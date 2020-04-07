Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Может ли предприниматель объявить форс-мажор, не платить за аренду и ждать компенсации от государства, если введён режим чрезвычайной ситуации.
«Если бы был введен ЧС, я бы мог законно не платить аренду», — некоторые владельцы бизнесов и юристы считают, что введение режима чрезвычайной ситуции поможет компенсировать часть расходов или взыскать убытки с властей.
Также есть «форс-мажорные» обстоятельства, которыми предприниматель может объяснить нарушение условий договора и освободиться от ответственности.
Коротко о том, может ли режим ЧС помочь предпринимателю компенсировать убытки и можно ли не выполнять условия договора при форс-мажоре — с комментариями руководителя юридической практики «B&B» Андрея Бодиловского.
Предприниматели ссылаются на выдержки статей федеральных законов, по которым государство должно компенсировать причиненный вред во время чрезвычайных ситуаций:
При этом в законах нет конкретных условий и правил, по которым государство должно выплачивать компенсации.
«В теории, компенсацию ущерба можно потребовать с государства, но на практике без принятия дополнительных указов или законов могут возникнуть серьёзные сложности», — отмечает юрист Андрей Бодиловский.
Что предусматривает статья 9 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»
Компании могут потребовать компенсацию, если им был причинён ущерб во время карантина и других профилактических мероприятий — например, после закрытия всех предприятий (ресторанов, фитнес-центров и так далее).
Какие могут быть нюансы на практике:
Вред компенсируется только если действия властей противоречат закону или в законе прописана (финансовая) ответственность государства за его правомерные действия. В статье 9 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» такой оговорки нет, а значит, в суде могут отказать в жалобе, объяснив, что действия властей были законны и необходимы, считает юрист.
Может ли бизнес применить законы «О защите населения» и «О чрезвычайном положении»
В статье 24 ФЗ «О защите населения» нет решений для бизнеса, отмечает юрист. Она о том, как финансируются мероприятия по ликвидации ЧС — кто платит за тушение пожаров, отселение людей и другие процессы. При этом у государства нет обязанности нести любые издержки.
В законе есть статья о праве граждан на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу в следствие ЧС, но она относится только к частным лицам, а не бизнесу. Более того, статья предлагает компенсировать ущерб вследствии ЧС, а не мероприятий по их ликвидации, заявляет Бодиловский.
Полномочия об оказании материальной помощи пострадавшим по закону о ЧС — право, а не обязанность властей. Они на своё усмотрение определяют, кому будет оказана помощь и в каком размере.
Что касается статьи 29 закона «О чрезвычайном положении» — для его работы должен быть введён режим чрезвычайного положения, а не чрезвычайной ситуации, а добиваться компенсации придётся через суд, — выиграть дело будет очень непросто, отмечает Бодиловский.
Таким образом введение режима ЧС или ЧП не гарантирует бизнесу компенсацию части убытков со стороны государства.
В Гражданском кодексе есть понятие форс-мажорной ситуации, при которой частное лицо или предприниматель не может выполнять свои обязанности по сделке и не несёт ответственности за произошедшее, отмечает Бодиловский. При этом форс-мажор может наступить и без ввода ЧС.
Форс-мажорные обстоятельства — чрезвычайные (мешают исполнить договор и не должны были наступить в конкретных условиях) и неотвратимые (другие участники рынка в той же ситуации не смогли бы избежать наступления обстоятельства или его последствий), их нельзя контролировать.
В спорах между российскими компаниями суды обычно признают форс-мажорами ситуации, перечисленные в «Положениях о порядке свидетельствования ТПП обстоятельств непреодолимой силы», пишет РБК. К ним же относится и эпидемия Covid-19 — налоговая служба поручила учитывать коронавирус при рассмотрении дел в суде.
При этом форс-мажор — это не сама эпидемия, а меры, которые приняты в связи с ней и мешают выполнению контракта, например, закрытие границ или запрет на проведение массовых мероприятий.
Он освобождает от ответственности, но не от исполнения обязательства — то есть не аннулирует договоры, а даёт отсрочку без штрафов на их выполнение.
Участники сделки могут в договоре предусмотреть какие события относятся, а какие не относятся к форс-мажору. Например, в договоре может быть указано, что введение режима ЧС — это форс-мажор.
Если в договоре это не прописано, введение ЧС не повлияет на отношения сторон, заявляет Бодиловский.
Но в таких случаях могут повлиять принятые властями меры, по которым невозможно исполнить обязательства. Например, если предписано закрыть для посетителей развлекательный центр, бассейн, фитнес-клуб, а деятельность организации невозможно перенести в онлайн.
Обычно форс-мажор не применяется к денежным обязательствам, например, оплате аренды или зарплаты, а отсутствие денег не считается форс-мажором.
Единственное исключение — запрет на проведение платежей, что иногда происходит в международных отношениях. Все остальные обстоятельства, как правило, не признаются форс-мажором в вопросах оплаты, считает Бодиловский.
Но правительство признало, что меры по противодействию распространения коронавируса можно считать форс-мажором и утвердило план отсрочки арендных платежей на время действия уже введённого режима повышенной готовности.
Форс-мажор не действует на трудовые отношения: зарплату нужно платить даже если нет выручки, а отсутствие работы — не основание для увольнения, отмечает юрист. По трудовому кодексу РФ работодатель может уволить работника только в условиях ЧС.
"на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу ... при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий." Раз речь идёт про имущество, то разве можно вести даже теоретически речь про убытки бизнеса, если имущество не пострадало? Речь же про упущенную прибыль?
+1
Писал уже, когда в другой теме кукарекали про импотенцию власти: речь можно будет вести только о каких-то (как правило, копеечных) скоропортящихся расходниках.
Реально режим ЧС бизнесу точно полезен будет только для одного: выкинуть работников на улицу без обязательств перед ними. Остальное - бабка надвое сказала
Большое спасибо за статью!
Если коротко, мечты о ЧС как об избавлении от всех проблем и трудностей соответствуют реальности, или снова слышали звон, да не поняли где он?
Блоги компаний
Показать еще