Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Право
Татьяна Боброва
6809

Путин поручил придумать ещё одну программу поддержки малого и среднего бизнеса Материал редакции

И попросил глав регионов «не грузить» бизнес, который продолжает работать.

120 комментариев
В закладки

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Центробанком в пятидневный срок придумать ещё одну программу поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом он объявил перед совещанием с главами регионов.

Программа поддержки должна позволить компаниям максимально сохранить рабочие места и доходы сотрудников, подчеркнул Путин. «Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — отметил он.

Глава государства также предложил в качестве дополнительной помощи распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Сейчас такая мера действует в отношении микропредприятий.

2 апреля правительство утвердило меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 отраслей. В частности, для малого и среднего бизнеса ввели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода.

В обращении Путин заявил, что после окончания этого срока необходимо реструктурировать такую задолженность для компаний: её можно будет гасить равными долями в срок до года после окончания отсрочки.

Не должна возникать ситуация, когда через полгода компаниям придётся сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Владимир Путин
президент России

Кроме того, Путин предложил поддержать граждан, которые остались без работы и обратились в службу занятости после 1 марта, — выплачивать им пособие по безработице автоматически по верхней планке в апреле, мае и июне. Сейчас такая выплата установлена на уровне МРОТ — 12 130 рублей. Оформление пособия должно быть максимально простым и дистанционным.

Отсрочки по налогам, мораторий на банкротство…
Для микропредприятий — отсрочка по страховым взносам за март-май 2020 года на шесть месяцев, за…
vc.ru

Что президент рекомендовал главам регионов

Владимир Путин также отметил, что останавливать экономику в условиях пандемии нельзя, в частности, запрещать перемещения людей и грузов между регионами и массово ограничивать работу предприятий — если в регионе зафиксированы единичные случаи заражения коронавирусом.

Он добавил, что необходимо создать все условия для возвращения компаний в нормальный график работы. «Должен быть чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо “грузить” разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — пояснил президент.

В начале апреля Владимир Путин объявил о продлении «нерабочих» дней до 30 апреля 2020 года для борьбы с пандемией Covid-19. Он также дал главам регионов дополнительные полномочия — они могут ограничивать передвижение граждан и транспорта, приостанавливать работу любых организаций и ИП и расширять список предприятий, которые продолжат работу. Сейчас в этот список входят аптеки, продуктовые магазины, больницы, банки и предприятия с непрерывным производством.

#новость

Право
Подписан
Отписаться
Кто заплатит за потери в случае карантина: чем может помочь бизнесу режим ЧС и какие убытки не компенсирует государство
Может ли предприниматель объявить форс-мажор, не платить за аренду и ждать компенсации от государства, если введён режим чрезвычайной ситуации.
5
13
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 120, "likes": 13, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 118744, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Apr 2020 15:52:32 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Карьера
Пять основных принципов HR: как сделать свою компанию привлекательной для сотрудников
Колонка Алексея Миронова, вице-президента по операционному управлению международной компании АНКОР.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('covid-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new Covid19Quiz.Special({ css: 'https://specials-f378ef5.gcdn.co/Covid19Quiz/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'cf5c8372');
0
120 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Semyon Efimov

73

Печенегов победили, с половцами справились, а Spotify так и не запустили

Ответить

Ирина Фролова

Semyon
3

дада))) отличное сравнение...

Ответить

Denis Kiselev

Semyon
2

Ничоси! Чего это вы захотели - сразу со всеми вызовам современности справиться единым махом?! Ха! Spotify запустить! Перебор! 

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Semyon
1

В Бельгии  в 2020 году стекло между фармацевтами, провизорами и покупателями за инновацию выдают. А мы всё про Spotify 

Ответить

Andrew Simon

Дмитрий
1

А в америце нег.... афроамериканцев линчують!!!

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Andrew
0

Да как-то... на них)

Ответить

Andrew Simon

Дмитрий
0

Ровно как и на стеклянных бельгийцев. Они даже половцев не опеченегили ;)

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Andrew
0

Вы прям юморист. Евгений Ваганович?

Ответить

Andrew Simon

Дмитрий
0

Учусь у вас, Эдуард Амвросиевич! )

Ответить

Вася Пражкин

Semyon
0

Рано еще, кризис не набрал силу. В Spotify тоже не дураки сидят, ждут настоящего дна.

