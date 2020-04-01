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Ранее в России были объявлены «каникулы» с 28 марта по 5 апреля.
В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с пандемией Covid-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».
«Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — заявила Попова.
По её словам, объявленная в России «нерабочая» неделя — большой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Теперь важно «не останавливаться в проведении всех мероприятий» — продолжении «разрыва общения».
25 марта Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что неделя «каникул» — это не обычные выходные, а власти рассчитывают, что компании перейдут на «удалёнку».
После заявлений Кремля региональные власти начали вводить ограничения для бизнеса, а 27 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть рестораны, кафе и другие предприятия общепита по всей России — они смогут работать только дистанционно. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах ввели дополнительные органичения для компаний сферы услуг, розницы и других.
По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения новым типом коронавируса.
Итак понятно было что продлят.
Начали с недели дабы не раздувать панику и не давать повод уйти в запой.
Наоборот, были ожидания, что дни будут рабочие и сделают нормальный карантин. Но нет, решили добивать бизнес.
Лучше принять превентивные меры чем бороться с последствиями.
Полностью согласен, но зачем делать "выходные"?
Дядя, вы читать-то могёте? Или сложнаааа?
Цитирую (эту) статью vc, которая цитирует Пескова, который цитирует Путина:
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что неделя «каникул» — это не обычные выходные, а власти рассчитывают, что компании перейдут на «удалёнку».
Ага, рабочие не рабочие дни. А вы двоемыслие освоили знатно, хлопок мозга произошел?
В огромном количестве случаев законодательно сроки считаются в рабочих днях и они плывут. Но я еще не пробовал цитировать Сергея Щукина, который цитирует статью vc, которая цитирует Пескова, который цитирует Путина. Возможно это сработает.
Чем бизнес добить, если большая часть людей дома, то и проходимость точек для бизнеса стремится к минимуму.
Что вы ноете.
Официальное введение ЧС позволит бизнесу урезать затраты.
Ещё раз, в нашей законодательной базе ЧС вводится в отдельных областях и регионах в случаях техногенных или природных кадастровых.
Не было законодательной базы, хватит везде одно и тоже как дятлы писать.
Ниже успели про ваш бред ответить.
И да, обнулить конституцию и ввести новый налог на вклады получилось почему-то очень быстро
Как дятел пишете вы. Для начала можно почитать релевантный ФКЗ.
ЧС вводится в отдельных областях и регионах
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/e8a499a486bdbc1e03eb8b3ba4fca9f27d747000/
Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях <...>
в случаях техногенных или природных кадастровых
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31866/fca065be36cac551400dae33ecf125ee7331525d/
чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Дама , ЧС это принудительное ограничение прав и свобод населения.
Сейчас во многих городах по хорошему попросили сидеть дома на самоизоляции, но все плюют на это и нарушают режим, громко заявляя о том что это не законно, по хорошему не кто не хочет.
Режим ЧС будет в веден, и при таких обстоятельствах всех принудительно посадят дома, государство будет иметь право изымать все что оно захочет что бы погосить причину ЧС, к примеру вы торгуете элитными матрасами, а государства нужны будут матрасы для развёртывания лежачих мест в госпиталях, мне дальше продолжать или и так ясно?
И? Фактически в стране уже сейчас не действует половина положений конституции, а для выноса мусора с завтрашнего дня нужно спрашивать разрешение у мэра.
Изымут матрасы, дальше-то что? Президент куда делся?
Понятно, способна думать на шаг вперёд.
Ты из этих что думают что границу надо было в январе закрывать?
Позволяет поставить бизнес на колени что бы снабдить население всем что необходимо для остановки ЧС.
Ниже есть пример с матрасами и госпиталем.
Запой отменяется. алкоголь уже перестали продавать в Якутии. скоро "на всех экранах страны".
Кишка тонка у власти объявить режим ЧС. Прячутся за собяниными, роскомпродфильмнадзорами и самоизоляцией. Вот он путинизм во всей красе. Страх перед ответственностью и полная неспособность управлять
Они бы назвали это оптимизация.
Раскачка!
Времени на раскачку нет!
Следующий по очереди непопулярную и бессмысленную меру будет объявлять рогозин и роскосмос - они ещё не замарались. Потом михалков и безруков)
Эта балалайка с ЧС достала, там не было законодательной базы что бы объявить ЧС.
Законодательную базу и план последнии неделю формируют.
Че ты врешь, вся база есть, закон о ЧС есть! Забей в яндексе! ЧС вводит президент, но он не делает это умышленно, так как ЧС позволит не платить налоги, кредиты, запрплату и т. д., а государтсву придётся брать все социальные функции га себя..
Ты себе в мозг забей что режим ЧС позволяет делать государство в целях гашения ситуации , и тебе кредиты покажутся мелочью.
