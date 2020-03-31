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Лиана Липанова
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Основательница кафе «АндерСон» Анастасия Татулова предложила правительству список мер для поддержки бизнеса Материал редакции

Например, установить арендные каникулы до сентября, предоставить кредиты на выплату зарплат на три года и другие.

64 комментария
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Основательница кафе «АндерСон» Анастасия Татулова составила список мер для поддержки бизнеса и опубликовала его на своей странице в Facebook.

26 марта во время встречи Владимира Путина с предпринимателями Татулова предложила отправить чиновников в рестораны на стажировку и попросила о дополнительной поддержке для бизнеса. Теперь предпринимательница решила «воспользоваться своей публичностью» и высказать свои предложения.

Аренда:

  • Установить арендные каникулы с 1 марта до 1 сентября 2020 года для федеральной, региональной, муниципальной и коммерческой собственности.
  • Компенсировать коммерческим арендодателям «выпадающие» доходы.
  • Запретить на время карантина расторгать договоры аренды со стороны арендодателя.
  • Предоставить владельцам коммерческой недвижимости каникулы на обслуживание банковских кредитов на период арендных каникул и каникулы по кадастровому налогу и налогу на землю, но только тем, кто сдаёт помещение в аренду наиболее пострадавшим отраслям и малому и среднему бизнесу (МСБ).

Налоги:

  • Установить каникулы по всем налогам для МСБ и для пострадавших отраслей на три месяца с возможностью продления до шести месяцев.
  • Перенести сроки сдачи отчётности и уплаты налогов за 2019 год до сентября-октября 2020 года.
  • Утвердить упрощённую систему налогообложения для всего общепита.
  • Расширить список отраслей, для которых ставка НДС составляет 10%, на все компании, использующие сырьё с НДС в 10%.

Налоговые проверки:

  • Ввести мораторий по штрафам для МСП и всех пострадавших отраслей до 31 декабря 2020 года.
  • Ввести мораторий на блокировку счетов по закону о противодействии отмыванию доходов, а с 2021 года блокировать счета только по решению суда.
  • Ввести мораторий на налоговые проверки до сентября 2020 года.
  • Ввести мораторий на любые проверки контрольно-надзорных органов до конца 2020 года.

Банки:

  • Госбанки должны предоставить целевые беспроцентные кредиты на выплату зарплат на три года.
  • «Рассмотреть возможность» платить из бюджета до 80% пособия уволенным и отправленным в отпуск работникам.
  • Предоставить кредитные и ипотечные каникулы от шести месяцев всем уволенным и отправленным в отпуск в марте работникам.
  • Разработать программу льготных кредитов на восстановление бизнеса без залогов сроком от трёх до пяти лет. При этом ставка не должна превышать 8% годовых.
  • Ввести мораторий до конца года на «ухудшение действующих кредитов».
  • Ввести мораторий на досрочное требование по возврату кредитов.

ЖКХ:

  • Ввести мораторий на отключение коммунальных услуг компаниям до июля 2020 года, а также мораторий на начисление штрафов и пени за перенос оплаты.
  • Предоставить отсрочку на оплату ЖКУ на шесть месяцев.
  • Государственным коммунальным компаниям и службам обеспечить предоставление субсидий в размере от 50% на коммунальные услуги.

«Проблема бизнеса не в кризисе, а в том, что давление на бизнес и абсурдность налоговой системы практически задушили предпринимателей. И это случилось не сейчас. А раньше. Сейчас — следствие», — добавила предпринимательница.

«Мне сказали, что нельзя спорить с президентом…
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#новость #бизнеснакарантине #андерсон

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64 комментария
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Marina Dv

55

Мечты Анастасии конечно хороши, но боюсь не сбыточны

Ответить

Michael Shramko

Marina
46

Когда у Анастасии идей больше чем в думе

Ответить

Kingoff

Marina
9

Борется, молодец!
Но, конечно, наивная. "Жуликам" никто помогать не будет.

Ответить

Андрей Симаков

Kingoff
10

смешно. она прикормленная тетка.в том году выдвигалась в госдуму. Как известно простых людей туда бы не допустили

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Андрей
3

Только не в гос, а в Мосгордуму

Ответить

Alexandr Blokhin

Marina
7

Читал (я владелец малого бизнеса) и сам офигевал — а чего так много? Решил, что она действовала по принципу "проси больше, получишь меньше".

