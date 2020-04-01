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Татьяна Боброва
13 749

Роспотребнадзор заявил о необходимости продлить «нерабочую» неделю из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Ранее в России были объявлены «каникулы» с 28 марта по 5 апреля.

200 комментариев
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В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с пандемией Covid-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заявила Попова.

По её словам, объявленная в России «нерабочая» неделя — большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Теперь важно «не останавливаться в проведении всех мероприятий» — продолжении «разрыва общения».

25 марта Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что неделя «каникул» — это не обычные выходные, а власти рассчитывают, что компании перейдут на «удалёнку».

После заявлений Кремля региональные власти начали вводить ограничения для бизнеса, а 27 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть рестораны, кафе и другие предприятия общепита по всей России — они смогут работать только дистанционно. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах ввели дополнительные органичения для компаний сферы услуг, розницы и других.

По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения новым типом коронавируса.

#новость #коронавирус

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Госдума приняла в окончательном чтении закон о «кредитных каникулах» для граждан и бизнеса
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Азат Салихов

74

Итак понятно было что продлят.

Начали с недели дабы не раздувать панику и не давать повод уйти в запой.

Ответить

Alexander Matveev

Азат
31

Как будто неделя не повод :)

Ответить

Alexey Bykov

Азат
17

Наоборот, были ожидания, что дни будут рабочие и сделают нормальный карантин. Но нет, решили добивать бизнес.

Ответить

Азат Салихов

Alexey
4

Лучше принять превентивные меры чем бороться с последствиями.

Ответить

Alexey Bykov

Азат
11

Полностью согласен, но зачем делать "выходные"?

Ответить

Сергей Щукин

Alexey
–9

Дядя, вы читать-то могёте? Или сложнаааа?

Цитирую (эту) статью vc, которая цитирует Пескова, который цитирует Путина:

пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что неделя «каникул» — это не обычные выходные, а власти рассчитывают, что компании перейдут на «удалёнку».

Ответить

Anton Vlasov

Сергей
25

Ага, рабочие не рабочие дни. А вы двоемыслие освоили знатно, хлопок мозга произошел?

Ответить

Alexey Bykov

Сергей
3

В огромном количестве случаев законодательно сроки считаются в рабочих днях и они плывут. Но я еще не пробовал цитировать Сергея Щукина, который цитирует статью vc, которая цитирует Пескова, который цитирует Путина. Возможно это сработает.

Ответить

Yevgeny Yegorov

Сергей
2

В принятом законе нет ни слова про удалёнку, увы.

Ответить

Александр Якунин

Alexey
1

Чем бизнес добить, если большая часть людей дома, то и проходимость точек для бизнеса стремится к минимуму.

Что вы ноете.

Ответить

Nikita Ilevskii

Александр
5

Официальное введение ЧС позволит бизнесу урезать затраты. 

Ответить

Александр Якунин

Nikita
–9

Ещё раз, в нашей законодательной базе ЧС вводится в отдельных областях и регионах в случаях техногенных или природных кадастровых.

Не было законодательной базы, хватит везде одно и тоже как дятлы писать.

Ответить

Nikita Ilevskii

Алексан…
6

Ниже успели про ваш бред ответить.
И да, обнулить конституцию и ввести новый налог на вклады получилось почему-то очень быстро

Ответить

Masha Kovalyova

Алексан…
–2

Как дятел пишете вы. Для начала можно почитать релевантный ФКЗ.
 ЧС вводится в отдельных областях и регионах

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/e8a499a486bdbc1e03eb8b3ba4fca9f27d747000/
Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях <...>

  в случаях техногенных или природных кадастровых

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/fca065be36cac551400dae33ecf125ee7331525d/
  чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Ответить

Александр Якунин

Masha
–7

Дама , ЧС это принудительное ограничение прав и свобод населения.

Сейчас во многих городах по хорошему попросили сидеть дома на самоизоляции, но все плюют на это и нарушают режим, громко заявляя о том что это не законно, по хорошему не кто не хочет.

Режим ЧС будет в веден, и при таких обстоятельствах всех принудительно посадят дома, государство будет иметь право изымать все что оно захочет что бы погосить причину ЧС, к примеру вы торгуете элитными матрасами, а государства нужны будут матрасы для развёртывания лежачих мест в госпиталях, мне дальше продолжать или и так ясно?

