Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Евгений Делюкин
3015

Кто заплатит за потери в случае карантина: чем может помочь бизнесу режим ЧС и какие убытки не компенсирует государство Материал редакции

Может ли предприниматель объявить форс-мажор, не платить за аренду и ждать компенсации от государства, если введён режим чрезвычайной ситуации.

5 комментариев
В закладки

«Если бы был введен ЧС, я бы мог законно не платить аренду», — некоторые владельцы бизнесов и юристы считают, что введение режима чрезвычайной ситуции поможет компенсировать часть расходов или взыскать убытки с властей.

Также есть «форс-мажорные» обстоятельства, которыми предприниматель может объяснить нарушение условий договора и освободиться от ответственности.

Коротко о том, может ли режим ЧС помочь предпринимателю компенсировать убытки и можно ли не выполнять условия договора при форс-мажоре — с комментариями руководителя юридической практики «B&B» Андрея Бодиловского.

Должно ли государство компенсировать ущерб во время ЧС

Предприниматели ссылаются на выдержки статей федеральных законов, по которым государство должно компенсировать причиненный вред во время чрезвычайных ситуаций:

Дмитрий Навоша @navosha
Павел Чиков умеет читать законы и предельно доходчиво поясняет, почему это просто каникулы, а не карантин, ЧП или ЧС. Не для того собирались налоги и копилась кубышка. По сути, это дефолт государства по обязательствам перед гражданами https://t.co/4Td6DD6QJN

При этом в законах нет конкретных условий и правил, по которым государство должно выплачивать компенсации.

«В теории, компенсацию ущерба можно потребовать с государства, но на практике без принятия дополнительных указов или законов могут возникнуть серьёзные сложности», — отмечает юрист Андрей Бодиловский.

Что предусматривает статья 9 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»

Компании могут потребовать компенсацию, если им был причинён ущерб во время карантина и других профилактических мероприятий — например, после закрытия всех предприятий (ресторанов, фитнес-центров и так далее).

Какие могут быть нюансы на практике:

Вред компенсируется только если действия властей противоречат закону или в законе прописана (финансовая) ответственность государства за его правомерные действия. В статье 9 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» такой оговорки нет, а значит, в суде могут отказать в жалобе, объяснив, что действия властей были законны и необходимы, считает юрист.

В гражданском кодексе указано, что государство возмещает вред только за незаконные действия госорганов. Чтобы взыскать ущерб нужно сперва доказать, что действия властей противоречили закону. Это сделать очень непросто.

Из этого правила есть исключение. Для этого необходимо, чтобы в законе была прописана ответственность государства за его правомерные действия. Например, в ФЗ «О противодействии терроризму» указано, что если при пресечении террористического акта причинен вред правомерными действиями, то его возмещают из федерального бюджета.

Статью 9 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» на мой взгляд тоже следует расценивать как исключение из общих правил, но в ней нет оговорки «если вред причинен правомерными действиями госорганов». И это плохо. Наши суды неохотно присуждают компенсации из бюджета.

Поэтому предположу, что на практике можно столкнуться с ограничительным толкованием статьи 9 и как следствие, отказом в удовлетворении жалобы.

Андрей Бодиловский

Может ли бизнес применить законы «О защите населения» и «О чрезвычайном положении»

В статье 24 ФЗ «О защите населения» нет решений для бизнеса, отмечает юрист. Она о том, как финансируются мероприятия по ликвидации ЧС — кто платит за тушение пожаров, отселение людей и другие процессы. При этом у государства нет обязанности нести любые издержки.

В законе есть статья о праве граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу в следствие ЧС, но она относится только к частным лицам, а не бизнесу. Более того, статья предлагает компенсировать ущерб вследствии ЧС, а не мероприятий по их ликвидации, заявляет Бодиловский.

Полномочия об оказании материальной помощи пострадавшим по закону о ЧС — право, а не обязанность властей. Они на своё усмотрение определяют, кому будет оказана помощь и в каком размере.

Что касается статьи 29 закона «О чрезвычайном положении» — для его работы должен быть введён режим чрезвычайного положения, а не чрезвычайной ситуации, а добиваться компенсации придётся через суд, — выиграть дело будет очень непросто, отмечает Бодиловский.