Ответить

Семен Удальцов

27

Брать кредиты за ЗП сотрудникам НИКТО не будет. Это бред и антиутопия. Большинство бизнесов и так схлопнутся имхо

Ответить

Евгения Дудинец

Семен
9

Смысл брать, если там с размере МРОТ

Ответить

Семен Удальцов

Евгения
9

Это системная проблема. Ибо если бизнес платит как надо, это бизнес почти всегда убыточный я считаю.

Ответить

Андрей Симаков

Семен
1

поясните мысль

Ответить

Евгений Орлов

Андрей
4

Все просто, большинство компаний оформляют в белую только часть МРОТ, все остальное платит в серую

Если будут платить в белую (13% сотрудник и плюс-минус 46% компания), то большинство компаний убыточны

Ответить

Андрей Симаков

Евгений
0

это я понял, почему если оформлять в белую, то бизнес вдруг убыточным становится? Если взять белую зп 30тыс(+10тыс взносов в пфр) это будет 40тыс. А если платить в черную, то всего 30тыс она как правило выше немного, но все равно разница небольшая для убыточности

Ответить

Alexandr Blokhin

Андрей
2

Для одного человека — это немного. Но когда у тебя 50 человек (а это всё равно очень маленький бизнес), то у тебя ФОТ из 50 * 30 000 руб. превращается в 50 * 40 000 руб.

И это 500 000 рублей каждый месяц. Или 6 млн в год. На которые можно купить много чего для бизнеса полезного. Ну или жить на эти деньги.

(это я сравнивал чёрную и белую схему, в серой другие расчёты)

Ответить

Sergey Beltyukov

Андрей
2

Вы забыли НДФЛ еще 4500, итого работодатель заплатит около 15 000 рублей налогов и взносов. 30 и 45 — разница большая. Или 100 000 и 150 000, например. 

Ответить

Arthur Niazyan

23

Одна миллиардерша просит закрыться всем продуктовым, вторая ещё простыню накидала, буквально на салфетке. Приятно, когда о нас заботятся.

Ответить

Gennadiy Kozar

4

Как же неприятен негатив и некомпетентность в комментариях многих из вас. Это явно делают либо не предприниматели, либо лузеры.

Анастасия Татулова большая молодец. Предложила комплексные сбалансированные меры. Не только про интересы общепита подумала. Но и про арендодателей. Чтобы они тоже не оказались в проигрыше от мер по спасению HoReCa.

Почитайте исходник поста у неё в Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2868426686568345&id=100002031260163

Она там в 1-й части вменяемо отвечает всем хейтерам.

Хочется спросить хейтеров Татуловой:
1. Те, кто критикует эти предложения, создавали с нуля когда-нибудь бизнес таких размеров?
2. Вы имеете представление о том, насколько сложен бизнес ресторанный и что там достаточно низкая рентабельность?
3. Вы понимаете, что если схлопнется она и тысячи других бизнесов, то будут утрачены сотни тысяч рабочих мест? И не с кого налоги будет брать государству? Я имею ввиду и юрлиц, и физлиц. Это же эффект домино.

Последствия осознаем или просто собрались сворой полаять на выдающегося предпринимателя?

Хейтить много ума не надо. Пойдите и создайте столько рабочих мест, сколько создала она.

Ответить

Никита Жулябин

Gennadiy
4

Знаете любой бизнес - это риск. И думать, что при любой нестандартной ситуации за вами, как за маленьким ребёнком государство будет ходить и сопли подтирать - это значить смотреть на мир через розовые очки. Таковы реалии, такое, к сожалению иногда случается, к этому, как минимум, просто нужно быть готовым, в конце концов можно создавать резервный фонд ну или ещё какие-либо действия осуществлять для минимизированная убытков в форс-мажорных ситуациях. Но, увы, человек такое существо, которое живет сегодняшним днём.

