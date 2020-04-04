Правительство России ввело мораторий на банкротство системообразующих организаций и компаний, пострадавших от пандемии
Материал редакции
Запрет установлен на полгода.
Правительство России на полгода ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний по заявлению кредиторов. Постановление опубликовано на сайте правительства и вступает в силу с 4 апреля 2020 года.
На кого распространяется мораторий:
Компании и индивидуальных предпринимателей, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19. К наиболее пострадавшим сферам относятся транспортная сфера, сфера культуры и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, спорта и дополнительного образования.
Системообразующие организации. В этот список включено 646 компаний, включая DNS, «Фонбет», H&M, Mail.ru Group и «Яндекс».
Президент России Владимир Путин анонсировал меры поддержки бизнеса 25 марта — одновременно о введении «нерабочей» недели, которая затем была продлена до 30 апреля с сохранением зарплат. 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин пообещал бизнесу дать отсрочку по уплате за аренду коммерческой недвижимости.
Дневник Продавца
Букмекерская контора в списке системообразующих компаний.
Это все что нужно знать о бизнесе в России.
Занавес.
Valentin DombrovskyДневник
Homo SapiensДневник
А в чем проблема то? У нас запрещены ставки? Как и алкашка вроде нет.
Мне риелторы не нравятся, но это же не повод их закрывать?
Pixel LensHomo
Ты правда не понимаешь причину негатива в адрес букмекеров? И почему их нельзя сравнивать с риелторами?
Alex SomoffPixel
Там с 25 ярдов оборота - 10 ярдов прибыли, с которой налоги заплачены. Если мы топим за правовое государство, то нужно быть последовательным.
Если нет запрета на такую деятельность - значит судят по эффективности.
Pixel LensAlex
Там с 25 ярдов оборота
Всё так. А ты понимаешь откуда эти 25 ярдов?
Alex SomoffPixel
Ну оттуда же, откуда у порно-студий, онлайн-кинотеатров, курсов саморазвития, футбольных команд, мне продолжать список бесполезных трат денег?
Vladislav SAlex
Да, пожалуйста
Alex SomoffVladisl…
Составление гороскопов, собачьи психологи, курсы сомелье. Дальше сам.
Pixel LensAlex
Ты продолжаешь прикрываться некорректными аналогиями.
Туда же можно приплести ритейл, хореку, гостиничный бизнес. По твоей логике.
На вопрос ответь. Хотя бы самому себе.
Alex SomoffPixel
Аналогии не стали некорректными только потому, что тебе нечего на это ответить.
Ответь себе сам, законный этот бизнес или нет. А по морально-этическим соображениям тут много к кому есть вопросы.
Pixel LensAlex
Блять. Тебе говорят не про законность бизнеса, а именно про морально-эстетическую сторону. А ты такой: а мне похуй, законом не запрещено, значит это норм. Нет ёпта, не норм.
Alex SomoffPixel
Ну а кроме букмекеров, у тебя больше нет ни к кому претензий? Алкашка, площадки бу авто, брокеры?
Pixel LensAlex
А причём здесь это? Мы обсуждаем одну конкретную индустрию. Хочешь сюда приплести еще 10? Ясен хуй блять что в мире полно говна. Только блин как это искупает вину одного отдельно взятого говна?
Alex SomoffPixel
Да потому что это говно законно и платит налоги и ничем не хуже остального говна вокруг.
Pixel LensAlex
Заебись логика. Оставайся при ней, окей, только не мешай людям справедливо хейтить это говнище.
Дмитрий КораблёвPixel
хейтит букмекеров стали из-за РАЗВОДА в этой сфере, из-за рекламы. Если взять условный Фонбет, то он работает официально, рекламируется в положенных местах, не обещает сверх прибыли, не делает демосчетов, не ворует деньги со счета клиента, не позволяет делать ставки людям младше 18 лет.
