Минфин представил проект налоговых поправок — с увеличенным налогом на прибыль и прогрессивной шкалой налогообложения Статьи редакции
По его словам, меры помогут «обеспечить предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет».
Пять ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ)
- 13% — при годовом доходе ниже 2,4 млн рублей.
- 15% — при доходах от 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.
- 18% — при доходе от 5 млн рублей в год до 20 млн рублей.
- 20% —при годовом доходе в диапазоне 20-50 млн рублей.
- 22% — если доходы превышают 50 млн рублей в год.
- «Изменения коснутся 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год», — подчеркнули в ведомстве и напомнили, что в Германии максимальная ставка составляет 47,5%, а во Франции, например, 55,4%.
- Повышенная ставка применяется не ко всей сумме зарплаты, а платится с превышения базовых 2,4 млн рублей.
- Для семей с двумя и более детьми и доходами менее 1,5 прожиточного минимума на человека введут «аналог автоматического кешбэка», чтобы снизить реальную ставку НДФЛ до 6%, пишет РБК.
Увеличенный налог на прибыль компаний
- Минфин предложил повысить ставку с 20% до 25%, так как в 2023 году «финансовые результаты российских компаний выросли на 35,2% год с году». Мера позволит отказаться от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля.
- Повышение налога хотят уравновесить мерами поддержки: продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах и ввести федеральный вычет для компаний из приоритетных отраслей (каких — не уточняют).
- Бизнес, «модернизирующий производство», сможет списывать затраты на покупку российского высокотехнологичного оборудования в двукратном размере.
- Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать «в белую» с 2025 года, предусмотрят амнистию. Неуплаченные из-за дробления налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы взыскивать не будут.
НДС для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 млн рублей
- Предлагается расширить порог доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) — с 265,8 млн рублей до 450 млн.
- Ещё одно предложение — признать пользователей УСН с доходами выше 60 млн рублей плательщиками налога на добавленную стоимость товара, работы или услуг (НДС). По данным Минфина, 96,8% предпринимателей на УСН выручают до 60 млн рублей, так что меры затронут меньшинство.
- При уплате НДС бизнесу дадут альтернативу. Он сможет перейти на общий режим со ставкой 20% (в отдельных случаях 10%) со всеми вычетами — или же выбрать ставку 5% при доходах до 250 млн рублей и 7% при выручке до 450 млн рублей, но уже без права на вычеты.
Прочие предложения из пакета законопроектов
- Оставить физлицам возможность работать в режиме самозанятых и сохранить текущие налоговые ставки.
- Установить НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам в 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы. Такие же критерии применить при получении денег от продажи объектов недвижимости.
- Снизить страховые взносы по выплатам физлицам свыше МРОТ с 15% до 7,6% для малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах.
219 показов
1.3K открытий
Эгей, россиянены! Если кто не попал хотя бы под 18%, не волнуйтесь: через пару месяцев порог вхождения понизят 👍🏻
Скорее рубль обесценится опять, автоматом будем входить
А вы чьих будете?
плоти нологи
Кто помнит...
А если посчитать все сборы в РФ?)
Попался, экстремист!
А еще во Франции первые 10777 евро в год не облагаются подоходным налогом, а с части дохода от 10к до 26к евро в год подоходный налог составит примерно 11%. Стоит напомнить, что медианная зарплата в России в 2023 году составила примерно 6200 евро в год. Справедливости ради, стоимость жизни во Франции при таких невысоких доходах, примерно в 1.5-2 раза выше. Так же стоит отметить, что при невысоких доходах во Франции гражданин имеет право на кучу социальных плюшек.
Те же 40-50 и есть.
Если все посчитать, то к 13% ндфл в России надо прибавить еще 30% взносов (их за работников платит работодатель в полном объеме). Но тогда и к немецкому ндфл, который, в среднем около 20%, в зависимости от налогового класса, надо прибавить те же страховые и пенсионные сборы в размере около 40% от дохода (половину платит работодатель, половину сам работник). Конечно, есть еще сборы в виде НДС, который платится при покупке товаров и части услуг, налоги на жильё, транспорт и прочие акцизы и сборы. Тут надо таблицу делать, чтобы разобраться 😅
Всего-то 2 мармеладки.
