И попросил глав регионов «не грузить» бизнес, который продолжает работать.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Центробанком в пятидневный срок придумать ещё одну программу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он объявил перед совещанием с главами регионов.

Программа поддержки должна позволить компаниям максимально сохранить рабочие места и доходы сотрудников, подчеркнул Путин. «Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — отметил он.

Глава государства также предложил в качестве дополнительной помощи распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Сейчас такая мера действует в отношении микропредприятий.

2 апреля правительство утвердило меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 отраслей. В частности, для малого и среднего бизнеса ввели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода.

В обращении Путин заявил, что после окончания этого срока необходимо реструктурировать такую задолженность для компаний: её можно будет гасить равными долями в срок до года после окончания отсрочки.

Не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки. Владимир Путин президент России

Кроме того, Путин предложил поддержать граждан, которые остались без работы и обратились в службу занятости после 1 марта, — выплачивать им пособие по безработице автоматически по верхней планке в апреле, мае и июне. Сейчас такая выплата установлена на уровне МРОТ — 12 130 рублей. Оформление пособия должно быть максимально простым и дистанционным.

Что президент рекомендовал главам регионов

Владимир Путин также отметил, что останавливать экономику в условиях пандемии нельзя, в частности, запрещать перемещения людей и грузов между регионами и массово ограничивать работу предприятий — если в регионе зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом.

Он добавил, что необходимо создать все условия для возвращения компаний в нормальный график работы. «Должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо “грузить” разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — пояснил президент.