А вот всякие 1хбет - разводняк. Воруют бабки со счетов, если выиграл большую сумму (куча отзывов), делают подставные счета, чтобы блогеры рекламировали, как они зарабатывают миллионы, делают лживые коэффициенты, а по ходу игры всё меняют и деньги не вернуть и ещё многое чего другого, что развод чистой воды.
А так букмекеры - это эмоции и отдых. Нет ничего лучше просмотра дотки с закинутой соткой на любимую команду.
max krasnoffДмитрий
Ты реально не догоняешь? ))) Нельзя вносить букмекеров в список системообразующих предприятий, это не просто дебилизм - это оскорбительно.
Дмитрий Пелипасmax
какое государство, такие и системообразующие предприятия)
Дмитрий Кораблёвmax
Посмотри на какой комментарий я ответил. Я про то ,что в букмекерах нет ничего плохого)
max krasnoffДмитрий
Да и в казино нет ничего плохого. И в игровых автоматах. Тем не менее их запретили, а букмекеры - теперь системообразующие. Норм логика у правительства?
Дмитрий Кораблёвmax
так я где-то сказал, что это хорошо? Я с тобой согласен) Просто выступил в защиту легальных букмекеров, как и казино
Alex SomoffPixel
Да без проблем, я тебе уже говорил что риэлторов не люблю, так ничего - они с этим живут, не жалуются.
Pixel LensAlex
А риелторы чем тебе не угодили? Я вот например занятой. Или лентяй. Вообще я занятой лентяй. Когда я буду продавать свою недвижимость - я найму риелтора, потому что моё время более ценно, чем время риелтора и мне проще заплатить ему за посредничество.
Alex SomoffPixel
А кто-то к примеру сдает и снимает, но все площадки заполнены фейковыми объявами агенств, так что арендатор и арендодатель не могут найти друг-друга. И они не хотели б может платить за посредничество, да приходится.
Не люблю фитнес клубы. Они продают красивое тело, которого у тебя не будет. Больше половины купивших абонемент не ходят в зал, на этом строится их экономика. Это тоже обман.
Про брокеров интресно? Страхование туда же, всякие страховки которые впаривают в банках при кредитовании.
Pixel LensAlex
Ты путаешь идею и реализацию. Идея риелторства нормальна и хороша. Реализация - говённая зачастую, кто ж спорит? Это в каждой индустрии так. Вот я дизайнер. У всех полыхает пердак "какие заказчики говнюки и кидалы" и "какие дизайнеры говнюки и кидалы". Хотя сам по себе дизайн тут не причем.
У фитнес клубов так же, хотя они не виноваты в том, что люди хотят красивое тело. Хочешь? Вот тебе тренажеры, въёбывай. Не получилось? Сам виноват.
У букмекеров же наоборот - гнилая идея и хорошая (как тут ниже пишут) реализация.
Alex SomoffPixel
Ну вот смотри люди хотят быть красивыми, станут ли они? Нет, далеко не все.
Люди хотят поднять денег на ставках, поднимут ли? Нет, далеко не все.
Люди хотят вылечится и купят таблетки, им поможет? Нет, не всем.
Люди хотят выиграть дело в суде и наймут адвокатов, они выиграют? Нет, не все.
Всем ли зайдет твой дизайн? Ну хз, может ты очень крутой, но тоже не факт.
В жизни нет 100% вариантов, и вагон бизнесов, где продают мечту вместо реальных товаров.
Pixel LensAlex
Ты неплох в полемике, видно. Упорно пытаешься смешать мух с котлетами.
В каждом бизнесе есть место наебалову. Где-то оно занимает львиную долю оборота. Однако если убрать его из бизнеса - суть и идея бизнеса не изменится.
Если убрать наебалово из букмекерства - оно перестанет существовать. Наебалово это и есть идея букмекерства.
Alex SomoffPixel
Нет, букмекерство - это ближе к брокерам.
