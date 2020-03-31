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Галина Мубаракшина
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Госдума на полгода отложила вступление в силу закона о предустановке российского ПО на смартфоны Материал редакции

Ранее производители и продавцы электроники попросили отсрочку из-за пандемии коронавируса.

21 комментарий
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Вступление в силу федерального закона о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на смартфоны и другую электронику перенесено с 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года, передаёт ТАСС.

Поправки приняты Госдумой при рассмотрении во втором чтении законопроекта, наделяющего правительство России правом вводить режим чрезвычайной ситуации, уточняет информагентство.

Закон обязывает производителей и продавцов электроники, которая продаётся в России, устанавливать на устройства отечественное программное обеспечение. Список устройств определяет правительство России. Конкретного списка приложений не будет — только общие требования, поскольку включение компаний в перечень нарушает закон о конкуренции, писало РБК со ссылкой на источник.

Требование распространяется на смартфоны, планшеты компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Соавтор законопроекта, депутат Алексей Канаев утверждал, что исполнение требования не повлечёт больших трат. Другой соавтор, депутат Олег Николаев заявлял, что новое требование поможет российским разработчикам конкурировать с зарубежными.

В ноябре 2019 года объединение крупных производителей и продавцов электроники обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой не подписывать закон. Google, Аpple, Samsung, Intel и другие члены объединения, в частности, указывали, что закон создаст монополию на российском рынке программного обеспечения.

В марте 2020 года участники ИТ-индустрии попросили Минкомсвязи перенести сроки предустановки российского ПО, сославшись на сложную ситуацию в отрасли, связанную с пандемией Covid-2019.

#новость #закон #законороссийскомпо

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21 комментарий
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Geor Tlatov

–6

Может, Госдума начнет думать о создании лекарств против этого греьаного вируса???

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Александр Якунин

Geor
31

Этим к счастью заниматься более компетентные люди.

Ответить

Anton Smets

Geor
10

Я скорее за то, чтобы отправить их всем составом на шоппинг в Милан.

Ответить

Никита Хисматов

Anton
0

Не купит никто

Ответить

Андрей Малолин

Anton
0

Интересно, сколько десятков/сотен родственников российской элитки после горячих шоппингов сейчас сидит дома с заражением, с ивл в спальне и врачом, негласно приходящим  в коттедж по запросу. Не в Коммунарку же им переезжать.

Ответить

Nick Sidorov

Geor
1

Надо создать специальную комиссию.
И включить туда спортсменов, казаков, попов...

Ответить

Руслан Абрамов

5

Может Госдума начнет думать...

Ответить

Вася Пражкин

Руслан
1

А смысл? От них ничего не зависит, все решения сверху спущены.

Ответить

Руслан Абрамов

Вася
4

Простите мою наивность)))

Ответить

Виталий Бирюков

Руслан
0

Мы то простим, а вот жизнь, нет

Ответить

Petr Alekseev

Вася
0

Может если начнут думать и уважать сами себя, то и решения тогда будут принимать сами. Насколько было унизительно, к примеру для Карелина, когда в один момент он отозвал свое предложение по перевыборам дымы. Как жить с таким, когда ты  марионетка.

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Вася Пражкин

Petr
0

Я боюсь, что если начнут уважать себя, то и в Госдуме может никого не остаться ).

Ответить

Ware Wow

Руслан
0

На сегодня это просто массовка, пара актеров и массовка.
Только им сильно переплачивают.

Ответить

Anton Smets

0

Хоть что-то хорошее случилось благодаря вирусу.

Ответить

Ivan Zamorev

0

Чего заднюю дали? Патриотично же и актуально...

Ответить

Michael Petrov

Ivan
1

никакой задней - задержка. очевидно, что никто работать не будет, даже проверяющие. такие вещи понимают все, кроме совсем дубовых с их апрельским призывом...

Ответить

Выпил ли mojo?

Ivan
0

Наверное, потому что сейчас актуальны более другие проблемы.

Ответить

Алексей Струков

0

 Конкретного списка приложений не будет — только общие требования

Интересно, как это будет работать🤔

Ответить

Den Zomann

0

Яндекс сервисы вместо Гугл, все же очевидно. Яндекс заработает больше денег а у покупателя не останется выбора чем пользоваться.

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Den Zomann

0

И кривой МИР пей который не работает в метро

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Nick Sidorov

0

А как это связано с короной-то? 

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