ФАС возбудила дело против МТС за «необоснованное» повышение цен на услуги Статьи редакции
Оно не связано с ростом затрат компании, считает регулятор.
- Федеральная антимонопольная служба отметила, что в апреле и марте 2024 года оператор поднял стоимость услуг сотовой связи в среднем на 8% для более чем 30 млн абонентов.
- По мнению службы, действия МТС «не являются экономически подтверждёнными», но при этом «ущемляют» интересы клиентов.
- Компания же считает подорожание обоснованным: оно вызвано увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. В МТС заявили, что предоставляли ФАС «необходимые подтверждения заранее и в полном объёме».
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Типичное письмо счастья:
Самое главное будут ли теперь снижать ......
Все мы знаем, что не будут)
но им будет стыдно
Поэтому они ещё немного поднимут. Совсем чуть-чуть. Но несколько раз.
Будут обязательно.
На 2 рубля.
Про квартиры нет желания спросить?
А ФАС указала где покупать новое оборудование для вышек?
Думаю достаточно не делать метавселенные говна и 50-ый клон тиктока который никому не нужен за ярд
Ну где-то покупают, раз вышли на уровень 2021 по строительству этих вышек.
Ну за Х5 прайс можно что угодно купить
Того и глянь, одинаковые аватары, может за ними сотрудники МТС или служба безопасности МТС?😂
снимают часть оборудования с мест где есть ещё запасы по мощности или меняют на более старое
Чем плохая схема, если мощности не нужны и можно так сделать без потери качества?
просто этот запас редко - но нужен. а теперь его не будет. всё просто. приедет условно 20 туристов и начнут ютуб смотреть - и всё тормозит
Пора привыкнуть.
Все в цене будет расти.
Нюанс в том, что рост цен на товары и услуги будет быстрее роста зарплат.
Регуляторы будут иногда грозить кулачком, чтобы народ верил в заботу о себе любимом.
Да, немногие этого понимают. Хаят бизнес )
Для этого кулаком и машут. Чтобы народ думал, что барыги виноваты.
А вопросы из всего списка операторов возникли только к МТС?
"Президент России Владимир Путин извинился перед россиянами за повышение цен на яйца, назвав это сбоем в работе правительства. Об этом он заявил в ходе прямой линии 14 декабря."
Побоявшись уточнять команду, ФАС возбудилось на все яйца. Тут МТС просто не повезло. Они хотели сделать ход конем и убрали яйцо с логотипа, но не помогло.
Рано еще других операторов трогать. Советские мультфильмы нас учили добру.
"Вот вырастет, тогда съедим. Тогда его станет больше!"
чтобы другим повадно не было, ...а рекламу на тв подрезать не желали бы, тут и экономия налицо и людям легче
"оно вызвано увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры."
Конечно, надо же как то убытки по мертворожденному проекту под названием "метавселенная" покрывать
ФАС хочет откат с повышения цен. мда..
Ой, ой, где там ФАС принимает заявки на других операторов?
Примерно на всех. И провайдеров бы как-то зацепить не мешало.
Т.е. гундеть в каждой новости про растущие на все цены ок? А для операторов наверное все только дешевле становится, вон сколько отечественного оборудования кругом и возить новое всё проще, и инфляция всего 7%? Вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Предлагаю тогда снизить все платежи в 2 раза. Ну и соответственно сигнал не выше 3G
Вот и хорошо, молодцы
Это с 20% скидкой на 3 месяца цена😁 а так было 800 с копейками
К Мегафону нет вопросов у них? Вообще оборзели. Даже письмом не уведомили, что поднимают абонентскую плату
Цены растут
Особенно на рекламу
Нагиев хочет больше 🤷🏻♂️
Больше 20 лет все борются, как грабили так и грабят.
Я ещё успел подключить несколько своих симок к нормальному тарифу без абонентской платы. Просто покупаешь минуты или гигабайты, которые несгорают, пока ты их не израсходуешь. Самые справедливые тарифы. От абон. плат везде, где только можно лучше всегда описываться.
и сколько стоит гигабайт нынче?
50ГБ = 670 рублей
Учитывая, что я в основном на WiFi, их вообще считай не трачу. Только, если в дороге на подкасты и видео может уйти прилично.
ВО во,уже второй раз за год подняли оплату за интернет
Фас - Фас -> цены на продукты, Квартиры, технику, машины.... Фас на любой ценник.
видимо данных не хватило для того чтобы удовлетворить все вопросы ФАС
А чего фас хочет?
У операторов свои топливные хранилища для генераторов, постоянное обновление АКБ, парка, там только на одну хоз деятельность куча денег уходит, не считая расходов на айти инфраструктуру.
Топливо дорожает, промка тоже.
Толку то.... Но МТС совсем обнаглел. Может кто подскажет, какой оператор еще вменяем ?
Уже третий раз за год. Просто деньги очень нужны. Экосистему кормить надо🤣😂😂
Мегафон тоже цена завышает. У них самый минимальный тариф по пакетам где есть минуты и Гб стоит 650₽ Карл, 6 гигов, 400 минут за 650₽
Ну да, больше цены ни на что не растут. Только у МТС на тарифы.
Меня больше волнует необоснованные повышения цен на ВСЁ!
Как вот например ЖКХ запланированные ежегодные и даже чаще повышения цен, а мобильная связь нет?