В нормальном букмекерстве нет наебалова, ты собрал со всех деньги и перераспределил между участниками спора, удержав свой процент. Кто-то выиграл, кто-то проиграл - все знакомы с условиями и готовы на риск. В чем наебалово безотносительно нечистых на руку?
Alex RevinAlex
Аналогия брокеров и букмекеров в корне неверная. Такую аналогию можно привести с биржами ставок, типа betfair, но букмекеры рискуют своими деньгами и ооочень не любят их терять, а такое бывает, и нередко.
Alex SomoffAlex
Для конечного пользователя внутренняя кухня недоступна и не очень интересна, а выхлоп и там и там мало от него зависит, в плюсе далеко лишь не все.
Alex RevinAlex
Не соглашусь. Важно понимать, что если вы хороший игрок и ваши ставки стабильно выстреливают, то очень быстро вам понизят лимиты или вообще заблокируют.
Так поступает 100% букмекеров. Если вы не приносите им прибыль, они будут с вами бороться
max krasnoffAlex
Если наркоту легализуют, и она станет законна, и с нее уплатят налог - ты обеими руками ЗА?
Alex Somoffmax
Почему нет?
max krasnoffAlex
Почему? Потому, что наркота - чистое зло, легальна она или нет.
Alex Somoffmax
А заварные пирожные по твоему как, чистое зло или нет?
max krasnoffAlex
нет
Alex Somoffmax
А зря, они ведут к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, а это 50% смертности в РФ.
max krasnoffAlex
вранье, подтасовки, демагогия ))
Alex Somoffmax
Да не, без дураков)
max krasnoffAlex
вранье, подтасовки демагогия
Алексей ЛевинAlex
Надо учесть коррупционную составляющую и все встанет на свои места.
Alex SomoffАлексей
пирожных ?!
Антон ГрандPixel
Фонбет это же не игровые автоматы. Мне Тинькофф не нравится? И что? Это повод их закрывать?
Влад БергAlex
Есть, но начнем с букмекеров 👌
Alex SomoffВлад
а я бы c алкашки начал
max krasnoffAlex
некоторые каждое утро с нее начинают )))
Ilya SorokinPixel
Ты какой-то странный... во-первых, не эстетическую, а этическую. Ты если словами пользуешься и не уверен в их значении, смотри в словаре.
Во-вторых, почему ты считаешь что то, что плохо для тебя, плохо и для других людей? Юношеский максимализм?
Владимир ЛегкийAlex
Кроме того, что с 10 млрд. рублей прибыли уплачен налог. Там ещё 4000 человек работают, которые каждый месяц получают з.п. и 160-200м и заливают обратно в экономику.
Alex SomoffВладимир
Чисто коммерчески - это успешный бизнес. Они спонсируют много всякого спорта.
https://www.fonbet.ru/pages/sponsorship/
Хотя хотя ходить и смотреть на тот спорт я тоже считаю пустой тратой денег, но разве это решающий показатель?
Месье НикитаAlex
Да пусть существуют, но это не тот бизнес, который нужно поддерживать во время пандемии вируса. Не ужели это не понятно? Сейчас даже спорта нет больше. И не известно когда он появится. Где в списке сотня компаний, которые делают антисептики, маски и мед. оборудование?
АрнольдМесье
Позвольте предположить, что в список организаций которых нужно поддержать в период пандемии входят компании если они соответствуют определенным критериям (по одному или в комбинации): налоговый выхлоп, рабочие места и т.д. Мы же не кружок моралистов, а государство прежде всего. Если компания производит порно с утятами и приносит бабки в казну и дает рабочие места (хаха), почему она не должна входить в список? И, к слову, сомневаюсь, что компании в мед. индустрии сейчас в принципе способны обанкротиться.
Месье НикитаАрнольд
почему она не должна входить в список?
Потому что когда экономика развалится порно с утятами заберет свои сверх. прибыли и свалят на свой остров. И никаких рабочих мест и налогов не будет. А условный завод Авангард в СПБ уволит тысячи сотрудников, по цепочке обанкротит десятки контрагентов и станет еще одним офисным центом с никому не нужными площадями.
