«Нерабочие дни» сократят, если «позволит обстановка».

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Президент России Владимир Путин во время телеобращения объявил о продлении «нерабочих» дней до 30 апреля 2020 года для борьбы с распространением Covid-19. «Если обстановка позволит», нерабочие дни сократят, уточнил президент.

Работу продолжат магазины, аптеки, медучреждения, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти.

Работодатели должны будут сохранить зарплату сотрудникам на эти дни. 27 марта Минтруд объяснял, что уровень зарплаты не должен меняться — нерабочие дни не относятся к выходным или праздникам, поэтому не требуют повышенной оплаты труда.

Российские власти ожидают, что россияне продолжат дистанционную работу в «нерабочие дни». Об этом 27 марта говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.