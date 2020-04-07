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Лиана Липанова
4366

Власти утвердили список социально значимых сайтов с бесплатным доступом — в него вошли «ВКонтакте», ТАСС, Ozon и другие Материал редакции

Бесплатный доступ своим абонентам предоставят «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», «Билайн» и «Эр-телеком холдинг».

52 комментария
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Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов, к которым будет предоставлен бесплатный доступ даже при нулевом балансе абонента. Эксперимент будет проводиться до 1 июля 2020 года, говорится в приказе министерства.

Всего в перечень вошёл 391 сайт, включая:

  • Соцсети и сообщества: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир@Mail.ru», «Яндекс.Район», LiveJournal, «Хабр», форум для дома и дачи Forumhouse.ru и другие.
  • Поиск, почта и новостные агрегаторы от «Яндекса», Mail.ru Group и Rambler Group.
  • Мессенджеры ICQ, «ТамТам».
  • Онлайн-медиа ТАСС, «Коммерсантъ», «Россия сегодня», «Лента», РБК, «Известия», «РИА ФАН», Cosmopolitan, сайт НТВ, «Первого канала» и другие.
  • Сервисы «Яндекс.Карты», «2 ГИС», публичная кадастровая карта России, «Яндекс.Метро» и сайт РЖД.
  • Маркетплейсы AliExpress, Ozon, «Беру!», сервисы объявлений «Юла» и «Барахла.нет».
  • Сервисы доставки еды «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Утконос».
  • Сайты банков и «Яндекс.Денег».
  • Сайты правительства, парламента, федеральных министерств, картотеки судов.
  • Сайты об автомобилях Autonews, «Авторамблер», «Автовзгляд», «Колёса.ру».
  • Научные сайты («Киберленинка», N+1), сайты музеев и учреждений культуры.
  • Образовательные сайты «Сдам ГИА», Amalgama-lab, издание «Мел.фм», материалы для учителей «Инфоурок» и другие.

В эксперименте на добровольной основе участвуют «Ростелеком», МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру»). Операторы связи должны будут предоставить абонентам бесплатным доступ к указанному перечню сайтов со скоростью не более 10 Мбит/с.

#новость #минкомсвязи #гослуслуги #доступныйинтернет

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52 комментария
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Konstantin C

29

После букмекерской конторы в списке системооброзующих организаций России, в этом  списке я ожидал увидеть pornhub!

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Игорь Рачук

Konstantin
4

А kg-portal .ru(кино-говно) в разделе культуры не ожидал увидеть?

Ответить

Igor Shkarin

Konstantin
0

В том треде про Фонбет – достаточно много аргументов было в пользу Фонбета. Что не так то.. социально-моральный аспект не угодил?

Ответить

Григорий Крутеев

15

Ну вот серьезно? Есть Юла но нету Авито...

Ответить

Anton Vlasov

Григорий
5

А вам реально так важен список сайтов? Сам факт того что список есть — просто угробит рунет. 

Ответить

Григорий Крутеев

Anton
4

Вообще пофиг. Согласен с вами. Просто мутная тема...

Ответить

Anton Vlasov

Григорий
9

Ничего мутного, привет алишерчику. 

Ответить

Igor Shkarin

Григорий
3

Интересно, а можно ли как-то спросить у авторов списка, почему там Авито нет. 
Просто.. вот мы пиздим тут, пиздим.. хочется пригласить в разговор этих людей. 

Почему никто этим не занимается? 
У нас на VC каждая вторая статья про действия властей – это большой большой комменто-повод. Почему до сих пор никто не стал организовывать обращения к властям. 

И почему мы возмущаемся, но не пытаемся сделать так, что бы нам отвечали эти самые.. власти.

Ответить

Anton Vlasov

Igor
5

Потому что реально не важно какие сайты там есть а каких нет. Это просто политика по уничтожению мелких провайдеров, а заодно пострадают все сайты не из списка. у авито еще и владельцы забугорные, это вообще кошмар!

Ответить

Григорий Крутеев

Anton
1

Думаю вы перебарщиваете с последствиями данной инициативы. Скорее всего это все закончится ничем, и свернут ее. Но соглашусь что направление политики властей действительно губительное. Идея по поводу площадки с возможностью получения публичных ответов от всех этих инициаторов++ Давно уже все в сеть перебирается, а письма до сих надо писать в секретариат...

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Igor Shkarin

Григорий
3

По площадке есть нюанс.
У властей желания и стимула отвечать нам нет.
У Тиньков банка есть — это их воронка продаж.

А налоги мы же итак заплатим.

Суть площадки должна быть какой-то стимулирующей. Ну я не знаю. Она должна воспитывать институт репутации.