АрнольдМесье
Так список то нужен как раз для того, чтобы экономика не развалилась. Слово «системообразующие» как бы намекает. Если экономика рухнет свалят все) ну то есть все кто себе могут это позволить. Включая любую компанию которую вы бы хотели видеть в списке..
Владимир ЛегкийАрнольд
Да в принципе среднестатистический человек не судит объективно. У людей существуют внутренние критерии хорошо/плохо, зависимые от окружения, восприятия мира и собственного опыта. Например путешествия хорошо, ставки на спорт плохо. Хотя и то и другое перераспределение денег потребителя между другими экономическими агентами. Путешествия даже хуже = вывоз денег из России, загрязнение окружающей среды выхлопом авиационного флота, бесцельно перемещение по другим странам и прочий "пердимоноколь" как было недавно подмечено :)
Месье НикитаВладимир
Например путешествия хорошо, ставки на спорт плохо.
При чем здесь хорошо или плохо? Ставки с точки зрения экономики не создают товаропроводящей цепочки и не создают места для малого бизнеса. Все что они делают - это перераспределяют деньги населения в пользу небольшого количества сотрудников, арендодателей, и владельцев (прибыль-то у них огого). Какая ценность именно для экономики? Поддерживая завод мы поддерживаем поставщика материалов, транспортную компанию, топливные заправки, продажу запчастей, компанию по производству упаковки, банк, который дал кредит заводу, и сотни прочих контрагентов реальной экономики.
Поддерживая малый бизнес мы поддерживаем спрос в экономике.
Alex SomoffМесье
вы считаете у них какие-то проблемы?))))))
я так то думаю они после карантина сами кого хочешь поддержат
3216q114Alex
Прибыли дохуя, а налогов три копейки:
https://www.rusprofile.ru/id/7340098
https://www.rusprofile.ru/id/7160053
https://www.rusprofile.ru/id/7522296
https://www.rusprofile.ru/id/5718685
https://www.rusprofile.ru/id/629818
А также не стоит забывать, что они и в интернет спокойно работать могут.
ПО мне на пострадавших и каких то особенных не сильно тянут.
Анон Плиз3216q114
они и в интернет спокойно работать могут
На какое событие им ставки принимать сейчас? Сколько человек за сутки в той или иной стране заразится или "отъедет"?
Месье НикитаАнон
На онлайн игры.
Анон ПлизМесье
Там договорняк элементарно организовать
Alex Somoff3216q114
Они показывают рентабельность 40%, это более чем хорошо. Я думаю часть налогов они списывают в счет спонсорства.
https://www.klerk.ru/buh/articles/118330/
Alexandr LeibowitzДневник
Ваш бизнес сможет уплачивать столько же налогов в бюджет, сколько букмекерские конторы? Или может, вы сами частные капиталы направляете на решение текущих проблем? Нет? Тогда букмекерская контора будет в списке системообразщующих предприятий, и попадет под мораторий, а ваша организация - нет.
Sergey PopadyinAlexandr
Что за чушь пишите, причем тут налоги. Системообразующие, значит что утрата для системы (страны) является значительной или фатальной. Без букмекерской компании страна как-то проживет. Другое дело, что за ней скорее всего стоят товарищи, сидящие на вершине этой системы. Иных объяснений нахождения фонбета в списке я лично не вижу. Налоги не причем или думаете марафон, лига ставок и т.д немного мельче? )
SkorpyonSergey
Да он долбоеб просто. У него электричество еще не пропало, он еду не рыскал по городу не искал и не дрался в очереди за последние окорочка. У нас на Кубани фермеры не могут посеяться, разрешения эти ебнутые на передвижение не могут получить, осенью может голод будет, а эти дебилы букмекеров внесли в стратегическую категорию.
Andrew FreezAlexandr
недохуя там налогов...120М с 9лярдов оборота (в их случае=прибыли)
Anton IvanovДневник
А в чем проблема. Ну не делайте ставки, вы же свободный человек.
