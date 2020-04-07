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Бесплатный доступ своим абонентам предоставят «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», «Билайн» и «Эр-телеком холдинг».
Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов, к которым будет предоставлен бесплатный доступ даже при нулевом балансе абонента. Эксперимент будет проводиться до 1 июля 2020 года, говорится в приказе министерства.
Всего в перечень вошёл 391 сайт, включая:
В эксперименте на добровольной основе участвуют «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»). Операторы связи должны будут предоставить абонентам бесплатным доступ к указанному перечню сайтов со скоростью не более 10 Мбит/с.
После букмекерской конторы в списке системооброзующих организаций России, в этом списке я ожидал увидеть pornhub!
В том треде про Фонбет – достаточно много аргументов было в пользу Фонбета. Что не так то.. социально-моральный аспект не угодил?
Ну вот серьезно? Есть Юла но нету Авито...
А вам реально так важен список сайтов? Сам факт того что список есть — просто угробит рунет.
Вообще пофиг. Согласен с вами. Просто мутная тема...
Интересно, а можно ли как-то спросить у авторов списка, почему там Авито нет.
Просто.. вот мы пиздим тут, пиздим.. хочется пригласить в разговор этих людей.
Почему никто этим не занимается?
У нас на VC каждая вторая статья про действия властей – это большой большой комменто-повод. Почему до сих пор никто не стал организовывать обращения к властям.
И почему мы возмущаемся, но не пытаемся сделать так, что бы нам отвечали эти самые.. власти.
Потому что реально не важно какие сайты там есть а каких нет. Это просто политика по уничтожению мелких провайдеров, а заодно пострадают все сайты не из списка. у авито еще и владельцы забугорные, это вообще кошмар!
Думаю вы перебарщиваете с последствиями данной инициативы. Скорее всего это все закончится ничем, и свернут ее. Но соглашусь что направление политики властей действительно губительное. Идея по поводу площадки с возможностью получения публичных ответов от всех этих инициаторов++ Давно уже все в сеть перебирается, а письма до сих надо писать в секретариат...
По площадке есть нюанс.
У властей желания и стимула отвечать нам нет.
У Тиньков банка есть — это их воронка продаж.
А налоги мы же итак заплатим.
Суть площадки должна быть какой-то стимулирующей. Ну я не знаю. Она должна воспитывать институт репутации.
Кто отвечает, кто игнорит. Уровень доверия что ли.
Не верится, что я на серьезных щах пишу это, так как год назад просто ржал над всем что касается власти. Но делать что-то надо. От одного нытья толку мало. Или это нытье надо на новый уровень поднять.
А то оч больно читать статьи студентиклв из США и 3000$ поддержки от штата.. сука... Больше 200 000 рублей там дают... Ебать в рот я шоке. Ну если это правда конечно.
Идея конечно прекрасная. Но думаю будет это работать только в том случае если такой проект будет поддерживать большое медийное сообщество. Которое сможет ссылаться в своих публикациях на ответы уполномоченных лиц на такой площадке. И развивать дальнейшее обсуждение. С другой стороны это отчасти их хлеб. Эксклюзивные комментарии от всяких депутатов и т.д. Что бы не создавать очередной никому не нужный сервис, еще на стадии основания такого сервиса должна быть большая поддержка от медийщиков. Хотя бы на уровне договоренностей, возможно с частичной финансовой поддержкой. Какие то такие мысли...
Медийщики интернетовские должны быть. Типа медузы, того же vc. Хотя виси нет, они не хотят политику.
Мало. Мало медийщиков смелых у нас. Таких что б охват был на 10 миллионов оч сложно набрать. Я не про одного кого-то, а про совокупность.
Был бы у дудя сайт, например. Вот ещё 1-3 ляма пользователей.
Но мало.
Разумеется это должно быть объединение. И да их мало, еще и тех кто впишется. Поэтому инициатива кажется обречена на провал.
Но тут как подать. Мы ж не предлагаем а-ля Навальный пиздить до размозжения каждого политика.
Мы просто создаём портал репутации политиков и ведомств. С фактами. Можно даже блокчейн туда подрубить. Ну что б отслеживать факты запросов, ответов. И что б нельзя было корумпировать уже эту саму площадку. То есть что нельзя ничего удалить и стереть.
Что бы была система контроля версий ответов как в Гит.
Ох, разбушевалась фантазия))
Но идея клёвая. Вот бы ещё кто нить к беседе подключился.
Никому не будет интересно там отвечать если ответы читают полтора землекопа. Постоянно мониторить заходить на отдельную площадку никто не будет. Поэтому и говорю что площадка может быть своего рода инструментом для публикации вопросов по тем или иным инициативам и не только и поднятие например путем голосования. Дальше ответ/обсуждение и СМИ попутно освещают.
