Власти Москвы разрешили работать салонам красоты с медицинской лицензией в период изоляции

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Другие заведения сферы услуг, которые требуют личного присутствия клиентов и не могут работать на дому или с доставкой, остаются закрытыми.
Салоны красоты, косметические центры, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны в Москве смогут работать в период изоляции, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность. Такое исключение мэр Сергей Собянин добавил в свой указ, ограничивающий работу в городе для борьбы с распространением коронавируса.
Работать также могут салоны, способные оказывать услуги на дому. Открытыми также смогут остаться салоны оптики и магазины медицинского оборудования.
Власти Москвы ограничили работу городского бизнеса с 28 марта — после того, как президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 по 5 апреля. С тех пор приостановлена работа кафе, ресторанов и других заведений общепита — им разрешено готовить еду только навынос или под доставку. Временно закрыты все магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости, аптек, зоомагазинов и салонов сотовой связи.
2 апреля Путин объявил, что «нерабочие» дни в стране продлены до конца апреля. После этого Собянин продлил срок действия ограничений в Москве до 1 мая.
То есть потенциально более опасные предприятия типа саун, бань, салонов красоты, массажные салоны будут работать,а магазин техники нет? Гениально.
Я каждый раз удивляюсь их идиотизму. 😅👌
Такой тупости ни в одной комедии нету. 😂
Чемодан зелени решает.. хотели ограничить продажу алкоголя и раз.. и уже не решили... решили в магаз идти рядом с домом... раз.. и уже можно на машине доехать в ашан или метро)
Только те, у которых есть медицинская лицензия, вряд ли у магазинов техники такая возможна. А в целом, я согласен - пиздец какое бредовое решение.
оно тупое бот. посмотрите на его комменты за последние дни. оно тут не для диалога, а чтобы срать под любой инфоповод.
Всё просто. Половина богатых мадам желает не прекращать ходить в салоны при любых условиях, а другая половина богатых мадам этими салонами владеет.
Реальная ситуация сейчас выглядит так
Без обид, но что-то у вас в России какой-то бред каждый день придумывается властями.
Мы не то что не обижаемся на это, мы над этим сами смеемся каждый день. Такой уж мы веселый народ :)
"Этот старый мир весьма забавен, - сказал потом Понт да Щеботан. - Над ним нельзя не смеяться. Ведь если не смеяться, можно сойти с ума." Т.Пратчетт.
предполагается что в одних жара убьет, в других ультрафиолет ,че тупите.
Просто кто-то в кругу общения Собянина владеет перечисленными заведениями) Это как с 1xbet
Надо же где то экскортницам губы подкачивать и шугаринг делать ;)
Блин и чего же виси-то в пикабу превращается
Не смешивай. Мемы придумали задолго до пикабу. Я не виноват что всякое быдло начало ими пользоваться. Я постил смешные картинки в инете еще когда это не было мейнстримом! Так что не надо мне тут.
Я тогда не понимаю что такое пикабу(
Люди, аудитория. Они и определяют познавательно-развлекательные ресурсы. Условно, один и тот же мем (или любой контент) может проскочить на висишеньке, на пикабу и на каком-нибудь удаффком. Однако с совершенно разным результатом в виде рейтинга поста и характера обсуждения под ним.
Пофиг на комменты в рунете. На торговом форуме я узнал, что кто кто зарабатывает покупая вещи и продавая дороже, тот говно. Украсть у торговца же не просто нормально, но и хорошо. Это позиция большинства
ВК залайканы комменты людей, которые желают тинькову скорой смерти.
На виси условные удальцовы пишут что надо отнять деньги у богатых и раздать бедным.
Все зависит от популярности и неспециализированности ресурса.
Если ты чем-то увлечен и много думаешь пусть будет место, где ты можешь всем рассказать свои мысли. На Пикабу я видел большой пост про то,как могли выглядеть существа пойди эволюция другим путем. Хз где бы такое ещё найти.
Фейсбук не лучше, попробуй еще найти группу без хейтерсва или без постов "я положил вещь в ящик, угадайте что там"
А еще надо делать форумы без возможности минусить, тогда все будут добрее
Я тоже. Я там никогда небыл.