Mikhail BobkoДневник
Большие выйгрыши
Семен СмирновДневник
Какая система, такие и предприятия в ней
Arseniy KirsanovДневник
См список владельцев - вопросы отпадут )
Евгений Трифонов
«Чтобы спасти экономику, давайте запретим всем банкротиться, и тогда никто не обанкротится»
Руслан АгишевЕвгений
Vladislav S
Знаете, немного не по себе, что все проблемы пытаются решить запретами. Неужели государство настолько полицейское, если вместо раздачи масок - раздача штрафов за нарушение самоизоляции, вместо регулирования сбыта антисептиков и налаживания производства - угрозы закрыть аптеки от первого лица государства. Вместо помощи бизнесу - запреты на банкротство. Вместо публикации данных о реальном числе заболевших - звонки сверху с требованиями удалить и молчать. Это все очень грустно. У такой страны нет будущего.
Месье НикитаVladislav
Полицейское государство вы ощутите, когда будете жить по qr кодам.
Vladislav SМесье
А ну ладно, зря значит паникую
Месье НикитаVladislav
Паниковать нужно было в 12 году, а сейчас остается только расслабиться.
Nick SidorovМесье
Пора уже очередь занимать, чтобы в субботу пораньше освободиться
Nemiro IliaМесье
по вашей логике надо паниковать когда отрезают первую ногу, а когда уже отрезали вторую и одну руку - можно расслабиться.
Месье НикитаNemiro
Так выж прикованы еще со времен ампутации первой ноги. Куда вы с этой тонущей подводной лодки денетесь?
Last HopeМесье
Так уже ж... см. app 'социальный мониторинг'
Владимир ЧижевскийМесье
Так уже почти.
Vladislav SVladislav
Вместо организации карантина и поголовного тестирования возвращающихся домой - запрет на приём самолётов из-за границы.
Владимир ЛегкийVladislav
"Вместо публикации данных о реальном числе заболевших - звонки сверху с требованиями удалить и молчать." - интересно бы ознакомится с доказательной базой.
Vladislav S
Я правильно понимаю, что самому можно банкротиться, а кредиторы(поставщики) не могут подать на твое банкротство?
И правильно ли я понимаю, что Абрау дюрсо, Сима Лэнд, Фонбет теперь могут не платить поставщикам?
Степан ПознякVladislav
Всё верно
Андрей ЗахаровVladislav
И правильно ли я понимаю, что Абрау дюрсо, Сима Лэнд, Фонбет теперь могут не платить поставщикам?
Раз так, то с этими компаниями (из списка) просто по возможности никто не будет вести никаких дел - ибо всё равно не заплатят))
Andrew FreezАндрей
сколько не говори "халва"...уже лет 10 все знают что вести дела с бюджетниками или провластными-зашквар, но жадность побеждает
Андрей ЗахаровAndrew
К сожалению, иногда и альтернативы нет(( Приходится.
Вася ПражкинVladislav
Ну как не платить - через суд можно взыскать все равно.
Месье Никита
Предлагаю сразу правильные меры - запретить болеть короновирусом мужчинам до 65 лет и женщинам до 60 лет, а так же работающим пенсионерам.
Pavel LoginovМесье
Не запретить, а настоятельно рекомендовать
Месье НикитаPavel
Но за нарушение - штраф. За первый раз 4000, за повторное нарушение - 10 000
Андрей ЗахаровPavel
Это надо внести в Конституцию))
SkorpyonАндрей
Это так смешно, что аж плакать хочется.
Артем Богданов
Фонбет обанкротится, у людей исчезнет последний шанс заработать в этой тсране.
Artem Ilchenko
Реальная история. МСП выполняет монтаж ЛВС, расходники включены в цену. Расходники заказаны и предоплачены, но производитель ушел на выходные до мая, в строгом соответствии с указом президента, не выолнив заказ. В перечень потерпевших отраслей исполнитель не попадает, ссылаться на форс-мажор не может, исполнить контрактные обязательства тоже.