Ответить

Эля Подберезская

Никита
16

Вы, вероятно, совсем далеки от бизнеса. Либо сидите на какой-нибудь трубе, нефтяной, например.
У малого и среднего бизнеса не из чего создать такую подушку, что бы можно было спокойно на пятой точке сидеть и платить зарплату, и налоги, и аренду при простое. 
А если вы углубитесь в юридическую часть того, что натворили власти, то обнаружите, что нет такого понятия в ТК, как "нерабочие дни" и что карантин не является поводом для самоизоляции и уж тем более не имеет никаких оснований ограничивать свободу людей. 
Все, что сейчас сделано-нежелание властей брать на себя ответственность.
Риск у бизнеса есть всегда, согласна, одгако в данном случае этот риск связан напрямую с действиями конкретных людей. И если они издают указы, которые противоречат юридическим нормам, то и риски должны брать на себя, а не сваливать на бизнес. 

Ответить

Arthur Niazyan

Эля
6

В таком случае, стократная наивность граничащая с популизмом просить помощи у тех, кто всё это натворил. Есть правда второй вариант, но тут у экранов дети, не буду расшатывать их психику.

Ответить

Эля Подберезская

Arthur
0

Возможно, наивность.
Но это из серии "похер, пляшем" 

Ответить

Alexandr Leibowitz

Эля
0

Опять жалобы бизнеса на то, что жить ему буквально не на что. 

Как вы думаете, на каком автомобиле передвигается Анастасия? Какая у неё жилплощадь имеется в собственности?

Вопросы риторические, разумеется. Предвижу контраргумент: "А вы не считайте чужие деньги!". Аргумент слабоват. Дело в том, что подобные вопросы не были бы заданы, если бы бизнес не жаловался на нищету. Я более чем уверен, что Анастасия передвигается не на метро, и живет не в съемной квартире, а живет жизнью очень хорошо обеспеченного среднего класса. Не такого, как Путин обозначил, а настоящего среднего класса.

А вот её сотрудники, генерирующие для Анастасии доходы, добираются на работу вероятнее всего на метро. И ничего, справляются как-то. 

Поэтому я не вижу никакой проблемы в том, что Анастасия не сможет в ближайшее время заменить один люксовый автомобиль на другой из за вынужденных простоев бизнеса.

Предложения понятны - должны подвинуться все, и банки, и налоговый контроль, и даже арендодатели. Запретить арендодателю расторжение договора, в обход условий договора - просто прелесть. Фактически отменить закон 115-ФЗ, причем просто так. Просто взять, и отменить! Ни капли не сомневаюсь, что бизнес автора кристально честен, но откуда уверенность, что остальные последуют её примеру?

Наверное, автор забыла добавить пункты: запретить сотрудникам увольняться по собственному желанию, а также ввести в УК статью "Нарушение приказа (возражение, неодобрительный взгляд) работодателя", и судить за такое по законам военного времени, в трибунале.

Ответить

Никита Жулябин

Эля
1

Послушайте мы живем здесь и сейчас, не надо строить утопию и подменять понятия. Люди строят бизнес в России, а не в какой-нибудь Норвегии. И ожидать, что-то очень лоляльное в форс-мажор от государства с такой поддержкой бизнеса - глупо!

Ответить

Александр Кузнецов

Никита
3

Бизнес это риск.
В наше время даже выходить на улицу - определенный риск.
И на самом деле никто не просит "подтирать сопли".

Но "подменять" понятие "Чрезвычайная ситуация aka Форс-Мажор" - на понятие "выдайте всем пару недель выходных за свой счёт aka самоизоляция" - тоже преступно неправильно.

"Резервный фонд" - в рамках кризиса раз в четыре года, сырьевой экономики, постоянно сыплющегося курса рубля, 115-ФЗ и прочими плюшками это звучит конечно гордо.
Вот только короновирус - он не с 28 марта начался и в общепите потери до 80% начались задолго до любых официальных заявлений. Про ивент рынок, где "послетали" мероприятия с марта по май (а то и июнь) я тоже промолчу.
Резервный фонд, он на то и резервный, что на год работы без прибыли не рассчитан.

Ответить

Влад Берг

Никита
2

просто нужно быть готовым, в конце концов можно создавать резервный фонд

Вон у правительства есть резервный фонд. И хренли толку? Что то они все за наш счёт собираются выезжать.

