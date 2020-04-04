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Альберт Хабибрахимов
13 149

Правительство России ввело мораторий на банкротство системообразующих организаций и компаний, пострадавших от пандемии Материал редакции

Запрет установлен на полгода.

Правительство России на полгода ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве компаний по заявлению кредиторов. Постановление опубликовано на сайте правительства и вступает в силу с 4 апреля 2020 года.

На кого распространяется мораторий:

  • Компании и индивидуальных предпринимателей, которые больше всего пострадали от пандемии Covid-19. К наиболее пострадавшим сферам относятся транспортная сфера, сфера культуры и развлечений, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, бытовых услуг, спорта и дополнительного образования.
  • Системообразующие организации. В этот список включено 646 компаний, включая DNS, «Фонбет», H&M, Mail.ru Group и «Яндекс».

Президент России Владимир Путин анонсировал меры поддержки бизнеса 25 марта — одновременно о введении «нерабочей» недели, которая затем была продлена до 30 апреля с сохранением зарплат. 3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин пообещал бизнесу дать отсрочку по уплате за аренду коммерческой недвижимости.

Отсрочка по договорам аренды на 2020 год…
Также предусматривается, что размер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества…
vc.ru

#новость #бизнеснакарантине #коронавирус

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Власти Удмуртии стали разрешать малому и среднему бизнесу возобновить работу — но только некоторым отраслям
Но при несоблюдении санитарных правил организациям придётся закрыться.
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128 комментариев
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Дневник Продавца

126

Букмекерская контора в списке системообразующих компаний.
Это все что нужно знать о бизнесе в России.
Занавес.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Дневник
41
Ответить

Homo Sapiens

Дневник
–51

А в чем проблема то? У нас запрещены ставки? Как и алкашка вроде нет.
Мне риелторы не нравятся, но это же не повод их закрывать?

Ответить

Pixel Lens

Homo
32

Ты правда не понимаешь причину негатива в адрес букмекеров? И почему их нельзя сравнивать с риелторами?

Ответить

Alex Somoff

Pixel
19

Там с 25 ярдов оборота - 10 ярдов прибыли, с которой налоги заплачены. Если мы топим за правовое государство, то нужно быть последовательным.
Если нет запрета на такую деятельность - значит судят по эффективности.

Ответить

Pixel Lens

Alex
1

Там с 25 ярдов оборота

Всё так. А ты понимаешь откуда эти 25 ярдов? 

Ответить

Alex Somoff

Pixel
26

Ну оттуда же, откуда у порно-студий, онлайн-кинотеатров, курсов саморазвития, футбольных команд, мне продолжать список бесполезных трат денег?

Ответить

Vladislav S

Alex
0

Да, пожалуйста 

Ответить

Alex Somoff

Vladisl…
18

Составление гороскопов, собачьи психологи, курсы сомелье. Дальше сам.

Ответить

Pixel Lens

Alex
–4

Ты продолжаешь прикрываться некорректными аналогиями.

Туда же можно приплести ритейл, хореку, гостиничный бизнес. По твоей логике. 

На вопрос ответь. Хотя бы самому себе.

Ответить

Alex Somoff

Pixel
9

Аналогии не стали некорректными только потому, что тебе нечего на это ответить. 
Ответь себе сам, законный этот бизнес или нет. А по морально-этическим соображениям тут много к кому есть вопросы.

Ответить

Pixel Lens

Alex
–12

Блять. Тебе говорят не про законность бизнеса, а именно про морально-эстетическую сторону. А ты такой: а мне похуй, законом не запрещено, значит это норм. Нет ёпта, не норм. 

Ответить

Alex Somoff

Pixel
5

Ну а кроме букмекеров, у тебя больше нет ни к кому претензий? Алкашка, площадки бу авто, брокеры? 

Ответить

Pixel Lens

Alex
–7

А причём здесь это? Мы обсуждаем одну конкретную индустрию. Хочешь сюда приплести еще 10? Ясен хуй блять что в мире полно говна. Только блин как это искупает вину одного отдельно взятого говна?

Ответить

Alex Somoff

Pixel
8

Да потому что это говно законно и платит налоги и ничем не хуже остального говна вокруг.

