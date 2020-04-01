Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обсуждают возможность введения в России режима ЧС.

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Владимир Путин подписал закон, предоставляющий российскому правительству полномочия вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Раньше вводить режим ЧС могла только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Согласно поправкам, основанием для введения режима ЧС может стать «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Правительство сможет:

Устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения при ЧС.

Управлять единой госсистемой предупреждения и ликвидации ЧС.



Регулировать продажу лекарств на срок до 90 дней.

Вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Расширять список случаев, когда госзакупки можно осуществлять у единственного поставщика.

Списывать штрафы в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии.