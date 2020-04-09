Арендатор vs арендодатель. Кто кому на самом деле должен?

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Государство, как и обещало, решило поддержать арендаторов недвижимости. Однако насколько такая поддержка оказалась оригинальной? Что нового на самом деле вводит Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ (далее «ФЗ №98»), поможет ли это арендаторам? Может, лучше обратиться к гражданскому кодексу, тем самым изменить роль арендодателя и вынудить его защищать свои интересы? Давайте порассуждаем.
Ниже речь пойдёт о статье 19 ФЗ №98. В ней приведено три части в поддержку арендаторов. Рассмотрим каждый из них и оценим, есть ли там законотворчество.
Первая часть ст.19 ФЗ №98 устанавливает обязанность заключить дополнительное соглашение об отсрочке арендных платежей. При этом арендодатель обязан предоставить отсрочку, если с такой инициативой выступит арендатор. В ФЗ №98 нет ограничения по видам деятельности для возможности предоставления отсрочки. Любой арендатор может претендовать на отсрочку, если договор заключен до принятия в 2020 году решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Можно бы обрадоваться, но Правительство издаёт Постановление №439 от 3 апреля 2020 года (далее «Постановление №439»). В нём сказано, воспользоваться отсрочкой могут только арендаторы, «осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
«Увы и ах» тем арендаторам, которые не попали в перечень наиболее пострадавших по мнению Правительства.
Что же дает норма? Похоже новый инструмент – отсрочку. Видимо поэтому и дается поручение Правительству РФ разработать требования к условиям и срокам такой отсрочки.
Отметим, что отсрочка – это просто «отложить плату на потом». Но надо помнить, что «потом» неизбежно наступит. И «потом» всё равно придется заплатить. И заплатить сполна, всю сумму арендной платы, по крайней мере, исходя из этой нормы.
Размер арендной платы предлагается менять по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года. По соглашению сторон! А разве нельзя так было раньше? То есть, по сути, норма ничего нового не вводит по сравнению с тем, что уже есть в ГК и сложившейся практике. Так что, спасибо, что лишний раз обратили внимание на то, что и так было позволено.
То есть, как многие и рекомендуют в настоящий момент – договаривайтесь! А если не получается? Вспоминается присказка: «если командир не прав, смотри пункт первый».
Не всякому арендатору даётся такое право, а только тому, который не может использовать имущество, в связи с ограничительными мерами со стороны властей. Итак, право потребовать государство предоставило. А обязательство арендодателя последовать этому требованию пока явно не прослеживается из этой нормы. И что дальше? Как поступать, если один потребовал, а другой отказал? А на сколько уменьшить? И нет поручений Правительству разработать соответствующие регламенты по этим и иным вопросам о реализации инструмента уменьшения арендной платы. Получается, опять договаривайтесь?
Возможно, законодатель просто хотел обратить наше внимание на ст. 451 ГК? На то, что суд может изменить условия договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Может исключительный случай наступил?
Государство в новом законе нам напоминает об уже действующих нормах. Может тогда стоит самим обратить внимание на другие нормы?
Кому-то не понравится, кто-то покритикует. Но если норма есть, то и ситуация под неё найдется.
В чём сущность аренды недвижимого помещения? Основное обязательство арендодателя – предоставить в пользование помещение. Встречное главное обязательство арендатора – оплатить пользование имущества. По сути, встречные обязательства согласно п.1 ст.328 ГК РФ.
Затем выходят ограничительные меры на определенные виды деятельности. Как правило, действует логика арендодателя: я тебе сдал помещение, а то, что ты не можешь вести в нем свою деятельность – не моя забота. А если твоя? Что если попытаться обосновать этот вывод?
Главная хозяйственная цель договора аренды для арендатора – пользование. При этом, нередко в договорах стороны обозначают цель пользования – под конкретные виды деятельности. То есть арендатор ограничен в возможности использования помещения под иные цели.
А если это забота арендодателя — обеспечить арендатору беспрепятственную возможность использования помещения согласно условиям договора? Не получается ли, что при таком подходе именно арендодатель не может исполнить своё основное обязательство?
И если так, то сторона (в нашем случае – арендатор) вправе приостановить или отказаться от исполнения своего обязательства, в случае непредоставления другой стороной (арендодателем) встречного обязательства, как говорит нам в таких случаях п.2 ст. 328 ГК. Другими словами, если арендодатель не может обеспечить исполнение своего обязательства по беспрепятственному предоставлению помещения в пользование, то арендатор вправе не платить. Вдобавок, указанная ст. 328 ГК РФ в таком случае еще предоставляет право арендатору требовать возмещение убытков от арендодателя. И теперь уже не арендатор, а арендодатель должен озаботиться тем, чтобы использовать ст.401 ГК, которая должна освободить его от ответственности в связи с возникновением форс-мажора.
Так может не исключены случаи, когда в более выгодном положении находится арендатор?
Все мы попали в одну яму, как в известной с детства сказке. Но хочется оставаться людьми и не затаптывать одних во благо других. Все понесли убытки. У этих нет выручки и нечем оплачивать аренду, у тех расходы на содержание недвижимости и кредиты, вложенные в это имущество. А в это время государство пытается помочь нам нести свой груз убытков, лишь раздавая ценные указания.
На ум приходит образ русской тройки. И очень хочется, чтобы третий, центральный, хомут в этой тройке, между арендатором и арендодателем, надело бы на себя государство. Кажется, наступил тот самый исключительный случай, когда реальная помощь своему, родному малому и среднему бизнесу не только добрым словом, но и деньгами – просто необходима.
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Тут вопрос, что именно считать "обеспечить пользование"
Если БЦ открыт - то пользование обеспечено.
Если дверь в магазин открыта - то тоже. ( Пожалуйста , продавайте гречу и маски. То что именно ваш профиль заведения закрыт никак не относится к действиям арендатора.)
На моих примерах 90% арендодателей доступ обеспечивают, только 10% закрыты сами и не могут его обеспечить.
Уже устал читать этот коммунистический бред про некую "помощь" от государства. 🤦♂️
Если действия государства нанесли убытки (реальный ущерб и упущенная выгода), значит государство должно их возместить. Это основы гражданского законодательства, ст. 15 ГК РФ.
А если у государства нет таких денег, значит оно не может позволить себе карантин.
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