Роскомнадзор обязал «Яндекс Пэй» и «Яндекс Сплит» хранить данные о пользователях и делиться ими с властями Статьи редакции
Это нужно делать по «закону Яровой».
- С 2018 года ОРИ должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На середину мая 2024 года в реестре более 400 записей (учитываются внесения и вынесения). В начале этого же месяца туда добавили «Яндекс Банк» и «Яндекс Плюс».
- В декабре 2023 года Минцифры предложило запустить механизм принудительного включения сайтов в реестр ОРИ, писал «Ъ». Согласно документу, регулятор сможет вносить сайт в список, если у того есть функция обмена сообщениями, а его владелец дважды не выполнил требование войти в перечень добровольно.
- В марте 2024 года правительство расширило список данных, которые ОРИ должны хранить и предоставлять по запросу госорганов. В него включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации».
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Ожидаемо, ничего в этом такого не вижу, пусть знают что я купил на Яндекс маркете огромный черный дилдак в рассрочку
Ссылку
Ну как, много на других платформах так мошенников поймали через переписки?
Сноуден почему молчит?