Знаешь как строятся госпиталь в Москве?
А знаешь как Китай так быстро погасил вспышку, он изъял все что нужно у бизнеса, от оборудования до рабочих.
Твой интернет магазинчик государству не нужен, а вот если у тебя на складе матрасы к примеру?
С помойки
Тебя мама не учила что собак лучше не злить?
Гордишься этим?
Вы с ним вместе живете что ли, что ты знаешь о чем он думал и говорил?
Когда надо законодательные базу задним числом делают, но это когда надо, а тут так, угроза смерти холопов
Ее и делают сейчас
Настолько быстро вставали с колен, что раньше это сделать было некогда
Встали! Аж об потолок ёбнулились!
Какой такой базы? Президент может вводить режим ЧП. Или он в Форосе/работает с документами/кашляет?
Уже. Читайте новости. Путин подписал указ о праве правительства вводить режим ЧС. Пруфы кстати тут же, на vc.ru
За счёт работодателя хоть упродлевайся
Типа у работодателя печатный станок в подвале. Не факт что ваш работодатель протянет до конца карантинов-кризисов и не обанкротится.
Работодатель лесом всех пошлёт, к сожалению
Я - работодатель. И очень не хотелось бы
И мне не хочется. И мы кстати не послали. Но это больно в деньгах.
Оспаде! Как будто государство когда-то останавливало работодателей: серые зарплаты, годы без отпусков, несоответствие рабочих мест санитарным нормам, прочие нарушения ТК... Кому надо, те давно заставили работников своих выйти на работу, и отзывов от таких работников в интернете уже масса.
Сразу видно человека невежу
На все это можно пожаловаться в труд. комиссию, и работодатель ответит по закону. Платить вам за выдуманные в кремле «нерабочие дни» никакой закон не обязывает.
На все это можно пожаловаться в труд. комиссию, и работодатель ответит по закону
В сферическом государстве в вакууме оно так и есть.
Платить вам за выдуманные в кремле «нерабочие дни» никакой закон не обязывает.
Рекомендую самостоятельно продумать последствия отправки государством людей в неоплачиваемый карантин.
Вы хоть раз пробовали?
Какие последствия? Какой карантин?
Этот нелепый приказ не ввел никаких юридических обязательств и санкций.
Вы хоть раз пробовали?
А ты?
Этот нелепый приказ не ввел никаких юридических обязательств и санкций.
Так в чём проблема тогда, если нет никаких обязательств?
Где это будет то?
За счёт работодателя...
С ещё они штрафы придумали тем, кто дома не сидит, как в сша. Только забыли видать по 3000 долларов, как сша
Не 3000, а 1200 и то с оговорками.
> Республиканцы предложили выплатить американцам с годовым доходом менее $75 тыс. по $1,2 тыс., а также $500 семьям с маленькими детьми. Об этом 19 марта сообщил телеканал NBC News.
https://www.nbcnews.com/politics/congress/negotiations-heat-1-trillion-coronavirus-bill-would-include-cash-payments-n1163826
У меня друзья там живут, и всем кто остался без работы будут выплачивать по 3 тыс.факт
Парализовали работу целой области из-за 16(!) заболевших гриппом. Зачем? А сейчас и 14 дней мало...Для чего это делают? Чтобы вообще весь бизнес вымер?
Если внимательнее читать информацию, то поймете, в чем отличия от гриппа (подсказка: в слишком большой заразности и одновременном количестве больных, которым требуется аппаратура и специалисты - тут любая медицина может "кончиться", так как вроде давки в час пик будет).
Гриппом люди меньше заражают друг друга, и система справляется.
Этим людям бесполезно что-либо объяснять.. У них на уме только деньги и бизнес. А жизнь и здоровье близких у них на втором плане.
Да вообще жесть. Я сижу ща как в тюрьме, все теряю. Если и в Казахстане продлят, это будет пиздец
Вот данные по Москве: https://mash.ru/letter/coronavirus-2/
Тут гораздо больше, чем 16.
А у нас Россия не только из Москвы состоит как-бы. Хотя...О чем это я.
В других регионах уровень медицины не такой, как в Москве. Вам может и 16 заболевших хватит
Симптомы гриппа даже в нашей деревне успешно лечат. Причем дома. Не переживайте.
Особенно который потом выливается в дегенеративное поражение легких. Не дурите и выполняйте рекомендации, они максимально щадящие.
Выливаются. Как и при осложнениях после гриппа. От которого только в прошлом году, по сведениям ВОЗ, умерло 560 тыс. человек. За 1-ый квартал от короновируса, вместе с Китаем (в котором эпидемия оставновилась) и Италией (в которой теперь ставят под сомнение подсчет умерших) скончалось 42 тыс. человек.