Пример, по которому можно судить о том, что не может быть никаких «наиболее сильно пострадавших» отраслей, нужно ВСЕ обязательства приостановить на период нерабочих дней, а не запрещать банкротить отдельные конторы.
Евгений ЛаринArtem
У них такая пруха у этих производителей расходников что могут месяц яички почесывать?
Artem IlchenkoЕвгений
ХЗ, закрыли цех и все, прислали бумагу - уведомление о форс-мажоре.
Евгений ЛаринArtem
Предоплата то полная?
Artem IlchenkoЕвгений
Увы. В таких сферах велик % неплатежей, поэтому берут полную предоплату, особенно при крупных заказах или заказе неходовых позиций - как раз этот случай(
Sergei Timofeyev
Тем временем правительство старается
Игорь ПронинSergei
Госпошлину три тыщи можно не платить теперь?
Sergei TimofeyevИгорь
А что так много?
Игорь ПронинSergei
Я прост не в курсе
Sergei TimofeyevИгорь
470,13 руб
Валерий Калиниченко
Запретить банкротство в период пандемии настолько абсурдно как запретить человеку умирать во время тяжелой болезни
max krasnoffВалерий
Что вы хотите, эти двухмерные не умеют ничего, кроме запретов.
Валентин СтекольниковВалерий
Ну вообще-то банкротство - это не самопроизвольная, а инициированная людьми юридическая процедура. Так что запретить банкротство вполне возможно (достаточно даже не запрещать, а просто исключить его упоминания из закона). Например, до недавних пор были "запрещены" (точнее, не предусмотрены) банкротства физических лиц.
Ware Wow
Pixel LensWare
кэп?
Vladislav SPixel
Миллион долларов в коробке из под ксерокса, выносмли из Кремля когда их поймали
ПтицVladislav
Причем поймавших уволили, ведь это просто деньги на карманные расходы для избиркомов. Все что нужно знать о наших выборах.
Игорь Пронин
Запретить банкротства из-за короновируса, чтобы не было банкротств - умно. Но гораздо умнее запретить сразу короновирус. Недоработали.
Никита Крайнев
Павел Демидов
Список не полный, надо добавить еще 20 компаний.
Полет Нормальный
коворкинги не включены?
Станислав Антохи
The federal government has moved the tax filing deadline from April 15 to July 15 due to the novel coronavirus pandemic, and Americans can even file for an extension beyond that to Oct. 15. But they should do so with caution. “You can extend, but the payment is always due,” Paul Miller, founder of Miller & Company LLP, a New York City-based CPA firm, told Yahoo Finance’s “On The Move” this week. “And when you extend, you extend with interest and penalties.”
"Помощь" в Штатах
Alex De Truare
А я жду когда налоговая заработает, пойду банкротиться. ИП.
Валентин СтекольниковAlex
А зачем банкротиться, если не принуждают?
Sergei TimofeyevВалентин
Он тут во всех темах свою душещипательную историю уже написал
Вадим ЗагребневAlex
Налоговая работает
Александр Мазалецкий
Странно что Магнита нет
Роман ШипулинАлександр
Есть. АО "Тандер"
Slava ItprofiРоман
Vl AlАлександр
Теперь магнит как сбер. "Кто же его посадит он же памятник.".
Артур Дулкарнаев
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/13/794072-kak?fbclid=IwAR3vmOC-I1eL8VgZ2AHJEylw3aZt9etasgG2r4yQaEnlW_MHtwWvqyaA0HI
Wonabeez Doratie
Надо было ещё микрозаймы включить, Домашние деньги например. Чего уж там. Система полного цикла, взяли микрозайм продули его в Фобнете, и даже непонятно кто к вам придет пальцы ломать, или он друг другу придут. Ну хоть весело бы было
Геворг Пятачков
У них палочка волшебная 100% есть.