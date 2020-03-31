Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Например, установить арендные каникулы до сентября, предоставить кредиты на выплату зарплат на три года и другие.
Основательница кафе «АндерСон» Анастасия Татулова составила список мер для поддержки бизнеса и опубликовала его на своей странице в Facebook.
26 марта во время встречи Владимира Путина с предпринимателями Татулова предложила отправить чиновников в рестораны на стажировку и попросила о дополнительной поддержке для бизнеса. Теперь предпринимательница решила «воспользоваться своей публичностью» и высказать свои предложения.
Аренда:
Налоги:
Налоговые проверки:
Банки:
ЖКХ:
«Проблема бизнеса не в кризисе, а в том, что давление на бизнес и абсурдность налоговой системы практически задушили предпринимателей. И это случилось не сейчас. А раньше. Сейчас — следствие», — добавила предпринимательница.
Мечты Анастасии конечно хороши, но боюсь не сбыточны
смешно. она прикормленная тетка.в том году выдвигалась в госдуму. Как известно простых людей туда бы не допустили
Читал (я владелец малого бизнеса) и сам офигевал — а чего так много? Решил, что она действовала по принципу "проси больше, получишь меньше".
Брать кредиты за ЗП сотрудникам НИКТО не будет. Это бред и антиутопия. Большинство бизнесов и так схлопнутся имхо
Смысл брать, если там с размере МРОТ
Это системная проблема. Ибо если бизнес платит как надо, это бизнес почти всегда убыточный я считаю.
поясните мысль
Все просто, большинство компаний оформляют в белую только часть МРОТ, все остальное платит в серую
Если будут платить в белую (13% сотрудник и плюс-минус 46% компания), то большинство компаний убыточны
это я понял, почему если оформлять в белую, то бизнес вдруг убыточным становится? Если взять белую зп 30тыс(+10тыс взносов в пфр) это будет 40тыс. А если платить в черную, то всего 30тыс она как правило выше немного, но все равно разница небольшая для убыточности
Для одного человека — это немного. Но когда у тебя 50 человек (а это всё равно очень маленький бизнес), то у тебя ФОТ из 50 * 30 000 руб. превращается в 50 * 40 000 руб.
И это 500 000 рублей каждый месяц. Или 6 млн в год. На которые можно купить много чего для бизнеса полезного. Ну или жить на эти деньги.
(это я сравнивал чёрную и белую схему, в серой другие расчёты)
Вы забыли НДФЛ еще 4500, итого работодатель заплатит около 15 000 рублей налогов и взносов. 30 и 45 — разница большая. Или 100 000 и 150 000, например.
Одна миллиардерша просит закрыться всем продуктовым, вторая ещё простыню накидала, буквально на салфетке. Приятно, когда о нас заботятся.
Как же неприятен негатив и некомпетентность в комментариях многих из вас. Это явно делают либо не предприниматели, либо лузеры.
Анастасия Татулова большая молодец. Предложила комплексные сбалансированные меры. Не только про интересы общепита подумала. Но и про арендодателей. Чтобы они тоже не оказались в проигрыше от мер по спасению HoReCa.
Почитайте исходник поста у неё в Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2868426686568345&id=100002031260163
Она там в 1-й части вменяемо отвечает всем хейтерам.
Хочется спросить хейтеров Татуловой:
1. Те, кто критикует эти предложения, создавали с нуля когда-нибудь бизнес таких размеров?
2. Вы имеете представление о том, насколько сложен бизнес ресторанный и что там достаточно низкая рентабельность?
3. Вы понимаете, что если схлопнется она и тысячи других бизнесов, то будут утрачены сотни тысяч рабочих мест? И не с кого налоги будет брать государству? Я имею ввиду и юрлиц, и физлиц. Это же эффект домино.
Последствия осознаем или просто собрались сворой полаять на выдающегося предпринимателя?
Хейтить много ума не надо. Пойдите и создайте столько рабочих мест, сколько создала она.
Знаете любой бизнес - это риск. И думать, что при любой нестандартной ситуации за вами, как за маленьким ребёнком государство будет ходить и сопли подтирать - это значить смотреть на мир через розовые очки. Таковы реалии, такое, к сожалению иногда случается, к этому, как минимум, просто нужно быть готовым, в конце концов можно создавать резервный фонд ну или ещё какие-либо действия осуществлять для минимизированная убытков в форс-мажорных ситуациях. Но, увы, человек такое существо, которое живет сегодняшним днём.
Вы, вероятно, совсем далеки от бизнеса. Либо сидите на какой-нибудь трубе, нефтяной, например.
У малого и среднего бизнеса не из чего создать такую подушку, что бы можно было спокойно на пятой точке сидеть и платить зарплату, и налоги, и аренду при простое.
