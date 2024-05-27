Право
Полина Лааксо

Минфин предложил наделить ЦБ правом требовать от банков с универсальной лицензией закрыть филиалы за рубежом Статьи редакции

Банки с универсальной лицензией — это организации с уставным капиталом от 1 млрд рублей.

  • Ведомство опубликовало законопроект в базе нормативно-правовых актов. Внимание на документ обратило «Интерфакс». В нём Минфин предложил закрепить за регулятором право потребовать от таких банков «прекратить владение акциями или контроль в отношении иностранных юрлиц, а также закрыть филиал и представительство» за рубежом.
  • ЦБ сможет воспользоваться правом, если банк нарушил процедуры, получая разрешение на открытие филиала или покупку иностранной «дочки»; если он или управляющие органы его «дочки» не отвечают требованиям ЦБ; если регулятору помешают получить информацию об иностранных активах.
  • Это позволит Банку России оперативно реагировать на ситуации, когда «иностранная инвестиция оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка», говорится в пояснительной записке.
Источник фото: Sostav
  • Как отмечает «Интерфакс», на май 2024 года при покупке иностранной «дочки» или открытии филиала за рубежом банки с такой лицензией обязаны получать разрешение ЦБ. Перед открытием представительства должны просто уведомить его. Законопроект предлагает уточнить и эти требования.
Право
Полина Лааксо
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Он утвердил список из 45 таких организаций.

Источник: «ИноСМИ»

#новости #банки

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14 комментариев
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 Риэлтор (не) нужен!

Два с половиной месяца с выборов прошло. А как все расцвело!

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если долго не мыть то на грязи вырастает всякое...

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Zloy Sniper

Банк: мы открыли филиал в иностранной стране. ЦБ: Закрывайте!

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Вадим Д.

Право требовать — это ладно, а карательные меры предусмотрели? Или будут требовать до посинения?
И какие, к чёрту, иностранные инвестиции? Конечно, инвестклимат у нас роскошный... (-:

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неформат

альфа только в китае открылась 😁

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Юрий Б.

Балканизация банковской системы

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Константин Афанасьев

Круто взяли. Прям с места в карьер.

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Император Нолимоций

Ко второму чтению, неровен час, поправочка нарисуется, наделяющая ЦБ правом требовать, чтобы российские дочки закрыли зарубежные HQ (как хотят — не волнует).

Будет прям бинго виртуального гегемона: заочный арест иностранных министров, взыскание триллионов фантомных штрафов, запрет несуществующих движений — и ещё это вот.

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Слегка Придурковатый

Нихуя нипонил, но даже и вникать не хочу. Ибо знаю, что Молодой Энергичный Лидер всё делает правильно. Семибанкирщину - геть!

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Борис Интеграторов

Ни то что ваш пиндосский маразматик!

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Morningstar

Почему бы и нет, ага) Особенно с учётом того, что "филиалы" в других странах обычно являются отдельными банками с собственной лицензией

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debil
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Vova Zhevnov

Дедушки ö6нулись на деньгах 🤷‍♂️

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Бинарный Ёж

Санкции работают плохо, решили помочь.

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11 комментариев
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