Я в сортире почитываю, и перед сном. Иногда бывают годные лулзы и переводы с реддита. Однако очень быстро настоёбывает вечное местное нытье за жизнь, за детство, за обиды всякие, просто пиздец как у нас оказывается любят ныть по любому поводу. Пикабу - это срез российского общества, весьма точный и показательный. Если ты захочешь когда-то баллотироваться в презики и захочешь получше узнать российское общество (точнее - 95% от него) - почитай пикабу.
Ужас какой :))) Напомнило пирамиду Лебедева:
Вот вот, там конечно в основе принцип паретто, кмк, но соотношение у него правдоподнее.
"В мире столько много долбоебов, что возможно один из них даже ты" (с) хз кто :)
Просто одна из девушек попросила своего Папика из правительства открыть салны, что бы ей губки накачать...
Видимо, это та самая девочка-блоггер с монобровью из песенки Камеди
Есть плюс - эти курицы принесут "на ноготочках" своим папикам заразу.
Напомнило)
Война — это мир. Свобода — это рабство. Незнание — сила.
Ну и слежку по камерам продолжают внедрять :)
бани и сауны в Москве смогут работать в период изоляции, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность
Может я чего не знаю про московские бани и сауны, но у нас в Питере в них моются. Зачем вам в там в Москве лицензия на медицинскую деятельность?
Все смеялись: "Ноготочки, Ноготочки". А ноготочки правят миром. Я так понимаю, фраза "я на ногти" в Москве теперь равнозначна пропуску на работу?
Можно ещё и депиляции зоны бикини. А то, что остальное не работает - да и х*й с ним
Ну, тут у кого что болит) Главное, чтобы товарищи в форме доказательство не просили показать...
Фото-видео регистрация! Заверенная у нотариуса! И с печатью! На том самом месте.
у ноготочков обычно нет мед.лицензии
По вашему в "салонах красоты" пластические операции делают?
В целом правильно. Периодом самоизоляции можно воспользоваться, чтобы сделать пластику, укольчики и т.п. и дома спокойно высидеть период синяков.
Интересно они догадаются позволить работать компаниям продающим средства защиты? Всем кто продает маски оптом не по спекульским ценам, антисептики не по 500 рублей за 50мл деттол и тд. Или отросшие ноготочки важнее?)
Достаточно разрешить работать всем, продающим СИЗ и убрать любые пошлины со ввоза этих самых СИЗ, переориентировав проверяльщиков на проверку этих самых СИЗ, чтобы говна не ввезли. Китай зальёт наш рынок масками. У них огромное производство, уже переведённое на медицинские рельсы. Через 2-3 недели уже не будет дефицита.
В России уже есть упрощённая процедура получения разрешения на ввоз товаров для мед.назначения. За неделю можно получить даже без образцов, просто обязаны за 150 дней сделать полноценное. И через неделю везите себе без НДС. Уже так возят, а китайцы да, уже производства подгузников и прокладок переоборудовали и струячат во всю. В Беларуси у нас же официально нету никакой пандемии, потому и процедуры упрощённой нету (стандартные 90 дней с образцами).
Про антисептики - хлоргексидин подорожал раза в 1,5-2, но пузырек 100мл стоит рублей 40, а не 500. Зачем эти пафосные "санитайзеры" за 100500 денег?
Вот еще бы упростили продажу изопропанола - а то хрен купишь как частное лицо, маркетплейся по каким-то причинам ими не торгуют. Неделю назад 20 литров абсолютированного изопропанола стоили порядка 4500, разбодяжить до 70 градусов пропиленгликолем (тоже абы где не продается, а в бутиках для вейпов оверпрайс) - и антисептика хоть обмажься в прямом смысле слова.
Насчёт 20л изопропанола не знаю но 0.5 в розницу легко можно купить. Дороже конечно чем оптом но терпимо.
Ищи изопропиловый спирт в радиомагазинах, он там литрами продаётся >99%-ный. В аптеках, да, хрен найдёшь.
Интересно, а есть бордели с медицинской лицензией...
а есть бордели с медицинской лицензией
Широчайший выбор продажных клинических идиотов на любой вкус.
Там почти все шлюхи уже до неприличия потасканные -)
вам шашечки или ехать?
Как говорится 'я свой х** не на помойке нашёл, чтобы куда попало тыкать' -)
Сейчас пойдут точечные разрешения для обслуги? Кто им еще нужен? Можно спрогнозировать
Дорогие рестораны. Потому что там "обеспечиваются все нормы и бла-бла-бла".
