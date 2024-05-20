В Госдуме напомнили, что привлечь за запрещённый контент могут, даже если его опубликовали до вступления запретов в силу Статьи редакции
Это так называемые «длящиеся» правонарушения.
- Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратил внимание на новость от 15 мая 2024 года, которая, по его мнению, осталась «практически незамеченной».
- Тогда «Ведомости» рассказали, что Конституционный суд отказался рассматривать жалобу бывшего депутата Елены Сельковой — в 2022 году её оштрафовали за публикацию логотипа экстремистской организации. Символику она разместила ещё в 2019 году, но организацию признали экстремистской лишь в 2021-м.
- По мнению суда, момент публикации не имеет правового значения, так как нарушением считается «публичная демонстрация». Таким образом он разрешил привлекать россиян к административной ответственности за старые публикации в интернете, даже если на момент их размещения в стране не было законодательных запретов.
- Хинштейн напомнил, что это также касается «высказываний в постах и комментариях, репостов чужих публикаций и высказываний в закрытых аккаунтах и чатах, в которых состоит больше двух человек». «И не говорите потом, что вас не предупреждали», — подчеркнул депутат.
- Cтатья 20.3 КоАП запрещает «пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».
- За нарушение для граждан предусмотрены штрафы в размере 1000-2000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Для юрлиц сумма штрафов достигает 50 тысяч рублей.
331 показ
1.2K открытий
Согласно пункту 2 статьи 11 Всеобщей декларации прав человека, «никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено».
Декларация прав? Не, не слышали
Так, крутите экстремиста
Любой международный договор должен быть ратифицирован. К сожалению, данных о ратификации ВДПЧ Российской Федерацией не имеется. То, что СССР приняло декларацию вовсе не означает, что её приняло другое по сути государство.
NB: Всё это красненьким, разумеется.
Да в пизду.
Есть статья 54 Конституции - про обратную силу закона.
То, что этот деятель сейчас сделал называется вертеть закон на хую.
Если гражданин, например, оспорит положения Конституции (например о федеративном составе РФ) он может получить реальный срок.
Но если пиздануть что-то против основных прав и юридических гарантов граждан, это заебись, повышение получит.
Не то, чтобы я одобрял решение КС, но в чём противоречие?
Суд дрючит не за первичную публикацию, которая была совершена до внесения организации в список и не за демонстрацию до момента внесения в список, а за демонстрацию сегодня.
Аналогия: вот приобрёл человек вещество/оружие до вступления в силу запрета хранения и хранит.
У суда не будет вопросов к факту приобретения и хранения до вступления закона в силу. Но вот за хранение после вступления закона в силу — будет.
Другая аналогия: вот, предположим, был немецкий патриот, который на своём доме вывесил флаг нацисткой Германии, пока это было законно. После войны и трибунала, эта символика попадает под запрет.
Что бы сделал гуманный европейский суд с этим домом с флагом в 2024гом году?
Не хочу вступать в полемику, но крепко так задумался
Кхе-хке.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/04/07/917181-rossiya-vishla-iz-soveta
Поздравляем Вас с получением статуса инагента. Вы явно подвержены иностранному влиянию недружественных стран и их идей.
Вы маркетолог с 2009, иностранное слово, пройдёмте
Андрей, Вы почему Вечерний, а не Утренний? Под покровом ночи законы нарушаем? Крутим его, ребят!
О чём вы?
закону закон не писан
Сейчас вам не 37 год
Сейчас еще хуже.
До 37 осталось 13 лет. Мчатся к нему на всех парах.
Не думаю, что режим продержится еще столь долго. Или мне просто хочется в это верить.
Ребятки, ну а что вы хотели? Власть уже 20 лет захвачена группировкой в нашей стране, вот и вертят как хотят законами.
Жду комментарии кремлеботов о том как это хорошо! И жить станем лучше
Следующий шаг - сажать за то, что еще не совершил. Но в теории мог бы совершить.
И по телевизору расскажут, что это всё для нашей безопасности. Было уже одно событие, которое мотивировано тем что "мы их, потому что они могли бы потом что-то там"
Соловей уходит на пожизненный срок получается!?
своим - всё, чужим - закон
Вот помянешь Хинштейна в комментарии, а завтра его признают экстремистской атрибутикой и приплыли!
Вспомнил старый анекдот.Один чукча говорит другому чукчи,что он должен поддерживать политику партии,а если он этого делать не будет то его в Сибирь сошлют.
Хохма в том, что сослать чукчу в Сибирь действительно наказание, они там у себя живут как в отдельной стране, им даже в армии служить не обязательно.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
В СССР под валютчиков целый УК поменяли, вместо тюрьмы - расстреляли бедолаг!Расстрел вызвал протесты даже у следователей по делу, так как был вопиющим нарушением фундаментальных принципов права в виде применения обратной силы закона.
Мы еще даже не начинали (с)
Можем повторить (с)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_валютчиков
Скорее всего это городская легенда.
Я про эту историю узнал в документальном фильме (не помню название), там об этом рассказывал участник тех событий (следователь), вики просто для пруфа вставил.
Ибо нефиг)
Блокировать надо Ютуб, там столько вранья про Президента и людей во Власти. Страх просто!
Надежнее компы отбирать, как в СССР радио-приемники, а то понаставят себе впн-ов...
Но за радио точку плоти
Какой же Хинштейн мерзкий, пиздец просто. Когда вижу его лицо, сразу хочется пропагандировать и публично демонстрировать нацистскую атрибутику и символику экстремистских организаций.
У тебя каждый второй пост про 1488
Признайся, портрет Хинштейна над монитором повесил?
Один четыре восемь восемь -
Хинштейна мы любить не бросим!
Интерееесн, за свастоны притягивают к статье, или на один свастон три навальненка и один нетвойняш попадает.
Свастику можно
https://amp.rbc.ru/rbcnews/rbcfreenews/5e5be1d79a7947a963ead5a4
Сегодня в завтрашний день смотреть могут не только лишь все
Наказание за действия в момент совершения которых, данные действия не нарушали закон.
Все обзавелись даром провидца?
Хорошая идея, но опять какие-то полумеры. Надо расширить практику применения и сделать так, чтобы к ответственности привлекали не только до запретов, но и после прекращения запретов. Тогда будет совсем идеально.
Ребята, что вы творите, давайте хотя бы какое-то законодательство будем соблюдать, как можно подвергать ответственности за действия, которые были совершены до вступления в силу закона???!!!
Я бы ещё дальше пошёл и выпустил поправку:"привлечь за запрещённый контент могут, даже до его публикования"
Понятийное законодательство
Что за символика то, приравненная к оправданию нацизма? Лого Фонда борьбы с коррупцией что ли?