Власти Москвы разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией в период изоляции

Другие заведения сферы услуг, которые требуют личного присутствия клиентов и не могут работать на дому или с доставкой, остаются закрытыми.

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Салоны красоты, косметические центры, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны в Москве смогут работать в период изоляции, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность. Такое исключение мэр Сергей Собянин добавил в свой указ, ограничивающий работу в городе для борьбы с распространением коронавируса.

Работать также могут салоны, способные оказывать услуги на дому. Открытыми также смогут остаться салоны оптики и магазины медицинского оборудования.

Власти Москвы ограничили работу городского бизнеса с 28 марта — после того, как президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 по 5 апреля. С тех пор приостановлена работа кафе, ресторанов и других заведений общепита — им разрешено готовить еду только навынос или под доставку. Временно закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, аптек, зоомагазинов и салонов сотовой связи.