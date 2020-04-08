Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
3482

«Коммерсантъ»: Минкомсвязи обязало «Первый канал», ТНТ, «ВКонтакте» и других создать специальные версии сайтов без видео Материал редакции

Иначе они могут покинуть список социально значимых сайтов с бесплатным доступом.

31 комментарий
В закладки

Участники списка социально значимых сайтов, в том числе крупнейшие телеканалы, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», должны будут к маю 2020 года создать специальные версии без «потокового видео», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Минкомсвязи.

Источник издания в операторе, участвующем в эксперименте, пояснил, что речь идёт обо всех видеороликах на сайтах телеканалов и соцсетей. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил в беседе с газетой, что должны быть организованы текстовые версии сайтов телеканалов — иначе их могут вычеркнуть из списка значимых сайтов.

Власти утвердили список социально значимых сайтов с бесплатным доступом в начале апреля: в нём 391 участник. Доступ к этим сайтам не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета «Ростелекома», МТС, «Билайна», «Мегафона» и «ЭР Телекома», уточняет газета.

Собеседники «Ъ» в крупных телеканалах заявили, что создание таких сайтов экономически неоправданно. Источник в крупном операторе объяснил логику регулятора: «Часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Мы попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии».

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ оценивала затраты для операторов и интернет-сервисов на «доступный интернет» в 150 млрд рублей.

Источник газеты в партнёре нескольких каналов отмечает, что доходы телеканалов от продажи онлайн-видеорекламы пока несопоставимы с эфирными, но они прикладывают усилия для развития интернет-площадок. Для проектов «Яндекса» и Mail.ru Group требование тоже критично, указывает он.

Опрошенные изданием эксперты считают, что от инициативы пострадают соцсети, которые должны будут отключить монетизацию видео через рекламу. В «Яндексе» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Крупные каналы также отказались комментировать приказ официально, добавив, что уведомлений от чиновников не получали.

#новость #доступныйинтернет #минкомсвязи

Право
Подписан
Отписаться
Кто заплатит за потери в случае карантина: чем может помочь бизнесу режим ЧС и какие убытки не компенсирует государство
Может ли предприниматель объявить форс-мажор, не платить за аренду и ждать компенсации от государства, если введён режим чрезвычайной ситуации.
4
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u043d\u043a\u043e\u043c\u0441\u0432\u044f\u0437\u0438","\u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0439\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 31, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 118602, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Apr 2020 08:00:58 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
У вас интернет-магазин?
Не теряйте деньги из-за сбоев в работе сайта, попробуйте Testoid.io.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '506641c8');
0
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Роман Кувшинов

29

А давайте и ютуб без видео сделаем?

Ответить

Vladislav S

20

Может лучше создать Россию без Путина? 

Ответить

Mikhail Sazonov

Vladislav
5

Да, пора. Надо избавляться от прошлого

Ответить

Платиновый Кот

Vladislav
–13

Кто о чём, а вшивый о Путине.

Ответить

Alexandr Simonov

Vladislav
1

Эта демоверсия президента оказалась нерабочей.

Ответить

Евгений Ларин

7

Олды кто здесь? К вопросу о бесплатном доступе к информации...

Ответить

Александр Дайверов

Евгений
0

Ptn/ptn было довольно дорого

Ответить

Евгений Ларин

Александр
0

ну в России то безлимитка была, до середины 90х потом уже началась канителель с поминутной оплатой

Ответить

Dear Moscow,

Александр
0

 было довольно дорого

Какой дорого? 
О чём вы вообще говорите, особенно с учётом "было"? 
Вы бы, перед тем, как ляпнуть, хоть на скриншот внимательно посмотрели. 

Ответить

Александр Волошин

3

Ну вроде резонно звучит, чего все такие токсичные

Ответить

ave ego

Александр
4

у вас на сайте несколько миллионов видео. замените их текстовыми версиями за месяц. время пошло. 

Ответить

Alex Somoff

ave
2

это делается за день правками в паре шаблонов

Ответить

Stanislav Dianov

5

Значит это просто демо-версии сайтов😅

Типа, хочешь полную версию - плати за интернет :)
Возможно это рекламный ход правительства 🤔😎

Ответить

Илитный Иксперт

1

Примерно про это я вчера и говорил: https://vc.ru/legal/118273-vlasti-utverdili-spisok-socialno-znachimyh-saytov-s-besplatnym-dostupom-v-nego-voshli-vkontakte-tass-ozon-i-drugie?comment=1749666

На самом деле это очень хорошо, значительно снижает число тех кто будет сидеть в чисто халявном сегменте, делая его почти безполезным. Кому сейчас нужны соцсети без видосов? Сайты телеканалов без видео это вообще кек.

