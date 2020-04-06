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Во втором антикризисном пакете нет «серьёзных денежных мер» поддержки бизнеса, говорят источники.
Представители бизнеса смогут получить средства на выплату зарплат, покрытие убытков и другие нужды не раньше конца мая 2020 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
Новый пакет мер поддержки бизнеса во время пандемии Covid-2019 в России будет представлен в течение недели с 6 апреля, рассказали источники издания. Поддержка будет нефинансовой, косвенной, утверждают они.
«Если поддержать компании сейчас, бизнес прожжёт деньги, пока нужно продержаться», — цитирует газета одного из собеседников.
Новую помощь получат малый и средний бизнес. Остальным компаниям окажут «точечную» поддержку — например, возможна докапитализация Фонда развития промышленности, уточняет издание.
По информации «Ведомостей», Минпромторг дважды направлял премьеру-министру России Михаилу Мишустину предложения о мерах поддержки бизнеса. В их числе «арендные каникулы», освобождение от уплаты основных налогов, включая НДС, до конца сентября, санкция на отправку сотрудников в вынужденный отпуск с выплатой пособий, поддержание спроса на промышленную продукцию и другие.
3 апреля 2020 года правительство России утвердило список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. В их числе общепит, гостиничный бизнес, турагентства и другие. Эти компании смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам, в отношении них будет действовать мораторий на банкротство.
+ А потом владельцу заведения: И чтоб налоги оплатил 1 мая!
+ НДС с пива за счет заведения.
+ мораторий на банкротство всех в заведении
+ денег никому не давать, а то пробухают
Если выделить средства малому бизнесу, они их потратят, по этому деньги мы им давать не будем...
Ну это же гениально!)))
Я думаю идея такая: Пусть максимум вымрет, потом платить меньше 😂
Силуанов ещё вчера сказал были "тучные времена" теперь придется затянуть пояса и жить с тем что есть. Это он про страну с самой большой территорией и огромными запасами всего, но с искусственно завышенными ценами на все бензин, землю, недвижимость, кредиты и т.п.
Очисти мозги от грязи!
Несмотря на размер территории, большая её часть - это непригодная для жизни вечная мерзлота. И полезные ископаемые находятся как раз там - в труднодоступных регионах, где их сложно найти, сложно добывать, сложно вывезти.
Стоимость бензина по странам: https://ru.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/ Не особо большая разница с другими нефтедобывающими странами. Даже с учётом недавнего 20% снижения курса рубля.
Стоимость недвижимости сильно разнится по регионам. В Тульской и Тверской областях с января месяца власти продают землю по цене 150 тыс.руб. за гектар (!!!) при условии что ты начнёшь на этой земле хоть что-то делать. И сразу же нашлись умники, которые предлагают её москвичам по цене от 1 млн.руб. при условии предоплаты 200 тыс.руб. На дальнем Востоке тот же гектар дают бесплатно любому желающему. Высокие цены? Отнюдь... В центре Москвы цены повыше, согласен. Но так сам же начал про "самую большую территорию".
Вы (или чудо случится и правительство) когда на дальневосточном гектаре коммуникации протянете, маякните мне. А на данный момент эта земля бесполезна - она будет только деньги вытягивать.
З.ы. сразу отвечу на ваш вопрос: "потому что тянуть себе одному коммуникации - это громадные инвестиции"
"Лежал Иван-дурак на печи тридцать лет и три года". Не маякнули ему, видимо :-).
Ваня, если так все замечатально, что же страна-то в жопе? Народ не подошел нашим правителям или что?
Землю раздают за недорого - это хорошо.
Вводят электронные платежи и документы - это хорошо.
Сколково - это хорошо. Я работал в компании-резиденте Сколково и скажу, что это реально работает и реально помогает инновационным бизнесам. Другое дело что как только они подрастают, они пытаются сразу свалить за бугор.
Есть вещи, которые плохие (гос. управление и коррупция, судебная система, налоговая система). И пока что плохое перевешивает хорошее, поэтому ситуация не улучшается. Пока жду смерти глав.гада, до этого счастливого момента улучшений не предвижу.
Про землю Вам уже сказали - там нет ни коммуникаций, ни дорог, Вы же не на вертолете на пикничок туда летать будете?
Эл. платежи и документы уже лет двадцать плотно в мире используются.
Сколково - это реально капля в море.
На место одного главгада может придти другой условный Дмитрий Анатолич Главгадов, что тогда, опять 20 лет терпеть?
Эта земля не чтобы на ней чилиться, а чтобы в неё вкладывать. Поэтому и цена низкая.