Таким образом введение режима ЧС или ЧП не гарантирует бизнесу компенсацию части убытков со стороны государства.

Чем форс-мажор отличается от ЧС

В Гражданском кодексе есть понятие форс-мажорной ситуации, при которой частное лицо или предприниматель не может выполнять свои обязанности по сделке и не несёт ответственности за произошедшее, отмечает Бодиловский. При этом форс-мажор может наступить и без ввода ЧС.

Форс-мажорные обстоятельства — чрезвычайные (мешают исполнить договор и не должны были наступить в конкретных условиях) и неотвратимые (другие участники рынка в той же ситуации не смогли бы избежать наступления обстоятельства или его последствий), их нельзя контролировать.

Форс-мажор не действует автоматически. Чтобы освободиться от ответственности, предпринимателю нужно доказать в суде, что на договор повлияли обстоятельства непреодолимой силы, которые невозможно исправить.

В спорах между российскими компаниями суды обычно признают форс-мажорами ситуации, перечисленные в «Положениях о порядке свидетельствования ТПП обстоятельств непреодолимой силы», пишет РБК. К ним же относится и эпидемия Covid-19 — налоговая служба поручила учитывать коронавирус при рассмотрении дел в суде.

При этом форс-мажор — это не сама эпидемия, а меры, которые приняты в связи с ней и мешают выполнению контракта, например, закрытие границ или запрет на проведение массовых мероприятий.

Он освобождает от ответственности, но не от исполнения обязательства — то есть не аннулирует договоры, а даёт отсрочку без штрафов на их выполнение.

Допустим, само обстоятельство форс-мажора существует и оно связано с обязательством по договору. Важно то, что форс-мажор освобождает от ответственности, но не от исполнения самого обязательства. То есть сделать поставку или оказать услуги придется, но чуть позже, а за период просрочки не будут начисляться штрафы.

Пример того как работает форс-мажор. Китайский поставщик должен был привезти в Россию запчасти для MacBook, но границу закрыли, и он не смог этого сделать. Обстоятельства форс-мажорные, поэтому поставщик не будет платить штраф за просрочку доставки. Но как только границу откроют, он должен привезти запчасти. Если не сделает этого, заплатит штраф.

А если заказчику уже не нужны эти детали?

Предположим, детали заказывал сервисный центр, в который принесли MacBook на ремонт. Сервис обещал, что отремонтирует ноут через 2 недели или вернет деньги. Из-за коронавируса деталь вовремя не поступила. Ноутбук и деньги пришлось вернуть. Границу откроют через 2 месяца, но деталь уже не нужна. В этом случае, сервисный центр может уведомить поставщика о прекращении обязательства и потребовать возврата аванса.

Андрей Бодиловский

Можно ли приравнять ЧС к форс-мажору

Участники сделки могут в договоре предусмотреть какие события относятся, а какие не относятся к форс-мажору. Например, в договоре может быть указано, что введение режима ЧС — это форс-мажор.

Если в договоре это не прописано, введение ЧС не повлияет на отношения сторон, заявляет Бодиловский.

Но в таких случаях могут повлиять принятые властями меры, по которым невозможно исполнить обязательства. Например, если предписано закрыть для посетителей развлекательный центр, бассейн, фитнес-клуб, а деятельность организации невозможно перенести в онлайн.

Проверяйте договор. В нем может быть написано, что форс-мажором не признаются принятые для ликвидации эпидемии меры, тогда форс-мажор не применяется к договору.

В таких случаях поставщику придётся заплатить штраф несмотря на закрытие границ.

Андрей Бодиловский

Для каких ситуаций форс-мажор не сработает

Обычно форс-мажор не применяется к денежным обязательствам, например, оплате аренды или зарплаты, а отсутствие денег не считается форс-мажором.

Единственное исключение — запрет на проведение платежей, что иногда происходит в международных отношениях. Все остальные обстоятельства, как правило, не признаются форс-мажором в вопросах оплаты, считает Бодиловский.

Но правительство признало, что меры по противодействию распространения коронавируса можно считать форс-мажором и утвердило план отсрочки арендных платежей на время действия уже введённого режима повышенной готовности.

