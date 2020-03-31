Налогом в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий взимание налога с процентов по вкладам физлиц, если сумма вкладов превышает 1 млн рублей.