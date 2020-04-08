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И попросил глав регионов «не грузить» бизнес, который продолжает работать.
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Центробанком в пятидневный срок придумать ещё одну программу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он объявил перед совещанием с главами регионов.
Программа поддержки должна позволить компаниям максимально сохранить рабочие места и доходы сотрудников, подчеркнул Путин. «Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — отметил он.
Глава государства также предложил в качестве дополнительной помощи распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Сейчас такая мера действует в отношении микропредприятий.
2 апреля правительство утвердило меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 отраслей. В частности, для малого и среднего бизнеса ввели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода.
В обращении Путин заявил, что после окончания этого срока необходимо реструктурировать такую задолженность для компаний: её можно будет гасить равными долями в срок до года после окончания отсрочки.
Кроме того, Путин предложил поддержать граждан, которые остались без работы и обратились в службу занятости после 1 марта, — выплачивать им пособие по безработице автоматически по верхней планке в апреле, мае и июне. Сейчас такая выплата установлена на уровне МРОТ — 12 130 рублей. Оформление пособия должно быть максимально простым и дистанционным.
Владимир Путин также отметил, что останавливать экономику в условиях пандемии нельзя, в частности, запрещать перемещения людей и грузов между регионами и массово ограничивать работу предприятий — если в регионе зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом.
Он добавил, что необходимо создать все условия для возвращения компаний в нормальный график работы. «Должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо “грузить” разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — пояснил президент.
В начале апреля Владимир Путин объявил о продлении «нерабочих» дней до 30 апреля 2020 года для борьбы с пандемией Covid-19. Он также дал главам регионов дополнительные полномочия — они могут ограничивать передвижение граждан и транспорта, приостанавливать работу любых организаций и ИП и расширять список предприятий, которые продолжат работу. Сейчас в этот список входят аптеки, продуктовые магазины, больницы, банки и предприятия с непрерывным производством.
Печенегов победили, с половцами справились, а Spotify так и не запустили
Ничоси! Чего это вы захотели - сразу со всеми вызовам современности справиться единым махом?! Ха! Spotify запустить! Перебор!
В Бельгии в 2020 году стекло между фармацевтами, провизорами и покупателями за инновацию выдают. А мы всё про Spotify
А в америце нег.... афроамериканцев линчують!!!
Да как-то... на них)
Ровно как и на стеклянных бельгийцев. Они даже половцев не опеченегили ;)
Вы прям юморист. Евгений Ваганович?
Рано еще, кризис не набрал силу. В Spotify тоже не дураки сидят, ждут настоящего дна.
В регионах и пошалить можно, это не у Главного на конференции сидеть по стойке смирно и конспектировать каждое слово !
Печенеги
Половцев забыл.
придумать ещё одну программу
Может пора уже девочек поменять, а не кровати двигать?
Скорее вас вместе с остальным народом развернут другой стороной. Для разнообразия!
А если народ будет в этот раз "против" и на развороте с вертушки уебет?
"Это вряд ли!"
И не такое терпели
Посмотрим, ведь скоро многим станет нечего кушать и кормить семью, тогда кто-то там ответит и за печенегов и за половцев.
Не настолько - многим, кмк.
Больше скажу - по итогу пойдут и за обнуление проголосят
Вангую: тех, кто "сохранил занятость", не будут штрафовать.
Фигасе задачка. Придумать помощь, чтобы вроде помощь, но по факту наоборот - запретить, оштрафовать, обложить. Каково? ))) Это вам не квантовые теории изобретать, тут думать надо.
Как хорошо, что вы зарегились и осчастливили нас этим комментарием. Надеюсь, ваша активность будет только возрастать.
Мы помним славные победы - над половцами, над печенегами, над коронавирусом. (скоро на всех футболках страны)
Не только поддерживать нужно, но и развивать новый бизнес. Так как многие уволенные скоро начнут испытывать голод и безделье и начнут беспредельничать ...
О каком развитии речь? Сегодня узнал, что у вас ЭЦП платные и стоят они не дёшево. Сам я с Казахстана, у нас ЭЦП бесплатный, берёшь для физ.лица и за полчаса регаешь юр.лицо, получаешь на пару лет мораторий на проверки (смотря чем занимаешься), делаешь печать и уставные доки, идёшь на аутсорс в бух.компанию, тебе ведут бухгалтерию. И по первой тебе это встаёт в 2000 рублей. Вот, поддержка бизнеса. А мутить доп.бизнес на продаже эцп...
Зато у нас столица Москва, а не Путин!
