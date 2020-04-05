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Альберт Хабибрахимов
18 534

Власти Москвы разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией в период изоляции Материал редакции

Другие заведения сферы услуг, которые требуют личного присутствия клиентов и не могут работать на дому или с доставкой, остаются закрытыми.

120 комментариев
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Салоны красоты, косметические центры, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны в Москве смогут работать в период изоляции, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность. Такое исключение мэр Сергей Собянин добавил в свой указ, ограничивающий работу в городе для борьбы с распространением коронавируса.

Работать также могут салоны, способные оказывать услуги на дому. Открытыми также смогут остаться салоны оптики и магазины медицинского оборудования.

Власти Москвы ограничили работу городского бизнеса с 28 марта — после того, как президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 по 5 апреля. С тех пор приостановлена работа кафе, ресторанов и других заведений общепита — им разрешено готовить еду только навынос или под доставку. Временно закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, аптек, зоомагазинов и салонов сотовой связи.

2 апреля Путин объявил, что «нерабочие» дни в стране продлены до конца апреля. После этого Собянин продлил срок действия ограничений в Москве до 1 мая.

#новость #коронавирус #бизнеснакарантине #москва

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120 комментариев
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Vladislav S

63

То есть потенциально более опасные предприятия типа саун, бань, салонов красоты, массажные салоны будут работать,а магазин техники  нет? Гениально. 

Ответить

Алексей Иванов

Vladislav
55

Медицинская лицензия убивает вирус. Инфа сотка

Ответить

Valera Rybakoff

Vladislav
15

Я каждый раз удивляюсь их идиотизму. 😅👌
Такой тупости ни в одной комедии нету. 😂

Ответить

Алексей Александров

Valera
9

Чемодан зелени решает.. хотели ограничить продажу алкоголя и раз.. и уже не решили... решили в магаз идти рядом с домом... раз.. и уже можно на машине доехать в ашан или метро)

Ответить

Serge Nekoval

Valera
1

Здесь нет никакого идиотизма, это бизнес, детка.

Ответить

Владислав Владимирович

Vladislav
7

Только те, у которых есть медицинская лицензия, вряд ли у магазинов техники такая возможна. А в целом, я согласен - пиздец какое бредовое решение.

Ответить

Eugeni Kapitanets

Владислав
–2

оно тупое бот. посмотрите на его комменты за последние дни. оно тут не для диалога, а чтобы срать под любой инфоповод. 

Ответить

Konstantin_Andreevich

Vladislav
7

Всё просто. Половина богатых мадам желает не прекращать ходить в салоны при любых условиях, а другая половина богатых мадам этими салонами владеет.

Ответить

Андрей Куклин

Vladislav
2

Магазин техники может и удаленно работать. Разве нет?

Ответить

Alexander Maltsev

Vladislav
1

Реальная ситуация сейчас выглядит так 

Александр Мальцев
Как сейчас выглядит полный рассинхрон правительства и сми в одной истории.🤦 -Собянин: издаю указ…
www.facebook.com
Ответить

Nurbol Alpysbayev

Vladislav
–1

Без обид, но что-то у вас в России какой-то бред каждый день придумывается властями. 

Ответить

Андрей Николаев

Nurbol
1

Мы не то что не обижаемся на это, мы над этим сами смеемся каждый день. Такой уж мы веселый народ :)

Ответить

Алекс Никифоров

Андрей
1

"Этот старый мир весьма забавен, - сказал потом Понт да Щеботан. - Над ним нельзя не смеяться. Ведь если не смеяться, можно сойти с ума." Т.Пратчетт.

Ответить

Odin Dodin

Vladislav
0

предполагается что в одних жара убьет, в других ультрафиолет ,че тупите.

Ответить

Андрей Николаев

Vladislav
0

Все норм, это рф =)

Ответить

Юрий Другач

Vladislav
0

А как надо было?

