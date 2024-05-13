Кабмин поддержал идею увеличить лимит выплат по ОСАГО со 100 тысяч рублей до 200 тысяч при оформлении европротокола Статьи редакции
Такой законопроект внесли в Госдуму в 2023 году, но пока не рассмотрели.
- Если поправки примут, водители смогут получать до 200 тысяч рублей по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без привлечения сотрудников полиции. Правительство одобрило инициативу, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на копию проекта заключения.
- Чтобы снизить риск мошенничества против страховщиков, последним нужно расширить доступ к данным, которые связаны с наступлением страховых случаев и нужны для выделения компенсаций, говорится в документе.
- Авторы законопроекта отмечали: лимит выплат не увеличивался с 2018 года — тогда его повысили с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
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И переименовать в роспротокол заодно. Шоб два раза не голосовать.
Нужно все-таки узнать, почему это плохо. Расскажете?
Плохо то, что год не могут принять нужный закон для людей. И до сих пор не приняли.
Зато что-нибудь репрессивное принимают практически моментально, сразу в нескольких чтениях.
Так вопрос у меня был не про оценку процесса принятия этого закона, а про сам закон.
Здорово, что всё делают для людей, теперь меньше бюрократии и нервотрепки
+15₽
У нас уже давно подняли расценки, плохо работаете, раз не обладаете информацией
И сколько теперь платят, 16₽ за коммент?
Это коммерческая тайна, с чего это мы должны так просто ее распространять, давайте к нам, у нас соцпакет лучше и бронь есть
Опять страховка подорожает
Наконец-то что-то хорошее предложили
Ишь ты, ждём «внезапного» подорожания страховки/бензина/коммуналки.
Идея хорошая. Основной посыл это без привлечения сотрудников гаи. Это как раз хотят простимулировать финансово, добавив суммы выплаты. Будем следить за рассмотрением данного законопроекта.
"Чтобы снизить риск мошенничества против страховщиков, последним нужно расширить доступ к данным, которые связаны с наступлением страховых случаев и нужны для выделения компенсаций"
Это о расширении каких данных идёт речь?
Если поправки примут, водители смогут получать до 200 тысяч рублей по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без привлечения сотрудников полиции.- ну наконецто заметили,уже уже не 18 год и цены на ремонт автомобиля повысились