Спасибо. Я передам ваши рекомендации моим двум знакомым, которые на этой неделе остались без работы.
Статистика смертности не меняется уже давно. Умирает каждый двадцатый. В вашей деревне умрет конечно больше, там ни врачей, ни ИВЛ нет.
Комментарий удален
Коровьего вируса не существует.Это заговор рептилойдов. Это очевидно по моему.
Я надеюсь, вас не собьет машина. Карантин способствует и этому. Понастроили дорог, автомобилей, самолетов. Доставка еды на дом, интернет, зарплата от государства и за счет бизнеса, вот, что действительно интересует.
Грипп и короновирус - это всего лишь оболочка. Вопрос в том, что внутри.
Увольте эту Анну Попову, посадите дома без средств на существование и посмотрим, как она будет думать на счёт изоляции. Как жить в таких условиях?
18:49: ТАСС – Роспотребнадзор заявил о необходимости увеличить неделю с 7 до 14 дней
19:14, Интерфакс — Греческие стоики допустили увеличение недели по требованию российских властей
19:32, РИА Новости — В Древнем Вавилоне назвали «вполне возможным» изменение дней в неделе при согласии всех сторон
20:03, Москва24 — Бог впервые отреагировал на ситуацию: «Если Роспотребнадзор говорит, что увеличить число дней в неделе необходимо, то как я могу быть против?»
Не особо понятно, при чём тут потребление. Ну "потреб" - он же про потребление?
Может минздрав какой-то должен заниматься сабжем? Ну или предлагаю запилить министерство браузерных онлайн игор, я его возглавлю и буду торговать углём в африку используя корабли ВМФ для доставки. Ну а чё, потребнадзор эпидемиями занимается...
В таком стиле на первом канале один ведущий новости читает)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). В 2004 году образовалась путем слияния:
- Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации (Госсанэпиднадзор)
- Государственная инспекция по торговле, контролю качества товаров и защите прав потребителей (Госторгинспекция)
Удивлён, что все ждут тут снятия карантина... Как бы сразу стало понятно, что карантин снимут в лучшем случае в начале - середине мая. Возможно на старте будут послабления, но рассчитывать не стоит. Вся эта история будет до июня месяца, затягивайте пояса и готовьтесь к худшему
Интересно будет такое что Covid-19 обновиться до Covid-20?
У паникеров закончится туалетная бумага и они начнут пользоваться биде.
И они посидели еще немножечко. А потом еще немножечко. Пока от экономики ничего не осталось.
Будет не 2 недели как мне кажется , а больше, сейчас Москва набирает обороты , потом начнут регионы. 2 недели это если разом всю страну на карантин посадить , а так вообще непонятно что будет. Потом может человек из региона в москву приехать и все снова.
Тестировать на вирус и выпускать всех здоровых.
Выйдут за дверь и заболеют. Не эффективно.
Тесты не на 100% точные.
И чего? Вообще не тестировать что-ли? Вон, жителей Кремля каждый день тестируют. На себе не экономят.
Меры поддержки нужны, бизнес умрёт, люди потеряют работу, дальше больше!
Государство поддержало работников, а бизнес должен справиться сам. Ведь в мирное время многие бизнесменушки твердили нам именно об этом: о пользе целебных кризисов, очищающих рынок от шлако-бизнесов, о том, что на рынке должен выживать сильнейший при любых раскладах, и тому подобные "человек человеку волк"-вещи.
То государство не должно вмешиваться в бизнес, то оно должно ему помочь.
"Государство поддержало работников"
Нет никакой поддержки, тем кто работает в частном секторе.
Продлять безусловно надо. Проблема в том что даже у путинского "среднего класса" с з/п 17 тыщ, накоплений просто нет, жили от зарплаты до зарплаты перебиваясь кредитами. Для всех этих Поповых Мишустиных и прочих Путиных с их особняками и десятками миллионов долларов на счетах - это конечно дико, но народу на "самоизоляции" просто не на что будет купить пожрать.
Роспотреб сходит окончательно с катушек. Усильте контроль выявленных. Уже нет переносчиков на свободе.
Чтобы выявить всех заболевших, нужно сначала продержать в карантине 2 недели всех контактировавших. А кто с кем контактировал - вы не определите. Вот поэтому и нужно изолировать всех.
Ещё и туристы не все вернулись.
Уже нет переносчиков на свободе.
Откуда такая информация?
Эдгар придумал, поверил, запостил — что не понятно?
Надо уже писать, видимо, письмо с просьбой прекратить это все и всем подписывать, как это делают некоторые страны.
Прекратить что? Дома сидеть? Ну ок. Потом прекратимся как население.
Да что вы говорите? Прям вот все, 100%? А, может, это затронет от никого до 2-4%?