Ответить

Nick Sidorov

Влад
0

Потому что это золото партии.
А не 'этой вашей черни' 

Ответить

Александр Кузнецов

Gennadiy
2

Вы если почитаете внимательнее, никто никого не хейтит и предложения если совсем "глубоко" не лезть - не плохие. Но кто ж их примет?
99,9% что никто этот список предложений кроме нас с вами серьезно обсуждать и не будет
Грустно не от предложенного, а от того, что это не будет даже рассмотрено 

Ответить

Андрей Симаков

Gennadiy
1

ты в своем уме?!
" Не только про интересы общепита подумала. Но и про арендодателей. Чтобы они тоже не оказались в проигрыше"
-"Запретить на время карантина расторгать договоры аренды со стороны арендодателя."
Арендодатель такой же предприниматель может быть. Если ему перестанут платить за аренду, на что он жить должен??

"1. Те, кто критикует эти предложения, создавали с нуля когда-нибудь бизнес таких размеров?"
Ну да, блатная тетка, напрямую связанная с правительством и имеющая там покровителей все создала именно своими силами без помощи. Сейчас пупок развяжется))

Ответить

Руслан Абрамов

Gennadiy
2

На мой взгляд никто не хейтил саму Анастасию. Многие усомнились во власти, которые останутся равнодушными к ее предложению. Вы же где то лузеров увидели без оснований, пишите о не понимании последствий комментирующих. Многим и без Вас понятны последствия для многих отраслей бизнеса.

Ответить

Сергей Ругов

Gennadiy
1

Забавно читать такой комментарий от человека зареганного 7 ноября 2015...)

Ответить

Евгения Дудинец

11

Это Анастасия, зашкварившаяся в ЕДРе, говорит

Ответить

Artem Ilchenko

11

Банкам скажите, что я по кредитам не заплачу, пусть не ругаются и дадут льготный кредит 
Арендодателям скажите, что я аренду не буду платить, сами там с ними разберитесь
ЖКХ-кам скажите пусть так всё дают, я им и так много плачу
И вообще я хочу НДС 10%, а лучше УСН

Блондинка, чо

Ну какая она МСП с несколькими тысячами сотрудников?

Месяца еще нет, а она уже с протянутой рукой.

PS Если серьезно, то помощь может быть только одна - резко уронить стоимость денег чтобы сгладить удар. Задумка со снижением соцвзносов неплохая, но только непонятно откуда будут брать деньги в ПФР (там традиционная дырень) и в МГФОМС (денег на медицину и так не хватает, в каком состоянии муниципальные больницы в регионах все понимают).

Ответить

Alexandr Blokhin

Artem
1

В предложении нет ещё заботы о другой стороне. Как будут жить коммунальные службы, ремонтировать инфраструктуру, платить по своим обязательствам перед сотрудникам. Как будут платить налоги арендодатели за свою недвижимость? Как они будут отвечать по, например, кредитам, которые они взяли, чтобы купить недвижимость, чтобы сдавать её в аренду?

Ответить

Silverjohn

7

С размахом подошла к вопросу, и как предпринимателю, мне такое рвение симпатично, но на деле - кроме губозакаточной машинки в обратку, ничего не светит.

Ответить

Андрей Симаков

Silverjohn
–1

не светит, верно. но зато ей светит, вот она и старается поработать на власть

Ответить

Nick Sidorov

Silverjohn
0

Великий Царь из этого что-то сделает, а потом эта **зда будет везде рассказывать, что это она все сделала и ей нужно быть благодарным

Ответить

Mike Prokopenko

6

Слишком жирно, явно не в реальном мире живет

Ответить

Роман Чёсов

–11

мне кажется что эти рестораны и всякий мелкий бизнес никому не нужны, но закроются. потом опять откроются. одним рестораном больше, одним меньше.
зато выживут самые крепкие. 

Ответить

Aleksey Savelyev

Роман
13

Боже, как можно такую ересь написать, даже урок экономики 6 класса разнёс бы твой комментарий в пух! Просто стыдно, что такие люди теперь сидят на этом ресурсе;(

Ответить

Alexandr Blokhin

Aleksey
3

Разнесите мне, пожалуйста.

Маленький ресторан — 10 сотрудников и небольшие закупки продуктов. Оборот, думаю, 1-2 млн руб. в месяц.

Большой бизнес — 50 000 сотрудников, цепочки поставок, куча других компаний, которые являются поставщиками этого большого бизнеса, где тоже работают ещё люди.