Подобным образом США развивали дикий запад: любой, кто знал как можно использовать землю, мог купить её за очень недорого. В России в то же самое время землю продавали, причём задорого. В результате США землю освоили, а в России зауралье по прежнему дикое. Что ж, с отставанием на 150-200 лет, но Россия начинает таки применять лучший мировой опыт освоения территорий.
Поле, пасека, ветряки, ферма страусов, усадьба с ландшафтным парком, коттеджный посёлок - это реальные примеры применения этой земли, которые уже были реализованы.
Всегда удивляли люди которые просят им маякнуть, объяснить как заработать денег ничего не делая, что жрать чтобы похудеть и т.п. Если ты не знаешь что с этим делать - значит это не твоё, проходи мимо.
Возможности даются, результатов добиваются. Но не наоборот.
Иван, для бизнеса не обязательно забираться в жопу мира, чтобы его там делать. Стоимость земли и выделение участка для большинства бизнесов - вопрос десятый. Гораздо сложнее с коммуникациями и инфраструктурой. Ну и коттеджный поселок в жопе мира строить - кому домики продавать-то, страусам?
Не всем повезло получить гектар в том месте где есть коммуникации) точнее таких людей было очень немного. Ферма страусов, усадьба, поселок и т.д. - везде нужна электроэнергия. Я нормально лет отработал в перспективном планировании в энергетике и знаю какая это жопа протянуть куда-нибудь электричество, если там нет подстанции в окрестностях. По закону может и нужно то заплатить ничего за подключение (вместо 2 или 20 млн.руб всего 50000 тыс.руб), но вот сетевые компании не стремятся вкладывать в инфраструктуру.
Кстати, а про ветряки можно подробнее? Про солнечную нашел, а вот про ветряную нет.
Если скажете что можно воткнуть ветряк или солнечную панель и питать свое хозяйство я посмеюсь. Серьезное хозяйство не выдержит перерыва в электроснабжении в 24 часа, а дизель держать на хозяйство тоже дорого.
А про Сколково можете не рассказывать. Я работал в компании-резиденте Сколково. С трудом с них выбили несчастные 5 млн.руб. для которого подготовили ворох бумаги и после тоже надо было сдавать кучу отчётности. Помощь по таможне у них тоже слабая; помощь по подготовке на подачу патента такая что создаётся ощущение что это делают студенты за копейки. Слышал что у тех кто делится с руководством Сколково все гладко и денег им выдают полно. Мое руководство принципиально не хотело ни взяток давать, ни участвовать в серых схемах.
Мой компания получала большую выгоду из-за отсутствия НДС. Для контрагентов факт того что ты резидент Сколково является гарантией стабильности и серьёзности твоего бизнеса, что для начинающего инновационного бизнеса весьма важно.
Вот список, много чего интересного делают:
Ну да, поэтому роют прям рядом с поселениями, да так, что города в карьеры сползают.
Россия самая богатая страна в мире. И об этом все знают кроме тебя.
Гектар тебе дают на краю света бесплатный, чтобы ты Москву освободил побыстрее. А в Тверской области дача у Ельцина была и вполне себе элитно там. Так что погугли, очисти мозги и сам херню не неси.
Глянь сколько бензин в Казахстане стоит.
http://www.trk7.ru/news/97441.html
Когда в двух соседних регионах цена товара различается, появляются те, кто покупает там, где подешевле, и продаёт там, где подороже. В результате или производитель повышает цену, или в регионе где было подешевле возникает дефицит с последующим ростом цен до уровне где подороже. Тем не менее, краткосрочно подобная ситуация вполне возможна.
В ряде случаев с этим пытаются бороться с помощью запретов, что ограничено эффективно, поскольку порождает теневой бизнес.
Конкретно: твоя новость от июня 2019. Вот новость от декабря 2019 - введение запретов чтобы бензин с субсидируемой ценой не вывозили обратно в Россию: https://neftegaz.ru/news/petroleum-products/511435-kazakhstan-vynuzhdenno-povysil-aktsizy-na-benzin-v-svyazi-s-rostom-raskhodov-byudzheta/
А вот новость от марта 2020 г. - повышение цен до российского уровня. https://forbes.kz/process/poluopravdannyie_meryi_1584703463/
"Тем не менее, краткосрочно подобная ситуация вполне возможна."
Про 20 марта ничего не скажу. Но ситуация что наш бензин стоит 40-45, а в Казахстане был по 20-26 это ситуация ни одного года.
Мне не понятно про какую краткосрочную ситуацию Вы говорите.
А то что цена нашего бензина большей частью состоит из акциза все знают и вызывает недоумении данная ситуация.
Меры помощи от Путина и ко:
1) Запрещаем работать
2) Запрещаем банкротиться.
3) Запрещаем выдавать помощь ранее конца мая.
4) Запрещаем помогать тем, кто взял хоть на копейку больше 300 тыс. рублей.
