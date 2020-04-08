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С помощью Zoom хакеры могут прослушивать совещания, получать доступ к управлению компьютерами или защищённым файлам, выяснили специалисты по безопасности.
Акционер сервиса видеоконференций Zoom Майкл Дриё подал коллективный иск к компании в Федеральный суд Сан-Франциско, сообщает Bloomberg.
Акционеры обвинили компанию и её сотрудников в том, что она скрыла информацию об уязвимостях сервиса и передавала персональные данные сторонним компаниям, например, Facebook. Дриё считает, что публичные обвинения в адрес сервиса, которые появились в конце 2019 года, помешали росту стоимости акций.
При этом на фоне массового перехода на удалённую работу в марте 2020 года количество ежедневных платных и бесплатных пользователей Zoom превысило 200 млн. За неделю с 16 по 23 марта рыночная капитализация сервиса выросла на $14 млрд — до $43,3 млрд.
В начале апреля 2020 года специалисты по безопасности выяснили, что используя Zoom, хакеры могут прослушивать совещания, управлять компьютерами и получать доступ к защищённым файлам. Из-за этого крупные компании и органы власти, включая SpaceX, Tesla, Министерство образования Нью-Йорка и правительство Тайваня, стали запрещать своим сотрудникам использовать Zoom.
Гендиректор компании Эрик Юань признал недостатки приложения и извинился за то, что конфиденциальность и безопасность приложения не оправдали ожиданий. Создатели Zoom ориентировались на корпоративных клиентов, у которых есть собственные команды безопасности, и не предусмотрели других проблем, объяснили в компании.
Zoom работает над внедрением сквозного шифрования, но на это потребуется несколько месяцев, заявил Юань. Также компания наняла бывшего руководителя службы безопасности Facebook Алекса Стамоса в качестве консультанта и создала консультативный совет для повышения уровня конфиденциальности и безопасности.
Акционер Майкл всё сделал правильно. Теперь, жалуясь на недополученную прибыль от космически переоцененной (тесле даже не снилось) компании через суд, акции, скорее всего, улетят далеко вниз. И другие акционеры скажут Майклу большое сердечное спасибо)
а может быть он уже бывший акционер? Даже более, чем бывший, если вы понимаете, о чём я :)
Ну для мелкого и среднего бизнеса в России ничего не поменялось, как использовали, так и продолжат)
" ... из-за сокрытия данных об уязвимостях". Так Zoom вроде не признавал, что знал об уязвимостях ДО их обнаружения сторонним специалистами.
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