Ответить

Masha Kovalyova

Алексан…
7

И? Фактически в стране уже сейчас не действует половина положений конституции, а для выноса мусора с завтрашнего дня нужно спрашивать разрешение у мэра. 
Изымут матрасы, дальше-то что? Президент куда делся?

Ответить

Александр Якунин

Masha
0

Понятно, способна думать на шаг вперёд.

Ты из этих что думают что границу надо было в январе закрывать?

Ответить

Влад Берг

Алексан…
1

Продолжайте, оч интересно.

Ответить

Александр Якунин

Nikita
–1

Позволяет поставить бизнес на колени что бы снабдить население всем что необходимо для остановки ЧС.

Ниже есть пример с матрасами и госпиталем.

Ответить

Limonada Jo

Азат
3

Сегодня видел уже на улице любителей дезинфекции изнутри

Ответить

Michael Brodnikov

Азат
0

Запой отменяется. алкоголь уже перестали продавать в Якутии. скоро "на всех экранах страны". 

Ответить

Денис Комаров

Michael
1

Ничего не отменяется, все в силе

Ответить

Alex Markov

Азат
0

самые сообразительные потому гибнут первыми

Ответить

Vladislav S

53

Кишка тонка у власти объявить режим ЧС. Прячутся за собяниными, роскомпродфильмнадзорами и самоизоляцией. Вот он путинизм во всей красе. Страх перед ответственностью и полная неспособность управлять

Ответить

Alexey Nekrasov

Vladislav
1

Они бы назвали это оптимизация. 

Ответить

Игорь Рачук

Alexey
3

Раскачка!

Ответить

Vladislav S

Игорь
5

Времени на раскачку нет! 

Ответить

Michael Shramko

Vladislav
2

Времени нет но вы держитесь!!))

Ответить

Slava Itprofi

Vladislav
2
Ответить

Vladislav S

Alexey
2

Следующий по очереди непопулярную и бессмысленную меру будет объявлять рогозин и роскосмос - они ещё не замарались. Потом михалков и безруков) 

Ответить

Игорь Рачук

Vladislav
0

Прочитаем у бузовой в твиттере

Ответить

Александр Якунин

Vladislav
–7

Эта балалайка с ЧС достала, там не было законодательной базы что бы объявить ЧС.

Законодательную базу и план последнии неделю формируют.

Ответить

Aleksey Murashko

Александр
7

Че ты врешь, вся база есть, закон о ЧС есть! Забей в яндексе! ЧС вводит президент, но он не делает это умышленно, так как ЧС позволит не платить налоги, кредиты, запрплату и т. д., а государтсву придётся брать все социальные функции га себя..

Ответить

Александр Якунин

Aleksey
–10

Ты себе в мозг забей что режим ЧС позволяет делать государство в целях гашения ситуации , и тебе кредиты покажутся мелочью.

Знаешь как строятся госпиталь в Москве?
А знаешь как Китай так быстро погасил вспышку, он изъял все что нужно у бизнеса, от оборудования до рабочих.

Твой интернет магазинчик государству не нужен, а вот если у тебя на складе матрасы к примеру?

Ответить

Влад Берг

Александр
3

Да пусть подавляется своими матрасами. Свой лично принесу. Ты скажи что жрать через неделю две будем с такой политикой?

Ответить

Александр Якунин

Влад
–1

С помойки

Ответить

Влад Берг

Алексан…
1

Вот вас туда и отправим.

Ответить

Александр Якунин

Влад
–1

Тебя мама не учила что собак лучше не злить?

Ответить

Влад Берг

Алексан…
0

Я собак с детства стрелять учился

Ответить

Александр Якунин

Влад
–1

Гордишься этим?

Ответить

Aleksey

Алексан…
0

Он только про бешенных говорит, таких как ты

Ответить

Александр Якунин

Aleksey
–1

Вы с ним вместе живете что ли, что ты знаешь о чем он думал и говорил?

Ответить

Влад Берг

Алексан…
0

Обострение?

Ответить

Александр Якунин

Влад
0

Зачем вы свой диагноз тут пишите?

