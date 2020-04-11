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Представители этих отраслей смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам и другие льготы.
Председатель правительства России Михаил Мишустин расширил перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19. Постановление утверждено 10 апреля 2020 года.
К пострадавшим отраслям добавились:
В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство, они смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.
Первый список был утверждён 3 апреля 2020 года, в него вошли авиаперевозки, гостиничный бизнес, организация конференций, бытовые услуги и другие сферы бизнеса.
Как все устали видеть эти новости, где сказано о какой-то помощи в очередной отрасли!
Я занимаюсь бизнесом, у меня 12 сотрудников, помещение в аренде, кредиты и долги - помощь только в новостях, а по факту её нет!
Когда начинаешь с юристами разбираться в этих постановлениях и «требованиях», которые там прописаны, то понимаешь, что всё это фикция, пыль в глаза зрителям шоу «новости на первом» и фанатам комсомольской правды.
всё это фикция, пыль в глаза зрителям шоу «новости на первом» и фанатам комсомольской правды
Когда внезапно понял, что уже 20 лет живешь при Путине.
Почему забыли добавить Газпром и нефтяные компании? Нефть теперь копейки стоит. Пусть хоть цену на бензин повысят, а то помиру пойдут
конотеатры разве сами по себе не сдохли?
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