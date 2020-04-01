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Лиана Липанова
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Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС из-за пандемии Материал редакции

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обсуждают возможность введения в России режима ЧС.

74 комментария
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Владимир Путин подписал закон, предоставляющий российскому правительству полномочия вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Раньше вводить режим ЧС могла только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Согласно поправкам, основанием для введения режима ЧС может стать «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Правительство сможет:

  • Устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения при ЧС.
  • Управлять единой госсистемой предупреждения и ликвидации ЧС.
  • Регулировать продажу лекарств на срок до 90 дней.
  • Вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
  • Расширять список случаев, когда госзакупки можно осуществлять у единственного поставщика.
  • Списывать штрафы в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии.

Сейчас во всех регионах России действует режим повышенной готовности из-за пандемии Covid-19. При таком режиме власти могут ограничивать доступ людей и транспорта на территорию, где может возникнуть ЧС, приостанавливать работу организаций в зоне ЧС и принимать другие меры для защиты граждан.

#новость #коронавирус #законы

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74 комментария
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Vladislav S

31

Только бы не я, только бы не я. 

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Vladislav S

Vladislav
3

Зачем вы в статье пишите  что раньше какая-то комиссия могла вводить только режим ЧС?

Статья 88 конституции РФ
Статья 88. Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке,...
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

И даже, даже если его какая то там Комиссия вводит, то один звонок из Кремля - и готово. 

Ответить

Alexander Gordienko

Vladislav
2

В посте речь о ЧС, а вы ссылаетесь на ЧП. Учитывая довольно большой объем ваших довольно агрессивных комментариев по этому поводу, сомневаюсь, что ваше заблуждение носит добросовестный характер.

Ответить

Ян Ковалев

Vladislav
2

И не я

Ответить

Alexey Bo

Vladislav
1

Аки игра в "горячую картошку"

Ответить

Олег Носков

6

А Путин то чем занимается когда в стране такой 3.14здец твориться ?

Ответить

Vladislav S

Олег
7

Пиаром за чужой счёт 

Ответить

Олег Носков

Vladislav
11

А ну да точно , чё это я тоже херню спросил 😃

Ответить

Руслан Абрамов

Олег
5

Он занят нефтью

Ответить

Alexandre Svergoun

Олег
2

Устраивает ещё больший 3.14здец отправляя маски и мед оборудование в США а не допустим в Воронеж.

Ответить

Arthur Niazyan

Alexandre
0

Не жалко, просто сначала в своей стране нужно закрыть потребности.

Ответить

Make Luv

Alexandre
0

Маски бесполезны, сколько ж можно.

Ответить

Alexandre Svergoun

Make
0

Смотря какие

Ответить

Антон

Олег
0

в швеции он сейчас. пересчитывает свои накопления

Ответить

Arthur Niazyan

8

Потом в мемуарах и интервью будет рассказывать, как заставлял правительство ввести ЧС и спасать граждан, а они, окаянные, отказывались.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Arthur
4

как был против, потому что нация самосознательная, а они все паникёры и ввели ЧС, повлекшее за собой кризис

Ответить

Кирилл Кузьмин

9

Опять бояре будут потом во всем виноваты)))

Ответить

Nika Davydov

9

Трус, конечно

Ответить

Vladislav S

Nika
–2

Статья 88. Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке,...
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

Ответить

Олег Пирогов

7

))9)

Ответить

Vladislav S

Олег
2

Мага Пуля бы такому: Шаааа! 

Ответить

Dmitry Ievlev

5

Слился...

Ответить

Новикова Дарья

3

А еще убить могут кого угодно во время режима ЧС. И много будет без вести пропавших

Ответить

Vladislav S

Новикова
3

 А ещё во время режима чс женщины должны быть готовы к сексу с каждым мужчиной. Нет времени на раскачку, нужно спасать род людской и перекрыть потери от рандомных убийств

Ответить

Иван Евменов

Vladislav
0

Времени на раскачку и предварительные ласки (они же ухаживания) нет. С кем самоизолировался с тем и спасай человеческий род

Ответить

Dmitriy

4

Суслик в норке

Ответить

Яр Антонов

3

Да правильно всё... при ЧС это как форс-мажор, можно официально аренду не платить даже коммерсантам ! А их дохрена...