Ответить

Pixel Lens

Alex
–7

Заебись логика. Оставайся при ней, окей, только не мешай людям справедливо хейтить это говнище.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Pixel
5

хейтит букмекеров стали из-за РАЗВОДА в этой сфере, из-за рекламы. Если взять условный Фонбет, то он работает официально, рекламируется в положенных местах, не обещает сверх прибыли, не делает демосчетов, не ворует деньги со счета клиента, не позволяет делать ставки людям младше 18 лет. 
А вот всякие 1хбет - разводняк. Воруют бабки со счетов, если выиграл большую сумму (куча отзывов), делают подставные счета, чтобы блогеры рекламировали, как они зарабатывают миллионы, делают лживые коэффициенты, а по ходу игры всё меняют и деньги не вернуть и ещё многое чего другого, что развод чистой воды. 

А так букмекеры - это эмоции и отдых. Нет ничего лучше просмотра дотки с закинутой соткой на любимую команду. 

Ответить

max krasnoff

Дмитрий
12

Ты реально не догоняешь? ))) Нельзя вносить букмекеров в список системообразующих предприятий, это не просто дебилизм - это оскорбительно.

Ответить

Дмитрий Пелипас

max
6

какое государство, такие и системообразующие предприятия)

Ответить

Дмитрий Кораблёв

max
0

Посмотри на какой комментарий я ответил. Я про то ,что в букмекерах нет ничего плохого)

Ответить

max krasnoff

Дмитрий
5

Да и в казино нет ничего плохого. И в игровых автоматах. Тем не менее их запретили, а букмекеры - теперь системообразующие. Норм логика у правительства?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

max
2

так я где-то сказал, что это хорошо? Я с тобой согласен) Просто выступил в защиту легальных букмекеров, как и казино 

Ответить

Alex Somoff

Pixel
1

Да без проблем, я тебе уже говорил что риэлторов не люблю, так ничего - они с этим живут, не жалуются.

Ответить

Pixel Lens

Alex
–1

А риелторы чем тебе не угодили? Я вот например занятой. Или лентяй. Вообще я занятой лентяй. Когда я буду продавать свою недвижимость - я найму риелтора, потому что моё время более ценно, чем время риелтора и мне проще заплатить ему за посредничество. 

Ответить

Alex Somoff

Pixel
3

А кто-то к примеру сдает и снимает, но все площадки заполнены фейковыми объявами агенств, так что арендатор и арендодатель не могут найти друг-друга. И они не хотели б может платить за посредничество, да приходится.
Не люблю фитнес клубы. Они продают красивое тело, которого у тебя не будет. Больше половины купивших абонемент не ходят в зал, на этом строится их экономика. Это тоже обман.
Про брокеров интресно? Страхование туда же, всякие страховки которые впаривают в банках при кредитовании. 

Ответить

Pixel Lens

Alex
1

Ты путаешь идею и реализацию. Идея риелторства нормальна и хороша. Реализация - говённая зачастую, кто ж спорит? Это в каждой индустрии так. Вот я дизайнер. У всех полыхает пердак "какие заказчики говнюки и кидалы" и "какие дизайнеры говнюки и кидалы". Хотя сам по себе дизайн тут не причем.

У фитнес клубов так же, хотя они не виноваты в том, что люди хотят красивое тело. Хочешь? Вот тебе тренажеры, въёбывай. Не получилось? Сам виноват.

У букмекеров же наоборот - гнилая идея и хорошая (как тут ниже пишут) реализация. 

Ответить

Alex Somoff

Pixel
0

Ну вот смотри люди хотят быть красивыми, станут ли они? Нет, далеко не все.
Люди хотят поднять денег на ставках, поднимут ли? Нет, далеко не все.
Люди хотят вылечится и купят таблетки, им поможет? Нет, не всем.
Люди хотят выиграть дело в суде и наймут адвокатов, они выиграют? Нет, не все.

Всем ли зайдет твой дизайн? Ну хз, может ты очень крутой, но тоже не факт.
В жизни нет 100% вариантов, и вагон бизнесов, где продают мечту вместо реальных товаров.

Ответить

Pixel Lens

Alex
0

Ты неплох в полемике, видно. Упорно пытаешься смешать мух с котлетами. 

В каждом бизнесе есть место наебалову. Где-то оно занимает львиную долю оборота. Однако если убрать его из бизнеса - суть и идея бизнеса не изменится.

Если убрать наебалово из букмекерства - оно перестанет существовать. Наебалово это и есть идея букмекерства. 

Ответить

Alex Somoff

Pixel
6

Нет, букмекерство - это ближе к брокерам.
В нормальном букмекерстве нет наебалова, ты собрал со всех деньги и перераспределил между участниками спора, удержав свой процент. Кто-то выиграл, кто-то проиграл - все знакомы с условиями и готовы на риск. В чем наебалово безотносительно нечистых на руку? 

