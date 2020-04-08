Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Иначе они могут покинуть список социально значимых сайтов с бесплатным доступом.
Участники списка социально значимых сайтов, в том числе крупнейшие телеканалы, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», должны будут к маю 2020 года создать специальные версии без «потокового видео», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Минкомсвязи.
Источник издания в операторе, участвующем в эксперименте, пояснил, что речь идёт обо всех видеороликах на сайтах телеканалов и соцсетей. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил в беседе с газетой, что должны быть организованы текстовые версии сайтов телеканалов — иначе их могут вычеркнуть из списка значимых сайтов.
Власти утвердили список социально значимых сайтов с бесплатным доступом в начале апреля: в нём 391 участник. Доступ к этим сайтам не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета «Ростелекома», МТС, «Билайна», «Мегафона» и «ЭР Телекома», уточняет газета.
Собеседники «Ъ» в крупных телеканалах заявили, что создание таких сайтов экономически неоправданно. Источник в крупном операторе объяснил логику регулятора: «Часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Мы попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии».
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ оценивала затраты для операторов и интернет-сервисов на «доступный интернет» в 150 млрд рублей.
Источник газеты в партнёре нескольких каналов отмечает, что доходы телеканалов от продажи онлайн-видеорекламы пока несопоставимы с эфирными, но они прикладывают усилия для развития интернет-площадок. Для проектов «Яндекса» и Mail.ru Group требование тоже критично, указывает он.
Опрошенные изданием эксперты считают, что от инициативы пострадают соцсети, которые должны будут отключить монетизацию видео через рекламу. В «Яндексе» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Крупные каналы также отказались комментировать приказ официально, добавив, что уведомлений от чиновников не получали.
Может лучше создать Россию без Путина?
Олды кто здесь? К вопросу о бесплатном доступе к информации...
Ptn/ptn было довольно дорого
ну в России то безлимитка была, до середины 90х потом уже началась канителель с поминутной оплатой
было довольно дорого
Какой дорого?
О чём вы вообще говорите, особенно с учётом "было"?
Вы бы, перед тем, как ляпнуть, хоть на скриншот внимательно посмотрели.
Ну вроде резонно звучит, чего все такие токсичные
Значит это просто демо-версии сайтов😅
Типа, хочешь полную версию - плати за интернет :)
Возможно это рекламный ход правительства 🤔😎
Примерно про это я вчера и говорил: https://vc.ru/legal/118273-vlasti-utverdili-spisok-socialno-znachimyh-saytov-s-besplatnym-dostupom-v-nego-voshli-vkontakte-tass-ozon-i-drugie?comment=1749666
На самом деле это очень хорошо, значительно снижает число тех кто будет сидеть в чисто халявном сегменте, делая его почти безполезным. Кому сейчас нужны соцсети без видосов? Сайты телеканалов без видео это вообще кек.
Другое дело что такой вариант делает инитиативу несколько бессмысленной, единственный разумное объяснение что это заготовка на будущее
Соцсети это не только видосики, это фоточки и умные мюсли соседа Мишки, что мамка достала и пора менять режым.
Мне кажется там основное - доступ к новостям и всяким объявлениям. Без лишней нагрузки на каналы от халявщиков.
Опрошенные изданием эксперты считают, что от инициативы пострадают соцсети, которые должны будут отключить монетизацию видео через рекламу.
Им еще ничего не дали, но когда сказали, что и не дадут, если видосы не выпилят, то они уже пострадали, это как?
Типа я хотел занять соседу 10 000р но потом передумал и занял 500р, из за моих действий сосед пострадал на 9500р?
чувак, ты вот серьезно?)
Они видят, что 20% идет от рекламы в видео, потом им говорят выпили видео и они понимают что лишаются 20% дохода автоматом.
Это сверх логика какая-то?
И да, в случае с соседом. Даже в твоем примере "сосед пострадал", потому что ты ему пообещал занять 10к, а потом кинул, а он на эти 10к уже вписался в авантюру какую-то. Собственно, ты его подставил и он пострадал, потому что рассчитывал на твои бабки.
Так никто никуда не вписался еще. Не хочешь выполнить требования что бы сайт твой был бесплатным, не надо. Все останется ровно так, как есть сейчас. О каких потерях речь, о моральных, типа сначала сказали дадут а потом не дали?
Никто не говорит же что вообще видео убирать из соцсети, а что сделать отдельный домен на котором будет все то же самое но без видео, например free.vk.com который будет без видео но зато доступен бесплатно
ну и в итоге, они все равно теряют доход. Ты же знаешь как все работает, листаешь ленту и тебе попадается "лол, кек, как мой дед пьяный матюкается.avi" и понеслось листать другие видео из рекомендаций. Срабатывает вовлеченность.
Подтянем русский язык и будем описывать каждое видео в соц.сети из списка, а ВК выйдет в иновационном формате газеты, аки «Тещин Язык»
Сейчас самое время пильнуть 150 ярдов. Хватай что успеешь и спасай свою шкуру.
А что там с посещаемостью первого канала? Какого хрена он вдруг социально-значимый?
это мне надо был столько лет прожить, столько увидеть, столько радоваться, чтобы услышать что "правительство" решили вернуть всех в век WAP....
а нахера мы стока денег операторам платим за связь чтобы они давали нам высокоскоростной интернет.
Бесполезный «Доступный интернет» для одних, другим обойдется в 150 млрд рублей (тарифы начнут повышать)