Ответить

Мурат Шавкатов

60
Ответить

ivan i

Мурат
4
Ответить

Владимир Легкий

ivan
0

В регионах и пошалить можно, это не у Главного на конференции сидеть по стойке смирно и конспектировать каждое слово !

Ответить

Кигхриль Vselensky

30

Печенеги

Ответить

Konstantin_Andreevich

Кигхриль
3

Половцев забыл.

Ответить

Mr. Burns

Konstantin_Andr…
20

Половец атакуэ

Ответить

Andrew Simon

Konstantin_Andr…
4

https://img01.rl0.ru/eda/c620x415i/s2.eda.ru/StaticContent/Photos/120131082439/160124115932/p_O.jpg

Ответить

Вася Пражкин

19

 придумать ещё одну программу

Может пора уже девочек поменять, а не кровати двигать?

Ответить

Denis Kiselev

Вася
3

Скорее вас вместе с остальным народом развернут другой стороной. Для разнообразия!

Ответить

Вася Пражкин

Denis
0

А если народ будет в этот раз "против" и на развороте с вертушки уебет?

Ответить

Denis Kiselev

Вася
1

"Это вряд ли!"

И не такое терпели

Ответить

Вася Пражкин

Denis
0

Посмотрим, ведь скоро многим станет нечего кушать и кормить семью, тогда кто-то там ответит и за печенегов и за половцев.

Ответить

Denis Kiselev

Вася
1

Не настолько - многим, кмк.

Больше скажу - по итогу пойдут и за обнуление проголосят

Ответить

Pastukhov Denis

Вася
2

бомба ))

Ответить

Дарья Сазанова

16

Вангую: тех, кто "сохранил занятость", не будут штрафовать. 

Ответить

Denis Kiselev

Дарья
4

Нет. Не так. Будут штрафовать, но не так сильно как остальных

Ответить

Его Сиятельство

10

Фигасе задачка. Придумать помощь, чтобы вроде помощь, но по факту наоборот - запретить, оштрафовать, обложить. Каково? ))) Это вам не квантовые теории изобретать, тут думать надо.

Ответить

Владислав Владимирович

Его
0

Как хорошо, что вы зарегились и осчастливили нас этим комментарием. Надеюсь, ваша активность будет только возрастать.

Ответить

BearStrikesBack

9

Мы помним славные победы - над половцами, над печенегами, над коронавирусом. (скоро на всех футболках страны)

Ответить

Andrew Simon

BearStrikesBack
2

Печенеговирус и половцекорона

Ответить

Sergey Bunevich

BearStrikesBack
1
Ответить

Konstantin K

BearStrikesBack
0

Можем повторить!

Ответить

Vitold Sedyshev

2

Не только поддерживать нужно, но и развивать новый бизнес. Так как многие уволенные скоро начнут испытывать голод и безделье и начнут беспредельничать ...

Ответить

Rus Zay

Vitold
18

О каком развитии речь? Сегодня узнал, что у вас ЭЦП платные и стоят они не дёшево. Сам я с Казахстана, у нас ЭЦП бесплатный, берёшь для физ.лица и за полчаса регаешь юр.лицо, получаешь на пару лет мораторий на проверки (смотря чем занимаешься), делаешь печать и уставные доки, идёшь на аутсорс в бух.компанию, тебе ведут бухгалтерию. И по первой тебе это встаёт в 2000 рублей. Вот, поддержка бизнеса. А мутить доп.бизнес на продаже эцп...

Ответить

Василий Степанов

Rus
8

Зато у нас столица Москва, а не Путин!

Ответить

Andrew Simon

Василий
7

Не все сразу, таварищ, не все сразу)

Ответить

Blackrock

Rus
3

У нас делаешь ЭЦП за 1500 и регаешь юрлицо бесплатно так же 3 года без проверок. так что не аргумент)))

Ответить

Rus Zay

Blackrock
2

Повторюсь, бесплатный) причём для всего, гос.тендера, ип, тоо, все системы налоговой отчётностьи, статистика. Все виды справок.