Ответить

Alex Revin

Alex
0

Аналогия брокеров и букмекеров в корне неверная. Такую аналогию можно привести с биржами ставок, типа betfair, но букмекеры рискуют своими деньгами и ооочень не любят их терять, а такое бывает, и нередко.

Ответить

Alex Somoff

Alex
0

Для конечного пользователя внутренняя кухня недоступна и не очень интересна,  а выхлоп и там и там мало от него зависит, в плюсе далеко лишь не все.

Ответить

Alex Revin

Alex
0

Не соглашусь. Важно понимать, что если вы хороший игрок и ваши ставки стабильно выстреливают, то очень быстро вам понизят лимиты или вообще заблокируют.
Так поступает 100% букмекеров. Если вы не приносите им прибыль, они будут с вами бороться

Ответить

max krasnoff

Alex
1

Если наркоту легализуют, и она станет законна, и с нее уплатят налог  - ты обеими руками ЗА?

Ответить

Alex Somoff

max
1

Почему нет?

Ответить

max krasnoff

Alex
1

Почему? Потому, что наркота - чистое зло, легальна она или нет.

Ответить

Alex Somoff

max
5

А заварные пирожные по твоему как, чистое зло или нет?

Ответить

max krasnoff

Alex
1

нет

Ответить

Alex Somoff

max
5

А зря, они ведут к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям, а это 50% смертности в РФ.

Ответить

max krasnoff

Alex
1

вранье, подтасовки, демагогия ))

Ответить

Alex Somoff

max
1

Да не, без дураков)

Статистика смертности в России
На основе данных Министерства здравоохранения РФ Федеральная служба государственной статистики…
ritual.ru
бжу заварного крема - Поиск в Google
бжу заварного крема - Поиск в Google
www.google.ru
Ответить

max krasnoff

Alex
1

вранье, подтасовки демагогия

Ответить

Алексей Левин

Alex
0

Надо учесть коррупционную составляющую и все встанет на свои места.

Ответить

Alex Somoff

Алексей
1

пирожных ?!

Ответить

Антон Гранд

Pixel
0

Фонбет это же не игровые автоматы. Мне Тинькофф не нравится? И что? Это повод их закрывать?

Ответить

Влад Берг

Alex
0

Есть, но начнем с букмекеров 👌

Ответить

Alex Somoff

Влад
1

а я бы c алкашки начал

Ответить

max krasnoff

Alex
3

некоторые каждое утро с нее начинают )))

Ответить

Ilya Sorokin

Pixel
2

Ты какой-то странный... во-первых, не эстетическую, а этическую. Ты если словами пользуешься и не уверен в их значении, смотри в словаре.
Во-вторых, почему ты считаешь что то, что плохо для тебя, плохо и для других людей? Юношеский максимализм? 

Ответить

Владимир Легкий

Alex
4

Кроме того, что с 10 млрд. рублей прибыли уплачен налог. Там ещё 4000 человек работают, которые каждый месяц получают з.п. и 160-200м и заливают обратно в экономику.

Ответить

Alex Somoff

Владимир
2

Чисто коммерчески - это успешный бизнес. Они спонсируют много всякого спорта. 
https://www.fonbet.ru/pages/sponsorship/
Хотя хотя ходить и смотреть на тот спорт я тоже считаю пустой тратой денег, но разве это решающий показатель?

Ответить

Месье Никита

Alex
5

Да пусть существуют, но это не тот бизнес, который нужно поддерживать во время пандемии вируса. Не ужели это не понятно? Сейчас даже спорта нет больше. И не известно когда он появится. Где в списке сотня компаний, которые делают антисептики, маски и мед. оборудование? 

Ответить

Арнольд

Месье
3

Позвольте предположить, что в список организаций которых нужно поддержать в период пандемии входят компании если они соответствуют определенным критериям (по одному или в комбинации): налоговый выхлоп, рабочие места и т.д. Мы же не кружок моралистов, а государство прежде всего. Если компания производит порно с утятами и приносит бабки в казну и дает рабочие места (хаха), почему она не должна входить в список? И, к слову, сомневаюсь, что компании в мед. индустрии сейчас в принципе способны обанкротиться.

Ответить

Месье Никита

Арнольд
1

почему она не должна входить в список?

Потому что когда экономика развалится порно с утятами заберет свои сверх. прибыли и свалят на свой остров. И никаких рабочих мест и налогов не будет. А условный завод Авангард в СПБ уволит тысячи сотрудников, по цепочке обанкротит десятки контрагентов и станет еще одним офисным центом с никому не нужными площадями. 