Ответить

Михаил Говорунов

Vladislav
0

Просто кто-то в кругу общения Собянина владеет перечисленными заведениями) Это как с 1xbet 

Ответить

Роман Чёсов

46

Надо же где то экскортницам губы подкачивать и шугаринг делать  ;)

Ответить

Pixel Lens

Роман
1
Ответить

Ivan Vishnyakov

Pixel
0

Блин и чего же виси-то в пикабу превращается

Ответить

Pixel Lens

Ivan
0

Не смешивай. Мемы придумали задолго до пикабу. Я не виноват что всякое быдло начало ими пользоваться. Я постил смешные картинки в инете еще когда это не было мейнстримом! Так что не надо мне тут.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Pixel
–1

Я тогда не понимаю что такое пикабу(

Ответить

Pixel Lens

Ivan
1

Люди, аудитория. Они и определяют познавательно-развлекательные ресурсы. Условно, один и тот же мем (или любой контент) может проскочить на висишеньке, на пикабу и на каком-нибудь удаффком. Однако с совершенно разным результатом в виде рейтинга поста и характера обсуждения под ним.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Pixel
0

Пофиг на комменты в рунете. На торговом форуме я узнал, что кто кто зарабатывает покупая вещи и продавая дороже, тот говно. Украсть у торговца же не просто нормально, но и хорошо. Это позиция большинства

ВК залайканы комменты людей, которые желают тинькову скорой смерти.

На виси условные удальцовы пишут что надо отнять деньги у богатых и раздать бедным.
Все зависит от популярности и неспециализированности ресурса.

Если ты чем-то увлечен и много думаешь пусть будет место, где ты можешь всем рассказать свои мысли. На Пикабу я видел большой пост про то,как могли выглядеть существа пойди эволюция другим путем. Хз где бы такое ещё найти.

Фейсбук не лучше, попробуй еще найти группу без хейтерсва или без постов "я положил вещь в ящик, угадайте что там"

Ответить

Ivan Vishnyakov

Pixel
0

А еще надо делать форумы без возможности минусить, тогда все будут добрее

Ответить

Arthur Niazyan

Ivan
0

Я тоже. Я там никогда небыл.

Ответить

Pixel Lens

Arthur
1

Я в сортире почитываю, и перед сном. Иногда бывают годные лулзы и переводы с реддита. Однако очень быстро настоёбывает вечное местное нытье за жизнь, за детство, за обиды всякие, просто пиздец как у нас оказывается любят ныть по любому поводу. Пикабу - это срез российского общества, весьма точный и показательный. Если ты захочешь когда-то баллотироваться в презики и захочешь получше узнать российское общество (точнее - 95% от него) - почитай пикабу. 

Ответить

Arthur Niazyan

Pixel
2

Ужас какой :))) Напомнило пирамиду Лебедева:

Ответить

Pixel Lens

Arthur
1

Вот вот, там конечно в основе принцип паретто, кмк, но соотношение у него правдоподнее.

"В мире столько много долбоебов, что возможно один из них даже ты" (с) хз кто :)

Ответить

Дмитрий Разломов

35

Просто одна из девушек попросила своего Папика из правительства открыть салны, что бы ей губки накачать...

Ответить

Dennis Gerasimov

Дмитрий
0

Видимо, это та самая девочка-блоггер с монобровью из песенки Камеди

Ответить

Алексей Тарасов

Дмитрий
0

Есть плюс - эти курицы принесут "на ноготочках" своим папикам заразу.

Ответить

Anton Bocharov

24

Напомнило) 

Ответить

Алекс Никифоров

Anton
4

Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.
Ну и слежку по камерам продолжают внедрять :)

Ответить

Сергей Михельсон

Anton
0

Вы же любите софт скилз, а теперь жалуетесь.

Ответить

Вася Пражкин

12

 бани и сауны в Москве смогут работать в период изоляции, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность

Может я чего не знаю про московские бани и сауны, но у нас в Питере в них моются. Зачем вам в там в Москве лицензия на медицинскую деятельность?

Ответить

Johnny Vorony

Вася
14

Чтобы «медсестры» спинку натирали.

Ответить

Андрей Чигаров

Вася
0

Массаж простаты без медицинского образования опасен для здоровья 

Ответить

Дарья Сазанова

15

Все смеялись: "Ноготочки, Ноготочки". А ноготочки правят миром. Я так понимаю, фраза "я на ногти" в Москве теперь равнозначна пропуску на работу?