Претензии в дебилизме российской системы ЭЦП, в общем то, крыть нечем IRL
Для разных сервисов нужны разные ЭЦП. Для каждого юр лица нужна отдельная ЭЦП - как будто директор клонировался! вот если на бумаге - хватает подписи одного директора для любого количества подведомственных ему юрлиц - а как дело переходит к электронному виду, так сразу на каждое юрлицо нудно отдельную ЭЦП и ЭЦП самого директор не считается).
Нет, вопрос всё таки не за деньги, это как доп.плюшка. Простота получения, простота использования, нет дополнительных прослоек, которые зарабатывают на таких очевидных вещах, упрощение ведения бизнеса.
У нас, пытаюсь бороться с бюрократией по максимуму (своего дебилизма тоже хватет, зеркальный с РФ, по сути)
ПУТИН ПРИЗВАЛ! 🤦♂️
Putin summoned
В корне не правильный перевод.
Опять отсрочки
ДАЙТЕ ДЕНЬГИ КОМПАНИЯМ, НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ И ОСЛАБЬТЕ «КАРАНТИН» В РЕГИОНАХ!
Ну и людям можно отправить. Как в Америке, - тем, кто меньше 100к долларов в год зарабатывает.
То есть всем кроме Царя и думы)
всем безработным выделят по 12500
Не всем. Это максимальная сумма, ее дают только в первые несколько месяцев после потери работы, если успел вовремя встать на учет в службу занятости.
Отстаете Путин сказал всем
https://news.mail.ru/politics/41296737/?frommail=1
Откуда такая информация? Ссылку
Каждый гражданин, потерявший работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит в течение апреля — июня три пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб.
Оформление пособия должно быть максимально простым и проходить дистанционно, отметил президент. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — подчеркнул он.
https://news.mail.ru/politics/41296737/?frommail=1
Отсрочка проблему не решает . Как примитивно .
Стенограмма речи.
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Врачи, водители и младший медицинский персонал!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное нападение короновируса на нашу Родину, начатое 31 января, — продолжается.
Несмотря на героическое сопротивление Медиков, несмотря на то, что очаги инфекции уже разбиты и нашли себе могилу в струях санитайзера, враг продолжает лезть вперед, бросая на нас новые силы. Короновирусу удалось захватить Китай, Италию, Францию, США, начительную часть Чечни. Пал в нелегкой борьбе Люксембург. Осиротела Великобритания. Эпидемия расширяет районы действия.. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.
Как могло случиться, что наша славная Медицина сдала какому-то микробу ряд наших городов и районов? Неужели короновирус в самом деле являются непобедимой заразой, как об этом трубят неустанно либеральные хвастливые пропагандисты? Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. и печенеги её терзали, и половцы...далее по тексту
Сплошное бла бла бла, никаких конкретных мер
Ну почему? Врачам доплатят, МРОТ всем безработным, каникулы для всех налогов кроме НДС. Это уже похоже на меры, небось ему аналитику показали что в интернете люди говорят о его бездействии на фоне других стран.
Какие каникулы?! Отсрочка! И не всем МСП, а особо пострадавшим по списку. И то, надо еще доказать, что пострадал. Почитайте детали в нормативных документах :) И так по всем этим мерам "поддержки".
Понятно! Как всегда. По телеку одно а на деле них...я. Кажись с ипотекой так же, на деле оказалось что только тем у кого ипотека ниже 1.5млн при средней ипотеке 2.5 в России.
Это у вас в Америках что говорят по ТВ, то и внедряют, ибо знают, что потом за базар надо будет отвечать :) А нас можно по ТВ сказки рассказывать, не боясь за последствия. Поэтому нужно смотреть ТОЛЬКО на принятые нормативные документы. И то не всегда это поможет.
А по факту окажется, что заслуженный врач по документам фельдшер и вообще на 0,01 ставки работает.
Так это разве для всех налогов? Всё, что удалось найти из прошлых мер "поддержки" это отсрочки только для "особо пострадавших" отраслей - туризм, авиаперевозки и ещё несколько.
Все остальные должны платить и налоги и кредиты как будто ничего не случилось.
И даже внезапно оказалось, что фонбет в системообразующие случайно попал, а также разъяснили по поводу нового налога на вклады, что он действует на тех, кто больше ключевой ставки по ним зарабатывает. Только тссс.
Это для лохов на экране подписали, что обращение записано в Ново-Огарево (типа я не на Валдае)? И почему тогда так лагала видеосвязь?
