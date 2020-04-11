Представители этих отраслей смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам и другие льготы.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин расширил перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19. Постановление утверждено 10 апреля 2020 года.

К пострадавшим отраслям добавились:

Деятельность в области демонстрации кинофильмов.

Стоматологическая практика.

В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство, они смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.