Ответить

Blackrock

Rus
0

блин то что расходы на 1500р меньше это ну реально совсем не аргумент. 
По такой логике США вообще сосут со своими расходами на регистрацию компаний в 300 $ 

Ответить

Denis Kiselev

Blackrock
0

Претензии в дебилизме российской системы ЭЦП, в общем то, крыть нечем IRL

Ответить

Blackrock

Denis
0

1500 руб это два раза в макдаке покушать при организации бизнеса можно перетерпеть. 
Тем более что в таком случае получается экономия на пошлинах при регистрации.
То что сама система получения ЭЦП не супер другой разговор тут то за деньги вопрос

Ответить

Denis Kiselev

Blackro…
1

Для разных сервисов нужны разные ЭЦП. Для каждого юр лица нужна отдельная ЭЦП - как будто директор клонировался! вот если на бумаге - хватает подписи одного директора для любого количества подведомственных ему юрлиц - а как дело переходит к электронному виду, так сразу на каждое юрлицо нудно отдельную ЭЦП и ЭЦП самого директор не считается).

Ответить

Rus Zay

Blackro…
0

Нет, вопрос всё таки не за деньги, это как доп.плюшка. Простота получения, простота использования, нет дополнительных прослоек, которые зарабатывают на таких очевидных вещах, упрощение ведения бизнеса.

У нас, пытаюсь бороться с бюрократией по максимуму (своего дебилизма тоже хватет, зеркальный с РФ, по сути)

Ответить

Vladimir Chyorniy

8

А была первая?

Ответить

Григорий Догонин

3

ПУТИН ПРИЗВАЛ! 🤦‍♂️

Ответить

Vladimir Chyorniy

Григорий
15

Putin summoned

Ответить

Леонид Брежнев

Vladimir
0

В корне не правильный перевод.

Ответить

Vladimir Chyorniy

Леонид
2

Знаю) но мне нравится такой)

Ответить

Roman Moskovskiy

1

Опять отсрочки 

Ответить

Artem Rostislavovich

Roman
17
Ответить

Константин Полухтин

3

ДАЙТЕ ДЕНЬГИ КОМПАНИЯМ, НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ И ОСЛАБЬТЕ «КАРАНТИН» В РЕГИОНАХ!

Ну и людям можно отправить. Как в Америке, - тем, кто меньше 100к долларов в год зарабатывает.

Ответить

Дмитрий Разломов

Константин
5

То есть всем кроме Царя и думы)

Ответить

Константин Полухтин

Дмитрий
0

Красава, понял прикол:))

Ответить

Blackrock

Константин
1

всем безработным выделят по 12500 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Blackrock
1

Не всем. Это максимальная сумма, ее дают только в первые несколько месяцев после потери работы, если успел вовремя встать на учет в службу занятости.

Ответить

Blackrock

Карфаген
0

Отстаете Путин сказал всем
https://news.mail.ru/politics/41296737/?frommail=1

Ответить

Artem Rostislavovich

Blackrock
0

Откуда такая информация? Ссылку

Ответить

Blackrock

Artem
1

Каждый гражданин, потерявший работу после 1 марта и обратившийся в службу занятости, получит в течение апреля — июня три пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 руб.

Оформление пособия должно быть максимально простым и проходить дистанционно, отметил президент. «Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — подчеркнул он.
https://news.mail.ru/politics/41296737/?frommail=1

Ответить

Artem Rostislavovich

Blackrock
0

Спасибо бро

Ответить

Вера Лера

3

Отсрочка проблему не решает . Как примитивно .

Ответить

Рифат Гилязиев

Вера
1

Да, но не могут же они сделать налоговую амнистию. Совсем же

Ответить

Alexander Marfitsin

3

Сохранённые Штаты России 

Ответить

Василий Степанов

3

Стенограмма речи.

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Врачи, водители и младший медицинский персонал!

К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное нападение короновируса на нашу Родину, начатое 31 января, — продолжается.

Несмотря на героическое сопротивление Медиков, несмотря на то, что очаги инфекции уже разбиты и нашли себе могилу в струях санитайзера, враг продолжает лезть вперед, бросая на нас новые силы. Короновирусу  удалось захватить Китай, Италию, Францию,  США, начительную часть Чечни. Пал в нелегкой борьбе Люксембург. Осиротела Великобритания. Эпидемия расширяет районы действия.. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша славная Медицина сдала какому-то микробу ряд наших городов и районов? Неужели короновирус в самом деле являются непобедимой заразой, как об этом трубят неустанно либеральные хвастливые пропагандисты? Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не бывало. и печенеги её терзали, и половцы...далее по тексту

Ответить

Story App

Василий
0

Это достаточно неточная стеннограмма.

