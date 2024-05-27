Минфин предложил наделить ЦБ правом требовать от банков с универсальной лицензией закрыть филиалы за рубежом Статьи редакции
Банки с универсальной лицензией — это организации с уставным капиталом от 1 млрд рублей.
- Ведомство опубликовало законопроект в базе нормативно-правовых актов. Внимание на документ обратило «Интерфакс». В нём Минфин предложил закрепить за регулятором право потребовать от таких банков «прекратить владение акциями или контроль в отношении иностранных юрлиц, а также закрыть филиал и представительство» за рубежом.
- ЦБ сможет воспользоваться правом, если банк нарушил процедуры, получая разрешение на открытие филиала или покупку иностранной «дочки»; если он или управляющие органы его «дочки» не отвечают требованиям ЦБ; если регулятору помешают получить информацию об иностранных активах.
- Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, когда «иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка», говорится в пояснительной записке.
- Как отмечает «Интерфакс», на май 2024 года при покупке иностранной «дочки» или открытии филиала за рубежом банки с такой лицензией обязаны получать разрешение ЦБ. Перед открытием представительства должны просто уведомить его. Законопроект предлагает уточнить и эти требования.
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Два с половиной месяца с выборов прошло. А как все расцвело!
если долго не мыть то на грязи вырастает всякое...
Банк: мы открыли филиал в иностранной стране. ЦБ: Закрывайте!
Право требовать — это ладно, а карательные меры предусмотрели? Или будут требовать до посинения?
И какие, к чёрту, иностранные инвестиции? Конечно, инвестклимат у нас роскошный... (-:
альфа только в китае открылась 😁
Балканизация банковской системы
Круто взяли. Прям с места в карьер.
Ко второму чтению, неровен час, поправочка нарисуется, наделяющая ЦБ правом требовать, чтобы российские дочки закрыли зарубежные HQ (как хотят — не волнует).
Будет прям бинго виртуального гегемона: заочный арест иностранных министров, взыскание триллионов фантомных штрафов, запрет несуществующих движений — и ещё это вот.
Нихуя нипонил, но даже и вникать не хочу. Ибо знаю, что Молодой Энергичный Лидер всё делает правильно. Семибанкирщину - геть!
Ни то что ваш пиндосский маразматик!
Почему бы и нет, ага) Особенно с учётом того, что "филиалы" в других странах обычно являются отдельными банками с собственной лицензией
Дедушки ö6нулись на деньгах 🤷♂️
Санкции работают плохо, решили помочь.