Ответить

Nick Sidorov

Дарья
3

Можно ещё и депиляции зоны бикини. А то, что остальное не работает - да и х*й с ним 

Ответить

Дарья Сазанова

Nick
3

Ну, тут у кого что болит) Главное, чтобы товарищи в форме доказательство не просили показать...

Ответить

Сергей Груздев

Дарья
1

Фото-видео регистрация! Заверенная у нотариуса! И с печатью! На том самом месте.

Ответить

Андрей Чуринов

Дарья
1

у ноготочков  обычно нет мед.лицензии

Ответить

Дарья Сазанова

Андрей
0

По вашему в "салонах красоты" пластические операции делают?

Ответить

Андрей Чуринов

Дарья
2

причем тут операции? лазерные процедуры, инъекции

Ответить

Михаил Матюшко

6

В целом правильно. Периодом самоизоляции можно воспользоваться, чтобы сделать пластику, укольчики и т.п. и дома спокойно высидеть период синяков. 

Ответить

Ann Lukashenko

Михаил
21
Ответить

Sergey Popadyin

Ann
0

Шедевр!

Ответить

Dmitry K.

9

Интересно они догадаются позволить работать компаниям продающим средства защиты? Всем кто продает маски оптом не по спекульским ценам, антисептики не по 500 рублей за 50мл деттол и тд. Или отросшие ноготочки важнее?)

Ответить

Alexander Shibaev

Dmitry
4

Достаточно разрешить работать всем, продающим СИЗ и убрать любые пошлины со ввоза этих самых СИЗ, переориентировав проверяльщиков на проверку этих самых СИЗ, чтобы говна не ввезли. Китай зальёт наш рынок масками. У них огромное производство, уже переведённое на медицинские рельсы. Через 2-3 недели уже не будет дефицита.

Ответить

Илья Бегун

Alexander
3

В России уже есть упрощённая процедура получения разрешения на ввоз товаров для мед.назначения. За неделю можно получить даже без образцов, просто обязаны за 150 дней сделать полноценное. И через неделю везите себе без НДС. Уже так возят, а китайцы да, уже производства подгузников и прокладок переоборудовали и струячат во всю. В Беларуси у нас же официально нету никакой пандемии, потому и процедуры упрощённой нету (стандартные 90 дней с образцами).

Ответить

Алекс Никифоров

Dmitry
1

Про антисептики - хлоргексидин подорожал раза в 1,5-2, но пузырек 100мл стоит рублей 40, а не 500. Зачем эти пафосные "санитайзеры" за 100500 денег?

Вот еще бы упростили продажу изопропанола - а то хрен купишь как частное лицо, маркетплейся по каким-то причинам ими не торгуют. Неделю назад 20 литров абсолютированного изопропанола стоили порядка 4500, разбодяжить до 70 градусов пропиленгликолем (тоже абы где не продается, а в бутиках для вейпов оверпрайс) - и антисептика хоть обмажься в прямом смысле слова.

Ответить

Григорий Догонин

Алекс
0

хлоргексидин не убивает корону

Ответить

Anton Voynov

Алекс
0

Насчёт 20л изопропанола не знаю но 0.5 в розницу легко можно купить. Дороже конечно чем оптом но терпимо.

Ответить

Alexander A

Алекс
0

Ищи изопропиловый спирт в радиомагазинах, он там литрами продаётся >99%-ный. В аптеках, да, хрен найдёшь.

Ответить

Nick Sidorov

5

Интересно, а есть бордели с медицинской лицензией... 

Ответить

Dear Moscow,

Nick
9

 а есть бордели с медицинской лицензией

Широчайший выбор продажных клинических идиотов на любой вкус.

Ответить

Nick Sidorov

Dear
4

Там почти все шлюхи уже до неприличия потасканные -) 

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Nick
1

вам шашечки или ехать?

Ответить

Nick Sidorov

НечеловеческаяЛ…
0

Как говорится 'я свой х** не на помойке нашёл, чтобы куда попало тыкать' -) 

Ответить

Олег Саенов

Nick
3

будут

Ответить

Илья

3

Сейчас пойдут точечные разрешения для обслуги? Кто им еще нужен? Можно спрогнозировать 

Ответить

Дарья Сазанова

Илья
15

Дорогие рестораны. Потому что там "обеспечиваются все нормы и бла-бла-бла". 

