Apple попробует оспорить штраф в размере €1,8 млрд, который регулятор выписал после жалоб от Spotify — Bloomberg Статьи редакции
Еврокомиссия (ЕК) заключила, что Apple злоупотребляла доминирующим положением на рынке дистрибуции музыкальных iOS-приложений.
- По данным источников Bloomberg, Apple подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге. ЕК сообщила изданию, что будет отстаивать свою позицию.
- Американская корпорация отказалась комментировать иск и сослалась на прошлое заявление, в котором отмечала: регулятор не предоставил доказательств тому, что её политика негативно сказывается на клиентах. А ещё проигнорировал «быстрый рост» музыкального стриминга, а также доминирующее положение Spotify: сервис занимает 56% рынка потоковой передачи музыки в ЕС.
- Регулятор начал расследование против Apple в 2019 году, когда Spotify обвинила её в неравном отношении к своим и сторонним сервисам из App Store. Apple якобы не разрешала Siri и HomePod запускать Spotify голосом и отклоняла приложения для часов. Apple в ответ заявляла, что Spotify «прикрывает свои финансовые мотивы ложной риторикой».
- В 2020 году Spotify, Epic Games и другие объединились против правил Apple в коалицию за «справедливость приложений». Они выступали против комиссий App Store и невозможности распространять приложения в обход магазина Apple. Тогда же Spotify обвинила её в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на сервисы Apple.
- В 2024 году ЕК назначила Apple €1,8 млрд штрафа за злоупотребление доминирующим положением на рынке дистрибуции музыкальных iOS-приложений и призвала удалить условия в App Store, которые подрывают конкуренцию. Корпорация заявила, что «уважает» ЕК, но обжалует меры.
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Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, может, и прогнётся, но вот таганский суд таким не пронять. Впаяли бы оборотный на всю капитализацию за пререкания.
А что оспаривать? Вроде справедливый штраф, они пользуются своим доминирующим положением
это по каким причинам вы определили ? потому что компания активно развивает свой продукт и он является топовым среди многих пользователей ?
Нет, потому что запрещает альтернативы
Так не покупай эпл, делов то, отец, и будет тебе свобода выбора.
Я и не покупаю. Вопрос не в этом же
Как раз в этом. Устройства не на деньги налоплательщиков делаются, соответсвенно не им и диктовать условия компании как и что делать в продукте этой компании. Эпл не навязывают свои устройства к покупке, всегда есть выбор.
Не навязывают устройства, но навязывают ценовую политику поставщикам софта
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Те люди что покупают айфоны, ОНИ ЗНАЮТ что Эпл все запрещает и все равно покупают, не кажется ли тебе что если продукт плохой, то его бы не стали покупать?
Насколько я понимаю суть разбирательства, претензии как раз к тому, что люди не знают, а Эпл ещё и запрещает альтернативы
Спотифай, может сделать свою экосистему и в её рамках предлагать свои услуги.
Можно приплести Россию или это уже дурной тон?
Так то Таганский ) естественно не пронять ничем, они там тёртые калачи.