Во втором антикризисном пакете нет «серьёзных денежных мер» поддержки бизнеса, говорят источники.

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Представители бизнеса смогут получить средства на выплату зарплат, покрытие убытков и другие нужды не раньше конца мая 2020 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Новый пакет мер поддержки бизнеса во время пандемии Covid-2019 в России будет представлен в течение недели с 6 апреля, рассказали источники издания. Поддержка будет нефинансовой, косвенной, утверждают они.

«Если поддержать компании сейчас, бизнес прожжёт деньги, пока нужно продержаться», — цитирует газета одного из собеседников.

Новую помощь получат малый и средний бизнес. Остальным компаниям окажут «точечную» поддержку — например, возможна докапитализация Фонда развития промышленности, уточняет издание.

По информации «Ведомостей», Минпромторг дважды направлял премьеру-министру России Михаилу Мишустину предложения о мерах поддержки бизнеса. В их числе «арендные каникулы», освобождение от уплаты основных налогов, включая НДС, до конца сентября, санкция на отправку сотрудников в вынужденный отпуск с выплатой пособий, поддержание спроса на промышленную продукцию и другие.