Ответить

Aleksey Murashko

Яр
0

Не только аренду, но и налоги, и зарплаты, а государство обязано в этом случае обеспечить все социальные функции, но в это время Собянин плитку перекладывает, тендеры во время чумы :)

Ответить

Николай Демидов

2

Так, а никого не тревожит, что под шумок ещё и ЧС правительству разрешили вводить?
Интересно, зачем?
Если и так, ЧС мог вводить президент или комиссия из рандомных людей?

Ответить

Александр Якунин

Николай
0

Ответ прост, нам нужно радоваться что не Медведев, а более компетентный премьер.

А почему не он, мы узнаём позже, возраст как не как.

Ответить

Антон

2

 мне кажется в россии президента то и нет. все кому то поручает. сам ежедневно не отчитывается. все где то отсижиывется

Ответить

Руслан Абрамов

1

Ну добрый вечер, надо усилить запас гречки

Ответить

Качалов

Руслан
–1

нет ее нигде

Ответить

Mark Rapida Gromov

Качалов
3

есть везде

Ответить

Качалов

Mark
–2

ничего подобного. Зашел в Дикси - ни одной пачки. 
Те кто все скупил оказались правы. Путин всех кинул.  Сбой поставок продуктов.  У нас в районе пустые полки. И это только начало карантина. Говорят, на складах полно, но, бля, со склада еще нужно в магазин привезти. Сука, мало того, что продуктов нет, еще и цены подняли на 40% точно. Чиновники, зажравшиеся.

Ответить

Николай Демидов

Качалов
2

Ну сходите в соседний магазин. Не ленитесь, если вас так это беспокоит.
То что отдельные запасливый граждане вынесли все с полок одного магазина, не значит, что есть какой-то сбой.

Ответить

Качалов

Николай
0

в Перекрестке в три раза все дороже. Задача не скупить гречку, а купить ее по нормальной цене. 

Ответить

Николай Демидов

Качалов
0

Завидую вашим переживаниям.
Меня больше волнует падение рубля и перекрытые границы.
А гречка, ну и что гречка.

Ответить

Качалов

Николай
0

То что работы не будет, экономика в дауне.. а хорошо жить будут только чиновники и генералы - это уже состоявшийся факт. Поэтому, да, меня заботит, что я есть буду.

Ответить

Качалов

Качалов
0

на тот баблос, который вбухали в Сколково, можно было три Силиконовой Доллины построить... все осело в карманах конкретных лиц. Все сейчас карантин на собственных яхатх отбывают.

Ответить

Mark Rapida Gromov

Качалов
1

ашан, вкусвилл. всё в наличии. Даже зеленая гречка есть у ВВ

Ответить

Руслан Абрамов

Mark
2

Надо делать сервис по обмену товарами в столь нелегкое время

Ответить

Качалов

Mark
0

нет в Магните гречки тоже

Ответить

Дарья Сазанова

0

В.В. действительно так боится последствий рукопожатий с главврачом Коммунарки? Почему не сам-то?

Ответить

Николай Демидов

Дарья
2

Это плохо для имиджа.
Царь должен быть всегда хорошим, а бояре плохими.

Ответить

Дмитрий Багадов

1

Приехали

Ответить

Качалов

Дмитрий
0

многие скоро отъедут

Ответить

Качалов

0

Нахера? ЧС требует ввод войск. Нужно придумать новый термин - более мягкий.

У Путина херовые консультанты. Совки с КГБ-ым прошлым, не способные рассуждать современно

Ответить

Dmitriy

Качалов
0

Так вот же войска, поэтому и ЧС

Ответить

Качалов

Dmitriy
–1

Думаю, что это не против коронавируса, а чтобы народ власть не сверх. Коррупция достигла невероятных масштабов. Воруют уже открыто. Хасис вообще охерел.. и ничего, все на свободе. Деньги им еще государство выделяет. Ща народ работу потеряет, ничего не останется, кроме как разбойничать... и солдатня будет первой, как обычно.

