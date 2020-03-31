Ранее производители и продавцы электроники попросили отсрочку из-за пандемии коронавируса.

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Вступление в силу федерального закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и другую электронику перенесено с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года, передаёт ТАСС.

Поправки приняты Госдумой при рассмотрении во втором чтении законопроекта, наделяющего правительство России правом вводить режим чрезвычайной ситуации, уточняет информагентство.

Закон обязывает производителей и продавцов электроники, которая продаётся в России, устанавливать на устройства отечественное программное обеспечение. Список устройств определяет правительство России. Конкретного списка приложений не будет — только общие требования, поскольку включение компаний в перечень нарушает закон о конкуренции, писало РБК со ссылкой на источник.

Требование распространяется на смартфоны, планшеты компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Соавтор законопроекта, депутат Алексей Канаев утверждал, что исполнение требования не повлечёт больших трат. Другой соавтор, депутат Олег Николаев заявлял, что новое требование поможет российским разработчикам конкурировать с зарубежными.

В ноябре 2019 года объединение крупных производителей и продавцов электроники обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон. Google, Аpple, Samsung, Intel и другие члены объединения, в частности, указывали, что закон создаст монополию на российском рынке программного обеспечения.