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Андрей Фролов
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Путин: бизнес без «повышенных рисков» может работать во время пандемии Материал редакции

До конца апреля в России объявлены «нерабочие дни».

Во время обращения 8 апреля президент России Владимир Путин высказался о том, как, по его мнению, должен поступать бизнес в условиях пандемии. По его словам, при соблюдении санитарных норм компании без «повышенных рисков» могут работать.

Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию.

Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков.

Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.

Владимир Путин
президент России
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#бизнеснакарантине

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Путин поручил придумать ещё одну программу поддержки малого и среднего бизнеса
И попросил глав регионов «не грузить» бизнес, который продолжает работать.
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17 комментариев
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Алексей Ватралик

9

Очередное словоблудие. Даже печенегов и половцев приплел :)

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Alexandre Svergoun

Алексей
0

На какой минуте про печенегов? Что то я прослушал

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Ирина Фролова

Alexandre
1

примерно под конец выступления, я тоже не с начала смотрела

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Алексей Ватралик

Alexandre
0

Думаете, я записываю по минутам его речи? ;) Ближе к концу было. Вот текст этого отрывка: https://www.rbc.ru/society/08/04/2020/5e8dc9619a79471de7cdf9e1

Еще и царя Соломона процитировал :)

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Alexandre Svergoun

Алексей
2

Цитирую
Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем 

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Dan Mishin

Alexandre
1

Клиника. Странно, что Емелю на печи-то не упомянул и Золотую Рыбку. Хотя тут больше актуально было бы про Кащея

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Игорь Рачук

Dan
0

Да ещё месяц самоизоляции и мы сами печенегами станем!

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Олег Молчанов

Алексей
0

Пустился в словоблуд

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Denis Kiselev

6

 Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков.

С чётким, понятным прайсом на исключение из этого списка. С ипотекой от Сбербанка и ВТБ на уплату этого прайса.

 Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.

Конечно, перечень необходимых норм будет озвучен позже - во время проверки деятельности этой организации. Конечно, проверки покажут категорическую недостаточность соблюдения вышеуказанных норм. Однако уже будет чёткий и понятный прайс и готовые предложения по ипотеке или кредитному лимиту на уплату прайса!

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Maks Shahov

3

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 6 апреля 54- летний администратор оздоровительного комплекса «Сказка» без ведома руководителя организации, игнорируя запреты и ограничения, установленные постановлением губернатора Волгоградской области, пустил посетителей в сауну. Тракторозаводский районный суд Волгограда наказал его на 15000 рублей.

Еще больше – 50000 рублей - заплатит индивидуальный предприниматель с севера города. 3 апреля в павильоне «Ремонт обуви и изготовление ключей», нарушая закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ограничительные мероприятия на территории Волгоградской области, он продолжал ремонтировать обувь и изготавливать ключи.

Ответить

Maks Shahov

Maks
5
Ответить

Li Bel

1

Компания без «повышенных рисков” это какая?

Ответить

Александр Плужников

Li
4

Мне кажется, что-то вроде столовки в думе

Ответить

Игорь Рачук

Li
1

Зарубежная

Ответить

Alex Petrov

2

Четкий, понятный Президент,  в нормальном, аккуратном графике,   соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности, и не надо его «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями.

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Роман Вяткин

0

Ага,конечно. Как только стало больше людей,которые заразились,то сразу разрешили работать))))

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Dmitriy

0

Ситуация в стране: выходные с сохранением зарплаты и самоизоляции, но работать можно, но и штраф за это заплатить тоже можно.

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