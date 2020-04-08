Иначе они могут покинуть список социально значимых сайтов с бесплатным доступом.

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Участники списка социально значимых сайтов, в том числе крупнейшие телеканалы, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», должны будут к маю 2020 года создать специальные версии без «потокового видео», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на приказ Минкомсвязи.

Источник издания в операторе, участвующем в эксперименте, пояснил, что речь идёт обо всех видеороликах на сайтах телеканалов и соцсетей. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин подтвердил в беседе с газетой, что должны быть организованы текстовые версии сайтов телеканалов — иначе их могут вычеркнуть из списка значимых сайтов.

Власти утвердили список социально значимых сайтов с бесплатным доступом в начале апреля: в нём 391 участник. Доступ к этим сайтам не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета «Ростелекома», МТС, «Билайна», «Мегафона» и «ЭР Телекома», уточняет газета.

Собеседники «Ъ» в крупных телеканалах заявили, что создание таких сайтов экономически неоправданно. Источник в крупном операторе объяснил логику регулятора: «Часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Мы попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии».

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и ИТ оценивала затраты для операторов и интернет-сервисов на «доступный интернет» в 150 млрд рублей.

Источник газеты в партнёре нескольких каналов отмечает, что доходы телеканалов от продажи онлайн-видеорекламы пока несопоставимы с эфирными, но они прикладывают усилия для развития интернет-площадок. Для проектов «Яндекса» и Mail.ru Group требование тоже критично, указывает он.