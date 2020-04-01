Ранее в России были объявлены «каникулы» с 28 марта по 5 апреля.

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В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с пандемией Covid-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заявила Попова.

По её словам, объявленная в России «нерабочая» неделя — большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Теперь важно «не останавливаться в проведении всех мероприятий» — продолжении «разрыва общения».

25 марта Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что неделя «каникул» — это не обычные выходные, а власти рассчитывают, что компании перейдут на «удалёнку».

После заявлений Кремля региональные власти начали вводить ограничения для бизнеса, а 27 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть рестораны, кафе и другие предприятия общепита по всей России — они смогут работать только дистанционно. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах ввели дополнительные органичения для компаний сферы услуг, розницы и других.