Ответить

Vladislav S

Александр
6

Когда надо законодательные базу задним числом делают, но это когда надо, а тут так, угроза смерти холопов 

Ответить

Александр Якунин

Vladislav
–1

Ее и делают сейчас

Ответить

Vladislav S

Александр
1

Настолько быстро вставали с колен, что раньше это сделать было некогда 

Ответить

Игорь Рачук

Vladisl…
7

Встали! Аж об потолок ёбнулились! 

Ответить

Vladislav S

Игорь
2

Вот потолок и обнулился

Ответить

Masha Kovalyova

Александр
4

Какой такой базы? Президент может вводить режим ЧП. Или он в Форосе/работает с документами/кашляет?

Ответить

Александр Якунин

Masha
–2

Выше написал причины

Ответить

Ильдар Абдуллин

Vladislav
0

Уже. Читайте новости. Путин подписал указ о праве правительства вводить режим ЧС. Пруфы кстати тут же, на vc.ru

Ответить

Vladislav S

Ильдар
3

Сам, конечно, он не мог его ввести. 

Ответить

Alex E

Vladislav
0

Каникулы , самоизоляция )) Не взрыв а хлопок , что мешает ввести ЧС и серьезно подойти к ситуации. Чем быстрее это было бы сделано тем быстрее закончилось бы.Реально вводят людей в заблуждение.

Ответить

Евгения Дудинец

45

За счёт работодателя хоть упродлевайся

Ответить

Анна Вайнерман

Евгения
21

Типа у работодателя печатный станок в подвале. Не факт что ваш работодатель протянет до конца карантинов-кризисов и не обанкротится.

Ответить

Nurbol Alpysbayev

Анна
0

О, вы смотрите дальше носа. 

Ответить

Ольга Апалькова

Евгения
7

Работодатель лесом всех пошлёт, к сожалению

Ответить

Евгения Дудинец

Ольга
13

Я - работодатель. И очень не хотелось бы

Ответить

Денис Давыдов

Евгения
3

Поддерживаю, действительно не хочется таких мер

Ответить

Ольга Апалькова

Евгения
1

Аналогично

Ответить

Александр Алексеев

Ольга
5

И мне не хочется. И мы кстати не послали. Но это больно в деньгах.

Ответить

Евгений Разманов

Евгения
5

Оспаде! Как будто государство когда-то останавливало работодателей: серые зарплаты, годы без отпусков, несоответствие рабочих мест санитарным нормам, прочие нарушения ТК... Кому надо, те давно заставили работников своих выйти на работу, и отзывов от таких работников в интернете уже масса.

Ответить

Timur Aripov

Евгений
1

Сразу видно человека невежу

Ответить

Евгений Разманов

Timur
2

Аргументированно.

Ответить

Nikita Ilevskii

Евгений
0

На все это можно пожаловаться в труд. комиссию, и работодатель ответит по закону. Платить вам за выдуманные в кремле «нерабочие дни» никакой закон не обязывает. 

Ответить

Евгений Разманов

Nikita
–1

На все это можно пожаловаться в труд. комиссию, и работодатель ответит по закону

В сферическом государстве в вакууме оно так и есть.

Платить вам за выдуманные в кремле «нерабочие дни» никакой закон не обязывает. 

Рекомендую самостоятельно продумать последствия отправки государством людей в неоплачиваемый карантин.

Ответить

Nikita Ilevskii

Евгений
1

Вы хоть раз пробовали?

Какие последствия? Какой карантин? 
Этот нелепый приказ не ввел никаких юридических обязательств и санкций.

Ответить

Евгений Разманов

Nikita
–1

Вы хоть раз пробовали?

А ты?

Этот нелепый приказ не ввел никаких юридических обязательств и санкций.

Так в чём проблема тогда, если нет никаких обязательств?

Ответить

Вадим Большедворский

Евгения
0

Где это будет то?
За счёт работодателя...

Ответить

Евгения Дудинец

Вадим
0

А что не было такого что-ли никогда?

Ответить

Ольга Апалькова

20

С ещё они штрафы придумали тем, кто дома не сидит, как в сша. Только забыли видать по 3000 долларов, как сша

Ответить

Murat Oshroev

Ольга
14

ну, мы не в США, чтобы всё копировать. взяли самое... нужное ))

Ответить

Андрей Андреевич

Ольга
1

Не 3000, а 1200 и то с оговорками.