Ответить

Arthur Niazyan

Качалов
0

Ты кем работал то? Почему сократили? На Савушкина хорошо работается?

Ответить

Качалов

Arthur
0

сейчас всех сократили. 45% уже работу потеряли. Кто еще нет, в конце Апреля сократят...

Ответить

Arthur Niazyan

Качалов
2

Тебя цитирую:
уволят большинство дармоедов: Бухгалтеров, маркетологов, hr, pr-иков, продакт-менеджеров. Весь низкопробный персонал, который непонятно чем занимался и никакой пользы бизнесу не приносил

Ответить

Alex Markov

Arthur
0

удивляет почему некоторые умудрились нанять многих из них в тот период, когда все от них избавлялись

Ответить

Arthur Niazyan

Alex
0

Фиг знает, под планируемые задачи видимо.

Ответить

Alex Markov

Arthur
0

теперь думают как от них наиболее безболезненно избавиться в период всеобщей эпидемии, источником которой во многом стал тоже чей-то нездоровый мозг...

Ответить

Качалов

Arthur
–1

большинство современных бизнесов управлялось дебилами. Бизне существовал либо по иннерции, либо по протекции. Ща все рухноло. Дебилы не способны отладить процессы работы удаленно. Гарантирую, что к концу Мая, 75% населения окажутся безработными. Зарплату будут получать только чиновники, генерали и жополизы вроде Грефа.

Ответить

Arthur Niazyan

Качалов
1

С твоих слов, скорщают же балласт. Ты балластом работал?

Ответить

Качалов

Arthur
0

а кто не баластом? Система заточена на конвеер.. .любого снял, никто не заметит

Ответить

Arthur Niazyan

Качалов
0

За ценных работников держутся зубами. Уволить легко, а найти потом почти невозможно.

Ответить

Качалов

Arthur
0

Да ладно.. кто ценный то? Девочка из маркетинга?

Ответить

Arthur Niazyan

Качалов
0

Вот с тебя и начали, с балласта :)

Ответить

Качалов

Arthur
0

Работал на три конторы. Все схлопнулись. Рассчитываешь, что тебя минует? 

Ответить

Arthur Niazyan

Качалов
1

Меня не минует, я просто как ты не позволяю себе надменно рассуждать, кто лишний, а кто нет. Ты же радовался, как исчезнет малый бизнес, не я.

Ответить

Petr Alekseev

Arthur
0

Если весь бизнес пойдет под нож, то держать нечем будет,  ценные сотрудники ценны, когда они ценность в виде денежного  потока приносят, а  сейчас экономическая картинка очень сильно поменяется.

Ответить

Arthur Niazyan

Petr
0

Всё равно до последнего надешься. Уж какие времена были страшные, и то держались.

Ответить

Качалов

Dmitriy
–1

видать фотка фейковая. Сейчас снег на улице

Ответить

Denis Manchenko

0

"управлять единой системой ликвидации ЧС" -
Хорошо, если такая система реальна.
(селфи ЖКХ с санитайзерами слабовато)

Ответить

Yuriy Belalov

0

Господа хорошие,объясните пожалуйста. Мосгордура ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции. Режима чс ещё нет. Так на каком основании они собрались штрафовать?
Мне чисто интересен юридический аспект))

Ответить

Александр Якунин

Yuriy
0

Лечить будем или сжигать?

Ответить

Александр Якунин

0

МРОТ всем в рот

Ответить

Petr Alekseev

0

Молодец Путин,  бояре народ по домам разогнали, и сам он  "в домике".  Только вот ладно,  кто тем кто не на государство ( включая госкорпорации,  Роснефть опять в первых рядах пайку за Венесуэлу получили) работает, кто этих людей кормить будет, на что они жить будут?
  

Ответить

Spotless Mind

0

когда не хочешь брать на себя ответственность xD

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Александр Якунин

Spotless
0

08,08,08 думаете Медведь ее брал, или примьер выполнял роль гаранта?

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