Право
Евгения Евсеева

Госдума приняла законопроект о лимите в 100 тысяч рублей для разовых переводов без открытия счёта Статьи редакции

Речь о переводах с упрощённой идентификацией отправителя — по паспорту.

  • Госдума в окончательном, третьем чтении приняла поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и в закон о национальной платёжной системе. Они вступят в силу спустя год после официального опубликования.
  • Сейчас для денежных переводов на сумму больше 15 тысяч рублей пользователь банка или системы денежных переводов должен пройти упрощённую идентификацию, предоставив паспортные данные. Максимальная сумма такого перевода не ограничена. Лимит всех переводов в месяц — 200 тысяч рублей.
  • Законопроект устанавливает максимальный лимит перевода физлиц без открытия банковского счёта и с прохождением упрощённой идентификации на уровне 100 тысяч рублей (или эквивалент в иностранной валюте). Это лимит разовой операции, если сумма больше — нужно пройти идентификацию. Ограничение на переводы в 200 тысяч рублей в месяц не меняется.
  • Кроме того, вырастет с 60 тысяч до 100 тысяч рублей сумма остатка, которую можно хранить на счёте, открытом без идентификации клиента — например, электронном кошельке.
  • Сервисы переводов без открытия счёта есть у «Золотой короны», «МТС банка», перечисляла ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Так же работал Contact от Qiwi (в конце февраля 2024 года ЦБ отозвал лицензию «Qiwi Банка», Contact остановил работу).

#новости #законы

161 показ
1.5K открытий
0
21 комментарий
Написать комментарий...
 Васян

Приятно видеть, что борятся с отмыванием денег, большими шагами движемся в светлое будущее

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

У вас опечатка в «с переводом проживающими за рубежом на законных основаниях честно заработанных в России зарплат, с которых уплачены налоги».

Ответить
Развернуть ветку
Васян

Нечего деньги в России зарабатывать, раз уехали - пусть ягоды с грядок собирают и тарелки моют

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

У работодателей бы спросить сперва, как они отнесутся к тому, что их погруженный за несколько лет работы в специфику бизнеса высококвалифицированный сотрудник разведет руками: «Ну что поделаешь — Васян запретил», — и пойдет тарелки мыть.

Ответить
Развернуть ветку
Альвар

Главное еще чуть чуть потерпеть, вот вот будет светлое бедующее, прям щас щас

Ответить
Развернуть ветку
Bob3n channel

или создают новые способы прикрывая старые :)

Ответить
Развернуть ветку
Said Akhmedov

P2P вошло в тему 😎

Ответить
Развернуть ветку
Maxim Fox

Логично. Деньги обесценились в 100/15 = 6,666 раз.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Вялков

Это вообще как? Т.е ты можешь перевести на карту какого-нибудь альфа банка, без открытия там счет, и соответственно наличия там карты?

Ответить
Развернуть ветку
Joe cocker

Это как подойти к банкомату, выбрать номер счета перевода и отправить туда нал

Ответить
Развернуть ветку
Skufus

Нет, это означает, что раньше онлайн кошельки вроде Яндекс кошелька и киви были абсолютно анонимны, в щас без аутентификации далеко не уедешь. Это реально не касается никого, ведь этих кгельнуов и так давно нет, а банковские счета оформлены через паспорт и так проверены. Уже к сегодняшнему дню это работало вон через МТС, где и так подразумевается что человека знают по номеру телефона, и еще через что-то. По факту эти схемы прикрыли еще несколько лет назад, плюс киви, самый главный инструмент онлайн мошенников такого рода, разорился. Осталась по сути только с криптой бороться, через нее можно неучтенку проводит

Ответить
Развернуть ветку
Joe cocker

Что скажешь насчет дропов?

Ответить
Развернуть ветку
Укладчик стекловаты

Были, есть и будут

Ответить
Развернуть ветку
Илья

Что, опять плохо сделали?

Ответить
Развернуть ветку
Skufus

Уууууу, щас раменские высеры пойдут как все плохо

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

раменские?

Ответить
Развернуть ветку
Skufus

Я писал армянские, но vc.ru решил иначе. Брать деньги за возможность редактировать комент, это конечно с их стороны сильно.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Потом еще ореховские и измайловские подтянутся — ух, и рамсы начнутся.

Ответить
Развернуть ветку
shaev l.

Не совсем понял как это помогает в борьбе с отмывом, можно же нужную сумму разбить в несколько переводов

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ох уж эта упрощённая идентификация по паспорту.

Ответить
Развернуть ветку
A V

Для себя принимали. Молодцы

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
18 комментариев
Раскрывать всегда