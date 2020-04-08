С помощью Zoom хакеры могут прослушивать совещания, получать доступ к управлению компьютерами или защищённым файлам, выяснили специалисты по безопасности.

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Акционер сервиса видеоконференций Zoom Майкл Дриё подал коллективный иск к компании в Федеральный суд Сан-Франциско, сообщает Bloomberg.

Акционеры обвинили компанию и её сотрудников в том, что она скрыла информацию об уязвимостях сервиса и передавала персональные данные сторонним компаниям, например, Facebook. Дриё считает, что публичные обвинения в адрес сервиса, которые появились в конце 2019 года, помешали росту стоимости акций.

При этом на фоне массового перехода на удалённую работу в марте 2020 года количество ежедневных платных и бесплатных пользователей Zoom превысило 200 млн. За неделю с 16 по 23 марта рыночная капитализация сервиса выросла на $14 млрд — до $43,3 млрд.

В начале апреля 2020 года специалисты по безопасности выяснили, что используя Zoom, хакеры могут прослушивать совещания, управлять компьютерами и получать доступ к защищённым файлам. Из-за этого крупные компании и органы власти, включая SpaceX, Tesla, Министерство образования Нью-Йорка и правительство Тайваня, стали запрещать своим сотрудникам использовать Zoom.

Гендиректор компании Эрик Юань признал недостатки приложения и извинился за то, что конфиденциальность и безопасность приложения не оправдали ожиданий. Создатели Zoom ориентировались на корпоративных клиентов, у которых есть собственные команды безопасности, и не предусмотрели других проблем, объяснили в компании.