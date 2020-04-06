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Галина Мубаракшина
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019 Материал редакции

Представители этих отраслей смогут, в частности, рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам.

14 комментариев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за пандемии Covid-2019:

  • Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.
  • Культура, организация досуга и развлечений.
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  • Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.
  • Гостиничный бизнес.
  • Общественное питание.
  • Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений.
  • Организация конференций и выставок.
  • Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Постановление правительства России утверждено 3 апреля 2020 года. Перечень отраслей ещё будет расширяться, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова. В список, в частности, планируется включить непродовольственную розницу, уточнил чиновник.

Участники отраслей из списка смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пеней. В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство.

#новость #малыйбизнес #бизнеснакарантине

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14 комментариев
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Виталик Игнатенко

1

Стоп коронавирус, стоп коронавирус!
Посижу я месяц в минус.
Стоп коронавирус, стоп коронавирус!
Лишь бы хер на лбу не вырос.

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Sergey Ontime

Виталик
15

Это не Яндекс.Дзен

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Виталик Игнатенко

Sergey
2

Это так, для разбавления панических настроений.
И этот комментарий на столько же глуп, как и все остальные 80% комментариев тут.

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Sergey Ontime

Виталик
0

Вы опять все попутали с Яндекс.Дзеном.

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Arthur Niazyan

3

И это вся помощь? В общем, всем этим отраслям налогособиратели по-отечески посочувствовали.

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Alexandr Simonov

0

Ну главное, что само правительство не пострадало. А то как бы мы без них.

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Sergey Ontime

0

В интересах Фонбета им помочь, всем практически. Нарост обошёл хозяев)

Ответить

mik m

0

Ну да платежи и отсрочки спасут мир. А то что бизнесу конец это ничего зато. Это как умирающему сказать что он в лоторею выиграл

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Sergey Ontime

mik
0

Нет, умирающему говорят, если есть долг, отдай потом))

Или это я так спать хочу.

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Инокентий Смирнов

0

Привыкать привыкается

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Vladislav S

0

Эммм, вместо мер помощи они все выходные утверждали этот список? 

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Sergey Ontime

0

Новая игра:
Отдай долг, если выживешь.

А нет, даже если не выживешь...

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Дмитрий Шепелев

0

А кто-нибудь уже реально получил, хотя бы одну отсрочку по кредиту?
Или нужно справку о том что ты переболел короновирусом?

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Александр Николаевич Кудин

0

🤣🤣🤣 Спасибо Мишустик

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