Право
Полина Лааксо

ФАС возбудила дело против МТС за «необоснованное» повышение цен на услуги Статьи редакции

Оно не связано с ростом затрат компании, считает регулятор.

  • Федеральная антимонопольная служба отметила, что в апреле и марте 2024 года оператор поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.
  • По мнению службы, действия МТС «не являются экономически подтверждёнными», но при этом «ущемляют» интересы клиентов.
  • Компания же считает подорожание обоснованным: оно вызвано увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. В МТС заявили, что предоставляли ФАС «необходимые подтверждения заранее и в полном объёме».
Источник фото: «РИА Новости»
  • В 2022 года ФАС признала МТС нарушителем антимонопольных законов из-за повышения цен более чем на 20%. В 2023 году объявила, что проведёт проверку из-за жалоб абонентов на подорожавшие тарифы.

#новости #мтс #фас

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44 комментария
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 НЕплатный акк

Типичное письмо счастья:

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Влад

Самое главное будут ли теперь снижать ......

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Укладчик стекловаты

Все мы знаем, что не будут)

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ЯжПрограммист

но им будет стыдно

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Укладчик стекловаты

Поэтому они ещё немного поднимут. Совсем чуть-чуть. Но несколько раз.

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НЕплатный акк

Будут обязательно.
На 2 рубля.

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Андрей

Про квартиры нет желания спросить?

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Альвар

А ФАС указала где покупать новое оборудование для вышек?

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Gollut

Думаю достаточно не делать метавселенные говна и 50-ый клон тиктока который никому не нужен за ярд

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Степан Фадеев

Ну где-то покупают, раз вышли на уровень 2021 по строительству этих вышек.

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Альвар

Ну за Х5 прайс можно что угодно купить

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Комментатор

Того и глянь, одинаковые аватары, может за ними сотрудники МТС или служба безопасности МТС?😂

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Mike Elkin

снимают часть оборудования с мест где есть ещё запасы по мощности или меняют на более старое

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Степан Фадеев

Чем плохая схема, если мощности не нужны и можно так сделать без потери качества?

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Mike Elkin

просто этот запас редко - но нужен. а теперь его не будет. всё просто. приедет условно 20 туристов и начнут ютуб смотреть - и всё тормозит

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Укладчик стекловаты

Пора привыкнуть.
Все в цене будет расти.
Нюанс в том, что рост цен на товары и услуги будет быстрее роста зарплат.
Регуляторы будут иногда грозить кулачком, чтобы народ верил в заботу о себе любимом.

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Krem-brulee

Да, немногие этого понимают. Хаят бизнес )

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Укладчик стекловаты

Для этого кулаком и машут. Чтобы народ думал, что барыги виноваты.

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Алексей Морозов

А вопросы из всего списка операторов возникли только к МТС?

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Griby Lenina

"Президент России Владимир Путин извинился перед россиянами за повышение цен на яйца, назвав это сбоем в работе правительства. Об этом он заявил в ходе прямой линии 14 декабря."

Побоявшись уточнять команду, ФАС возбудилось на все яйца. Тут МТС просто не повезло. Они хотели сделать ход конем и убрали яйцо с логотипа, но не помогло.

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sunblade

Рано еще других операторов трогать. Советские мультфильмы нас учили добру.
"Вот вырастет, тогда съедим. Тогда его станет больше!"

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Михаил Ко

чтобы другим повадно не было, ...а рекламу на тв подрезать не желали бы, тут и экономия налицо и людям легче

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Peter Mochalov

"оно вызвано увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры."

Конечно, надо же как то убытки по мертворожденному проекту под названием "метавселенная" покрывать

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Куртуазный маньерист

ФАС хочет откат с повышения цен. мда..

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Вадим Д.

Ой, ой, где там ФАС принимает заявки на других операторов?

Примерно на всех. И провайдеров бы как-то зацепить не мешало.

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ЯжПрограммист

Т.е. гундеть в каждой новости про растущие на все цены ок? А для операторов наверное все только дешевле становится, вон сколько отечественного оборудования кругом и возить новое всё проще, и инфляция всего 7%? Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

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Альвар

Предлагаю тогда снизить все платежи в 2 раза. Ну и соответственно сигнал не выше 3G

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ЯжПрограммист

Вот и хорошо, молодцы

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Babayka

Это с 20% скидкой на 3 месяца цена😁 а так было 800 с копейками

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Спит и Вессон

К Мегафону нет вопросов у них? Вообще оборзели. Даже письмом не уведомили, что поднимают абонентскую плату

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Даниил

Цены растут
Особенно на рекламу
Нагиев хочет больше 🤷🏻‍♂️

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Юрий

Больше 20 лет все борются, как грабили так и грабят.

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Георгий

Я ещё успел подключить несколько своих симок к нормальному тарифу без абонентской платы. Просто покупаешь минуты или гигабайты, которые несгорают, пока ты их не израсходуешь. Самые справедливые тарифы. От абон. плат везде, где только можно лучше всегда описываться.

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Jeronimo

и сколько стоит гигабайт нынче?

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Георгий

50ГБ = 670 рублей

Учитывая, что я в основном на WiFi, их вообще считай не трачу. Только, если в дороге на подкасты и видео может уйти прилично.

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Александр

ВО во,уже второй раз за год подняли оплату за интернет

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Миио проходил

Фас - Фас -> цены на продукты, Квартиры, технику, машины.... Фас на любой ценник.

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Дарья
В МТС заявили, что предоставляли ФАС «необходимые подтверждения заранее и в полном объёме».

видимо данных не хватило для того чтобы удовлетворить все вопросы ФАС

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Отоночо

А чего фас хочет?
У операторов свои топливные хранилища для генераторов, постоянное обновление АКБ, парка, там только на одну хоз деятельность куча денег уходит, не считая расходов на айти инфраструктуру.
Топливо дорожает, промка тоже.

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Виктория

Толку то.... Но МТС совсем обнаглел. Может кто подскажет, какой оператор еще вменяем ?

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Vlad

Уже третий раз за год. Просто деньги очень нужны. Экосистему кормить надо🤣😂😂

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Agent ГОЛДЕН

Мегафон тоже цена завышает. У них самый минимальный тариф по пакетам где есть минуты и Гб стоит 650₽ Карл, 6 гигов, 400 минут за 650₽

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Антон Логинов

Ну да, больше цены ни на что не растут. Только у МТС на тарифы.

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lakoros

Меня больше волнует необоснованные повышения цен на ВСЁ!
Как вот например ЖКХ запланированные ежегодные и даже чаще повышения цен, а мобильная связь нет?

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