Потому что через спутник небось. Вряд ли там у него обычная оптика на 100 мегабит от провайдера))
Ну на отдачу в любом случае кабельный инет или 4G/5G. Или вы думаете, можно отдавать на спутник? 😊
Так то Путин МОЖЕТ отдавать на спутник. У него же военная связь.
Король Тайланда официально свалил в Германию. Полагаю, Путин где-то там же. Думаешь, он не знает про российскую медицину?
Вот к медицине нынче вопросов мало - кононавирус всё равно не лечится! А аппарат ИВЛ ему, думаю, дадут и тут.
Как раз лечится. Если есть чем... Если ты не в курсе, недавно заразился глав.врач в специализированной больнице в Коммунарке, попутно заразив несколько врачей, Путина, и пару сотен больных. Что как бы намекает на дефицит лекарств и средств защиты от инфекции даже у врачебного персонала даже в специализированной больнице.
Комунарка это показуха, там я думаю всё есть. А врач сам дебил. Респиратор на бороду нельзя надевать.
Есть мнение, что это был хитрый план замочить пенсионера-Путина ценой смерти нескольких пациентов, но вряд ли глав.врач в этом сознается.
Ну не знаю. На лицо полная не профпригодность как врача так и СБ президента. Я когда увидел что он с врачом за руку здоровается и в лифте едет, я сразу подумал что если врач настоящий то это полный дебилизм. В Италии врачи тысячами заразились, многие сейчас в отелях живут так как риск притащить заразу домой слишком велик. В Канаде официально освобождены от работы все медики у кого в семье есть дети с заболеваниями иммунной системы и т.п.
Надевать можно, но есть риски. И главврачу вообще не нужно к больным ходить. Зачем?
Интересно - чем же вы предлагаете лечить коронавирус?))) Это будет прорыв в медицине текущего момента!
А про главврача - ну, неосторожность =/= дефицит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронавирусная_инфекция_COVID-19
Неосторожность врача, работающего с опасной инфекцией и контактирующего с сотнями здоровых людей? По мне это уже преступная халатность.
и печенеги её терзали, и половцы, и озерские кооператоры-людоеды– со всем справилась Россия.
Я чего то пропустил момент, когда россия справилась с озерскими кооператорами-людоедам.
Админ хватит юмора в ленту уже не смешно я только заглавие прочитал и уже живот схватил. Это они там вчерашний салат просто перемешали и опять со дна подняли. Еще, еще , еще золота пока у антилоп копыта не сотрутся к ×ерам.
В ход пошли печенеги - власть трещит по швам
Смешно, конечно.
Но умственно отсталый президент страшнее любых кризисов.
Зачем нужно "придумывать"? Получится очередной мультфильм. Почему не взять одну из уже предложенных бизнес-сообществом?
- А может просто откроем дверь?
- Нет! Я придумал: мы просто откроем дверь!
- Отличный план, хозяин...
Ну прогресс есть. Как я понял, он в конце конце концов он согласился платить МРОТ тем кто потерял работу. Я думаю сейчас начнётся массовое превращение "отпуск за свой счёт" на "уволился по собственному желамию". Кстати, таким пособие положено ?
так МРОТ и так платят при увольнении..
При увольнении вам должен платить работодатель, но тут до властей дошло, что в этот раз социальные обязательства может не получиться перенести на бизнес - бизнес банально дохнет и не имеет денег. Видимо, новация в том что МРОТ будет платить государство.
А про право увольнения он нечего не сказал. Вроде же сейчас нельзя увольнять по причине ЧП. А при увольнении по любым другим причинам, работодатель должен сам оплатить за 3 месяца. Так?
Класс. Теперь можно законно полгода не платить налоги по ЗП. А потом просто закрыть компанию и открыть новую.
Не речь, а просто кладезь плагиата.
Выслушав речь прокурора, Плевако поднялся и сказал: "Много бед и испытаний пришлось претерпеть России более чем за тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двенадцать языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... старушка украла чайник ценою в пятьдесят копеек.
По четным: печенеги работают, у половцев — нерабочие дни. По нечётным — наоборот.
Ну логика-то есть. Глупо всем всех уволить, а потом сидеть и гадать почему за покупками и услугами меньше приходить стали... но логика у нас почти всегда присутствует, и идеи хорошие. Ну а исполнение...
Вообще интересный подход.
Я поручил. Не справились?
Ну давно, я то не виноват, это они.
Работайте лучше.
Такое ощущение, что "всё" перекладывают на "всех". А "все" не понимают, что именно переложили на них. Получается "все" не в ответе за "всё". И вообще "все" не нужны. Иллюзия "всего". "Все" заняты ИБД в связи с повышением КПД ИБД.
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