Ответить

Арнольд

Месье
0

Так список то нужен как раз для того, чтобы экономика не развалилась. Слово «системообразующие» как бы намекает. Если экономика рухнет свалят все) ну то есть все кто себе могут это позволить. Включая любую компанию которую вы бы хотели видеть в списке..

Ответить

Владимир Легкий

Арнольд
0

Да в принципе среднестатистический человек не судит объективно. У людей существуют внутренние критерии хорошо/плохо, зависимые от окружения, восприятия мира и собственного опыта. Например путешествия хорошо, ставки на спорт плохо. Хотя и то и другое перераспределение денег потребителя между другими экономическими агентами. Путешествия даже хуже = вывоз денег из России, загрязнение окружающей среды выхлопом авиационного флота, бесцельно перемещение по другим странам и прочий "пердимоноколь" как было недавно подмечено :)

Ответить

Месье Никита

Владимир
2

Например путешествия хорошо, ставки на спорт плохо.

При чем здесь хорошо или плохо? Ставки с точки зрения экономики не создают товаропроводящей цепочки и не создают места для малого бизнеса. Все что они делают - это перераспределяют деньги населения в пользу небольшого количества сотрудников, арендодателей, и владельцев (прибыль-то у них огого). Какая ценность именно для экономики? Поддерживая завод мы поддерживаем поставщика материалов, транспортную компанию, топливные заправки, продажу запчастей, компанию по производству  упаковки, банк, который дал кредит заводу, и сотни прочих контрагентов реальной экономики. 
Поддерживая малый бизнес мы поддерживаем спрос в экономике. 

Ответить

Alex Somoff

Месье
0

вы считаете у них какие-то проблемы?))))))
я так то думаю они после карантина сами кого хочешь поддержат

Ответить

3216q114

Alex
0

Прибыли дохуя, а налогов три копейки: 

https://www.rusprofile.ru/id/7340098

https://www.rusprofile.ru/id/7160053

https://www.rusprofile.ru/id/7522296

https://www.rusprofile.ru/id/5718685

https://www.rusprofile.ru/id/629818

А также не стоит забывать, что они и в интернет спокойно работать могут.
ПО мне на пострадавших и каких то особенных  не сильно тянут. 

Ответить

Анон Плиз

3216q114
0

 они и в интернет спокойно работать могут

На какое событие им ставки принимать сейчас? Сколько человек за сутки в той или иной стране заразится или "отъедет"?

Ответить

Месье Никита

Анон
0

На онлайн игры. 

Ответить

Анон Плиз

Месье
0

Там договорняк элементарно организовать

Ответить

Alex Somoff

3216q114
0

Они показывают рентабельность 40%, это более чем хорошо. Я думаю часть налогов они списывают в счет спонсорства.
https://www.klerk.ru/buh/articles/118330/

Ответить

Alexandr Leibowitz

Дневник
–3

Ваш бизнес сможет уплачивать столько же налогов в бюджет, сколько букмекерские конторы? Или может, вы сами частные капиталы направляете на решение текущих проблем? Нет? Тогда букмекерская контора будет в списке системообразщующих предприятий, и попадет под мораторий, а ваша организация - нет. 

Ответить

Sergey Popadyin

Alexandr
5

Что за чушь пишите, причем тут налоги. Системообразующие, значит что утрата для системы (страны) является значительной или фатальной. Без букмекерской компании страна как-то проживет. Другое дело, что за ней скорее всего стоят товарищи, сидящие на вершине этой системы. Иных объяснений нахождения фонбета в списке я лично не вижу. Налоги не причем или думаете марафон, лига ставок и т.д немного мельче? )

Ответить

Skorpyon

Sergey
8

Да он долбоеб просто. У него электричество еще не пропало, он еду не рыскал по городу не искал и не дрался в очереди за последние окорочка. У нас на Кубани фермеры не могут посеяться, разрешения эти ебнутые на передвижение не могут получить, осенью может голод будет, а эти дебилы букмекеров внесли в стратегическую категорию.

Ответить

Andrew Freez

Alexandr
0

недохуя там налогов...120М с 9лярдов оборота (в их случае=прибыли)

Ответить

Anton Ivanov

Дневник
1

А в чем проблема. Ну не делайте ставки, вы же свободный человек.

