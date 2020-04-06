Представители этих отраслей смогут, в частности, рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам.

В закладки

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии Covid-2019:

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

Культура, организация досуга и развлечений.



Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.



Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.



Гостиничный бизнес.



Общественное питание.



Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.



Организация конференций и выставок.



Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).



Постановление правительства России утверждено 3 апреля 2020 года. Перечень отраслей ещё будет расширяться, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова. В список, в частности, планируется включить непродовольственную розницу, уточнил чиновник.