А если вы углубитесь в юридическую часть того, что натворили власти, то обнаружите, что нет такого понятия в ТК, как "нерабочие дни" и что карантин не является поводом для самоизоляции и уж тем более не имеет никаких оснований ограничивать свободу людей.
Все, что сейчас сделано-нежелание властей брать на себя ответственность.
Риск у бизнеса есть всегда, согласна, одгако в данном случае этот риск связан напрямую с действиями конкретных людей. И если они издают указы, которые противоречат юридическим нормам, то и риски должны брать на себя, а не сваливать на бизнес.
В таком случае, стократная наивность граничащая с популизмом просить помощи у тех, кто всё это натворил. Есть правда второй вариант, но тут у экранов дети, не буду расшатывать их психику.
Опять жалобы бизнеса на то, что жить ему буквально не на что.
Как вы думаете, на каком автомобиле передвигается Анастасия? Какая у неё жилплощадь имеется в собственности?
Вопросы риторические, разумеется. Предвижу контраргумент: "А вы не считайте чужие деньги!". Аргумент слабоват. Дело в том, что подобные вопросы не были бы заданы, если бы бизнес не жаловался на нищету. Я более чем уверен, что Анастасия передвигается не на метро, и живет не в съемной квартире, а живет жизнью очень хорошо обеспеченного среднего класса. Не такого, как Путин обозначил, а настоящего среднего класса.
А вот её сотрудники, генерирующие для Анастасии доходы, добираются на работу вероятнее всего на метро. И ничего, справляются как-то.
Поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что Анастасия не сможет в ближайшее время заменить один люксовый автомобиль на другой из за вынужденных простоев бизнеса.
Предложения понятны - должны подвинуться все, и банки, и налоговый контроль, и даже арендодатели. Запретить арендодателю расторжение договора, в обход условий договора - просто прелесть. Фактически отменить закон 115-ФЗ, причем просто так. Просто взять, и отменить! Ни капли не сомневаюсь, что бизнес автора кристально честен, но откуда уверенность, что остальные последуют её примеру?
Наверное, автор забыла добавить пункты: запретить сотрудникам увольняться по собственному желанию, а также ввести в УК статью "Нарушение приказа (возражение, неодобрительный взгляд) работодателя", и судить за такое по законам военного времени, в трибунале.
Послушайте мы живем здесь и сейчас, не надо строить утопию и подменять понятия. Люди строят бизнес в России, а не в какой-нибудь Норвегии. И ожидать, что-то очень лоляльное в форс-мажор от государства с такой поддержкой бизнеса - глупо!
Бизнес это риск.
В наше время даже выходить на улицу - определенный риск.
И на самом деле никто не просит "подтирать сопли".
Но "подменять" понятие "Чрезвычайная ситуация aka Форс-Мажор" - на понятие "выдайте всем пару недель выходных за свой счёт aka самоизоляция" - тоже преступно неправильно.
"Резервный фонд" - в рамках кризиса раз в четыре года, сырьевой экономики, постоянно сыплющегося курса рубля, 115-ФЗ и прочими плюшками это звучит конечно гордо.
Вот только короновирус - он не с 28 марта начался и в общепите потери до 80% начались задолго до любых официальных заявлений. Про ивент рынок, где "послетали" мероприятия с марта по май (а то и июнь) я тоже промолчу.
Резервный фонд, он на то и резервный, что на год работы без прибыли не рассчитан.
Вы если почитаете внимательнее, никто никого не хейтит и предложения если совсем "глубоко" не лезть - не плохие. Но кто ж их примет?
99,9% что никто этот список предложений кроме нас с вами серьезно обсуждать и не будет
Грустно не от предложенного, а от того, что это не будет даже рассмотрено
ты в своем уме?!
" Не только про интересы общепита подумала. Но и про арендодателей. Чтобы они тоже не оказались в проигрыше"
-"Запретить на время карантина расторгать договоры аренды со стороны арендодателя."
Арендодатель такой же предприниматель может быть. Если ему перестанут платить за аренду, на что он жить должен??
"1. Те, кто критикует эти предложения, создавали с нуля когда-нибудь бизнес таких размеров?"
Ну да, блатная тетка, напрямую связанная с правительством и имеющая там покровителей все создала именно своими силами без помощи. Сейчас пупок развяжется))
На мой взгляд никто не хейтил саму Анастасию. Многие усомнились во власти, которые останутся равнодушными к ее предложению. Вы же где то лузеров увидели без оснований, пишите о не понимании последствий комментирующих. Многим и без Вас понятны последствия для многих отраслей бизнеса.
Забавно читать такой комментарий от человека зареганного 7 ноября 2015...)