Кто отвечает, кто игнорит. Уровень доверия что ли.

Не верится, что я на серьезных щах пишу это, так как год назад просто ржал над всем что касается власти. Но делать что-то надо. От одного нытья толку мало. Или это нытье надо на новый уровень поднять.

А то оч больно читать статьи студентиклв из США и 3000$ поддержки от штата.. сука... Больше 200 000 рублей там дают... Ебать в рот я шоке. Ну если это правда конечно.

Ответить

Григорий Крутеев

Igor
0

Идея конечно прекрасная. Но думаю будет это работать только в том случае если такой проект будет поддерживать большое медийное сообщество. Которое сможет ссылаться в своих публикациях на ответы уполномоченных лиц на такой площадке. И развивать дальнейшее обсуждение. С другой стороны это отчасти их хлеб. Эксклюзивные комментарии от всяких депутатов и т.д. Что бы не создавать очередной никому не нужный сервис, еще на стадии основания такого сервиса должна быть большая поддержка от медийщиков. Хотя бы на уровне договоренностей, возможно с частичной финансовой поддержкой. Какие то такие мысли...

Ответить

Igor Shkarin

Григорий
0

Медийщики интернетовские должны быть. Типа медузы, того же vc. Хотя виси нет, они не хотят политику.
Мало. Мало медийщиков смелых у нас. Таких что б охват был на 10 миллионов оч сложно набрать. Я не про одного кого-то, а про совокупность.

Был бы у дудя сайт, например. Вот ещё 1-3 ляма пользователей.

Но мало.

Ответить

Григорий Крутеев

Igor
0

Разумеется это должно быть объединение. И да их мало, еще и тех кто впишется. Поэтому инициатива кажется обречена на провал.

Ответить

Igor Shkarin

Григорий
1

Но тут как подать. Мы ж не предлагаем а-ля Навальный пиздить до размозжения каждого политика.

Мы просто создаём портал репутации политиков и ведомств. С фактами. Можно даже блокчейн туда подрубить. Ну что б отслеживать факты запросов, ответов. И что б нельзя было корумпировать уже эту саму площадку. То есть что нельзя ничего удалить и стереть.
Что бы была система контроля версий ответов как в Гит.

Ох, разбушевалась фантазия))
Но идея клёвая. Вот бы ещё кто нить к беседе подключился.

Ответить

Григорий Крутеев

Igor
0

Никому не будет интересно там отвечать если ответы читают полтора землекопа. Постоянно мониторить заходить на отдельную площадку никто не будет. Поэтому и говорю что площадка может быть своего рода инструментом для публикации вопросов по тем или иным инициативам и не только и поднятие например путем голосования. Дальше ответ/обсуждение и СМИ попутно освещают.
Мол "Кудрин пояснил почему отказано такой то компании во включении в такой то реестр.".

Ответить

Igor Shkarin

Григорий
1

Эх..
Тогда так.
Слышите, все! Скриньте! Через 15 лет вот что сделают. 😅

Ответить

Григорий Крутеев

Igor
0

Главное что бы к этому времени за публикацию в сети предложения больше чем из 2х слов не штрафовали...)

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Григорий Крутеев

Igor
0

Нету смысла тратить время на развитие идеи если продвижение упирается в тупик. Либо медийщики.
Либо ждать пока основная часть избирателей будет не у телека сидеть а в интернете и вес такой площадки будет больше, даже при условии отсутствия поддержки от медиа. Лет 15-20.

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Anton Vlasov

Григорий
2

Ну если ее свернут это будет большим благом, но сомневаюсь. Ну и как бы последствия есть последствия, от того что инициативу свернут — ее последствия не изменятся, только не будут реализованы как и инициатива :) А так, просто имею некоторое отношение и к провайдерам и к екомерсу, и ситуация крайне печальная.

Ответить

Anton Vlasov

Igor
1

Ну вот моего сайта, вроде как необязательного к посещению, в списке нет, многие перестанут платить и не будут ходить на мой сайт, хотя могли бы ходить как и раньше. интернет-магазины тоже не нужны, регистрируйте как поставщик в сберовском маркетплейсе или усмановском али и молитесь что не выкинут.

Ответить

Igor Shkarin

Anton
0

🤷‍♂️

Ответить

Сергей Михалёв

Григорий
0

Есть Циан, Дром, Автору и даже Из рук в руки. А Авито нет. Или они чем-то обидели составителя, или оказались самыми дальновидными и попросили не добавлять их в этот список.

Ответить

Сергей Михалёв

15

Звучит красиво, но я ожидал, что список будет про Госуслуги, сайты ведомств и т.п. А так - непонятно, почему одни коммерческие компании заставляют бесплатно оказывать услуги другим. И дайте догадаться, кто в итоге за это заплатит...