Ответить

Ivan Smekalov

3

Ребята, ну придумайте деду программу, ВЫ ЖЕ ПРОГРАММИСТЫ!

Ответить

Vladislav S

1

Сплошное бла бла бла, никаких конкретных мер 

Ответить

Alexandre Svergoun

Vladislav
2

Ну почему? Врачам доплатят, МРОТ всем безработным,  каникулы для всех налогов кроме НДС. Это уже похоже на меры, небось ему аналитику показали что в интернете люди говорят о его бездействии на фоне других стран. 

Ответить

Алексей Ватралик

Alexandre
7

Какие каникулы?! Отсрочка! И не всем МСП, а особо пострадавшим по списку. И то, надо еще доказать, что пострадал. Почитайте детали в нормативных документах :) И так по всем этим мерам "поддержки".

Ответить

Alexandre Svergoun

Алексей
1

Понятно! Как всегда. По телеку одно а на деле них...я. Кажись с ипотекой так же, на деле оказалось что только тем у кого ипотека ниже 1.5млн при средней ипотеке 2.5 в России.

Ответить

Алексей Ватралик

Alexandre
1

Это у вас в Америках что говорят по ТВ, то и внедряют, ибо знают, что потом за базар надо будет отвечать :) А нас можно по ТВ сказки рассказывать, не боясь за последствия. Поэтому нужно смотреть ТОЛЬКО на принятые нормативные документы. И то не всегда это поможет.

Ответить

Artem Petrenkov

Alexandre
2

А по факту окажется, что заслуженный врач по документам фельдшер и вообще на 0,01 ставки работает.

Ответить

Alexandre Svergoun

Artem
0

Похоже на то. Так же как и с майскими указами. 

Ответить

Александр Костенко

Alexandre
1

Так это разве для всех налогов? Всё, что удалось найти из прошлых мер "поддержки" это отсрочки только для "особо пострадавших" отраслей - туризм, авиаперевозки и ещё несколько.

Все остальные должны платить и налоги и кредиты как будто ничего не случилось. 

Ответить

Владислав Владимирович

Alexandre
–3

И даже внезапно оказалось, что фонбет в системообразующие случайно попал, а также разъяснили по поводу нового налога на вклады, что он действует на тех, кто больше ключевой ставки по ним зарабатывает. Только тссс.

Ответить

Konstantin_Andreevich

2

Это для лохов на экране подписали, что обращение записано в Ново-Огарево (типа я не на Валдае)? И почему тогда так лагала видеосвязь?

Ответить

Konstantin K

Konstantin_Andr…
2

Потому что через спутник небось. Вряд ли там у него обычная оптика на 100 мегабит от провайдера))

Ответить

Иван Ташкинов

Konstantin
1

Ну на отдачу в любом случае кабельный инет или 4G/5G. Или вы думаете, можно отдавать на спутник? 😊

Ответить

Story App

Иван
3

А разве нельзя? Я думал, что Иридиум, например, как раз отдает на спутник?

Ответить

Konstantin K

Иван
2

Так то Путин МОЖЕТ отдавать на спутник. У него же военная связь.

Ответить

Алексей Максимов

Konstantin
3

Триколор ТВ :)

Ответить

Иван Яковлев

Konstantin_Andr…
0

Король Тайланда официально свалил в Германию. Полагаю, Путин где-то там же. Думаешь, он не знает про российскую медицину?

https://style.rbc.ru/repost/5e844fac9a794741378ae786

Ответить

Denis Kiselev

Иван
0

Вот к медицине нынче вопросов мало - кононавирус всё равно не лечится! А аппарат ИВЛ ему, думаю, дадут и тут. 

Ответить

Иван Яковлев

Denis
0

Как раз лечится. Если есть чем... Если ты не в курсе, недавно заразился глав.врач в специализированной больнице в Коммунарке, попутно заразив несколько врачей, Путина, и пару сотен больных. Что как бы намекает на дефицит лекарств и средств защиты от инфекции даже у врачебного персонала даже в специализированной больнице.