> Республиканцы предложили выплатить американцам с годовым доходом менее $75 тыс. по $1,2 тыс., а также $500 семьям с маленькими детьми. Об этом 19 марта сообщил телеканал NBC News.

https://www.nbcnews.com/politics/congress/negotiations-heat-1-trillion-coronavirus-bill-would-include-cash-payments-n1163826

Ответить

Ольга Апалькова

Андрей
0

У меня друзья там живут, и всем кто остался без работы будут выплачивать по 3 тыс.факт

Ответить

Дарья Сазанова

–9

Парализовали работу целой области из-за 16(!) заболевших гриппом. Зачем? А сейчас и 14 дней мало...Для чего это делают? Чтобы вообще весь бизнес вымер?

Ответить

Дмитрий Гладышев

Дарья
27

История других стран вас похоже вообще не учит?

Ответить

Alexey Bolshov

Дарья
6

Если внимательнее читать информацию, то поймете, в чем отличия от гриппа (подсказка: в слишком большой заразности и одновременном количестве больных, которым требуется аппаратура и специалисты - тут любая медицина может "кончиться", так как вроде давки в час пик будет).
Гриппом люди меньше заражают друг друга, и система справляется.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Alexey
5

Этим людям бесполезно что-либо объяснять.. У них на уме только деньги и бизнес. А жизнь и здоровье близких у них на втором плане.

Ответить

Shane Matte

Дарья
5

Да вообще жесть. Я сижу ща как в тюрьме, все теряю. Если и в Казахстане продлят, это будет пиздец

Ответить

Ольга Апалькова

Shane
2

Все теряют. Раздули больше все это

Ответить

Arthur Niazyan

Дарья
2

Вот данные по Москве: https://mash.ru/letter/coronavirus-2/

Тут гораздо больше, чем 16.

Ответить

Дарья Сазанова

Arthur
0

А у нас Россия не только из Москвы состоит как-бы. Хотя...О чем это я.

Ответить

Александр Морозов

Дарья
3

В других регионах уровень медицины не такой, как в Москве. Вам может и 16 заболевших хватит

Ответить

Дарья Сазанова

Александр
1

Симптомы гриппа даже в нашей деревне успешно лечат. Причем дома. Не переживайте. 

Ответить

Даниил Орел

Дарья
4

Особенно который потом выливается в дегенеративное поражение легких. Не дурите и выполняйте рекомендации, они максимально щадящие.

Ответить

Дарья Сазанова

Даниил
3

Выливаются. Как и при осложнениях после гриппа. От которого только в прошлом году, по сведениям ВОЗ, умерло 560 тыс. человек. За 1-ый квартал от короновируса, вместе с  Китаем (в котором эпидемия оставновилась) и Италией (в которой теперь ставят под сомнение подсчет умерших) скончалось 42 тыс. человек. 
Спасибо. Я передам ваши рекомендации моим двум знакомым, которые на этой неделе остались без работы. 

Ответить

Влад Берг

Даниил
2

Ок если вы мне и моей семье оплатите ещё неделю посижу. Оплатите?

Ответить

Константин Рогов

Дарья
1

Статистика смертности не меняется уже давно. Умирает каждый двадцатый. В вашей деревне умрет конечно больше, там ни врачей, ни ИВЛ нет.

Ответить

Комментарий удален

Vasily Grebnev

Dmitry
0

Коровьего вируса не существует.Это заговор рептилойдов. Это очевидно по моему.

Ответить

Алексей Никитенко

Dmitry
1

Я надеюсь, вас не собьет машина. Карантин способствует и этому. Понастроили дорог, автомобилей, самолетов. Доставка еды на дом, интернет, зарплата от государства и за счет бизнеса, вот, что действительно интересует.

Ответить

Евгений Разманов

Дарья
1

А вот и отбитые на голову отрицатели подоспели. 

Ответить

Азат Салихов

Дарья
0

Потому что превентивные меры лучше

Ответить

Alexander Mikhaylov

Дарья
0

Грипп и короновирус - это всего лишь оболочка. Вопрос в том, что внутри. 

Ответить

Aleksandr Shin

14

Увольте эту Анну Попову, посадите дома без средств на существование и посмотрим, как она будет думать на счёт изоляции. Как жить в таких условиях?