Ответить

Илья

Дарья
1

Центры "деловой" активности)) все дела в ресторанах и решаются 

Ответить

Sergei Timofeyev

Дарья
0

Блюда с хлоркой

Ответить

Комментарий удален

Stiv Lout

2

Интересно вот другое, кто из друзей «властей москвы», владелец этих салонов?) и кто туда будет ходить?- самоизоляция же. 

Ответить

Michael Petrov

Stiv
9

ну Канделаки например несколько салонов держит.
в принципе это известная фишка любовницам салоны открывать

Ответить

Илья

Stiv
2

тут можно не быть друзьями, просто необходимы прически, ногти и тд)) наверное прачечные и конюшни еще добавят. 

Ответить

Сергей Поляков

Stiv
0

Любой салон, где делают инъекции имеет лицуху, т.е. очень мнгогие.

Ответить

Глеб Котенко

3

Формально этим салонам разрешили оказывать только услуги, требующие медицинской лицензии (предполагаю, что это не все услуги салона красоты).

Ответить

Дарья Сазанова

Глеб
0

В каждый салон по полицаю посадят, который будет следить за тем, чтобы после чистки лица тебе педикюр не начали делать?)

Ответить

Глеб Котенко

Дарья
1

Наверное, нет, но тем не менее в Указе идёт речь именно о медицинской деятельности. А так мы знаем, что в России не всегда точно соблюдаются законы и подзаконные акты (причём их могут не соблюдать как власти, так и сами граждане).

Ответить

Alexandr Simonov

3

Похоже, выяснилось, что пирсинг и тату защищают от коронавируса. Особенно если набивать купола, кресты, иконы. Немного меньше защищают руны, солцеворот и образ домового.

Ответить

Sht_Anton

3

ТП властьимущих взвыли от того, что не могут сходить на маник и провести сеанс мезотерапии для левой подмышки 

Ответить

Ann Lukashenko

1

Есть кто из Москвы, кто самоизоляционно выгуливает собаку на 100 метров от дома? Как вы это делаете и какая порода собаки?
У нас пока не ввели и я хз как мы будем толпиться вокруг дома с питомцами.

Ответить

Станислав Курочкин

Ann
6

Никто не контролирует.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Ann
5

Я беру собаку, пакет с мусором, одеваю форму яндекса, в карман кладу рецепт от врача.
Хоп хоп, и я не просто гуляю рядом с домом, а могу дойти до нормального магазина, который в 8 минутах от дома

Ответить

Ann Lukashenko

Ivan
1

Неплохо, неплохо😁

Ответить

Дарья Сазанова

Ivan
0

За вами выехали)

Ответить

Ivan Vishnyakov

Дарья
1

Короче, я ждал. Купил пива. Никто не приехал.

Ответить

Ivan Vishnyakov

Дарья
0

Вы выехали?

Ответить

Sergei Timofeyev

Ann
0

Берите да гуляйте.

Ответить

Месье Никита

1

А что со стоматологией? 

Ответить

Анон Плиз

Месье
5

А она закрыта? Острые случаи, вроде, лечат (под которые оформляют чуть ли не все)))

Ответить

Mar Mar

Анон
0

Не, в моей стоматологии кроме реально острых случаев все встало, тоесть установка брекетов отложилась на неопределенный срок

Ответить

Анон Плиз

Mar
0

А коррекция брекетов, которую 1-3 раза в месяц делают?

Ответить

Артем Павлючук

Анон
0

Переходите на элайнеры, будет вам счастье.

Ответить

Mar Mar

Анон
0

Думаю тоже не делают, тк моя стоматолог даже не в клинике. Я так поняла, что только экстренная медицина работает. Ну и ноготочки))

Ответить

Вася Пражкин

Месье
3

Приходите в сандуны, поправят.

Ответить

Serge Nekoval

Месье
0

Работают

Ответить

Alexander Maltsev

2

Это неправда. Префектуры запрещают любую деятельность даже тем, у кого есть медицинская Лицензия. 

Александр Мальцев
Как сейчас выглядит полный рассинхрон правительства и сми в одной истории.🤦 -Собянин: издаю указ…
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Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
1

У них самих полная неразбериха.

Ответить

Полет Нормальный

2

К тем у кого справка вирус не цепляется?

