МИД опубликовало проект приказа о запрете выдавать загранпаспорта в консульствах тем, кто получил повестку Статьи редакции
До 3 июня 2024 года проект находится на стадии общественного обсуждения.
- МИД России опубликовал докуммент нафедеральном портале правовых актов. Он, в том числе, запрещает в дипломатических представительствах и консульствах за границей выдавать загранпаспорта россиянам, получившим электронные повестки.
- Одно из оснований для отказа в выдаче загранпаспорта сформулировано так: «Размещение в отношении гражданина, подлежащего призыву на военную службу, повестки военного комиссариата в реестре направленных (врученных) повесток и установление запрета на выезд из Российской Федерации — до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат».
- В пояснительной записке указано, что проект учитывает последние изменения в законодательстве, а также «важнейшие моменты практического опыта работы загранучреждений на этом направлении».
- До 3 июня 2024 года проект находится на стадии общественного обсуждения.
- В апреле 2024 года «Новая газета» (её печатное и электронное издания лишили лицензий в 2022 году) писала, что МИД якобы обсуждает «временную приостановку оформления паспортов, оказания нотариальных услуг, решения вопросов гражданства» консульскими учреждениями за рубежом. Тогда министерство опровергло информацию и назвало её «откровенно провокационной».
- В январе 2024 года РБК со ссылкой на документ рассказало, что кабмин утвердил концепцию миграционной политики на 2024-2025 годы. Она также предусматривает обязательный консульский учёт для проживающих за рубежом россиян. Механизм планируют утвердить к 20 июня 2025 года, но как будут реализовывать — неизвестно.
46 показов
246 открытий
Щас люди пояснят почему это хорошо и во благо
О как, оказывается, общественность осудила.
— Люди сами всё решили, — добавили в МИД.
Уехавшие резко пошли оформлять второй паспорт у кого не было