Ответить

Машрум

5

А где VC.ru ?

Ответить

Andrey Kulakov

Машрум
19

Туть!

Ответить

Руслан Абрамов

Andrey
0

Теперь хочу такого кота)))

Ответить

Anton Vlasov

7

Пизда провайдерам, пизда интернет-магазинам. Но зато алишечка в списках. Этот список как концепция это просто ад антимонопольщика. 

Ответить

Anton Vlasov

Anton
0

Собственно, вот он список сайтов в чебурнете. Получите, распишитесь. Электорат уже радостно похрюкивает в комментариях. 

Ответить

Максим Глущенко

7

так что, можно не платить за инет и сидеть ВК  и ОК?)) 

Ответить

Илитный Иксперт

5

80% юзеров же вообще за интернет перестанут платить. Им же кроме ВК и ОК ничего не нужно

Это действительно какойто ад антимонопольщика. Такой список окукливает инернет в пределах сложившихся монополий, интернет-торговле придется уходить в супераппы и маркетплейсы, сервисам доставки переходить под крыло яндекса\деливери.

Очень надеюсь что нищуки начнут массово переходить на бесплатный тариф и забивать канал видосами из вк и прочим тяжелым трафиком, после чего придется сократить список до госсайтов, новостей и банков\платежных систем. 

А вообще выглядит как очередной шаг к чебурнету: окукленый интернет для всех, очень дорогой относительно нормальный интернет для остальных, и закрытая внешка как в китае. 

Ответить

Олег Нечаев

Илитный
1

А вы вместо "Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов, к которым будет предоставлен бесплатный доступ даже при нулевом балансе абонента." читайте "Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов, к которым будет предоставлен доступ" и все встанет на свои места)))

Ответить

Sergey Ontime

Илитный
0

Интернет из-за каких сайтов появился? В списке их нет, расслабьтесь))

Ответить

Илитный Иксперт

Sergey
0

Главный порносайт страны - вк, в списке есть

Ответить

Vl Al

Илитный
0

Более-менее платежеспособный клиент оплачивает себе интернетики помесячно. Ему этот "бесплатный список" до лампочке.

Ответить

Ватник в Америке

5

Мессенджеры ICQ, «ТамТам».

хе-хе, лол кек чебурек, такие то мессенджеры великие. Хоть бы уже Ватсап или Вайбер для приличия в этот список включили...ТАМТАМ, серьезно?!

Ответить

Наглый Кот

Ватник
0

ICQ пытаются реанимировать Mail. Пару дней назад был перезапуск, чекай новость на VC

Ответить

Александр Рогожников

4

Как всегда, бесплатный доступ ко всем сервисам Майл.сру оплатят остальные платные пользователи. Ждите повышение цен на интернет и снижение трафика на ваши сайты.

Ответить

Виктор Бражников

1

Мессенджеры, конечно, топ. Но за карты и хабр спасибо, вообще говоря.

Ответить

Hunter Zolomon

1

Есть алиекспресс, но нет joom. Как так? :(

Ответить

Dmitriy

Hunter
0

Не занесли

Ответить

Денис Дизкейн

1

Не пользуюсь и не посещаю вообще ничего из списка в статье. Походу я таки ассоциален.

Ответить

Beerman

1

Не думаю, что проводные провайдеры позволят занимать порт бесплатно, по-любому будут брать плату "за линию" как телефонисты когда то. Там тоже, телефоном не пользуешься вообще, но за линию плати

Ответить

Gleb Grigorovich

1

да успокойтесь вы. посчитают траф да выставят счета владельцам ресурсов. к этомо все и так идет. инет скоро будет бесплатным для людей весь, за траф платить будут хозяева ресурсов

Ответить

Машрум

0

Барахла.нет - как такое возможно?

Ответить

Sergey Ontime

Машрум
0

Барахло ж)

Ответить

Денис Семенов

0

Это же замечательно, что теперь малообеспеченные граждане с доходом ниже среднего смогут позволить себе интернет, не взамен еды. А мы, хипстеры и миленеаллы поможем им увеличив свои затраты на интернет на несколько процентов. 

Прекрасная инициатив. 

Ответить

Денис Семенов

Денис
0

Ирония в том, что тут нет иронии. 

Ответить

Денис Семенов

Денис
0

Или есть. Но тогда я бы предложил добавить еще двач. 

Ответить

Дмитрий Гладышев

0

Нафига там вообще соцсети? Я не собираюсь платить за всяких жмотов, которые теперь не будут платить за Интернет, но при этом будут свободно сидеть в ВК и ОК с нулевым балансом

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bolshoyotvet

0

Очень спорный местами список

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Nesterov Igor

0

Пхахаха

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