Когда они уже гравитацию запретят?
сразу после того как введут уголовное наказание за уныние у предпринимателей
Все хорошо прекрасная маркиза? Хотите видеть классические американские улыбки?
Вы не по адресу с вопросом. Я в общей лодке выливаю воду чайной ложкой.
Сочувствую вам и себе, чайной ложкой против брандспойта, власть сказала МСБ в морг, значит в морг.
Пусть лучше коронавирус запретят :)
Его точно нельзя, на кого тогда списать крах экономики из-за обвала цен на нефть?
Так Саудитов уже крайними царь назвал.
В это фуфло никто не поверит, даже американцев уже недостаточно, коронавирус самое-то
Есть еще одно предложение! Может россиянам теперь вообще не нужно работать? С сохранением заработной платы, естественно!
О. Это обратка тем атлантам,которые говорят: зачем вас деньги,вы же их пропьете.
Государство думает о бизнесе аналогично.
Нет никакого государства, есть крупный бизнес с админ. ресурсом и есть прочий бизнес, без админ. ресурса, он же корм, он же терпила и все в этом духе.
Крупный бизнес с административным ресурсом это и есть государство. Ибо государство это инструмент осуществления воли правящего класса.
То что вы описываете, это революционная ситуация, когда всем все стало ясно.
В обычной жизни, государство в чьих бы интересах оно не действовало, пытается сохранять видимость служения обществу, для чего предпринимает конкретные усилия, как в тех же США.
Нет, человек прав. Власть по определению осуществляет волю правящего класса. Само по себе это не является причиной для возникновения предреволюционной ситуации.
Революционная ситуация возникает, когда воля правящего класса начинает существенно отличаться от воли большой части населения. А вот насчёт этого - вы можете только судить, а не решать. Опросы говорят сами за себя.
По опросам выходит, что воля правящего класса не сильно отличается от воли населения
А с США - вы все реально достали. Я уже скидывал цитаты, что в Штатах за отсрочку по налогам на период вируса будут начисляться проценты и пени даже физическим лицам! Это помощь?
Прежде чем приводить в пример США - прочитайте их новости
Правильно! Пусть 9 мая с коркой хлеба и стаканом водки все сидят. Великая победа все таки.
Пакет филькиных мер
Мел-Палеогеновое вымирание: динозавры вымирают чтобы освободить ниши для млекопитающих. И да, имеет смысл дождаться чтобы вымерли самые слабые и неподготовленные и помочь оставшимся, чем поддерживать тех, кто на ладан дышит.
Выживут как раз самые слабые которые прибильсь к самому неэффективному.
Комментарий удален
Если поддержать компании сейчас, бизнес прожжёт деньги, пока нужно продержаться
Дык деньги и нужны чтобы продержатся, wat
не раньше конца мая?они май планируют сделать выходным?
Карантин, который так хотели граждане - надолго, на месяцы. А вы как думали?
Теперь эконом режим и уверенность в кризисе. Думаю вирус через пару месяцев стихнет, а экономика упадет в глубокую депрессию на лет 5. Так что крепимся господа.
Мы с этим вирусом теперь как с колорадским жуком - никогда не расстанемся, разве не ясно? Как грипп только круглогодичный и более стойкий.
Странно, что VC не написали про запрет на продажу масок и прочих СИЗ везде, кроме аптек и ограничение наценки в 10% на каждом из звеньев цепочки. Вот где пиздец. Госмонополия, теперь нельзя производить и продавать маски)
То, что умерло, умереть не может
ахах) та самая фраза из GoT.. ) очень актуальна сейчас .. именно такая логика у государства относительно поддержки малого бизнеса и именно такой логикой они руководствуются когда пишут "выплаты будут не раньше конца мая" ...
Не раньше конца мая - читай не раньше снятия мер по невыхода из дома. А его могут продлевать сколько угодно.
Им ещё надо больницу достроить. Потом туда должно попасть куча народу. Потом должно дофига передохнуть. Потом кто останется выжившим будет очень рад этому.
Но надеюсь, это всего лишь моя бурная разбушевавшаяся фантазия.
Я надеюсь, в малом и среднем бизнесе всерьез не надеятся на то что добрый царь придет и спасет их бизнесы? В лучшем случае, подкинут денег системнообразующим компаниям, типа Фонбета. А остальным - выкручивайтесь сами. Царь конечно погорюет немного, что вы налогов не заплатите, но это единственное, что он сможет сделать.
Я, надеюсь в апреле вся эта хрень закончится.
Иначе непонятно нафига делать самоизоляцию больше 28 дней?
Если за это время чувак заразился и ему нужна помощь, его выявят.
«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — заявил Силуанов.
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