Другое дело что такой вариант делает инитиативу несколько бессмысленной, единственный разумное объяснение что это заготовка на будущее

Ответить

Alex Somoff

Илитный
0

Соцсети это не только видосики, это фоточки и умные мюсли соседа Мишки, что мамка достала и пора менять режым. 
Мне кажется там основное - доступ к новостям и всяким объявлениям. Без лишней нагрузки на каналы от халявщиков.

Ответить

Дмитрий Панин

2

Опрошенные изданием эксперты считают, что от инициативы пострадают соцсети, которые должны будут отключить монетизацию видео через рекламу.

Им еще ничего не дали, но когда сказали, что и не дадут, если видосы не выпилят, то они уже пострадали, это как?
Типа я хотел занять соседу 10 000р но потом передумал и занял 500р, из за моих действий сосед пострадал на 9500р?

Ответить

Vsevolod Nesterenk

Дмитрий
0

чувак, ты вот серьезно?) 

Они видят, что 20% идет от рекламы в видео, потом им говорят выпили видео и они понимают что лишаются 20% дохода автоматом. 

Это сверх логика какая-то? 

И да, в случае с соседом. Даже в твоем примере "сосед пострадал", потому что ты ему пообещал занять 10к, а потом кинул, а он на эти 10к уже вписался в авантюру какую-то. Собственно, ты его подставил и он пострадал, потому что рассчитывал на твои бабки. 

Ответить

Дмитрий Панин

Vsevolod
1

Так никто никуда не вписался еще. Не хочешь выполнить требования что бы сайт твой был бесплатным, не надо. Все останется ровно так, как есть сейчас. О каких потерях речь, о моральных, типа сначала сказали дадут а потом не дали?
Никто не говорит же что вообще видео убирать из соцсети, а что сделать отдельный домен на котором будет все то же самое но без видео, например free.vk.com который будет без видео но зато доступен бесплатно

Ответить

Vsevolod Nesterenk

Дмитрий
0

ну и в итоге, они все равно теряют доход. Ты же знаешь как все работает, листаешь ленту и тебе попадается "лол, кек, как мой дед пьяный матюкается.avi" и понеслось листать другие видео из рекомендаций. Срабатывает вовлеченность.

Ответить

Murat Oshroev

2

Ржу 😂

Ответить

Руслан Абрамов

1

Подтянем русский язык и будем описывать каждое видео в соц.сети из списка, а ВК выйдет в иновационном формате газеты, аки «Тещин Язык»

Ответить

Andrey Kulakov

1

А вы что думали, государство халявный интернет вам предложит? 😸

Ответить

Artemy

1

И без картинок, пожалуйста! 

Ответить

Alexey Nazaroff

0

Вот он, рунет будущего!

Ответить

Kondin Dmitriy

0

Вот оно злотое время писателей-блогеров! :)

Ответить

Alexandr Simonov

0

Сейчас самое время пильнуть 150 ярдов. Хватай что успеешь и спасай свою шкуру.

Ответить

Make Luv

0

Будем стенограммы дома 2 читать.

Ответить

Make Luv

0

А что там с посещаемостью первого канала? Какого хрена он вдруг социально-значимый?

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Make
0

Потому что там главный неофициальный врач страны - Малышева

Ответить

НечеловеческаяЛогика

0

это мне надо был столько лет прожить, столько увидеть, столько радоваться, чтобы услышать что "правительство" решили вернуть всех в век WAP....

а нахера мы стока денег операторам платим за связь чтобы они давали нам высокоскоростной интернет.

Ответить

Maxim Sergeevich

0

Бесполезный «Доступный интернет» для одних, другим обойдется в 150 млрд рублей (тарифы начнут повышать)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

PwC Technology
Подписан
Отписаться
Бесперебойная работа бизнеса в условиях пандемии
Советы PwC.
1
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Работа с данными
В процессе анализа неструктурированных данных мы проходим несколько шагов:
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Слова нашего времени. О чем писали пользователи соцсетей на прошлой неделе

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Sobolev
за день
Нужно больше золота
Минфин предложил обязать службы доставки товаров из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счёт пошлин
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Алексей Башук

Товарные знаки для тех, кто…

Алекс Никифоров

Крупные объединения…

Konstantin K

«Яндекс» попросил своих…

Артём Малышев

Onlife — сервис для тех, кто…

Сергей Сергеевич

«Сбербанк» временно отменит…

Юрий Малков

Коронавирус — спаситель рубля?

Данила Тривайло

Как наш интернет-магазин…

Konstantin K

Коронавирус — спаситель рубля?

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Sergei Timofeyev

Кто заплатит за потери в случае…

ЯжПрограммист

«Пятёрочка» подала заявку на…

Сергей Сергеевич

Коронавирус — спаситель рубля?

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Galina Galkina

Ожидания и реальность: как…

Anton Bocharov

Как наш интернет-магазин…

Денис Демидов

Коронавирус — спаситель рубля?

Сергей Сергеевич

Коронавирус — спаситель рубля?

Make Luv

Facebook запустила новый…

Kim Kim

Глава Twitter Джек Дорси…