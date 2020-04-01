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в пользу общения при помощи мемов
Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обсуждают возможность введения в России режима ЧС.
Владимир Путин подписал закон, предоставляющий российскому правительству полномочия вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Раньше вводить режим ЧС могла только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Согласно поправкам, основанием для введения режима ЧС может стать «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Правительство сможет:
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии.
Сейчас во всех регионах России действует режим повышенной готовности из-за пандемии Covid-19. При таком режиме власти могут ограничивать доступ людей и транспорта на территорию, где может возникнуть ЧС, приостанавливать работу организаций в зоне ЧС и принимать другие меры для защиты граждан.
Только бы не я, только бы не я.
Зачем вы в статье пишите что раньше какая-то комиссия могла вводить только режим ЧС?
Статья 88 конституции РФ
Статья 88. Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке,...
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
И даже, даже если его какая то там Комиссия вводит, то один звонок из Кремля - и готово.
В посте речь о ЧС, а вы ссылаетесь на ЧП. Учитывая довольно большой объем ваших довольно агрессивных комментариев по этому поводу, сомневаюсь, что ваше заблуждение носит добросовестный характер.
А Путин то чем занимается когда в стране такой 3.14здец твориться ?
Пиаром за чужой счёт
Устраивает ещё больший 3.14здец отправляя маски и мед оборудование в США а не допустим в Воронеж.
Не жалко, просто сначала в своей стране нужно закрыть потребности.
Потом в мемуарах и интервью будет рассказывать, как заставлял правительство ввести ЧС и спасать граждан, а они, окаянные, отказывались.
как был против, потому что нация самосознательная, а они все паникёры и ввели ЧС, повлекшее за собой кризис
Трус, конечно
Статья 88. Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке,...
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
))9)
А еще убить могут кого угодно во время режима ЧС. И много будет без вести пропавших
А ещё во время режима чс женщины должны быть готовы к сексу с каждым мужчиной. Нет времени на раскачку, нужно спасать род людской и перекрыть потери от рандомных убийств
Времени на раскачку и предварительные ласки (они же ухаживания) нет. С кем самоизолировался с тем и спасай человеческий род
Да правильно всё... при ЧС это как форс-мажор, можно официально аренду не платить даже коммерсантам ! А их дохрена...
Не только аренду, но и налоги, и зарплаты, а государство обязано в этом случае обеспечить все социальные функции, но в это время Собянин плитку перекладывает, тендеры во время чумы :)
Так, а никого не тревожит, что под шумок ещё и ЧС правительству разрешили вводить?
Интересно, зачем?
Если и так, ЧС мог вводить президент или комиссия из рандомных людей?
Ответ прост, нам нужно радоваться что не Медведев, а более компетентный премьер.
А почему не он, мы узнаём позже, возраст как не как.
мне кажется в россии президента то и нет. все кому то поручает. сам ежедневно не отчитывается. все где то отсижиывется
Ну добрый вечер, надо усилить запас гречки
есть везде
ничего подобного. Зашел в Дикси - ни одной пачки.
Те кто все скупил оказались правы. Путин всех кинул. Сбой поставок продуктов. У нас в районе пустые полки. И это только начало карантина. Говорят, на складах полно, но, бля, со склада еще нужно в магазин привезти. Сука, мало того, что продуктов нет, еще и цены подняли на 40% точно. Чиновники, зажравшиеся.
Ну сходите в соседний магазин. Не ленитесь, если вас так это беспокоит.
То что отдельные запасливый граждане вынесли все с полок одного магазина, не значит, что есть какой-то сбой.
Завидую вашим переживаниям.
Меня больше волнует падение рубля и перекрытые границы.
А гречка, ну и что гречка.
ашан, вкусвилл. всё в наличии. Даже зеленая гречка есть у ВВ
В.В. действительно так боится последствий рукопожатий с главврачом Коммунарки? Почему не сам-то?
Это плохо для имиджа.
Царь должен быть всегда хорошим, а бояре плохими.
Приехали
Нахера? ЧС требует ввод войск. Нужно придумать новый термин - более мягкий.
У Путина херовые консультанты. Совки с КГБ-ым прошлым, не способные рассуждать современно
Думаю, что это не против коронавируса, а чтобы народ власть не сверх. Коррупция достигла невероятных масштабов. Воруют уже открыто. Хасис вообще охерел.. и ничего, все на свободе. Деньги им еще государство выделяет. Ща народ работу потеряет, ничего не останется, кроме как разбойничать... и солдатня будет первой, как обычно.
Ты кем работал то? Почему сократили? На Савушкина хорошо работается?
Тебя цитирую:
уволят большинство дармоедов: Бухгалтеров, маркетологов, hr, pr-иков, продакт-менеджеров. Весь низкопробный персонал, который непонятно чем занимался и никакой пользы бизнесу не приносил
удивляет почему некоторые умудрились нанять многих из них в тот период, когда все от них избавлялись
Фиг знает, под планируемые задачи видимо.
теперь думают как от них наиболее безболезненно избавиться в период всеобщей эпидемии, источником которой во многом стал тоже чей-то нездоровый мозг...
большинство современных бизнесов управлялось дебилами. Бизне существовал либо по иннерции, либо по протекции. Ща все рухноло. Дебилы не способны отладить процессы работы удаленно. Гарантирую, что к концу Мая, 75% населения окажутся безработными. Зарплату будут получать только чиновники, генерали и жополизы вроде Грефа.
С твоих слов, скорщают же балласт. Ты балластом работал?
За ценных работников держутся зубами. Уволить легко, а найти потом почти невозможно.
Вот с тебя и начали, с балласта :)
Меня не минует, я просто как ты не позволяю себе надменно рассуждать, кто лишний, а кто нет. Ты же радовался, как исчезнет малый бизнес, не я.
Если весь бизнес пойдет под нож, то держать нечем будет, ценные сотрудники ценны, когда они ценность в виде денежного потока приносят, а сейчас экономическая картинка очень сильно поменяется.
Всё равно до последнего надешься. Уж какие времена были страшные, и то держались.
"управлять единой системой ликвидации ЧС" -
Хорошо, если такая система реальна.
(селфи ЖКХ с санитайзерами слабовато)
Господа хорошие,объясните пожалуйста. Мосгордура ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции. Режима чс ещё нет. Так на каком основании они собрались штрафовать?
Мне чисто интересен юридический аспект))
Молодец Путин, бояре народ по домам разогнали, и сам он "в домике". Только вот ладно, кто тем кто не на государство ( включая госкорпорации, Роснефть опять в первых рядах пайку за Венесуэлу получили) работает, кто этих людей кормить будет, на что они жить будут?
когда не хочешь брать на себя ответственность xD
08,08,08 думаете Медведь ее брал, или примьер выполнял роль гаранта?
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