Мол "Кудрин пояснил почему отказано такой то компании во включении в такой то реестр.".
Эх..
Тогда так.
Слышите, все! Скриньте! Через 15 лет вот что сделают. 😅
Главное что бы к этому времени за публикацию в сети предложения больше чем из 2х слов не штрафовали...)
Нету смысла тратить время на развитие идеи если продвижение упирается в тупик. Либо медийщики.
Либо ждать пока основная часть избирателей будет не у телека сидеть а в интернете и вес такой площадки будет больше, даже при условии отсутствия поддержки от медиа. Лет 15-20.
Ну если ее свернут это будет большим благом, но сомневаюсь. Ну и как бы последствия есть последствия, от того что инициативу свернут — ее последствия не изменятся, только не будут реализованы как и инициатива :) А так, просто имею некоторое отношение и к провайдерам и к екомерсу, и ситуация крайне печальная.
Ну вот моего сайта, вроде как необязательного к посещению, в списке нет, многие перестанут платить и не будут ходить на мой сайт, хотя могли бы ходить как и раньше. интернет-магазины тоже не нужны, регистрируйте как поставщик в сберовском маркетплейсе или усмановском али и молитесь что не выкинут.
Есть Циан, Дром, Автору и даже Из рук в руки. А Авито нет. Или они чем-то обидели составителя, или оказались самыми дальновидными и попросили не добавлять их в этот список.
Звучит красиво, но я ожидал, что список будет про Госуслуги, сайты ведомств и т.п. А так - непонятно, почему одни коммерческие компании заставляют бесплатно оказывать услуги другим. И дайте догадаться, кто в итоге за это заплатит...
А где VC.ru ?
Пизда провайдерам, пизда интернет-магазинам. Но зато алишечка в списках. Этот список как концепция это просто ад антимонопольщика.
Собственно, вот он список сайтов в чебурнете. Получите, распишитесь. Электорат уже радостно похрюкивает в комментариях.
80% юзеров же вообще за интернет перестанут платить. Им же кроме ВК и ОК ничего не нужно
Это действительно какойто ад антимонопольщика. Такой список окукливает инернет в пределах сложившихся монополий, интернет-торговле придется уходить в супераппы и маркетплейсы, сервисам доставки переходить под крыло яндекса\деливери.
Очень надеюсь что нищуки начнут массово переходить на бесплатный тариф и забивать канал видосами из вк и прочим тяжелым трафиком, после чего придется сократить список до госсайтов, новостей и банков\платежных систем.
А вообще выглядит как очередной шаг к чебурнету: окукленый интернет для всех, очень дорогой относительно нормальный интернет для остальных, и закрытая внешка как в китае.
А вы вместо "Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов, к которым будет предоставлен бесплатный доступ даже при нулевом балансе абонента." читайте "Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов, к которым будет предоставлен доступ" и все встанет на свои места)))
Интернет из-за каких сайтов появился? В списке их нет, расслабьтесь))
Мессенджеры ICQ, «ТамТам».
хе-хе, лол кек чебурек, такие то мессенджеры великие. Хоть бы уже Ватсап или Вайбер для приличия в этот список включили...ТАМТАМ, серьезно?!
ICQ пытаются реанимировать Mail. Пару дней назад был перезапуск, чекай новость на VC
Как всегда, бесплатный доступ ко всем сервисам Майл.сру оплатят остальные платные пользователи. Ждите повышение цен на интернет и снижение трафика на ваши сайты.
Есть алиекспресс, но нет joom. Как так? :(
Не пользуюсь и не посещаю вообще ничего из списка в статье. Походу я таки ассоциален.
Не думаю, что проводные провайдеры позволят занимать порт бесплатно, по-любому будут брать плату "за линию" как телефонисты когда то. Там тоже, телефоном не пользуешься вообще, но за линию плати
да успокойтесь вы. посчитают траф да выставят счета владельцам ресурсов. к этомо все и так идет. инет скоро будет бесплатным для людей весь, за траф платить будут хозяева ресурсов
Барахла.нет - как такое возможно?
Это же замечательно, что теперь малообеспеченные граждане с доходом ниже среднего смогут позволить себе интернет, не взамен еды. А мы, хипстеры и миленеаллы поможем им увеличив свои затраты на интернет на несколько процентов.
Прекрасная инициатив.
Ирония в том, что тут нет иронии.
Нафига там вообще соцсети? Я не собираюсь платить за всяких жмотов, которые теперь не будут платить за Интернет, но при этом будут свободно сидеть в ВК и ОК с нулевым балансом
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