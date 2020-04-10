Участники этих отраслей получат пониженный процент по эквайрингу, а банки не будут ухудшать оценку качества обслуживания долга по кредитам этих компаний.

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Центробанк расширил список секторов экономики, в отношении которых приняты дополнительные меры поддержки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

В список добавили:

Жилищное строительство.

Автовокзалы, автостанции, аэропорты.

Производство, ремонт и обслуживание автотранспорта.

Бытовые услуги.

Лизинг.

Предыдущая версия списка была объявлена 27 марта. В него входили:

Туризм.



Траснпорт.

Общественное питание.

Искусство, спорт и досуг.

Организация конференций и выставок.

Образовательные услуги.

Аренда коммерческих помещений.

Розничная торговля непродовольственными товарами.

Стоматология.

Регулятор разрешил банкам до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга по кредитам заёмщиков из этих отраслей вне зависимости от оценки их финансового положения.

Кроме того, участники этих отраслей получат пониженный процент по эквайрингу с 15 апреля до 30 сентября. Сейчас такая комиссия составляет 1,2-2,2% для онлайн-покупок в зависимости от типа карты и категории товара, а максимальное значение пониженного процента составит до 1%.

Это касается продажи продуктов, еды, лекарств и других медицинских товаров, одежды, товаров повседневного спроса, за исключением бытовой техники и электроники дороже 20 тысяч рублей.

Также Центробанк направит до 150 млрд рублей на поддержку кредитования малого и среднего бизнеса для выплаты зарплат.

Свой список наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019 отраслей 3 апреля 2020 года утвердило и правительство. В него входят: