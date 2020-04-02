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«Нерабочие дни» сократят, если «позволит обстановка».
Президент России Владимир Путин во время телеобращения объявил о продлении «нерабочих» дней до 30 апреля 2020 года для борьбы с распространением Covid-19. «Если обстановка позволит», нерабочие дни сократят, уточнил президент.
Работу продолжат магазины, аптеки, медучреждения, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти.
Работодатели должны будут сохранить зарплату сотрудникам на эти дни. 27 марта Минтруд объяснял, что уровень зарплаты не должен меняться — нерабочие дни не относятся к выходным или праздникам, поэтому не требуют повышенной оплаты труда.
Российские власти ожидают, что россияне продолжат дистанционную работу в «нерабочие дни». Об этом 27 марта говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Блядь! А с чего зарплату то платить?!!!!!
Кредит в сбере, имущество продавай... Нет же чрезвычайно ситуации..
Экономике пипец. Вот теперь самое время запастись продуктами.
А они еще есть ?
Прямо сейчас - да. Завтра - не уверен.
Да в нашем магазине буем покати ... Хозяин магазина думает вообще его закрыть...
Это просто слив 100 уровня, неработайте ещё месяц, будьте здоровы, на местах там сами разберитесь 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼
Обращения еще не было
Думал, что будут постепенно продлевать, по неделе, а тут на тебе.
Кто ему пишет про сохранение зарплат? Они вообще что-ли не понимают, что нет у МСБ нефтяных вышек?
вот это даааа, давайте сразу до лета, проверка граждан на прочность! сейчас люди с голоду будут умирать а правительство вписывать их за умерших с короной😄
Нерабочие дни - это не выходные. и мы надеемся, что все продолжат работать.
Ресторанный бизнес в России все
Почему же кухня востребована. Возмите партнерку у Grow Food (приложение+доставка) и возите еду по подписке. Там поле непаханное, а издержки на помещение, официанток и прочие прелести действительно непонятно как содержать.
Это фейк
Не фейк, зомби ящик болтает.
Дизайнер на удалёнке, в связи с ситуацией нужно пропиарится! Обращайтесь))
Да кому они нужны в это время как бы ?
А законодательство он не хочет поменять относительно понятия самозанятой, самоизоляция и работа из дома. Что там с графиком работы? 8 часов сидим дома или как это все будет организовано?
Беру проекты по рекламе, пишите)
Ахах, друг, мы нашлись)
Коллега)) Таргетированная реклама, дорого))
К концу апреля з/п если и сохранится то её где-то на коробок спичек или два может хватить...
Ну что ждем от танков?)) Походу предпринимателям осталось только повторить то, что делал Ельцин)
Ну вообще это трусость, по сути он самоустранился от ответственности и решения проблемы. Остается за кадром на что будут жить россияне до конца месяца.
Сейчас на фоне этой шумихи начнёт налево и направо антинародные законы принимать.
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