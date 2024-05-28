{"id":14293,"url":"\/distributions\/14293\/click?bit=1&hash=05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","hash":"05c87a3ce0b7c4063dd46190317b7d4a16bc23b8ced3bfac605d44f253650a0f","title":"\u0421\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432 \u043d\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0435\u0439\u043a\u0438","buttonText":"","imageUuid":""}
Право
Полина Лааксо

Минфин представил проект налоговых поправок — с увеличенным налогом на прибыль и прогрессивной шкалой налогообложения Статьи редакции

По его словам, меры помогут «обеспечить предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет».

  • Принять поправки планируют до 5 августа 2024 года. В таком случае они вступят с 1 января 2025 года. Идеи из пакета законопроектов пересказали «Ведомости» и РБК, получив в распоряжение документы ведомства.

Пять ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ)

  • 13% — при годовом доходе ниже 2,4 млн рублей.
  • 15% — при доходах от 2,4 млн рублей до 5 млн рублей в год.
  • 18% — при доходе от 5 млн рублей в год до 20 млн рублей.
  • 20% —при годовом доходе в диапазоне 20-50 млн рублей.
  • 22% — если доходы превышают 50 млн рублей в год.
  • «Изменения коснутся 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год», — подчеркнули в ведомстве и напомнили, что в Германии максимальная ставка составляет 47,5%, а во Франции, например, 55,4%.
  • Повышенная ставка применяется не ко всей сумме зарплаты, а платится с превышения базовых 2,4 млн рублей.

Например, при совокупном заработке гражданина в размере 8 млн рублей в год до вычета НДФЛ работодатель как налоговый агент будет отчислять:

— 13%, пока доход работника не достигнет 2,4 млн рублей с начала года;

— 15% с части дохода между 2,4 млн и 5 млн рублей (то есть с 2,6 млн);

— 18% с части дохода выше 5 млн рублей (то есть с оставшихся 3 млн).

В этом примере совокупный НДФЛ за год составит 1,24 млн рублей против 1,1 млн при текущей системе.

объяснение РБК
  • Для семей с двумя и более детьми и доходами менее 1,5 прожиточного минимума на человека введут «аналог автоматического кешбэка», чтобы снизить реальную ставку НДФЛ до 6%, пишет РБК.
Источник фото: «Известия»

Увеличенный налог на прибыль компаний

  • Минфин предложил повысить ставку с 20% до 25%, так как в 2023 году «финансовые результаты российских компаний выросли на 35,2% год с году». Мера позволит отказаться от экспортных пошлин, привязанных к курсу рубля.
  • Повышение налога хотят уравновесить мерами поддержки: продлить действие механизма инвестиционного налогового вычета в регионах и ввести федеральный вычет для компаний из приоритетных отраслей (каких — не уточняют).
  • Бизнес, «модернизирующий производство», сможет списывать затраты на покупку российского высокотехнологичного оборудования в двукратном размере.
  • Для бизнеса, который готов отказаться от схем дробления и начать работать «в белую» с 2025 года, предусмотрят амнистию. Неуплаченные из-за дробления налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы взыскивать не будут.
Деньги
Полина Лааксо
«Опора России» предупредила о возможных проблемах с налоговой амнистией за дробление бизнеса — РБК Статьи редакции

Неясны критерии дробления и мотивация отказаться от него.

Источник фото: krd.ru

НДС для малого и среднего бизнеса с доходами выше 60 млн рублей

  • Предлагается расширить порог доходов для применения упрощённой системы налогообложения (УСН) — с 265,8 млн рублей до 450 млн.
  • Ещё одно предложение — признать пользователей УСН с доходами выше 60 млн рублей плательщиками налога на добавленную стоимость товара, работы или услуг (НДС). По данным Минфина, 96,8% предпринимателей на УСН выручают до 60 млн рублей, так что меры затронут меньшинство.
  • При уплате НДС бизнесу дадут альтернативу. Он сможет перейти на общий режим со ставкой 20% (в отдельных случаях 10%) со всеми вычетами — или же выбрать ставку 5% при доходах до 250 млн рублей и 7% при выручке до 450 млн рублей, но уже без права на вычеты.

Прочие предложения из пакета законопроектов

  • Оставить физлицам возможность работать в режиме самозанятых и сохранить текущие налоговые ставки.
  • Установить НДФЛ на дивиденды и доходы по вкладам в 13% при сумме до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы. Такие же критерии применить при получении денег от продажи объектов недвижимости.
  • Снизить страховые взносы по выплатам физлицам свыше МРОТ с 15% до 7,6% для малого и среднего бизнеса в обрабатывающих секторах.
Деньги
Полина Лааксо
Дифференцированная налоговая система, амнистии для МСБ за дробление бизнеса, рост МРОТ: о чём рассказал Путин в послании Статьи редакции

Ключевые тезисы президента из обращения к Федеральному собранию.

Путин. Источник: «РИА Новости»

#налоги #минфин #новости

219 показов
1.3K открытий
0
54 комментария
Написать комментарий...
 Вадим Д.

Эгей, россиянены! Если кто не попал хотя бы под 18%, не волнуйтесь: через пару месяцев порог вхождения понизят 👍🏻

Ответить
Развернуть ветку
S.Z

Скорее рубль обесценится опять, автоматом будем входить

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Алекс
Эгей, россиянены!

