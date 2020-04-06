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Представители этих отраслей смогут, в частности, рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам.
Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии Covid-2019:
Постановление правительства России утверждено 3 апреля 2020 года. Перечень отраслей ещё будет расширяться, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова. В список, в частности, планируется включить непродовольственную розницу, уточнил чиновник.
Участники отраслей из списка смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пеней. В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство.
Стоп коронавирус, стоп коронавирус!
Посижу я месяц в минус.
Стоп коронавирус, стоп коронавирус!
Лишь бы хер на лбу не вырос.
Это не Яндекс.Дзен
Это так, для разбавления панических настроений.
И этот комментарий на столько же глуп, как и все остальные 80% комментариев тут.
И это вся помощь? В общем, всем этим отраслям налогособиратели по-отечески посочувствовали.
Ну главное, что само правительство не пострадало. А то как бы мы без них.
Ну да платежи и отсрочки спасут мир. А то что бизнесу конец это ничего зато. Это как умирающему сказать что он в лоторею выиграл
Нет, умирающему говорят, если есть долг, отдай потом))
Или это я так спать хочу.
А кто-нибудь уже реально получил, хотя бы одну отсрочку по кредиту?
Или нужно справку о том что ты переболел короновирусом?
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