Ответить

Евгений Ларин

Aleksandr
4

Она на неплохой зарплате сидит, ей только с руки

Ответить

Sergey Zvezda

14

18:49: ТАСС – Роспотребнадзор заявил о необходимости увеличить неделю с 7 до 14 дней

19:14, Интерфакс — Греческие стоики допустили увеличение недели по требованию российских властей

19:32, РИА Новости — В Древнем Вавилоне назвали «вполне возможным» изменение дней в неделе при согласии всех сторон

20:03, Москва24 — Бог впервые отреагировал на ситуацию: «Если Роспотребнадзор говорит, что увеличить число дней в неделе необходимо, то как я могу быть против?»

Ответить

Petr Sergeev

13

Не особо понятно, при чём тут потребление. Ну "потреб" - он же про потребление?

Может минздрав какой-то должен заниматься сабжем? Ну или предлагаю запилить министерство браузерных онлайн игор, я его возглавлю и буду торговать углём в африку используя корабли ВМФ для доставки. Ну а чё, потребнадзор эпидемиями занимается...

Ответить

Alexander Mikhaylov

Petr
0

В таком стиле на первом канале один ведущий новости читает)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). В 2004 году образовалась путем слияния:

- Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации (Госсанэпиднадзор)
- Государственная инспекция по торговле, контролю качества товаров и защите прав потребителей (Госторгинспекция)

Ответить

Александр Казанский

13

Удивлён,  что все ждут тут снятия карантина... Как бы сразу стало понятно, что карантин снимут в лучшем случае в начале - середине мая. Возможно на старте будут послабления,  но рассчитывать не стоит. Вся эта история будет до июня месяца, затягивайте пояса и готовьтесь к худшему 

Ответить

Влад Берг

Александр
0

Не удержат до июня с таким подходом

Ответить

Petr Sergeev

Александр
0

Так сказал, будто война начинается.

Ответить

Руслан Абрамов

4

Интересно будет такое что Covid-19 обновиться до Covid-20?

Ответить

Dmitry Ievlev

Руслан
28
Ответить

Nikita Ilevskii

Dmitry
3

А потом вот так

Ответить

Stanislav Dianov

Dmitry
1

Ахахахахахах, это ШЕДЕВОР!

Ответить

Дарья Сазанова

Руслан
0

У паникеров закончится туалетная бумага и они начнут пользоваться биде. 

Ответить

Anton Rumyantsev

9

И они посидели еще немножечко. А потом еще немножечко. Пока от экономики ничего не осталось.

Ответить

Alex E

7

Будет не 2 недели как мне кажется , а больше, сейчас Москва набирает обороты , потом начнут регионы. 2 недели это если разом всю страну на карантин посадить , а так вообще непонятно что будет. Потом может человек из региона в москву приехать и все снова.

Ответить

colorless

Alex
2

Да можно по опыту Италии/США/Китай смотреть. Минимум два месяца.
Так что затягивайте пояса и ограничивайте траты, до июня я думаю ничего не улучшится.

Ответить

Arthur Niazyan

5

Тестировать на вирус и выпускать всех здоровых.

Ответить

Petr Sergeev

Arthur
4

Выйдут за дверь и заболеют. Не эффективно.

Ответить

colorless

Petr
1

за дверь и заболеют.

Каким хреном? У них полно антител в крови. Если не облизываться с больными и соблюдать базовую гигиену, то ничего не будет.

Ответить

Злой Полушубок

Arthur
0

Тесты не на 100% точные.

Ответить

Arthur Niazyan

Злой
3

И чего? Вообще не тестировать что-ли? Вон, жителей Кремля каждый день тестируют. На себе не экономят.

Ответить

Влад Берг

Злой
0

Так даже их нет, на бумстартере вон собирают на изготовление чинушам как всегда пох.

Ответить

Murat Oshroev

Arthur
1

ага, щас. вдруг они на митинг выйдут? нюхай дома сидят )

Ответить

Инокентий Смирнов

7

Меры поддержки нужны, бизнес умрёт, люди потеряют работу, дальше больше! 

