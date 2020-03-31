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Ранее производители и продавцы электроники попросили отсрочку из-за пандемии коронавируса.
Вступление в силу федерального закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и другую электронику перенесено с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года, передаёт ТАСС.
Поправки приняты Госдумой при рассмотрении во втором чтении законопроекта, наделяющего правительство России правом вводить режим чрезвычайной ситуации, уточняет информагентство.
Закон обязывает производителей и продавцов электроники, которая продаётся в России, устанавливать на устройства отечественное программное обеспечение. Список устройств определяет правительство России. Конкретного списка приложений не будет — только общие требования, поскольку включение компаний в перечень нарушает закон о конкуренции, писало РБК со ссылкой на источник.
Требование распространяется на смартфоны, планшеты компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Соавтор законопроекта, депутат Алексей Канаев утверждал, что исполнение требования не повлечёт больших трат. Другой соавтор, депутат Олег Николаев заявлял, что новое требование поможет российским разработчикам конкурировать с зарубежными.
В ноябре 2019 года объединение крупных производителей и продавцов электроники обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон. Google, Аpple, Samsung, Intel и другие члены объединения, в частности, указывали, что закон создаст монополию на российском рынке программного обеспечения.
В марте 2020 года участники ИТ-индустрии попросили Минкомсвязи перенести сроки предустановки российского ПО, сославшись на сложную ситуацию в отрасли, связанную с пандемией Covid-2019.
Может, Госдума начнет думать о создании лекарств против этого греьаного вируса???
Я скорее за то, чтобы отправить их всем составом на шоппинг в Милан.
Интересно, сколько десятков/сотен родственников российской элитки после горячих шоппингов сейчас сидит дома с заражением, с ивл в спальне и врачом, негласно приходящим в коттедж по запросу. Не в Коммунарку же им переезжать.
Надо создать специальную комиссию.
И включить туда спортсменов, казаков, попов...
Может Госдума начнет думать...
А смысл? От них ничего не зависит, все решения сверху спущены.
Простите мою наивность)))
Может если начнут думать и уважать сами себя, то и решения тогда будут принимать сами. Насколько было унизительно, к примеру для Карелина, когда в один момент он отозвал свое предложение по перевыборам дымы. Как жить с таким, когда ты марионетка.
Я боюсь, что если начнут уважать себя, то и в Госдуме может никого не остаться ).
Чего заднюю дали? Патриотично же и актуально...
никакой задней - задержка. очевидно, что никто работать не будет, даже проверяющие. такие вещи понимают все, кроме совсем дубовых с их апрельским призывом...
Конкретного списка приложений не будет — только общие требования
Интересно, как это будет работать🤔
Яндекс сервисы вместо Гугл, все же очевидно. Яндекс заработает больше денег а у покупателя не останется выбора чем пользоваться.
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