Право
Полина Лааксо

Кабмин поддержал идею увеличить лимит выплат по ОСАГО со 100 тысяч рублей до 200 тысяч при оформлении европротокола Статьи редакции

Такой законопроект внесли в Госдуму в 2023 году, но пока не рассмотрели.

  • Если поправки примут, водители смогут получать до 200 тысяч рублей по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без привлечения сотрудников полиции. Правительство одобрило инициативу, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на копию проекта заключения.
  • Чтобы снизить риск мошенничества против страховщиков, последним нужно расширить доступ к данным, которые связаны с наступлением страховых случаев и нужны для выделения компенсаций, говорится в документе.
  • Авторы законопроекта отмечали: лимит выплат не увеличивался с 2018 года — тогда его повысили с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Источник фото: «РИА Новости»

#осаго #новости

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 Griby Lenina
увеличить лимит выплат по ОСАГО со 100 тысяч рублей до 200 тысяч при оформлении европротокола

И переименовать в роспротокол заодно. Шоб два раза не голосовать.

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Walenok

Нужно все-таки узнать, почему это плохо. Расскажете?

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Labeling

Плохо то, что год не могут принять нужный закон для людей. И до сих пор не приняли.

Зато что-нибудь репрессивное принимают практически моментально, сразу в нескольких чтениях.

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Walenok

Так вопрос у меня был не про оценку процесса принятия этого закона, а про сам закон.

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Васян

Здорово, что всё делают для людей, теперь меньше бюрократии и нервотрепки

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Бот ЦИПсО #66213

+15₽

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Васян

У нас уже давно подняли расценки, плохо работаете, раз не обладаете информацией

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Бот ЦИПсО #66213

И сколько теперь платят, 16₽ за коммент?

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Васян

Это коммерческая тайна, с чего это мы должны так просто ее распространять, давайте к нам, у нас соцпакет лучше и бронь есть

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Alexander Braun

Опять страховка подорожает

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Semithor

Наконец-то что-то хорошее предложили

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Вадим Д.

Ишь ты, ждём «внезапного» подорожания страховки/бензина/коммуналки.

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Iliya Che

Идея хорошая. Основной посыл это без привлечения сотрудников гаи. Это как раз хотят простимулировать финансово, добавив суммы выплаты. Будем следить за рассмотрением данного законопроекта.

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Слегка Придурковатый

"Чтобы снизить риск мошенничества против страховщиков, последним нужно расширить доступ к данным, которые связаны с наступлением страховых случаев и нужны для выделения компенсаций"

Это о расширении каких данных идёт речь?

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Григорий Лепсин

Если поправки примут, водители смогут получать до 200 тысяч рублей по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без привлечения сотрудников полиции.- ну наконецто заметили,уже уже не 18 год и цены на ремонт автомобиля повысились

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