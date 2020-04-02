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Лиана Липанова
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Путин продлил нерабочие дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты Материал редакции

«Нерабочие дни» сократят, если «позволит обстановка».

60 комментариев
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Президент России Владимир Путин во время телеобращения объявил о продлении «нерабочих» дней до 30 апреля 2020 года для борьбы с распространением Covid-19. «Если обстановка позволит», нерабочие дни сократят, уточнил президент.

Работу продолжат магазины, аптеки, медучреждения, банковские и финансовые организации, транспорт и органы власти.

Работодатели должны будут сохранить зарплату сотрудникам на эти дни. 27 марта Минтруд объяснял, что уровень зарплаты не должен меняться — нерабочие дни не относятся к выходным или праздникам, поэтому не требуют повышенной оплаты труда.

Российские власти ожидают, что россияне продолжат дистанционную работу в «нерабочие дни». Об этом 27 марта говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

#новость #коронавирус

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60 комментариев
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Andrey Sobolev

41

Бизнес прямо сейчас

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Даша Пашнина

22

Блядь! А с чего зарплату то платить?!!!!!

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Никита Семёнов

Даша
1

Святой дух х*ли...

Ответить

Aleksey Murashko

Даша
0

Кредит в сбере, имущество продавай... Нет же чрезвычайно ситуации..

Ответить

Anatoly Ivanov

12

Нам пиздец...

Ответить

Dmitry Martemyanov

11

Экономике пипец. Вот теперь самое время запастись продуктами.

Ответить

Hecatecoin

Dmitry
0

А они еще есть ?

Ответить

Dmitry Martemyanov

Hecatecoin
0

Прямо сейчас - да. Завтра - не уверен.

Ответить

Hecatecoin

Dmitry
0

Да в нашем магазине буем покати ... Хозяин магазина думает вообще его закрыть...  

Ответить

Yuri Ahmedov

9

Бизнес:

Ответить

Sanjar Tolibjonov

5

х2

Ответить

Li Bel

4

Пошла я за вином, пока продают

Ответить

Dear Moscow,

4

Наша компания в конце "нерабочей недели": 

Ответить

Dmitriy

4

Это просто слив 100 уровня, неработайте ещё месяц, будьте здоровы, на местах там сами разберитесь 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

Ответить

Юрий Седов

1

Обращения еще не было

Ответить

Александр Головченко

Юрий
5

Оно идёт сейчас

Ответить

Александр Долгов

Юрий
3

Уже идёт по Россия 24

Ответить

Евгения Дудинец

2

Вперед за алкашкой!

Ответить

Rus Zay

1

Думал, что будут постепенно продлевать, по неделе, а тут на тебе.

Ответить

Li Bel

Rus
1

А чего тянуть? И так было понятно

Ответить

Rus Zay

Li
1

Была гипотеза, чтобы народ сразу в панику не обращать, около месяца-полутора будут по неделе переносить)

Ответить

Joy Z

1

Гуляем опять за счет работодателей!

Ответить

Максим Кощеев

1

Пара-пара-пам...

Ответить

Андрей Данич

1

Работа не волк...

Ответить

Анатолий Б.

1

Кто ему пишет про сохранение зарплат? Они вообще что-ли не понимают, что нет у МСБ нефтяных вышек?

Ответить

Евгений Орлов

1

Красота!

Ответить

Ильяс Салумгереев

1

вот это даааа, давайте сразу до лета, проверка граждан на прочность! сейчас люди с голоду будут умирать а правительство вписывать их за умерших с короной😄

Ответить

Andrey Shevtsov

1

Нерабочие дни - это не выходные. и мы надеемся, что все продолжат работать.

Ответить

Semyon Efimov

0

Ресторанный бизнес в России все

Ответить

Vitold Sedyshev

Semyon
0

Почему же кухня востребована. Возмите партнерку у Grow Food (приложение+доставка) и возите еду по подписке. Там поле непаханное, а издержки на помещение, официанток и прочие прелести действительно непонятно как содержать.

Ответить

Шахруз Элбоев

0

Очень надеюсь что это шутка на 1 апреля!)

Ответить

Денис Файзулин

0
Ответить

Юрий Седов

–9

Это фейк

Ответить

Hecatecoin

Юрий
2

Не фейк, зомби ящик болтает.

Ответить

Igor Shkarin

Hecatecoin
–5

Вы всему , что в зомбоящике говорят, верите?

Ответить

B. B.

Юрий
0

по россии 24 только что заявил

Ответить

Никита Семёнов

0

Дизайнер на удалёнке, в связи с ситуацией нужно пропиарится! Обращайтесь))

Ответить

Hecatecoin

Никита
1

Да кому они нужны в это время как бы ?

Ответить

Никита Семёнов

Hecatecoin
0

Неизбежность, я опускаю руки, ахах)

Ответить

Vitold Sedyshev

0

А законодательство он не хочет поменять относительно понятия самозанятой, самоизоляция и работа из дома. Что там с графиком работы? 8 часов сидим дома или как это все будет организовано?

Ответить

Андрей Андреевич

0

RE: https://www.youtube.com/watch?v=wNSEtGK3lc8

Ответить

Nick Chernykh

0

ну вот и все

Ответить

Елена Королькова

0

Писец. Предприниматели всплакнули ;(

Ответить

Александр Перков

0

Я не доживу

Ответить

Roman Chistyakov

0
Ответить

Evgeniy Tokarev

0

Беру проекты по рекламе, пишите)

Ответить

Никита Семёнов

Evgeniy
0

Ахах, друг, мы нашлись)

Ответить

Evgeniy Tokarev

Никита
0

Ага)

Ответить

Елена Королькова

Evgeniy
0

Коллега)) Таргетированная реклама, дорого))

Ответить

Evgeniy Tokarev

Елена
0

Почему?

Ответить

badResistor

0

К концу апреля з/п если и сохранится то её где-то на коробок спичек или два может хватить...

Ответить

Nick Chernykh

0

благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!)))

Ответить

Yan Purvenes

0

Ну что ждем от танков?)) Походу предпринимателям осталось только повторить то, что делал Ельцин)

Ответить

Aleks Ander

0

:D

Ответить

Petr Alekseev

0

Ну вообще это трусость, по сути он самоустранился от ответственности и решения проблемы.  Остается за кадром на что будут жить россияне до конца месяца.

Ответить

Дмитрий Богданов

0

КТООООООООООООООООООО
кто проживает на дне океана?
*рубль*

Ответить

Дмитрий Дьяченко

0

Продам гараж

Ответить

Башир Чараков

–1

Маразм

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Виталий Тирон

–1

Доллар по 200.

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Башир Чараков

–1

Сейчас на фоне этой шумихи начнёт налево и направо антинародные законы принимать.

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