Госдума приняла законопроект о лимите в 100 тысяч рублей для разовых переводов без открытия счёта Статьи редакции
Речь о переводах с упрощённой идентификацией отправителя — по паспорту.
- Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и в закон о национальной платёжной системе. Они вступят в силу спустя год после официального опубликования.
- Сейчас для денежных переводов на сумму больше 15 тысяч рублей пользователь банка или системы денежных переводов должен пройти упрощённую идентификацию, предоставив паспортные данные. Максимальная сумма такого перевода не ограничена. Лимит всех переводов в месяц — 200 тысяч рублей.
- Законопроект устанавливает максимальный лимит перевода физлиц без открытия банковского счёта и с прохождением упрощённой идентификации на уровне 100 тысяч рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Это лимит разовой операции, если сумма больше — нужно пройти идентификацию. Ограничение на переводы в 200 тысяч рублей в месяц не меняется.
- Кроме того, вырастет с 60 тысяч до 100 тысяч рублей сумма остатка, которую можно хранить на счёте, открытом без идентификации клиента — например, электронном кошельке.
- Сервисы переводов без открытия счёта есть у «Золотой короны», «МТС банка», перечисляла ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Так же работал Contact от Qiwi (в конце февраля 2024 года ЦБ отозвал лицензию «Qiwi Банка», Contact остановил работу).
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Приятно видеть, что борятся с отмыванием денег, большими шагами движемся в светлое будущее
У вас опечатка в «с переводом проживающими за рубежом на законных основаниях честно заработанных в России зарплат, с которых уплачены налоги».
Нечего деньги в России зарабатывать, раз уехали - пусть ягоды с грядок собирают и тарелки моют
У работодателей бы спросить сперва, как они отнесутся к тому, что их погруженный за несколько лет работы в специфику бизнеса высококвалифицированный сотрудник разведет руками: «Ну что поделаешь — Васян запретил», — и пойдет тарелки мыть.
Главное еще чуть чуть потерпеть, вот вот будет светлое бедующее, прям щас щас
или создают новые способы прикрывая старые :)
P2P вошло в тему 😎
Логично. Деньги обесценились в 100/15 = 6,666 раз.
Это вообще как? Т.е ты можешь перевести на карту какого-нибудь альфа банка, без открытия там счет, и соответственно наличия там карты?
Это как подойти к банкомату, выбрать номер счета перевода и отправить туда нал
Нет, это означает, что раньше онлайн кошельки вроде Яндекс кошелька и киви были абсолютно анонимны, в щас без аутентификации далеко не уедешь. Это реально не касается никого, ведь этих кгельнуов и так давно нет, а банковские счета оформлены через паспорт и так проверены. Уже к сегодняшнему дню это работало вон через МТС, где и так подразумевается что человека знают по номеру телефона, и еще через что-то. По факту эти схемы прикрыли еще несколько лет назад, плюс киви, самый главный инструмент онлайн мошенников такого рода, разорился. Осталась по сути только с криптой бороться, через нее можно неучтенку проводит
Что скажешь насчет дропов?
Были, есть и будут
Что, опять плохо сделали?
Уууууу, щас раменские высеры пойдут как все плохо
раменские?
Я писал армянские, но vc.ru решил иначе. Брать деньги за возможность редактировать комент, это конечно с их стороны сильно.
Потом еще ореховские и измайловские подтянутся — ух, и рамсы начнутся.
Не совсем понял как это помогает в борьбе с отмывом, можно же нужную сумму разбить в несколько переводов
Ох уж эта упрощённая идентификация по паспорту.
Для себя принимали. Молодцы