Форс-мажор не действует на трудовые отношения: зарплату нужно платить даже если нет выручки, а отсутствие работы — не основание для увольнения, отмечает юрист. По трудовому кодексу РФ работодатель может уволить работника только в условиях ЧС.

Для поставщиков, турагентств, организаторов массовых мероприятий коронавирус может помочь перенести сроки и избежать ответственности.

Для всех остальных эпидемия — это потенциальные проблемы с поставщиками, клиентам и здоровьем, но никак не помощь в отсрочке исполнения сделок.

Андрей Бодиловский
Отсрочки по налогам, мораторий на банкротство…
Для микропредприятий — отсрочка по страховым взносам за март-май 2020 года на шесть месяцев, за…
vc.ru

#бизнеснакарантине

Право
Подписан
Отписаться
Товарные знаки для тех, кто ведёт бизнес в интернете: защищаем домен, управляем отзывами и контролируем конкурентов
Казалось бы, регистрация брендов в Роспатенте — это история про заводы и предприятия: вот наша одежда, еда или электроника, вот наша торговая марка. Но на деле каждый третий товарный знак сегодня принадлежит компании, которая продает свои товары и услуги через интернет. Давайте разберемся, для чего эти компании регистрируют товарные знаки.
18
12
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 5, "likes": 12, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 117223, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Apr 2020 18:33:33 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Офтоп
«Уже через 3 месяца 30% малого и среднего бизнеса обанкротятся»
Советами, которые спасут ваш бизнес от коронавируса, делится Эдуард Барк, инвестор, предприниматель, кофаундер одной…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '506641c8');
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Key Lansky

0

"на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу ... при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий." Раз речь идёт про имущество, то разве можно вести даже теоретически речь про убытки бизнеса, если имущество не пострадало? Речь же про упущенную прибыль?

Ответить

Анон Плиз

Key
1

+1
Писал уже, когда в другой теме кукарекали про импотенцию власти: речь можно будет вести только о каких-то (как правило, копеечных) скоропортящихся расходниках.
Реально режим ЧС бизнесу точно полезен будет только для одного: выкинуть работников на улицу без обязательств перед ними. Остальное - бабка надвое сказала

Ответить

Homo Sapiens

0

Большое спасибо за статью! 
Если коротко, мечты о ЧС как об избавлении от всех проблем и трудностей соответствуют реальности, или снова слышали звон, да не поняли где он?

Ответить

Dmitry Voloshin

Homo
0

Так второе же, про то и статья.

Ответить

Stanislav

0

На 100% уверен, что эти законы по тихому "пофиксят" после окончания пандемии

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Работа с данными
В процессе анализа неструктурированных данных мы проходим несколько шагов:
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Слова нашего времени. О чем писали пользователи соцсетей на прошлой неделе
Joom
Подписан
Отписаться
Карантин vs La Dolce Vita: что происходит в Италии
Рассказывает кантри-менеджер Joom Валерия Габович.
9

Показать еще

Лучшие комментарии
Геннадий Собчак
за день
Статья просто огонь. Читал, как сериал. Это шикарно. Не могу не репостнуть к себе...
Как наш интернет-магазин «кидали» на деньги
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Konstantin K

Крупные объединения…

Konstantin K

Крупные объединения…

Kikidon

Крупные объединения…

Alex Barashkov

Instagram запустил Direct в…

Konstantin K

Крупные объединения…

Алексей Бирюков

«Альфа-банк» опроверг…

Oleg Peres

Карантин vs La Dolce Vita: что…

Сергей Сергеевич

Крупные объединения…

Konstantin K

Крупные объединения…

Андрей Малолин

Как наш интернет-магазин…

Andrei Nikolaev

Red Collar разыгрывает…

агентство Эдмаркет

В два раза больше клиентов…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

агентство Эдмаркет

Яндекс даёт 15000 бонусных…

Марат Шайхутдинов

Коронавирус — спаситель рубля?

Юрий Другач

Как наш интернет-магазин…

Arthur Niazyan

Как наш интернет-магазин…

Илья

Крупные объединения…

Arthur Niazyan

Крупные объединения…

агентство Эдмаркет

Зачем нужна digital-стратегия?