В нашей стране писем не боятся, а боятся людей и толпы.
Как уже это все достало, прямо сил нет. Сговорились и вот играются над людьми, смотрят реакцию и как все рушится как домино, одно за другим. Была бы возможность, свалила бы от этих уродов на верхах на другую планету. Уже не знают, что придумать, чтобы из колеи вывести и себе карманы набить побольше.
Вот вот ) Теперь идея лететь на Марс не кажется такой уж обсурдной )
Начало сезона работы летних веранд (кафе) назначили на 15 июня 2020 г.
Вот и делайте выводы когда выйдем на улицу.
Если Роспотребнадзор готов оплатить мне и моей семье проживание на этот срок то запросто. А если нет, вряд-ли росгвардия поможет.
Даже недели ещё не прошло. Ну ок, был месяц предварительных ласк от вируса и его последствий в экономике. Но многие бизнесы уже приказывают долго жить.
Вот я тупая деревенщина, объясните мне: не иметь кубышки даже на месяц - это для бизнеса нормально? Может это всё-таки неумелое расходование средств, когда все деньги сразу вбухиваются в бизнес или в себя любимого? Или я чего-то не понимаю, и так и надо?
Вы не смотрите на проблему в комплексе: бизнес, ориентированный на потребрынок, медленно, но верно проседает с 2014 года, при том, что не то, что это власть напрямую, а скорее совокупность ее бездумных и не всегда компетентных действий на данном отрезке времени... маржинальность снижается, издержки растут, а спрос в виду снижения доходов населения падает неумолимо, кредит дорогой из-за того, что «геополитика» и ее последствия вынуждают цб держать высокую ставку, зарегулированность из года в год нарастает, а тут ещё и рост налогов и взносов последних лет и отношение руководства страны к мелкому и среднему бизнесу как к «жуликам», да и судят видимо они о бизнесе по своему опыту (а там обычно господряды с 500% маржинальностью или нефть с переложенными на госбюджет издержками (пример одной всем известной нефтяной компании и ее проектов в далекой стране очевиден). Вроде все по отдельности эти обстоятельства не страшны, но соберите их в кучу, добавьте меры по борьбе с пандемией, которые становятся уже (на мой взгляд, причём не только в России) страшнее самой пандемии и вы получите то, что мы получаем в плане стремительно умирающего микро, малого и среднего бизнеса в куче отраслей в последние дни. Идеальный шторм, так сказать
Вы знаете, я гляжу вокруг на количество и качество машин, на всё растущее количество торговых центров, на количество арендаторов в них, на богатое разнообразие сервисов далеко не первой необходимости (а стало быть ими есть кому пользоваться).
Я не отрицаю написанного вами, но из того, что вижу вокруг, делаю вывод, что очень многие вокруг работают далеко не в ноль и позволяют себе на хлеб с маслом положить ещё и колбаски, так сказать.
Ну месяц же. Какой-то сраный месяц. Люди месяцами ищут работу и живут без дохода, и при этом живут вот именно в той же описанной вами стране.
Ну месяц же. Какой-то сраный месяц. Люди месяцами ищут работу и живут без дохода
То что человек ищет работу сраный месяц не значит что он не успевает подшабашить где-то на стороне. А запри ты его дома и все, кранты.
Я про тех, кто не шабашит где-то на стороне.
А про месяц - это в контексте последнего месяца и умирания бизнесов.
> У вас сюр какой то.
Ну разумеется.
Теперь разделите ее на всех работников предприятия
Но предприятие и зарабатывает больше, чем один работник, и работает оно не этот последний месяц.
Тратит оно тоже намного больше
Мы начинаем жонглировать аргументами.
А вот это уже не факт
Я к тому, что большинство бизнесов работают гораздо больше, чем последний месяц, и время было, чтобы просчитать риски и отложить деньги.
Не мочь выдержать месяц-два и даже три - лично для меня странно. Кризисы регулярно случаются раз в 5-10 лет, и странно это не учитывать. Ещё более странно при этом влезать в кредиты, раздувать штат, вкладывать в бизнес всё, не оставляя копейки, да ещё самого себя не обижать.
Ну я ещё не говорю, что солидная масса предприятий экономит на налогах, платя серую зарплату.
Вопрос к бизнесменам-страдальцам: если государству не отправлять людей на оплачиваемый карантин - как ещё ему заставить людей сидеть дома, и при этом, чтобы они не взялись за вилы?
Бизнес не хочет платить из своего кармана, бизнес хочет, чтобы этот недельно-двухнедельный простой по всей стране оплатило государство.
И это вполне понятно. Но наниматель-то у работников кто?
Ну не хочется людям платить за простой)) От того и бушуют. Хотя всё равно деваться некуда.