитами и девальвацией рублей должны подтолкнуть народ к тратам или более эффективному приращению капитала, а не сохранение на вкладе под мизерный процент.

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BearStrikesBack

Gennadiy
0

Деньги должны работать, акции, облигации, ПИФы, да хоть недвижимость

Кому они должны? Как насчет работы денег за счет уменьшения НДС? У вас почему-то все резко начинает работать, когда доброе и прекрасное государство вмешивается и изымает все.

Спойлер: На горизонте последних 6 лет перевод денег в доллары и в матрас оказался САМЫМ выгодным шагом.

Ответить

Артур Ваниев

1

Объясните простыми словами, пожалуйста

Ответить

Denis Sibukaev

Артур
7

Вот ты заработал в 2019м 2 млн. ₽, из них 30,2% ушло по ЕСН, осталось у тебя осталось 1,396 млн., но при начислении ЗП у тебя удержали ещё 13%, осталось 1 214 520₽, 1 млн. ты закинул на вклад под 6% годовых из которых по всем начислениям процентов ты ещё по 13% за что-то отдаёшь. Не забывай о том что при трате 214 520₽ ты платишь ещё по 20% НДС, а если есть квартира и машина, то не забудь налоги заплатить и за это....

Ответить

Станислав Кудрявцев

Артур
0

Насколько, я понял, налогом облагается 1млн дохода полученного от денег лежащих на счету в банке, как вы понимаете цифра должна быть внушительная, поэтому и написали коснется 1%, читайте внимательней паникеры)

Ответить

Александр Якунин

Станислав
1

Читай внимательно: "если сумма ВКЛАДОВ превышает 1 млн рублей"

Ответить

Denis Sibukaev

Станислав
1

Вы поняли не правильно, пожалуйста, учите читать других когда сами прочитали и поняли. Вклад больше 1 млн. плоти нового с процентов...

Ответить

Andrey Chili

2

Это все, конечно же очень поможет в исправлении ситуации. (сарказм)

Ответить

chachalava

Andrey
1

Чинушам поможет, они обнищали из-за короны, ведь все рабы дома сидят, доить некого. Вот нашли способ

Ответить

Andrey Chili

chachalava
1

Ах,да точно. Я совсем не подумал объективно. Можно же на эти меры посмотреть со стороны чиновников. А то я на это гляжу со стороны рядового гражданина. Ну тогда, конечно да - накопим дружно на поддержку частных виноградников наших слуг народа)

Ответить

Игорь Рачук

Andrey
1

Вирус будет жалеть угнетённых россиян!

Ответить

Руслан Абрамов

1

Это что получается храните деньги под матрасом?

Ответить

Arthur Niazyan

Руслан
2

Да. Сам видел очередь в банке на закрытие вкладов.

Ответить

Тим Пазухин

1

а я все думал что же делать с процентами 🧐

Ответить

Тим Пазухин

1

так а налог только с разницы по ставке ЦБ и твоей ставки, или если твоя больше, то со всей суммы?

Ответить

Руслан Агаев

0

Т.е теперь деньги не сохранить вообще никак

Ответить

Алексис Второй

0

Хотелось бы разъяснений по валютным вкладам. В частности, при наличии, например, 100 тыс. долларов США на вкладе при росте или снижении курса рубля как калькуляция происходит. Если рубль упал на 30% за период? А если на 30% укрепился?

Ответить

Алексис Второй

Алексис
0

 В случае, если доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, номинированы в иностранной валюте, такие доходы в целях настоящего пункта пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения дохода.

http://sozd.duma.gov.ru/download/6113ECD1-4D13-4016-B4C0-12B5C830D4F4

Ответить

Антон Давыдов

0

Самое время! 

Ответить

Евгения Дудинец

0

Главное вовремя и быстро принять нужный закон. Браво, престарелый карлик

Ответить

Иван Вялков

0

Вообще не понятно, девиденты раны миллиону или же вклад должен быть больше миллиона?

Ответить

Вася Пражкин

0

Для тех, кому лень вникать в эти херово писанные законы:
У вас есть 10 лямов, положены они под 6% годовых. В этом году - халява, а с процентов 2021-го государство с вас автоматом возьмет 13 % (6 % 10.000.000 - 62.500) = 13 % 537.5 = 69,875 руб. Честно говоря, мне непонятно, зачем Путин ради таких крох вызывает весь этот негатив в самый неподходящий момент.

Ответить

Александр Якунин

Вася
0

"весь этот негатив в самый неподходящий момент." там куча таких законов, и это очень хороший вопрос, по идее все должно быть наооборот, либо мы чего то не знаем либо идет игра.

Ответить

Sergey Simanov

Вася
0

78к заберут с 10млн же

Ответить

Вася Пражкин

Sergey
0

Как у Вас 78 получилось?

Ответить

Sergey Simanov

Вася
0

6% от 10млн = 600к
13% от 600к = 78к

не так?

Ответить

Анон Плиз

0

По поводу пресловутого 1% интересная инфа на РБК:

 По данным отчетности банков на 1 марта 2020 года, ими открыто 594 млн счетов по учету застрахованных вкладов 231 млн физлиц, включая ИП (вкладчик, имеющий счета в двух банках учитывается дважды), объем денежных средств на которых составляет 31,47 трлн руб. Количество счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. составляет 5,9 млн (1% количества всех счетов).

Т.е., надо думать, всё же больше одного процента _людей_ этот налог коснётся. Но при этом только одного процента _счетов_ - Дед не соврал xD

Госдума приняла закон о взимании налогов с…
Госдума приняла закон, вводящий для граждан налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1…
www.rbc.ru
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Анатолий Б.

0

Поражает, насколько эффективно и быстро они работают! Не успел ВВП объявить об НДФЛ с банковского депозита, раз и приняли! Не успела престарелая космонавт обнулить сроки, раз и уже бумаги готовы!
Конституцию так вообще молниеносно перелопатили! Вот только с зарплатами глав госкорпораций - ну никак не справиться...

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