Налогом в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий взимание налога с процентов по вкладам физлиц, если сумма вкладов превышает 1 млн рублей.
- Сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей, превышающая сумму процентов по ключевой ставке Банка России, будет облагаться НДФЛ в размере 13%. Если бы налог взимался сейчас, когда ключевая ставка составляет 6%, то НДФЛ начислялась бы с суммы свыше 60 тысяч рублей.
- Налогом не будут облагаться проценты по вкладам на счетах эскроу, а также рублёвым вкладам в банках на территории России, если ставка за налоговый период не превышала 1% годовых.
- Владельцы вкладов на сумму от 1 млн рублей смогут получить налоговый вычет. Если бы закон вступил в силу сегодня, он бы составил 62,5 тысяч рублей, пояснил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров.
- НДФЛ с процентов по вкладам начнут взимать в 2022 году — налог будет рассчитываться исходя из данных 2021 года.
- Нововведение, по словам президента России Владимира Путина, коснётся только 1% вкладчиков.
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Alex Petrov
Редкой степени иезуитство, кто нибудь из ольгинских портянок подскажите , где еще в качестве "поддержки" населения во время пандемии, анонсировались новые налоги на граждан.
Sergey SimanovAlex
давайте я попробую быть из них:
- налог реально будет только в 2022, а пандемия сейчас
- можно назвать это таким себе аналогом прогрессивной шкалы налогов
то что забирают что было разумеется плохо
Alex PetrovSergey
Зачем его было анонсировать сейчас во время объявления мер по поддержке экономики? Кто заставлял это делать весной, а не осенью, когда ситуация возможно станет лучше? В чем смысл?
Sergey SimanovAlex
позаботиться о народе — наказать богатых? я хз
Alex PetrovSergey
Ну в целом конечно если считать средний класс от 17 000+ рублей, то кончено те кто скопил лям это богачи, которые смогут купить конуру в регионе или 5 метров в Москве.
Марк НиловAlex
Под шумок - осенью, как раз кризис будет в разгаре, и закон провести по тихому не будет так просто. Не будь вируса приняли бы сразу после обнуления, но оно (обнуление) немного откладывается.
Alex PetrovМарк
C учетом последней, правоприменительной практики и законодательного базиса под ней, "обнуление" по факту уже произошло. Мы сейчас находимся на произвольном пути трактования законов и их принятия.
Aleksey Bobkov
теперь то заживем!
Станислав КудрявцевAleksey
Вас это коснется если у вас на счету будет от 100 млн...
Alex PetrovСтанислав
Это коснется любого у кого больше совокупно 1 млн рублей ( или в эквиваленте в usd) и у кого ставка депозита выше ставки рефинансирования ЦБ.
Макар Брельгин
Не могу понять, я в плюсе или в минусе?
Aleksey GoncharovМакар
Если на вкладе больше миллиона - то в минусе
Citizen DiAleksey
Люди делятся на два типа:
1) кладут 🍋 на счёт
2) кладут 🍋 в чай
Arthur NiazyanAleksey
Сумма процентов по вкладам свыше 1 млн рублей
Станислав КудрявцевAleksey
Ну читайте, вы внимательней, совсем от страха глаза не читают, что ли у вас должно быть очень много денег на счете чтобы получился 1млн процентов на ваш вклад - это уровень олигархов...
Gennadiy Khatuntsev
Большинство не понимает, но вполне хороший закон. Хранить деньги в кеше очень глупая идея. Насколько знаю в России рекордное количество денег лежит на депозите. Деньги должны работать, акции, облигации, ПИФы, да хоть недвижимость, но не кеш, который съедает инфляция и не работает на благо экономики.
https://www.gazeta.ru/business/2019/11/25/12830630.shtml
Всего россияне хранят на вкладах гигантскую сумму — 29,4 трлн руб. За последние девять лет, по данным ЦБ РФ, она утроилась.
Ruby ConeGennadiy
На самом деле твой этот кеш банк использует. Получает прибыль. От этой прибыли платит за страховку вклада и себе приличную часть оставляет.
Arthur NiazyanGennadiy
Вы кладёте их в банк, банк сам этими деньгами играет.
Олег НечаевGennadiy
Видимо предполагалось, что держатели вкладов либо будут опускать сумму вклада через покупки, что суть есть поддержка экономики потребления, либо дадут денег через проценты в бюджет. Беспроигрышный вариант, если бы не кеш и другие инструменты.
Станислав КудрявцевGennadiy
Вот и меня удивляет, вроде читаем одно и тоже, но почему то люди где то видят что налогом облагается их кровный миллион лежащий в банке, видимо у страха глаза велики и читается не то, что написано)
Тарас ВасилівськийСтанислав
Да ты заебал уже
Олег НечаевGennadiy
А с чего деньги будут работать? Общая хроническая неуверенность в завтрашнем дне что для граждан, что для правительства является триггером накопления. Возьмите горизонт 20 лет без потрясений и депозиты сами собой уменьшатся. Уж извините, но правительство ждёт подляны от мира, а граждане от мира, правительства и законодателей. Так что последовательные 10, 20 лет четкой, ясной, спокойной, предсказуемой политической, экономической ситуации послужат основой для изменений, раньше ничего не произойдёт.
Gennadiy KhatuntsevОлег
Я думал, наоборот, что не уверенность в завтрашенем дне и прошлой ситуации с депозитами и девальвацией рублей должны подтолкнуть народ к тратам или более эффективному приращению капитала, а не сохранение на вкладе под мизерный процент.