Эм, 13% не убирают что ли для низких доходов? Это тогда просто тупо повышение налогов. Такая же наебка, как когда повысили планку верхнюю планку призыва, а нижнюю оставили как есть.
Зато смотри как удобно и социального справедливо для граждан - отжался 40 раз в налоговой и получил вычет.
https://www.pnp.ru/economics/komu-budet-polozhen-nalogovyy-vychet-za-gto.html
Ну как бы да, это повышение налогов, для некоторых слоев населения, которым +- лям как бы роли не играет. Поэтому это не совсем "тупое" повышение.
в ведомстве подчеркнув налоги германии и франции забыли упомянуть что за работника работодатель уже платит 33% которые челвоек не видит, а сверху уже НДФЛ и вуаля налоги больше чем в германии и франции становлятся, а еще потом 20% ндс и выходит что от заработка у человека остается 25-20%
Как посчитал? сложил проценты от разных оснований? :) и давно ндс от заработка платишь?
«Ви сьтё, хотити как во Фланции?» Можно еще и другой пример привести - Дубай, где НДФЛ 0 дирхамов.
В чем прикол? Хотите сказать у них нет даже аналога подобного налога?
Мы ведь станем жить лучше?
ЕСТЕСТВЕННО!
Будет как с призывным возрастом начали с 22 до 30. Приняли с 18 до 30. Так и тут начали с 2,4, примут с миллиона (как это было в ранних разговорах), а в течении пары лет уронят рубль раз так в два, что бы 98% граждан попали под этот налог 👍
Как ни странно, я ожидала гораздо худшего. А там норм. при зп в 400к ставка меняется на 1%. Основной конский налог действительно на очень большие доходы.
Другая история с тем, что из-за инфляции все будут потихоньку сползать в сторону высоких ставок, но запас оставлен достаточно большой.
Непонятно предполагается ли регулярный пересмотр таксбэндов по инфляции или нет
При 400к gross в месяц был годовой НДФЛ 624k, станет 672k.
+48k годового налога.
Но есть нюанс — границы фиксированные, а инфляция годовая официально ~7,2%. Это значит, что с каждым часом число людей, попадающих под повышенные ставки увеличивается, увеличивается сбор налогов, хотя благосостояние людей не становится больше.
Что за мода пошла — выкидывать резонансное к ночи, а особо резонансное — к ночи воскресенья?
Так просто получается, а вы что подумали?
Так и запишем, ближайшие годы по версии Минфина - это около 2-х лет и 3-х месяцев.
Красивый подарок восьмидесяти семи процентный втихоря сделает своим "избирателям". В предвыборной программе у победившего кандидата ни слова не было про это...)
Штопают бюджет как могут.
С УСН забавно сделали. Вроде послабление - порог с 200 до 400млн подняли. Зато НДС с 60млн
НДС свыше 60 млн рублей это полный пиздец, уже прикинул придется отдавать всю прибыль с легким убытком
Учитесь налоговой оптимизации.
Ооо рискует только уставным капиталам, но теперь можно и учредителей натянуть на субсидиарку. Упрощенка на то и упрощенка, что нет ндс, но теперь он в ней будет. И так куда не плюнь. Театр абсурда.
ГОООООООООООООООООООООООООООЛ
Штанга.
а по по факту кто может тот баблки в грузию повезет что не делится данынм и с налоговой и убдет там 1% платить, монтры с лютыми доходами поедут с ОАЭ юридически, тут лишь останется юр лицо с маржой минимальной, а потом окажется а блин где-же бабки на пенсии и медицину
Минфину дали новое руководство:
«Не стричь - брить»
По НДФЛ и налогу на прибыль норм, а вот для малого бизнеса что то слишком сложную схему делают.
НДС с 60 лямов? Офигенно, что можно сказать. Интересно, на сколько все после этого подорожает?