Ответить

Alexandre Svergoun

Иван
0

Комунарка это показуха, там я думаю всё есть. А врач сам дебил. Респиратор на бороду нельзя надевать. 

Ответить

Иван Яковлев

Alexand…
1

Есть мнение, что это был хитрый план замочить пенсионера-Путина ценой смерти нескольких пациентов, но вряд ли глав.врач в этом сознается.

Ответить

Alexandre

Иван
0

Ну не знаю. На лицо полная не профпригодность как врача так и СБ президента. Я когда увидел что он с врачом за руку здоровается и в лифте едет, я сразу подумал что если врач настоящий то это полный дебилизм. В Италии врачи тысячами заразились, многие сейчас в отелях живут так как риск притащить заразу домой слишком велик. В Канаде официально освобождены от работы все медики у кого в семье есть дети с заболеваниями иммунной системы и т.п.

Ответить

Denis Kiselev

Alexand…
0

Надевать можно, но есть риски. И главврачу вообще не нужно к больным ходить. Зачем?

Ответить

Alexandre

Denis
0

Есть не риски а 100%-я вероятность заражения, при нахождении в палате с больными. Борода пропускает любые аэрозоли.

Ответить

Denis Kiselev

Иван
0

Интересно - чем же вы предлагаете лечить коронавирус?))) Это будет прорыв в медицине текущего момента!

А про главврача - ну, неосторожность =/= дефицит

Ответить

Иван Яковлев

Denis
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Коронавирусная_инфекция_COVID-19

Неосторожность врача, работающего с опасной инфекцией и контактирующего с сотнями здоровых людей? По мне это уже преступная халатность.

Ответить

Василий Степанов

2

и печенеги её терзали, и половцы, и озерские кооператоры-людоеды– со всем справилась Россия.

Ответить

Denis Kiselev

Василий
1

Я чего то пропустил момент, когда россия справилась с озерскими кооператорами-людоедам. 

Ответить

Andrew Simon

2

Сидим дома, терзаем печеньки и плов. Месть!

Ответить

Li Bel

2

Вяленько как то, ничего нового...

Ответить

mik m

2

Админ хватит юмора в ленту уже не смешно я только заглавие прочитал и уже живот схватил. Это они там вчерашний салат просто перемешали и опять со дна подняли. Еще, еще , еще золота пока у антилоп копыта не сотрутся к ×ерам.

Ответить

Vladislav S

1

В ход пошли печенеги - власть трещит по швам 

Ответить

Василий Степанов

Vladislav
3

Когда нечего жрать - жрут сказки о былом величии.

Ответить

Bekzat Sadykov

1

 поручил придумать ещё одну

а до этого были уже какие-то?

Ответить

Pastukhov Denis

1

говно с дымом

Ответить

Виталий Воробьев

1

Смешно, конечно.
Но умственно отсталый президент страшнее любых кризисов.

Ответить

Tony Urban

0

Ещё одну?! Куда уж больше

Ответить

Сергей Ярыльченко

0

Зачем нужно "придумывать"? Получится очередной мультфильм. Почему не взять одну из уже  предложенных бизнес-сообществом?

Ответить

Иван Яковлев

Сергей
0

- А может просто откроем дверь?
- Нет! Я придумал: мы просто откроем дверь!
- Отличный план, хозяин...

Ответить

Dmitry Ievlev

0

Какой же веселый заголовок 😂

Ответить

Ирина Фролова

0

сейчас придумают. не поломались еще "думалки" на Руси

Ответить

Denis Kiselev

0

Решают - каким боком повернуть бизнес в этот раз. Ну ну

Ответить

Alex Lee

0

Запомогают чувствую до смерти...

Ответить

Alex E

0

Под кого эта программа интересно??))))

Ответить

Alexandre Svergoun

0

Ну прогресс есть. Как я понял, он в конце конце концов он согласился платить МРОТ тем кто потерял работу. Я думаю сейчас начнётся массовое превращение "отпуск за свой счёт" на "уволился по собственному желамию". Кстати, таким пособие положено ?  

Ответить

Василий Степанов

Alexandre
0

так МРОТ и так платят при увольнении..

