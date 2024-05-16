Суд не принял заявление гонконгской Silver Basis о признании завода «Москвич» банкротом Статьи редакции
Он не нашёл для этого оснований.
- Арбитражный суд Москвы не принял к производству заявление о банкротстве «Москвича» от гонконгской Silver Basis, которое та подала в начале мая 2024 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу автозавода.
- Согласно картотеке дел, суд принял решение 13 мая 2024 года. Он не нашёл оснований для принятия заявления к производству и вернул его Silver Basis, говорится в материалах.
- В 2020 году гонконгская компания и «Рено Россия» договорились о разработке и поставке оснастки для производства комплектующих для автомобилей Renault, писало РБК. Поставку выполнили в начале 2022 года, но заказчик заплатил только часть суммы. Тогда же Renault объявила об уходе из России, а завод перешёл в госсобственность и был переименован в «Москвич».
- В августе 2023 года кредитор обратился в суд с иском о взыскании задолженности с «Москвича» как правопреемника «Рено Россия»: суд частично удовлетворил иск и обязал завод выплатить €2,47 млн долга и €124 тысячи неустойки. Апелляция оставила решение в силе, но «Москвич» подал кассационную жалобу и добился приостановки взыскания задолженности.
- В «Москвиче» объясняли РБК, что спор относится к периоду работы Renault в России, а претензии гонконгской компании называли «манипуляцией общественным мнением». «“Москвич” имеет устойчивое финансовое положение, и никаких оснований для его банкротства не имеется», — говорили в пресс-службе.
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Кто бы мог подумать?! Экая неожиданность.
Жалкие капиталисты кинули сочный рынок сбыта, а теперь кусают локти. Скоро приползут на коленях простить их.
Фигасе бот расконсервировался. Случилось чего?
Если у тебя не Варламов головного мозга то сразу бот? Либеральненько
сгинь обратно в болото откуда и вылез
Ты реально угораешь.
нет не шутит, спад потребления в Европе, жёсткая конкуренция со стороны Китая, рынок России был для них лакомым, они даже взялись за АвтоВАЗ чтобы его осваивать, и выстроенную цепочку из за поспешных действий тупо отобрали. Рынок России да и СНГ им нужен и они будут биться
Не бреди. Для этого им не надо называться москвичем. Китайцы и так на авторынок на ура заходят под своими реальными брендами ввиду отсутствия адекватных альтернатив по адекватной стоимости
Это уже другой вопрос, там конечно идёт распил, и мнимое импортозамещение, но Рено Хёндэ и остальные компании будут пытаться вернуть помещения и оборудование которое пришлось бросить из за саботажа не имевшего на тот момент юридического обоснования
Ага, кто им его отдаст, опыт прошлых лет тебе ничего не говорит? Макдональдс, даже клей супермомент отжали.
Ну хз, если учесть то, что в России они продавали разные вариации логана(логан, каптюр, дастер) салон у них похожий. Даже магнитолы одинаковы. На аркане не ездил. То можно сделать вывод, что не особо лакомый.
В этом и есть лакомость, одну платформу впаривать и зарабатывать деньги, низкая конкуренция, большие ввозные пошлины, они имели здесь очень хорошую долю и теперь они потеряли
Устойчиво отрицательное? Я, конечно, не эксперт, но...«Москвич» отчитался о чистом убытке в 9 млрд рублей
https://www.gazeta.ru/auto/news/2024/02/22/22397149.shtml
https://www.zr.ru/content/news/955201-milliard-evro-ubytkov-iz-za-od/
А ауди считается в этой не поворачивающейся стрелке?
Ауди все же заработала прибыль. А у этих, судя по статье, два года подряд чистый убыток.
Ааа, это другое. И форд тоже другое
https://m.autostat.ru/news/57580/
Да. Прибыль - это когда у тебя прибавляются деньги. А убыток - это когда у тебя убавляются деньги. Немного разное. Совсем чуть-чуть.
Убыток на производстве конкретных авто, а не ЧИСТЫЙ УБЫТОК у всей компании. Игровые консоли тоже с огромным убытком продают, но у компаний в целом все хорошо, потому что зарабатывают на другом. Да и сайт какой-то желтушный принес. Не написали, что прибыль Ford за 2023 составила 25 миллиардов долларов.
А прочитать дальше заголовка, то, на что даешь ссылку, религия не позволяет?
"Операционная прибыль премиального бренда Volkswagen Group уменьшилась на 74%, составив 466 миллионов евро по сравнению с 1,82 миллиарда евро в прошлом году. Доходы снизились на 19%, достигнув 13,72 миллиарда евро, в сравнении с 16,88 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года."
Чистый убыток и снижение прибыли как бэ совсем разные вещи...
стабильность - всегда хорошо
Можно было и не публиковать статью и так все было понятно😂
ну не только же грустные новости постить , вот хотя улыбнуло
Москвич это вам не Рено, это другое! Как москвич может быть бедным?! Он же в Москве! 🤗
А красиво они приостановили исполнение судебного акта!!! Почитайте - интересно!
А в чем красота?
В том что Москвич подал кассационную жалобу?
Не импортзамещение а угар.
Никаких собственных разработок, уровень Уганды какой-то.
По сути наняли китайцев со своими мощностями и выпустили ненужный широптреб. Сейчас посудятся и правительство останется с ещё одной компанией в кармане.
Продадут своим мощности и будет новый ребрендинг.
Интересно, думают ли там головой. Китайцы почти единственные в мире кто пока дружит с нашим правительством. А правительство решает наебать их.
Правительство сейчас в Китае с оркестром и ковровыми дорожками принимают.
Русский с Китайцем - братья навек. Понятно?
хорошее братство - нефть и газ в обмен на хлам
У нас этого гуталина завались
не у вас, а у путина
Юрий Свиридова