Гонконгская Silver Basis подала в суд заявление о банкротстве завода «Москвич» Статьи редакции
Она пытается взыскать задолженность по договору, заключенному с бывшем владельцем предприятия «Рено Россия».
- Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Silver Basis о признании банкротом завода «Москвич», пишет РБК. Гонконгская компания пытается взыскать €2,475 млн долга и €124 тыся неустойки по договору, заключённому с бывшем владельцем предприятия «Рено Россия».
- В 2020 году Silver Basis и «Рено Россия» договорились о поставке оснастки для производства комплектующих для автомобилей Renault, следует из материалов дела. Поставка была осуществлена в январе 2022 года, однако заказчик выплатил только часть суммы по договору, а весной того же года Renault остановила производство автомобилей в России. После этого завод перешёл в госсобственность и был переименован в «Москвич».
- В августе 2023 года Silver Basis обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия». В ноябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и обязал завод выплатить €2,475 млн долга и €124 тысячи неустойки. Апелляционная инстанция оставила решение в силе.
- В апреле 2024 года «Москвич» подал кассационную жалобу и добился приостановки взыскания задолженности. В компании сообщили РБК, что финансовое положение завода устойчиво, а заявление Silver Basis о банкротстве назвали «манипуляцией общественным мнением».
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Что то этот москвич на второй год гойды в долгах как в шелках
Ну ничего себе! И что теперь будет?
Граждане скинутся на долг
А пока ничего. Пока оно только подано. Да и скорее всего как отмечалось для "манипуляции общественным мнением".
Финансовое положение устойчиво, но долг и неустойку мы платить не будем. Или не можем?