Wikimedia Foundation снова подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор Статьи редакции
Организация просит признать их требования к работе «Википедии» незаконными.
- Внимание сразу на три иска от 24 мая 2024 года обратили «Ведомости». Ответчиком по ним выступают Генпрокуратура, первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин и Роскомнадзор (РКН).
- На момент публикации в картотеке нет текстов заявлений. По данным издания, Wikimedia Foundation просит признать незаконными требования Генпрокуратуры об удалении контента и уведомления РКН «о нарушении порядка распространения информации по URL-адресам, указанным в требованиях надзорного ведомства».
- Wikimedia Foundation — некоммерческий фонд, который предоставляет сервера для «Википедии». В апреле 2022 года суд впервые оштрафовал организацию за неудаление статей с «фейками».
- В мае РКН обязал её открыть представительство в России, а уже в июле потребовал от поисковиков ставить у ссылок на онлайн-энциклопедию значок-предупреждение: «Иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ».
- В феврале 2023 года суд снова оштрафовал фонд за неудаление статей о трёх воинских частях в России, в апреле — сначала за «фейки», а через несколько дней — за неудаление данных об экстремистской организации. После этого Wikimedia Foundation подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор. В том году сумма штрафов превысила 18 млн рублей.
- В августе 2022 года бывшие редакторы русскоязычной «Википедии» запустили энциклопедию «Руниверсалис», а в декабре Минцифры рассказало, что разработает ещё один аналог — «Знания». В мае 2023-го участники «Викимедиа» объявили о разработке третьего аналога — энциклопедии «Рувики».
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Где-то прочитал интересную версию английского слова fake: слово произошло от устаревшего глагола to feague, обозначавшего процесс засовывания кусочка имбиря в жопу коню. Зачем?
Для того, чтоб продать коня за хорошие деньги, надо было, чтобы конь выглядел живым и шустрым. И даже старый конь с куском имбиря в заднем заднице яростно перебирал копытами, ржал и выглядел бодрым.
И только потом покупатель понимал, что его нае&али, и он купил фальшивку, подделку.
Вот мне кажется что под маской «Руниверсалис» и «Знания» нам продают старого коня.
С нехилым таким куском в заднице. Да не имбиря, а синтетики лютой.
О, а я такой совет слышал в какой-то передаче типа Здоровье :) якобы имбирь в жопе лечит от всех болезней))
Если бы только Википедия. Там в интернете уже табун такого, что даже на мясо не пустить потом, только пристрелить из жалости чтобы электричество не жрали почём зря.
Вообще, уже давно есть устройства по управлению человеком, зачем они в суд подают, если у Илона Маска спутники всю планету покрывают, пусть просто выстроят всю верхушку российскую и отправят шагать в пропасть. А вы думали, что шутки про шапочку из фольги - только шутки? В интернете полно информации про частоты, которые излучает ваш крепкий орешек, кому надо, тот давно умеет этим пользоваться. Ну вы как боты, ей Богу.
Слушайте. Вас же только на пару часов в неделю санитары развязывают. И вы это время тратите на написание комментов здесь? Мда.
Когда ты живёшь в своём маленьком мире, кушаешь кучу говна, которое тебе подают через средства массовой информации, телеграм каналы, то конечно тебе это будет казаться чем-то удивительным и невозможным и это правильно, ведь кто ты такой, ты же просто мясо для тех, кто руководит спектаклем и тебе не нужно об этом знать. А если по твоей теме, у нас вот Наполеон вчера сбежал, вот сидим думает, не на Москву ли направился.
Ситуация грустная, иски смешные.
В идеальном мире сказал бы: «Не, ну а вдруг?!».
Открыл я тут пару биографий российских актеров на Вики.
И что я вижу - раздел Общественная позиция, практически всё про Украину. И бриллиант в этом во всём - актёр внесён в базу сайта м-ц за то и это.
У меня вопрос - какое отношение сайт м-ц имеет к общественной позиции актёра? Это ведь чистейшего вида пропаганда.
Ну и зачем нам такое информационное говно?
Все через ВПН там сидят?
О, а вот и ответ:
Тот момент когда годами был занят собой любимым, ублажением себя, а другие люди писали статьи, развивались и жили. А потом ты такой решаешь, что ща, 500млн бухну и покажу как писать про меня плохое. А оно получается не помогает.
Мораль сей басни такова: п***** у *****и
Да пусть уже сосканируют все тома Брокгауза, зачем им та Википедия, да или даже без Брокгауза. всё что нужно знать скрепному россиянину и в псалтырь уместиться должно, ну может еще пара евангелий и выдержки лучших речей деда в которых он обещает несметные богатства и сверхдержавие, чтобы не забыли случайно, как им повезло))))
Генпрокуратура подзабыла, что 2024 считается годом кармы. Ну кто знает, вдруг повезет)
Пусть фигачать чтобы не расслаблялись РКН особенно)))) И пусть почаще новые иски шлепают))))
Опять пользователи будут заполнять? Вот ленивые...