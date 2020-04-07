В гражданском кодексе указано, что государство возмещает вред только за незаконные действия госорганов. Чтобы взыскать ущерб нужно сперва доказать, что действия властей противоречили закону. Это сделать очень непросто.

Из этого правила есть исключение. Для этого необходимо, чтобы в законе была прописана ответственность государства за его правомерные действия. Например, в ФЗ «О противодействии терроризму» указано, что если при пресечении террористического акта причинен вред правомерными действиями, то его возмещают из федерального бюджета.

Статью 9 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» на мой взгляд тоже следует расценивать как исключение из общих правил, но в ней нет оговорки «если вред причинен правомерными действиями госорганов». И это плохо. Наши суды неохотно присуждают компенсации из бюджета.

Поэтому предположу, что на практике можно столкнуться с ограничительным толкованием статьи 9 и как следствие, отказом в удовлетворении жалобы.