Ответить

Mikhail Bobko

Дневник
0

Большие выйгрыши 

Ответить

Семен Смирнов

Дневник
0

Какая система, такие и предприятия в ней

Ответить

Arseniy Kirsanov

Дневник
0

См список владельцев - вопросы отпадут )

Ответить

Евгений Трифонов

74

«Чтобы спасти экономику, давайте запретим всем банкротиться, и тогда никто не обанкротится»

Ответить

Руслан Агишев

Евгений
60
Ответить

Vladislav S

56

Знаете, немного не по себе, что все проблемы пытаются решить запретами. Неужели государство настолько полицейское, если вместо раздачи масок - раздача штрафов за нарушение самоизоляции, вместо регулирования сбыта антисептиков и налаживания производства - угрозы закрыть аптеки от первого лица государства. Вместо помощи бизнесу - запреты на банкротство. Вместо публикации данных о реальном числе заболевших - звонки сверху с требованиями удалить и молчать. Это все очень грустно. У такой страны нет будущего. 

Ответить

Месье Никита

Vladislav
10

Полицейское государство вы ощутите, когда будете жить по qr кодам. 

Ответить

Vladislav S

Месье
8

А ну ладно, зря значит паникую 

Ответить

Месье Никита

Vladislav
9

Паниковать нужно было в 12 году, а сейчас остается только расслабиться. 

Ответить

Nick Sidorov

Месье
9

Пора уже очередь занимать, чтобы в субботу пораньше освободиться 

Ответить

Nemiro Ilia

Месье
0

по вашей логике надо паниковать когда отрезают первую ногу, а когда уже отрезали вторую и одну руку - можно расслабиться.

Ответить

Месье Никита

Nemiro
0

Так выж прикованы еще со времен ампутации первой ноги. Куда вы с этой тонущей подводной лодки денетесь? 

Ответить

Last Hope

Месье
0

Так уже ж... см.  app 'социальный мониторинг'

Ответить

Владимир Чижевский

Месье
0

Так уже почти.

ДИТ Москвы сообщил о готовности к запуску…
Техническая инфраструктура столицы полностью подготовлена к запуску &laquo;умной&raquo; системы…
3dnews.ru
Ответить

Vladislav S

Vladislav
8

Вместо организации карантина и поголовного тестирования возвращающихся домой - запрет на приём самолётов из-за границы. 

Ответить

Владимир Легкий

Vladislav
0

"Вместо публикации данных о реальном числе заболевших - звонки сверху с требованиями удалить и молчать."  - интересно бы ознакомится с доказательной базой.

Ответить

Vladislav S

27

Я правильно понимаю, что самому можно банкротиться, а кредиторы(поставщики) не могут подать на твое банкротство? 

И правильно ли я понимаю, что Абрау дюрсо, Сима Лэнд, Фонбет теперь могут не платить поставщикам?

Ответить

Степан Позняк

Vladislav
19

Всё верно

Ответить

Андрей Захаров

Vladislav
11

И правильно ли я понимаю, что Абрау дюрсо, Сима Лэнд, Фонбет теперь могут не платить поставщикам?

Раз так, то с этими компаниями (из списка) просто по возможности никто не будет вести никаких дел - ибо всё равно не заплатят))

Ответить

Andrew Freez

Андрей
1

сколько не говори "халва"...уже лет 10 все знают что вести дела с бюджетниками или провластными-зашквар, но жадность побеждает

Ответить

Андрей Захаров

Andrew
0

К сожалению, иногда и альтернативы нет(( Приходится.

Ответить

Вася Пражкин

Vladislav
1

Ну как не платить - через суд можно взыскать все равно.

Ответить

Месье Никита

29

Предлагаю сразу правильные меры - запретить болеть короновирусом мужчинам до 65 лет и женщинам до 60 лет, а так же работающим пенсионерам. 

Ответить

Pavel Loginov

Месье
3

Не запретить, а настоятельно рекомендовать

Ответить

Месье Никита

Pavel
14

Но за нарушение - штраф. За первый раз 4000, за повторное нарушение - 10 000

Ответить

Андрей Захаров

Pavel
8

Это надо внести в Конституцию))

Ответить

Skorpyon

Андрей
3

Это так смешно, что аж плакать хочется.

Ответить

Артем Богданов

27

Фонбет обанкротится, у людей исчезнет последний шанс заработать в этой тсране.

Ответить

Artem Ilchenko

9

Реальная история. МСП выполняет монтаж ЛВС, расходники включены в цену. Расходники заказаны и предоплачены, но производитель ушел на выходные до мая, в строгом соответствии с указом президента, не выолнив заказ. В перечень потерпевших отраслей исполнитель не попадает, ссылаться на форс-мажор не может, исполнить контрактные обязательства тоже.
 