Ответить

Евгений Разманов

Инокентий
0

Государство поддержало работников, а бизнес должен справиться сам. Ведь в мирное время многие бизнесменушки твердили нам именно об этом: о пользе целебных кризисов, очищающих рынок от шлако-бизнесов, о том, что на рынке должен выживать сильнейший при любых раскладах, и тому подобные "человек человеку волк"-вещи.

То государство не должно вмешиваться в бизнес, то оно должно ему помочь.

Ответить

Petr Alekseev

Евгений
0

"Государство поддержало работников"
Нет никакой поддержки,  тем кто работает в частном секторе.

Ответить

Константин Рогов

6

Продлять безусловно надо. Проблема в том что даже у путинского "среднего класса" с з/п 17 тыщ, накоплений просто нет, жили от зарплаты до зарплаты перебиваясь кредитами. Для всех этих Поповых Мишустиных и прочих Путиных с их особняками и десятками миллионов долларов на счетах - это конечно дико, но народу на "самоизоляции" просто не на что будет купить пожрать. 

Ответить

Евгений Ларин

Константин
1

Мишустерам только с руки вогнать в рабство

Ответить

Эдгар Матевосян

2

Роспотреб сходит окончательно с катушек. Усильте контроль выявленных. Уже нет переносчиков на свободе.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Эдгар
8

Чтобы выявить всех заболевших, нужно сначала продержать в карантине 2 недели всех контактировавших. А кто с кем контактировал - вы не определите. Вот поэтому и нужно изолировать всех.
Ещё и туристы не все вернулись.

Ответить

Евгений Разманов

Эдгар
5

 Уже нет переносчиков на свободе.

Откуда такая информация?

Ответить

Nikita Kolmogorov

Евгений
0

Эдгар придумал, поверил, запостил — что не понятно?

Ответить

Евгений Разманов

Nikita
1

Может быть он чо-то знает?!

Ответить

Ольга Апалькова

4

Надо уже писать, видимо, письмо с просьбой прекратить это все и всем подписывать, как это делают некоторые страны.

Ответить

Евгений Разманов

Ольга
1

Прекратить что? Дома сидеть? Ну ок. Потом прекратимся как население.

Ответить

Сергей Ноздрин

Евгений
1

Да что вы говорите? Прям вот все, 100%? А, может, это затронет от никого до 2-4%?

Ответить

Yan Purvenes

Ольга
0

В нашей стране писем не боятся, а боятся людей и толпы. 

Ответить

Влад Берг

Yan
0

Через недельку будет

Ответить

Евгений Разманов

Yan
0

Вот только в первую очередь толпа побежит за зарплатой. 

Ответить

Anastasiia Fadeeva

0

Как уже это все достало, прямо сил нет. Сговорились и вот играются над людьми, смотрят реакцию и как все рушится как домино, одно за другим. Была бы возможность, свалила бы от этих уродов на верхах на другую планету. Уже не знают, что придумать, чтобы из колеи вывести и себе карманы набить побольше.

Ответить

Александр Королёв

Anastasiia
5

А что на их месте нужно сделать?

Ответить

Руслан Абрамов

Anastasiia
2

Анастасия держитесь

Ответить

Влад Берг

Anastasiia
0

Вот вот ) Теперь идея лететь на Марс не кажется такой уж обсурдной )

Ответить

Mikhail Gladchenko

4

Начало сезона работы летних веранд (кафе) назначили на 15 июня 2020 г.
Вот и делайте выводы когда выйдем на улицу.

Коронавирус. Перенос начала работы летних веранд
Приняли решение перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020…
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Влад Берг

4

Если Роспотребнадзор готов оплатить мне и моей семье проживание на этот срок то запросто. А если нет, вряд-ли росгвардия поможет.

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Евгений Разманов

–2

Даже недели ещё не прошло. Ну ок, был месяц предварительных ласк от вируса и его последствий в экономике. Но многие бизнесы уже приказывают долго жить.

Вот я тупая деревенщина, объясните мне: не иметь кубышки даже на месяц - это для бизнеса нормально? Может это всё-таки неумелое расходование средств, когда все деньги сразу вбухиваются в бизнес или в себя любимого? Или я чего-то не понимаю, и так и надо?