Если убиваем 5000 мелких ресторанов, то просто теряем 50 000 рабочих мест. Если 1 большой бизнес, то столько же рабочих мест и ещё кучу мелких бизнесов, которые делают большому поставки клининга, кейтеринга, сырья, кадровое обслуживание, бухгалтерские и юридические услуги.

Ответить

Денис Файзулин

Aleksey
1

куда смотрит Комитет

Ответить

Андрей Симаков

Роман
1

я смотрю какой-то Gennadiy Kozar тут минусы всем лепит, путинский тролль

Ответить

Руслан Абрамов

Андрей
1

++

Ответить

Андрей Симаков

Андрей
0

Gennadiy Kozar еврейская рожа

Ответить

Levan Baazov

Роман
1

электорат достойный своих правителей.. 

Ответить

Александр Кузнецов

4

Круто, только ничего из предложенного не случится.
Продлят самоизоляцию не вводя ЧС и всё.
Что малый бизнес сдохнет прямо сейчас, или через 3 месяца после, мне кажется все прекрасно понимают и так (в т.ч и в правительстве)
Ну и не общепитом единым на самом то деле всё ограничивается.
Короче "ну такое"

Ответить

Yuri Ahmedov

3

Бизнес урок "Не ждите от нас помощи" через 3...2...1...

Ответить

Sergey Furtaev

0

Любая кухарка может управлять государством.

Ответить

Murat Oshroev

0

всё никак не успокоится. 

Ответить

Roman Nenznaskiy

Murat
2

А вы, я смотрю, уже упокоились... 

Ответить

Руслан Абрамов

2

Анастасия как владелеца, переживающая за свой бизнес, решила перед президентом толкнуть весь список хочушек, а вдруг зайдет??? Для страховки решила и у себя в соц. сети продублировать. Ее можно понять, хочет спасти ситуацию максимально выгодно.

Ответить

Сергей Лебедев

2

Предоставить отсрочку на оплату ЖКУ на шесть месяцев.

Государственным коммунальным компаниям и службам обеспечить предоставление субсидий в размере от 50% на коммунальные услуги.

Что делать частным управляйкам — история умалчивает?

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
0

Одни должны скукожиться во славу других. Я со своим арендодателем поговорил, безо всякой надежды на скидку, в результате сошлись на win-win, сижу дальше в помещении без ущерба владельцу. Неужели она не может договориться нормально?

Ответить

Сергей Лебедев

Arthur
1

С кем в теории может договориться управляющая ЖКХ-организация?

Там всё завязано на законодательстве и банальных ограничениях оффлайн бизнеса. Деятельность ЖКХ управляек лицензируема, есть список минимальных работ. Есть договоры управления. Из этого следует, что в штате всегда будут либо свои специалисты, либо аутсорс — сантехники, электрики, уборщицы. Это же не масштабируемый онлайн с условными фрилансерами-индусами и колл-центром в другом конце РФ.

Главные траты ЖКХ-управляющих — ФОТ многочисленным специалистам и рабочим. То есть при банкротстве управляек точно так же люди будут терять работу. 

А ведь есть ещё самоубийцы-управляйки, в управлении которых дома не с прямыми договорами между жильцами и ресурсниками. И другие аспекты

Ответить

Ян Ковалев

1

Ну вы поняли😅

Ответить

Николай Поляков

1

Обычный договор с фудовой сеткой предлагает гос-ву.

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

1

Крутые меры. Я бы проголосовал.

Ответить

Anatoly

1

По факту все равно х с солью доедать. Ибо МСБ никто спасать не будет...

Ответить

Константин Босов

1

Малому бизнесу это что мёртвому припарка. 80% умерло и не воскреснет. Планомерно 12 лет уничтожали, последний кризис просто забил гвоздик в крышку гроба. Пс сегодня закрыл офис.. арендадатель сказал что можно месяц пользоваться.. а на кой он нужен на карантине...

Ответить

Alexander Gess

0

ПроСнись, Настя.

Ответить

Комментарий удален

Качалов

0
Ответить

Nick Sidorov

0

Была ж вроде новость эта уже. PS. Это IT - ресурс - тут 5 дней новости - это что-то из каменного века

Ответить

Anton Derevnin

–2

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

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Ответить

Yuriy Kovalev

Anton
0

Антон, ну как же так можно? Вы же только что зарегистрировались!

Ответить

Anton Derevnin

–2

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479

Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.                 

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