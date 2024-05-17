Петербургский суд наложил арест на активы UniCredit Bank в пределах почти €463 млн по иску «Русхимальянса»

Компания хочет взыскать задолженности по банковским гарантиям.Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти решил принять обеспечительные меры по иску «Русхимальянса» к UniCredit Bank AG, обратило внимание «Интерфакс». Одно из третьих лиц по делу — АО «ЮниКредит Банк».Согласно определению, суд удовлетворил заявление частично и наложил арест на имущество «ЮниКредит Банк» и UniCredit Bank AG в пределах суммы €462,67 млн или эквивалента в рублях или другой иностранной валюте: ценные бумаги, деньги на счетах (кроме счетов типа «С» и «И») и недвижимое имущество.Также суд запретил «ЮниКредит Банк» распоряжаться 100% долей в ООО «ЮниКредит Лизинг», а последней — распоряжаться долями в ООО «ЮниКредит Гарант».«Русхимальянс», консорциум Linde и «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленобласти, напоминает «Интерфакс». Компания перечислила Linde аванс, но та в 2022 году заявила о приостановке работ из-за санкций ЕС.Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства из-за риска нарушить европейские санкции. Тогда «Русхимальянс» подала иски к Deutsche Bank, Commerzbank, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Суды ещё идут.#новости
Нормально так нагреются, на санкциях
Обратная сторона санкций.
А у русхимвльянса губа нормально так выкатилась.
Банки вообще не жалко. Драть их как сидоровых коз.