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Илья Мартынов

Евгений
8

Вы не смотрите на проблему в комплексе: бизнес, ориентированный на потребрынок, медленно, но верно проседает с 2014 года, при том, что не то, что это власть напрямую, а скорее совокупность ее бездумных и не всегда компетентных действий на данном отрезке времени... маржинальность снижается, издержки растут, а спрос в виду снижения доходов населения падает неумолимо, кредит дорогой из-за того, что «геополитика» и ее последствия вынуждают цб держать высокую ставку, зарегулированность из года в год нарастает,  а тут ещё и рост налогов и взносов последних лет и отношение руководства страны к мелкому и среднему бизнесу как к «жуликам», да и судят видимо они о бизнесе по своему опыту (а там обычно господряды с 500% маржинальностью или нефть с переложенными на  госбюджет издержками (пример одной всем известной нефтяной компании и ее проектов в далекой стране очевиден). Вроде все по отдельности эти обстоятельства не страшны, но соберите их в кучу, добавьте меры по борьбе с пандемией, которые становятся уже (на мой взгляд, причём не только в России) страшнее самой пандемии и вы получите то, что мы получаем в плане стремительно умирающего микро, малого и среднего бизнеса в куче отраслей в последние дни. Идеальный шторм, так сказать

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Евгений Разманов

Илья
0

Вы знаете, я гляжу вокруг на количество и качество машин, на всё растущее количество торговых центров, на количество арендаторов в них, на богатое разнообразие сервисов далеко не первой необходимости (а стало быть ими есть кому пользоваться).

Я не отрицаю написанного вами, но из того, что вижу вокруг, делаю вывод, что очень многие вокруг работают далеко не в ноль и позволяют себе на хлеб с маслом положить ещё и колбаски, так сказать.

Ну месяц же. Какой-то сраный месяц. Люди месяцами ищут работу и живут без дохода, и при этом живут вот именно в той же описанной вами стране. 

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Константин Рогов

Евгений
5

Ну месяц же. Какой-то сраный месяц. Люди месяцами ищут работу и живут без дохода

То что человек ищет работу сраный месяц не значит что он не успевает подшабашить где-то на стороне. А запри ты его дома и все, кранты.

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Евгений Разманов

Константин
0

Я про тех, кто не шабашит где-то на стороне.
А про месяц - это в контексте последнего месяца и умирания бизнесов.

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Влад Берг

Евгений
0

У вас сюр какой то. Кубышка предпринимателей положим есть. Теперь разделите ее на всех работников предприятия (мы же законопослушные граждане) и надолго ли ее хватит?

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Евгений Разманов

Влад
0

 > У вас сюр какой то. 

Ну разумеется.

Теперь разделите ее на всех работников предприятия

Но предприятие и зарабатывает больше, чем один работник, и работает оно не этот последний месяц.

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Влад Берг

Евгений
0

больше, чем один работник

Тратит оно тоже намного больше

работает оно не этот последний месяц.

А вот это уже не факт

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Евгений Разманов

Влад
0

Тратит оно тоже намного больше

Мы начинаем жонглировать аргументами.

А вот это уже не факт

Я к тому, что большинство бизнесов работают гораздо больше, чем последний месяц, и время было, чтобы просчитать риски и отложить деньги.

Не мочь выдержать месяц-два и даже три - лично для меня странно. Кризисы регулярно случаются раз в 5-10 лет, и странно это не учитывать. Ещё более странно при этом влезать в кредиты, раздувать штат, вкладывать в бизнес всё, не оставляя копейки, да ещё самого себя не обижать.

Ну я ещё не говорю, что солидная масса предприятий экономит на налогах, платя серую зарплату.

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Евгений Разманов

2

Вопрос к бизнесменам-страдальцам: если государству не отправлять людей на оплачиваемый карантин - как ещё ему заставить людей сидеть дома, и при этом, чтобы они не взялись за вилы?

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Наташа Гаврилова

Евгений
2

Бизнес не хочет платить из своего кармана, бизнес хочет, чтобы этот недельно-двухнедельный простой по всей стране оплатило государство.

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Евгений Разманов

Наташа
0

И это вполне понятно. Но наниматель-то у работников кто?

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Наташа Гаврилова

Евгений
1

Ну не хочется людям платить за простой)) От того и бушуют. Хотя всё равно деваться некуда.

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Евгений Разманов

Наташа