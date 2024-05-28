ЕС допустил, что Telegram должен попадать под более строгие нормы закона о цифровых услугах — Bloomberg Статьи редакции
Это в частности касается борьбы с дезинформацией.
- Об этом Bloomberg рассказали знакомые с ситуацией источники. По их словам, регуляторы разбираются, можно ли квалифицировать Telegram как «крупную онлайн-платформу».
- В случае положительного заключения на него должны распространяться более строгие положения закона о цифровых услугах, или DSA. Он вступил в силу в 2023 году и ужесточил контроль над работой в ЕС таких платформ, как YouTube, X, TikTok, Snapchat, Google, сервисов запрещённой в России Meta и других.
- Часть положений DSA применима только к сервисам с аудиторией более 45 млн ежемесячно активных пользователей в ЕС. По данным источников, регуляторы обсуждают их число с самим мессенджером. Там говорят, что регулярных пользователей в странах блока — 41 млн.
- Еврокомиссия думает, что показатель занижен, поэтому планирует изучить методологию подсчётов, рассказали собеседники издания. Представитель Telegram при этом подчеркнул: для распространения дезинформации сервис «неэффективен», так как «не опирается на алгоритмы».
- Компания также подтвердила, что разрабатывает функцию для проверки фактов в публикациях.
- В марте 2024 года Павел Дуров рассказал, что ежемесячно активная аудитория мессенджера превысила 900 млн человек.
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Правильно, а то платформа слишком стремительно развивается, еще и стольким людям удобна, надо срочно приглушить!
Да и ещё связь имеет с Россией, срочно срочно запрещаем
Ну в европе она разве что удобна для проституток и нариков
Он слишком опасен!
в Европе телеграм никто не пользуется. Он только в снг юзается. И кстати, у кого то есть сомнения что телега это фсбшная тема?
"Толерантные" европейцы против "нейтрального" мессенджера...
Да ладно)
Ну в целом, логично. Проект мутный как и Дуров. Если на текущем этапе пригрозить убрать из сторов, Дурову придется пойти на сотрудничество или это обрушит инвестиции и практически убьет проект. Тут денежный и правовой рычаг все решает, даже блокировать ничего не надо будет. Welcome to reality
допрыгался комбайнер. чем больше мусора-тем больше риск чем-то нарушить. делал бы чисто мессенджер, было б лучше
ну был бы очередной клон вацап и вайбер, суть телеги именно в авторских каналах.
справедливости ради, был бы лучше еще клон. гора свистелок и перделок отбивает желание его банально ставить на телефон
Только идея это пошла от Viber. Помните они чаты запустили, которые можно было только читать? Это было за год до появления каналов в Телеграм. А так, основная фишка мессенджера, на которую сделали ставку из-за страха, что им никто пользоваться не будет, это облачное хранение данных без ограничений, можно по 2 Гб загружать, пока не надоест. Представьте сколько стоит содержание этого хлама? Надо быть дебилом, чтоб такое сделать. А каналы сейчас везде есть, даже в VK Messenger, ТамТам и том же WhatsApp.
Добрый вечер
Добрый ли?
41 миллион пользователей и ни одним больше не будет, если порог понижать не начнут (-:
41 млн европейцы остальные 135643млн приезжие туристы/мигранты
Всё честно, ребята!
Как это повлияет на платформу и ее пользователей?