Перевод за рубеж 12,9 млрд рублей за оставшиеся в России товары IKEA признан судом «безнравственным» и «антисоциальным» Статьи редакции
Действия структур шведского ритейлера расценили как попытку обхода антисанкционных ограничений.
- Арбитражный суд Московской области опубликовал решение о взыскании с ООО «Торг» (российская структура IKEA) по заявлению ФНС 12,9 млрд рублей в пользу государства.
- В январе 2024 года служба подала иск об оспаривании сделки по перечислению «Торгом» 12,9 млрд рублей в пользу ирландской Fami Limited (также связана с IKEA). 25 апреля суд удовлетворил требования ФНС.
- После ухода IKEA с российского рынка складские запасы у «Торга» выкупил «Яндекс Маркет». Сумма сделки составила 12,9 млрд рублей. Однако оплата по поручению «Торга» была произведена на зарубежные счета Fami.
- У «Торга» с 2020 года была задолженность перед Fami на сумму 8,1 млрд рублей, указывала ФНС. При этом введённые президентом в марте 2022 года ограничения позволяют переводить деньги компаниям из недружественных стран только с разрешения правкомиссии.
- По версии ведомства, чтобы создать основания для вывода денег за рубеж «Торг» и Fami заключили ряд сделок. В частности, в январе 2023 года заложили в пользу Fami платежи, полагающиеся «Торгу» по договору поставки с «Яндекс Маркетом»
- Суд расценил действия компаний как противоречащие «основам правопорядка или нравственности». Согласно ст. 169 ГК такая «антисоциальная» сделка признаётся ничтожной и позволяет взыскать в доход государства полученные от неё сторонами деньги и активы, следует из решения.
- «Торг» в ход процесса настаивал, что платеж на 12,9 млрд рублей «не использовался для погашения займа у Fami». В «Маркете» заявили, что не знали о договорах между «Торгом» и Fami, а исполняли свою обязанность по оплате товара.
- В головном офисе IKEA сообщили «Ъ», что компания «находится в судебном разбирательстве с российскими налоговыми органами», но отказались комментировать дело до его завершения. В течение месяца ответчик может подать аппеляцию.
- Это первый публичный спор о нарушении антисанкционного регулирования, говорят опрошенные газетой юристы. До этого суды также исходили из того, что требования по ст. 169 ГК выходят за рамки компетенции ФНС, поскольку не направлены на обеспечение поступления налогов в бюджет.
- Некоторые считают, что решение может стать опасным прецедентом, который позволит широко использовать «антисоциальность» сделок для изъятия активов в пользу государства. Другие полагают, что «практика ограничится явными нарушениями антисанкционных указов».
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Наш образец нравственности не гнушается тащить страну на дно абсолютно по всем параметрам
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Ждём комментаторов, которые будут нам рассказывать как хорошо отбирать денежки у независимой коммерческой структуры в очередной раз. 1...2... 3...
Все рублёвые знают, что это именно Икея ввела санкции и заблокировала наши деньги и акции) хотя сегодня суббота, ботики наверное отдыхают)
Пук
Зачем Вы ждёте такого?
А комментаторы, которые будут нам рассказывать, что отбирать и блокировать денежки у суверенного государства это ок - попозже подтянутся ?
из серии "злоупотребление правом"
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Ни стыда, ни совести. Хорошо что скрепы работают!
Все доходы сдать и блаженствовать!
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Правильно сделал суд, что остановил перевод, значится работать в стране считают ниже своего достоинства, а забирать из нее деньги - норм. Совсем уже опухли
О. Значит то, что Индия кинула Россию на 40 млрд это нормально.
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Печальна участь того, кому неведом дивный тонкий букет жизни на Тортуге