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Интересно вот другое, кто из друзей «властей москвы», владелец этих салонов?) и кто туда будет ходить?- самоизоляция же.
ну Канделаки например несколько салонов держит.
в принципе это известная фишка любовницам салоны открывать
Формально этим салонам разрешили оказывать только услуги, требующие медицинской лицензии (предполагаю, что это не все услуги салона красоты).
В каждый салон по полицаю посадят, который будет следить за тем, чтобы после чистки лица тебе педикюр не начали делать?)
Наверное, нет, но тем не менее в Указе идёт речь именно о медицинской деятельности. А так мы знаем, что в России не всегда точно соблюдаются законы и подзаконные акты (причём их могут не соблюдать как власти, так и сами граждане).
Похоже, выяснилось, что пирсинг и тату защищают от коронавируса. Особенно если набивать купола, кресты, иконы. Немного меньше защищают руны, солцеворот и образ домового.
ТП властьимущих взвыли от того, что не могут сходить на маник и провести сеанс мезотерапии для левой подмышки
Есть кто из Москвы, кто самоизоляционно выгуливает собаку на 100 метров от дома? Как вы это делаете и какая порода собаки?
У нас пока не ввели и я хз как мы будем толпиться вокруг дома с питомцами.
Я беру собаку, пакет с мусором, одеваю форму яндекса, в карман кладу рецепт от врача.
Хоп хоп, и я не просто гуляю рядом с домом, а могу дойти до нормального магазина, который в 8 минутах от дома
За вами выехали)
А что со стоматологией?
Это неправда. Префектуры запрещают любую деятельность даже тем, у кого есть медицинская Лицензия.
Такие заведения обычно должны проводить кварцевание,обезораживание и уборку,это ж бл Салоны Красоты и ГИГИЕНЫ.
Ну вот кстати, если откроется кто-то с продажей сопутствующих товаров, то можно у них антисептик прикупить.
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Не, ну если Собянина на следующих выборах москвичи не выпнут на мороз... ну что ж поделать, значит, заслужили вот это вот все)
Вот с...ки!!! То есть лицензия действует как противовирусное средство?
Там где колят губы и ботокс, откачивают жир на пузе и задницах, вирусами не болеют, так?
А вы «лошары» со своими скромными уютными студиями, сидите дома, и насрать на вас, чем вы детей кормите, и что у вас аренда капает каждый день... Слов нет.
Полупокерские какие-то меры борьбы. Либо боремся, либо мрем. Че тут не ясного?! 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
по четным всё запрещаем, по нечетным всё разрешаем, круглое носим, квадратное катаем.
Все правильно сделали власти. Сейчас найдётся вакцина, которая спасёт наконец-то человечество от неминуемой смерти.
Поликлиники и медицинские центры не справятся с такой нагрузкой. Поэтому открывают организации с медицинской лицензией.
Бани, спа салоны, массажи, наколки, косметические процедуры? Это они нужны на случай борьбы с эпидемией?
Уже установлено, что вирус при 65 градусах (а в бане даже больше бывает) не живёт никак.
Главное равномерно прогреть всю тушку до 65 градусов. Но для верности лучше сразу до 500-1000. Точно никакой вирус не выживет.
Токсично! Гробы нынче из ОСБ делают.
Не понимаю эту моду сжигать гробы. Взяли в аренду хороший гроб - сделали селфи на фоне - а сжигать в мешке или вообще просто так. Только перевод древесины и костюмов.
хороший гроб - сделали селфи на фоне
После чего покойник отправился на работу.
вы не правы...лицензия на вакцинацию получают отдельно
А это долго?
Интересно, работать такие заведения могут, но «поход в салон красоты» не включён в списке причин, по которым можно покидать дом.
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Вот они какие меры по борьбе с коронавирусом.
"Денег вам не дадим поэтому ну ладно - Работайте, перезаражайтесь."
Правильная ссылка:
https://www.mos.ru/upload/documents/docs/39-YM(4).pdf
А в статье ссылка на главную страницу сайта по слову «добавил»
Это стимулирует на походы на пластические операции, чтобы избежать 40 тысячных штрафов.
Несколько раз проштрафился - хоп, и новые сиськи.. Потом новый нос, потом новое лицо..
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