Пример, по которому можно судить о том, что не может быть никаких «наиболее сильно пострадавших» отраслей, нужно ВСЕ обязательства приостановить на период нерабочих дней, а не запрещать банкротить отдельные конторы.

Ответить

Евгений Ларин

Artem
0

У них такая пруха у этих производителей расходников что могут месяц яички почесывать?

Ответить

Artem Ilchenko

Евгений
1

ХЗ, закрыли цех и все, прислали бумагу - уведомление о форс-мажоре.

Ответить

Евгений Ларин

Artem
0

Предоплата то полная?

Ответить

Artem Ilchenko

Евгений
0

Увы. В таких сферах велик % неплатежей, поэтому берут полную предоплату, особенно при крупных заказах или заказе неходовых позиций - как раз этот случай(

Ответить

Sergei Timofeyev

7

Тем временем правительство старается

Ответить

Игорь Пронин

Sergei
0

Госпошлину три тыщи можно не платить теперь?

Ответить

Sergei Timofeyev

Игорь
0

А что так много?

Ответить

Игорь Пронин

Sergei
0

Я прост не в курсе

Ответить

Sergei Timofeyev

Игорь
1

470,13 руб

Ответить

Валерий Калиниченко

4

Запретить банкротство в период пандемии настолько абсурдно как запретить человеку умирать во время тяжелой болезни

Ответить

max krasnoff

Валерий
5

Что вы хотите, эти двухмерные не умеют ничего, кроме запретов.

Ответить

Валентин Стекольников

Валерий
1

Ну вообще-то банкротство - это не самопроизвольная, а инициированная людьми юридическая процедура. Так что запретить банкротство вполне возможно (достаточно даже не запрещать, а просто исключить его упоминания из закона). Например, до недавних пор были "запрещены" (точнее, не предусмотрены) банкротства физических лиц. 

Ответить

Ware Wow

4
Ответить

Pixel Lens

Ware
1

кэп?

Ответить

Vladislav S

Pixel
5

Миллион долларов в коробке из под ксерокса, выносмли из Кремля когда их поймали

Ответить

Птиц

Vladislav
3

Причем поймавших уволили, ведь это просто деньги на карманные расходы для избиркомов. Все что нужно знать о наших выборах.

Ответить

Игорь Пронин

4

Запретить банкротства из-за короновируса, чтобы не было банкротств - умно. Но гораздо умнее запретить сразу короновирус. Недоработали.

Ответить

Никита Крайнев

1
Ответить

Павел Демидов

2

Список не полный, надо добавить еще 20 компаний.

Ответить

Полет Нормальный

1

коворкинги не включены?

Ответить

Станислав Антохи

1

 The federal government has moved the tax filing deadline from April 15 to July 15 due to the novel coronavirus pandemic, and Americans can even file for an extension beyond that to Oct. 15. But they should do so with caution. “You can extend, but the payment is always due,” Paul Miller, founder of Miller & Company LLP, a New York City-based CPA firm, told Yahoo Finance’s “On The Move” this week. “And when you extend, you extend with interest and penalties.”

"Помощь" в Штатах

Ответить

Alex De Truare

0

А я жду когда налоговая заработает, пойду банкротиться. ИП.

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Валентин Стекольников

Alex
1

А зачем банкротиться, если не принуждают? 

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Sergei Timofeyev

Валентин
5

Он тут во всех темах свою душещипательную историю уже написал

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Вадим Загребнев

Alex
1

Налоговая работает

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Александр Мазалецкий

0

Странно что Магнита нет

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Роман Шипулин

Александр
1

Есть. АО "Тандер"

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Slava Itprofi

Роман
0
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Vl Al

Александр
0

Теперь магнит как сбер. "Кто же его посадит он же памятник.".

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Артур Дулкарнаев

0

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/02/13/794072-kak?fbclid=IwAR3vmOC-I1eL8VgZ2AHJEylw3aZt9etasgG2r4yQaEnlW_MHtwWvqyaA0HI

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Wonabeez Doratie

0

Надо было ещё микрозаймы включить, Домашние деньги например. Чего уж там. Система полного цикла, взяли микрозайм продули его в Фобнете, и даже непонятно кто к вам придет пальцы ломать, или он друг другу придут. Ну хоть весело бы было

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Геворг Пятачков

0

У них палочка волшебная 100% есть. 

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