Ответить

🐕

2

А стоматологиям нельзя, да? Умирай от зубной боли.

Ответить

Odin Dodin

2

Такие заведения обычно должны проводить кварцевание,обезораживание и уборку,это ж бл Салоны Красоты и ГИГИЕНЫ.

Ответить

Ann Lukashenko

Odin
0

Ну вот кстати, если откроется кто-то с продажей сопутствующих товаров, то можно у них антисептик прикупить. 

Ответить

Комментарий удален

Ilya Sorokin

1

Не, ну если Собянина на следующих выборах москвичи не выпнут на мороз... ну что ж поделать, значит, заслужили вот это вот все)

Ответить

Yana Nikolaevna

1

Вот с...ки!!! То есть лицензия действует как противовирусное средство?
Там где колят губы и ботокс, откачивают жир на пузе и задницах, вирусами не болеют, так?
 А вы «лошары» со своими скромными уютными студиями, сидите дома, и насрать на вас, чем вы детей кормите, и что у вас аренда капает каждый день... Слов нет.  

Ответить

Andrey Krestovnikov

1

Вот в чём причина:

Ответить

Eugene Makarov

1

Как в 12 стульев, работают только парикмахерские и похоронные бюро.

Ответить

Дмитрий Финошин

0

Полупокерские какие-то меры борьбы. Либо боремся, либо мрем. Че тут не ясного?! 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить

Олег Саенов

Дмитрий
2

по четным всё запрещаем, по нечетным всё разрешаем, круглое носим, квадратное катаем. 

Ответить

Андрей Солозобов

–2

Все правильно сделали власти. Сейчас найдётся вакцина, которая спасёт наконец-то человечество от неминуемой смерти.
Поликлиники и медицинские центры не справятся с такой нагрузкой. Поэтому открывают организации с медицинской лицензией.

Ответить

Катя Катюша

Андрей
0

Бани, спа салоны, массажи, наколки, косметические процедуры? Это они нужны на случай борьбы с эпидемией?

Ответить

Sergei Timofeyev

Катя
0

Уже установлено, что вирус при 65 градусах (а в бане даже больше бывает) не живёт никак.

Ответить

Алекс Никифоров

Sergei
0

Главное равномерно прогреть всю тушку до 65 градусов. Но для верности лучше сразу до 500-1000. Точно никакой вирус не выживет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алекс
0

Токсично! Гробы нынче из ОСБ делают.

Ответить

Алекс Никифоров

Sergei
1

Не понимаю эту моду сжигать гробы. Взяли в аренду хороший гроб - сделали селфи на фоне - а сжигать в мешке или вообще просто так. Только перевод древесины и костюмов.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алекс
0

 хороший гроб - сделали селфи на фоне

После чего покойник отправился на работу.

Ответить

Владимир Бурдовицин

Андрей
0

вы не правы...лицензия на вакцинацию получают отдельно

Ответить

Андрей Солозобов

Владимир
0

А это долго?

Ответить

Владимир Бурдовицин

Андрей
0

45 дней раньше было ....

Ответить

Ирина Жукова

Андрей
0

Т.е прививать нас в саунах и банях будут?🤦🏻‍♀️

Ответить

Alexander Marfitsin

0

Интересно, работать такие заведения могут, но «поход в салон красоты» не включён в списке причин, по которым можно покидать дом.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
0

Список нитожен. Я сегодня 12-УМ перечитывал...

Ответить

Комментарий удален

Сергей Романенко

0

Вот они какие меры по борьбе с коронавирусом.
"Денег вам не дадим поэтому ну ладно - Работайте, перезаражайтесь." 

Ответить

Dmitry Svo

0

Интересно, сколько это лядство ещё будет продолжаться?

Ответить

Олег Волков

0

Правильная ссылка:
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/39-YM(4).pdf

А в статье ссылка на главную страницу сайта по слову «добавил»

Ответить

Serge Tikhonenko

0

Девочки, записываемся на ноготочки! 

Ответить

Last Hope

0

Это стимулирует на походы на пластические операции, чтобы избежать 40 тысячных штрафов.
 Несколько раз проштрафился - хоп, и новые сиськи.. Потом новый нос, потом новое лицо.. 

Ответить

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