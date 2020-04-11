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Евгений Делюкин
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Правительство добавило кинотеатры и стоматологические клиники в список отраслей, наиболее пострадавших от Covid-19 Материал редакции

Представители этих отраслей смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам и другие льготы.

9 комментариев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин расширил перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19. Постановление утверждено 10 апреля 2020 года.

К пострадавшим отраслям добавились:

  • Деятельность в области демонстрации кинофильмов.
  • Стоматологическая практика.

В отношении этих компаний будет действовать мораторий на банкротство, они смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.

Первый список был утверждён 3 апреля 2020 года, в него вошли авиаперевозки, гостиничный бизнес, организация конференций, бытовые услуги и другие сферы бизнеса.

Отсрочки по налогам, мораторий на банкротство…
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9 комментариев
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Антон Мостяев

9

Как все устали видеть эти новости, где сказано о какой-то помощи в очередной отрасли!
Я занимаюсь бизнесом, у меня 12 сотрудников, помещение в аренде, кредиты и долги - помощь только в новостях, а по факту её нет!
Когда начинаешь с юристами разбираться в этих постановлениях и «требованиях», которые там прописаны, то понимаешь, что всё это фикция, пыль в глаза зрителям шоу «новости на первом» и фанатам комсомольской правды.

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Вася Пражкин

Антон
3

 всё это фикция, пыль в глаза зрителям шоу «новости на первом» и фанатам комсомольской правды

Когда внезапно понял, что уже 20 лет живешь при Путине.

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Ольга Маньшина

Вася
0

Когда понял, что от значения переменных результат не изменится.

Ответить

Евгений Делюкин

Антон
2

Может вы поделитесь опытом — расскажете о своём бизнесе и том, как пытались получить льготы? Возможно, читатели помогут вам.

Ответить

Дмитрий Лукиенко

Антон
0

Как же заколебали фейкометы...

Ответить

Sergey Gostev

3

Почему забыли добавить Газпром и нефтяные компании? Нефть теперь копейки стоит. Пусть хоть цену на бензин повысят, а то помиру пойдут

Ответить

Полет Нормальный

0

конотеатры разве сами по себе не сдохли?

Ответить

Александр Алмазов

Полет
3

Их час близок :)

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Eldar

Александр
0

net

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