BearStrikesBackGennadiy
Деньги должны работать, акции, облигации, ПИФы, да хоть недвижимость
Кому они должны? Как насчет работы денег за счет уменьшения НДС? У вас почему-то все резко начинает работать, когда доброе и прекрасное государство вмешивается и изымает все.
Спойлер: На горизонте последних 6 лет перевод денег в доллары и в матрас оказался САМЫМ выгодным шагом.
Артур Ваниев
Объясните простыми словами, пожалуйста
Denis SibukaevАртур
Вот ты заработал в 2019м 2 млн. ₽, из них 30,2% ушло по ЕСН, осталось у тебя осталось 1,396 млн., но при начислении ЗП у тебя удержали ещё 13%, осталось 1 214 520₽, 1 млн. ты закинул на вклад под 6% годовых из которых по всем начислениям процентов ты ещё по 13% за что-то отдаёшь. Не забывай о том что при трате 214 520₽ ты платишь ещё по 20% НДС, а если есть квартира и машина, то не забудь налоги заплатить и за это....
Станислав КудрявцевАртур
Насколько, я понял, налогом облагается 1млн дохода полученного от денег лежащих на счету в банке, как вы понимаете цифра должна быть внушительная, поэтому и написали коснется 1%, читайте внимательней паникеры)
Александр ЯкунинСтанислав
Читай внимательно: "если сумма ВКЛАДОВ превышает 1 млн рублей"
Denis SibukaevСтанислав
Вы поняли не правильно, пожалуйста, учите читать других когда сами прочитали и поняли. Вклад больше 1 млн. плоти нового с процентов...
Andrey Chili
Это все, конечно же очень поможет в исправлении ситуации. (сарказм)
chachalavaAndrey
Чинушам поможет, они обнищали из-за короны, ведь все рабы дома сидят, доить некого. Вот нашли способ
Andrey Chilichachalava
Ах,да точно. Я совсем не подумал объективно. Можно же на эти меры посмотреть со стороны чиновников. А то я на это гляжу со стороны рядового гражданина. Ну тогда, конечно да - накопим дружно на поддержку частных виноградников наших слуг народа)
Игорь РачукAndrey
Вирус будет жалеть угнетённых россиян!
Руслан Абрамов
Это что получается храните деньги под матрасом?
Arthur NiazyanРуслан
Да. Сам видел очередь в банке на закрытие вкладов.
Тим Пазухин
а я все думал что же делать с процентами 🧐
Тим Пазухин
так а налог только с разницы по ставке ЦБ и твоей ставки, или если твоя больше, то со всей суммы?
Руслан Агаев
Т.е теперь деньги не сохранить вообще никак
Алексис Второй
Хотелось бы разъяснений по валютным вкладам. В частности, при наличии, например, 100 тыс. долларов США на вкладе при росте или снижении курса рубля как калькуляция происходит. Если рубль упал на 30% за период? А если на 30% укрепился?
Алексис ВторойАлексис
В случае, если доходы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, номинированы в иностранной валюте, такие доходы в целях настоящего пункта пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения дохода.
http://sozd.duma.gov.ru/download/6113ECD1-4D13-4016-B4C0-12B5C830D4F4
Антон Давыдов
Самое время!
Евгения Дудинец
Главное вовремя и быстро принять нужный закон. Браво, престарелый карлик
Иван Вялков
Вообще не понятно, девиденты раны миллиону или же вклад должен быть больше миллиона?
Вася Пражкин
Для тех, кому лень вникать в эти херово писанные законы:
У вас есть 10 лямов, положены они под 6% годовых. В этом году - халява, а с процентов 2021-го государство с вас автоматом возьмет 13 % (6 % 10.000.000 - 62.500) = 13 % 537.5 = 69,875 руб. Честно говоря, мне непонятно, зачем Путин ради таких крох вызывает весь этот негатив в самый неподходящий момент.
Александр ЯкунинВася
"весь этот негатив в самый неподходящий момент." там куча таких законов, и это очень хороший вопрос, по идее все должно быть наооборот, либо мы чего то не знаем либо идет игра.
Sergey SimanovВася
78к заберут с 10млн же
Вася ПражкинSergey
Как у Вас 78 получилось?
Sergey SimanovВася
6% от 10млн = 600к
13% от 600к = 78к
не так?
Анон Плиз
По поводу пресловутого 1% интересная инфа на РБК:
По данным отчетности банков на 1 марта 2020 года, ими открыто 594 млн счетов по учету застрахованных вкладов 231 млн физлиц, включая ИП (вкладчик, имеющий счета в двух банках учитывается дважды), объем денежных средств на которых составляет 31,47 трлн руб. Количество счетов по учету застрахованных вкладов с остатками свыше 1 млн руб. составляет 5,9 млн (1% количества всех счетов).
Т.е., надо думать, всё же больше одного процента _людей_ этот налог коснётся. Но при этом только одного процента _счетов_ - Дед не соврал xD
Анатолий Б.
Поражает, насколько эффективно и быстро они работают! Не успел ВВП объявить об НДФЛ с банковского депозита, раз и приняли! Не успела престарелая космонавт обнулить сроки, раз и уже бумаги готовы!
Конституцию так вообще молниеносно перелопатили! Вот только с зарплатами глав госкорпораций - ну никак не справиться...