Банкам скажите, что я по кредитам не заплачу, пусть не ругаются и дадут льготный кредит
Арендодателям скажите, что я аренду не буду платить, сами там с ними разберитесь
ЖКХ-кам скажите пусть так всё дают, я им и так много плачу
И вообще я хочу НДС 10%, а лучше УСН
Блондинка, чо
Ну какая она МСП с несколькими тысячами сотрудников?
Месяца еще нет, а она уже с протянутой рукой.
PS Если серьезно, то помощь может быть только одна - резко уронить стоимость денег чтобы сгладить удар. Задумка со снижением соцвзносов неплохая, но только непонятно откуда будут брать деньги в ПФР (там традиционная дырень) и в МГФОМС (денег на медицину и так не хватает, в каком состоянии муниципальные больницы в регионах все понимают).
В предложении нет ещё заботы о другой стороне. Как будут жить коммунальные службы, ремонтировать инфраструктуру, платить по своим обязательствам перед сотрудникам. Как будут платить налоги арендодатели за свою недвижимость? Как они будут отвечать по, например, кредитам, которые они взяли, чтобы купить недвижимость, чтобы сдавать её в аренду?
С размахом подошла к вопросу, и как предпринимателю, мне такое рвение симпатично, но на деле - кроме губозакаточной машинки в обратку, ничего не светит.
не светит, верно. но зато ей светит, вот она и старается поработать на власть
Великий Царь из этого что-то сделает, а потом эта **зда будет везде рассказывать, что это она все сделала и ей нужно быть благодарным
мне кажется что эти рестораны и всякий мелкий бизнес никому не нужны, но закроются. потом опять откроются. одним рестораном больше, одним меньше.
зато выживут самые крепкие.
Боже, как можно такую ересь написать, даже урок экономики 6 класса разнёс бы твой комментарий в пух! Просто стыдно, что такие люди теперь сидят на этом ресурсе;(
Разнесите мне, пожалуйста.
Маленький ресторан — 10 сотрудников и небольшие закупки продуктов. Оборот, думаю, 1-2 млн руб. в месяц.
Большой бизнес — 50 000 сотрудников, цепочки поставок, куча других компаний, которые являются поставщиками этого большого бизнеса, где тоже работают ещё люди.
Если убиваем 5000 мелких ресторанов, то просто теряем 50 000 рабочих мест. Если 1 большой бизнес, то столько же рабочих мест и ещё кучу мелких бизнесов, которые делают большому поставки клининга, кейтеринга, сырья, кадровое обслуживание, бухгалтерские и юридические услуги.
я смотрю какой-то Gennadiy Kozar тут минусы всем лепит, путинский тролль
Круто, только ничего из предложенного не случится.
Продлят самоизоляцию не вводя ЧС и всё.
Что малый бизнес сдохнет прямо сейчас, или через 3 месяца после, мне кажется все прекрасно понимают и так (в т.ч и в правительстве)
Ну и не общепитом единым на самом то деле всё ограничивается.
Короче "ну такое"
всё никак не успокоится.
Анастасия как владелеца, переживающая за свой бизнес, решила перед президентом толкнуть весь список хочушек, а вдруг зайдет??? Для страховки решила и у себя в соц. сети продублировать. Ее можно понять, хочет спасти ситуацию максимально выгодно.
Предоставить отсрочку на оплату ЖКУ на шесть месяцев.
Государственным коммунальным компаниям и службам обеспечить предоставление субсидий в размере от 50% на коммунальные услуги.
Что делать частным управляйкам — история умалчивает?
Одни должны скукожиться во славу других. Я со своим арендодателем поговорил, безо всякой надежды на скидку, в результате сошлись на win-win, сижу дальше в помещении без ущерба владельцу. Неужели она не может договориться нормально?
С кем в теории может договориться управляющая ЖКХ-организация?
Там всё завязано на законодательстве и банальных ограничениях оффлайн бизнеса. Деятельность ЖКХ управляек лицензируема, есть список минимальных работ. Есть договоры управления. Из этого следует, что в штате всегда будут либо свои специалисты, либо аутсорс — сантехники, электрики, уборщицы. Это же не масштабируемый онлайн с условными фрилансерами-индусами и колл-центром в другом конце РФ.
Главные траты ЖКХ-управляющих — ФОТ многочисленным специалистам и рабочим. То есть при банкротстве управляек точно так же люди будут терять работу.
А ведь есть ещё самоубийцы-управляйки, в управлении которых дома не с прямыми договорами между жильцами и ресурсниками. И другие аспекты
Малому бизнесу это что мёртвому припарка. 80% умерло и не воскреснет. Планомерно 12 лет уничтожали, последний кризис просто забил гвоздик в крышку гроба. Пс сегодня закрыл офис.. арендадатель сказал что можно месяц пользоваться.. а на кой он нужен на карантине...
Комментарий удален
Была ж вроде новость эта уже. PS. Это IT - ресурс - тут 5 дней новости - это что-то из каменного века
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
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Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.
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