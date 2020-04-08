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До конца апреля в России объявлены «нерабочие дни».
Во время обращения 8 апреля президент России Владимир Путин высказался о том, как, по его мнению, должен поступать бизнес в условиях пандемии. По его словам, при соблюдении санитарных норм компании без «повышенных рисков» могут работать.
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Алексей Ватралик
Очередное словоблудие. Даже печенегов и половцев приплел :)
Alexandre SvergounАлексей
На какой минуте про печенегов? Что то я прослушал
Ирина ФроловаAlexandre
примерно под конец выступления, я тоже не с начала смотрела
Алексей ВатраликAlexandre
Думаете, я записываю по минутам его речи? ;) Ближе к концу было. Вот текст этого отрывка: https://www.rbc.ru/society/08/04/2020/5e8dc9619a79471de7cdf9e1
Еще и царя Соломона процитировал :)
Alexandre SvergounАлексей
Цитирую
Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем
Dan MishinAlexandre
Клиника. Странно, что Емелю на печи-то не упомянул и Золотую Рыбку. Хотя тут больше актуально было бы про Кащея
Игорь РачукDan
Да ещё месяц самоизоляции и мы сами печенегами станем!
Олег МолчановАлексей
Пустился в словоблуд
Denis Kiselev
Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков.
С чётким, понятным прайсом на исключение из этого списка. С ипотекой от Сбербанка и ВТБ на уплату этого прайса.
Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности.
Конечно, перечень необходимых норм будет озвучен позже - во время проверки деятельности этой организации. Конечно, проверки покажут категорическую недостаточность соблюдения вышеуказанных норм. Однако уже будет чёткий и понятный прайс и готовые предложения по ипотеке или кредитному лимиту на уплату прайса!
Maks Shahov
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, 6 апреля 54- летний администратор оздоровительного комплекса «Сказка» без ведома руководителя организации, игнорируя запреты и ограничения, установленные постановлением губернатора Волгоградской области, пустил посетителей в сауну. Тракторозаводский районный суд Волгограда наказал его на 15000 рублей.
Еще больше – 50000 рублей - заплатит индивидуальный предприниматель с севера города. 3 апреля в павильоне «Ремонт обуви и изготовление ключей», нарушая закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ограничительные мероприятия на территории Волгоградской области, он продолжал ремонтировать обувь и изготавливать ключи.
Maks ShahovMaks
Li Bel
Компания без «повышенных рисков” это какая?
Александр ПлужниковLi
Мне кажется, что-то вроде столовки в думе
Игорь РачукLi
Зарубежная
Alex Petrov
Четкий, понятный Президент, в нормальном, аккуратном графике, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности, и не надо его «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями.
Роман Вяткин
Ага,конечно. Как только стало больше людей,которые заразились,то сразу разрешили работать))))
Dmitriy
Ситуация в стране: выходные с сохранением зарплаты и самоизоляции, но работать можно, но и штраф за это заплатить тоже можно.