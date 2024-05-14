Право
Полина Лааксо

Роскомнадзор обязал «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции

Это нужно делать по «закону Яровой».

  • 13 мая 2024 года регулятор внёс оба платёжных сервиса «Яндекса» в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), обратила внимание «Роскомсвобода».
Источник фото: AppleInsider
  • С 2018 года ОРИ должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На середину мая 2024 года в реестре более 400 записей (учитываются внесения и вынесения). В начале этого же месяца туда добавили «Яндекс Банк» и «Яндекс Плюс».
  • В декабре 2023 года Минцифры предложило запустить механизм принудительного включения сайтов в реестр ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, регулятор сможет вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.
  • В марте 2024 года правительство расширило список данных, которые ОРИ должны хранить и предоставлять по запросу госорганов. В него включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации».

#новости

49 показов
370 открытий
0
4 комментария
Ale K

Ожидаемо, ничего в этом такого не вижу, пусть знают что я купил на Яндекс маркете огромный черный дилдак в рассрочку

Ответить
Развернуть ветку
Alexey

Ссылку

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Ну как, много на других платформах так мошенников поймали через переписки?

Ответить
Развернуть ветку
Виктор

Сноуден почему молчит?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
1 комментарий
Раскрывать всегда