Ответить

Blackrock

Василий
0

ну не всем по 12500 

Ответить

Denis Kiselev

Василий
0

При увольнении вам должен платить работодатель, но тут до властей дошло, что в этот раз социальные обязательства может не получиться перенести на бизнес - бизнес банально дохнет и не имеет денег. Видимо, новация в том что МРОТ будет платить государство.

Ответить

Alexandre Svergoun

Denis
0

А про право увольнения он нечего не сказал. Вроде же сейчас нельзя увольнять по причине ЧП. А при увольнении по любым другим причинам, работодатель должен сам оплатить за 3 месяца. Так?

Ответить

Андрей Порошин

0

Зачем так сильно помогать?

Ответить

Алексей Ватралик

0

Крылов И. А. "Квартет" :)))

Ответить

Василий Степанов

0

Класс. Теперь можно законно полгода не платить налоги по ЗП. А потом просто закрыть компанию и открыть новую.

Ответить

Василий Степанов

0

Не речь, а просто кладезь плагиата.

Выслушав речь прокурора, Плевако поднялся и сказал: "Много бед и испытаний пришлось претерпеть России более чем за тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двенадцать языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... старушка украла чайник ценою в пятьдесят копеек.

Ответить

Владимир Воробьев

0

По четным: печенеги работают, у половцев — нерабочие дни. По нечётным — наоборот. 

Ответить

Дима Бузинов

0

Ну логика-то есть. Глупо всем всех уволить, а потом сидеть и гадать почему за покупками и услугами меньше приходить стали... но логика у нас почти всегда присутствует, и идеи хорошие. Ну а исполнение...

Ответить

donJorhe .

0

Вообще интересный подход.

Я поручил. Не справились?
Ну давно, я то не виноват, это они.
Работайте лучше.

Такое ощущение, что "всё" перекладывают на "всех". А "все" не понимают, что именно переложили на них. Получается "все" не в ответе за "всё". И вообще "все" не нужны. Иллюзия "всего". "Все" заняты ИБД в связи с повышением КПД ИБД. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Минус 18% за неделю — успех Zoom Video подошел к концу?
За время развития пандемии коронавируса сервис конференц-встреч Zoom Video Communications набрал бешеную популярность: …
0
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как запустить и продвигать свой бизнес в кризис: чек-лист
Знаем, что среди вас точно есть те, кто уже давно планировал начать свое дело, запустить какой-то проект, уйти с найма.…
0
Северсталь
Подписан
Отписаться
«Удаленка» не повод забросить тренировки... и забыть коллег
Директор бизнес-системы «Северстали» и лидер No Limits Дмитрий Горбачёв в своей колонке рассказывает, как спорт сплотил…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Mikhail Bobko
за день
Адам Ньюман, перелогинтесь!
WeWork подала в суд на SoftBank из-за отказа покупать долю в сети коворкингов за $3 млрд
Andrey Sobolev
за неделю
Бизнес прямо сейчас
Путин продлил «нерабочие» дни в России до 30 апреля с сохранением зарплаты

Прямой эфир

Anton Ivanov

Коронавирус — спаситель рубля?

Artem Rostislavovich

Путин поручил придумать ещё…

Борис Васильев

Welroom — сервис…

Sergey Bunevich

«Пачка» — CRM для тех, кто…

donJorhe .

Путин поручил придумать ещё…

Dmitriy

Путин: бизнес без «повышенных…

Sergey Bunevich

«Пачка» — CRM для тех, кто…

Grigorii Liubachev

«Пачка» — CRM для тех, кто…

Sergey Bunevich

«Пачка» — CRM для тех, кто…

Дима Бузинов

Как американцы спасают свою…

Viktor Mann

Buy-Out - как заставить людей…

Дима Бузинов

Путин поручил придумать ещё…

Alexandre Svergoun

Путин поручил придумать ещё…

Grigorii Liubachev

«Пачка» — CRM для тех, кто…

Sakari Sauso

Тренды в дизайне персонажей в…

Дмитрий Кораблёв

«Пачка» — CRM для тех, кто…

Alexandr Tokmakov

Три пути стать прибыльными для…

Paul An

«Пачка» — CRM для тех, кто…

Dmitriy Gubskiy

Ozon Seller. Как маркетплейс…

Владимир…

Российские власти разрешили…