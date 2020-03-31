Например, установить арендные каникулы до сентября, предоставить кредиты на выплату зарплат на три года и другие.

В закладки Аудио

Основательница кафе «АндерСон» Анастасия Татулова составила список мер для поддержки бизнеса и опубликовала его на своей странице в Facebook.

26 марта во время встречи Владимира Путина с предпринимателями Татулова предложила отправить чиновников в рестораны на стажировку и попросила о дополнительной поддержке для бизнеса. Теперь предпринимательница решила «воспользоваться своей публичностью» и высказать свои предложения.

Аренда:

Установить арендные каникулы с 1 марта до 1 сентября 2020 года для федеральной, региональной, муниципальной и коммерческой собственности.

Компенсировать коммерческим арендодателям «выпадающие» доходы.

Запретить на время карантина расторгать договоры аренды со стороны арендодателя.

Предоставить владельцам коммерческой недвижимости каникулы на обслуживание банковских кредитов на период арендных каникул и каникулы по кадастровому налогу и налогу на землю, но только тем, кто сдаёт помещение в аренду наиболее пострадавшим отраслям и малому и среднему бизнесу (МСБ).



Налоги:

Установить каникулы по всем налогам для МСБ и для пострадавших отраслей на три месяца с возможностью продления до шести месяцев.

Перенести сроки сдачи отчётности и уплаты налогов за 2019 год до сентября-октября 2020 года.

Утвердить упрощённую систему налогообложения для всего общепита.

Расширить список отраслей, для которых ставка НДС составляет 10%, на все компании, использующие сырьё с НДС в 10%.

Налоговые проверки:

Ввести мораторий по штрафам для МСП и всех пострадавших отраслей до 31 декабря 2020 года.

Ввести мораторий на блокировку счетов по закону о противодействии отмыванию доходов, а с 2021 года блокировать счета только по решению суда.

Ввести мораторий на налоговые проверки до сентября 2020 года.

Ввести мораторий на любые проверки контрольно-надзорных органов до конца 2020 года.

Банки:

Госбанки должны предоставить целевые беспроцентные кредиты на выплату зарплат на три года.

«Рассмотреть возможность» платить из бюджета до 80% пособия уволенным и отправленным в отпуск работникам.

Предоставить кредитные и ипотечные каникулы от шести месяцев всем уволенным и отправленным в отпуск в марте работникам.

Разработать программу льготных кредитов на восстановление бизнеса без залогов сроком от трёх до пяти лет. При этом ставка не должна превышать 8% годовых.

Ввести мораторий до конца года на «ухудшение действующих кредитов».

Ввести мораторий на досрочное требование по возврату кредитов.



ЖКХ:

Ввести мораторий на отключение коммунальных услуг компаниям до июля 2020 года, а также мораторий на начисление штрафов и пени за перенос оплаты.

Предоставить отсрочку на оплату ЖКУ на шесть месяцев.

Государственным коммунальным компаниям и службам обеспечить предоставление субсидий в размере от 50% на коммунальные услуги.