А вы чьих будете?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Игорь Рейтер

плоти нологи

Ответить
Развернуть ветку
Илья Тюменцев

Кто помнит...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
S.Z
«Изменения коснутся 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год», — подчеркнули в ведомстве и напомнили, что в Германии максимальная ставка составляет 47,5%, а во Франции, например, 55,4%.

А если посчитать все сборы в РФ?)

Ответить
Развернуть ветку
Макс Кроу

Попался, экстремист!

Ответить
Развернуть ветку
Пес Дюк

А еще во Франции первые 10777 евро в год не облагаются подоходным налогом, а с части дохода от 10к до 26к евро в год подоходный налог составит примерно 11%. Стоит напомнить, что медианная зарплата в России в 2023 году составила примерно 6200 евро в год. Справедливости ради, стоимость жизни во Франции при таких невысоких доходах, примерно в 1.5-2 раза выше. Так же стоит отметить, что при невысоких доходах во Франции гражданин имеет право на кучу социальных плюшек.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Аверкиев

Те же 40-50 и есть.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Andrey Zykov

Если все посчитать, то к 13% ндфл в России надо прибавить еще 30% взносов (их за работников платит работодатель в полном объеме). Но тогда и к немецкому ндфл, который, в среднем около 20%, в зависимости от налогового класса, надо прибавить те же страховые и пенсионные сборы в размере около 40% от дохода (половину платит работодатель, половину сам работник). Конечно, есть еще сборы в виде НДС, который платится при покупке товаров и части услуг, налоги на жильё, транспорт и прочие акцизы и сборы. Тут надо таблицу делать, чтобы разобраться 😅

Ответить
Развернуть ветку
Jewel Runner

Всего-то 2 мармеладки.

Ответить
Развернуть ветку
Zamir Saidov

Эм, 13% не убирают что ли для низких доходов? Это тогда просто тупо повышение налогов. Такая же наебка, как когда повысили планку верхнюю планку призыва, а нижнюю оставили как есть.

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Белый

Зато смотри как удобно и социального справедливо для граждан - отжался 40 раз в налоговой и получил вычет.
https://www.pnp.ru/economics/komu-budet-polozhen-nalogovyy-vychet-za-gto.html

Кому будет положен налоговый вычет за ГТО
Парламентская газета. Новости: Экономика. Кому будет положен налоговый вычет за ГТО. Дата…
www.pnp.ru
Ответить
Развернуть ветку
Алекс
Это тогда просто тупо повышение налогов

Ну как бы да, это повышение налогов, для некоторых слоев населения, которым +- лям как бы роли не играет. Поэтому это не совсем "тупое" повышение.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Научный микроскоп

в ведомстве подчеркнув налоги германии и франции забыли упомянуть что за работника работодатель уже платит 33% которые челвоек не видит, а сверху уже НДФЛ и вуаля налоги больше чем в германии и франции становлятся, а еще потом 20% ндс и выходит что от заработка у человека остается 25-20%

Ответить
Развернуть ветку
Banyanya

Как посчитал? сложил проценты от разных оснований? :) и давно ндс от заработка платишь?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Русский князь

«Ви сьтё, хотити как во Фланции?» Можно еще и другой пример привести - Дубай, где НДФЛ 0 дирхамов.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс
Дубай, где НДФЛ 0 дирхамов

В чем прикол? Хотите сказать у них нет даже аналога подобного налога?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
AiSora

Мы ведь станем жить лучше?

Ответить
Развернуть ветку
Olga Kalashinkova

ЕСТЕСТВЕННО!

Ответить
Развернуть ветку
Михаил

Будет как с призывным возрастом начали с 22 до 30. Приняли с 18 до 30. Так и тут начали с 2,4, примут с миллиона (как это было в ранних разговорах), а в течении пары лет уронят рубль раз так в два, что бы 98% граждан попали под этот налог 👍

Ответить
Развернуть ветку
Banyanya

Как ни странно, я ожидала гораздо худшего. А там норм. при зп в 400к ставка меняется на 1%. Основной конский налог действительно на очень большие доходы.

Другая история с тем, что из-за инфляции все будут потихоньку сползать в сторону высоких ставок, но запас оставлен достаточно большой.
Непонятно предполагается ли регулярный пересмотр таксбэндов по инфляции или нет

Ответить
Развернуть ветку
Peter Volkov

При 400к gross в месяц был годовой НДФЛ 624k, станет 672k.
+48k годового налога.
Но есть нюанс — границы фиксированные, а инфляция годовая официально ~7,2%. Это значит, что с каждым часом число людей, попадающих под повышенные ставки увеличивается, увеличивается сбор налогов, хотя благосостояние людей не становится больше.

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

Что за мода пошла — выкидывать резонансное к ночи, а особо резонансное — к ночи воскресенья?

Ответить
Развернуть ветку
Olga Kalashinkova

Так просто получается, а вы что подумали?

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Белый

Так и запишем, ближайшие годы по версии Минфина - это около 2-х лет и 3-х месяцев.
Красивый подарок восьмидесяти семи процентный втихоря сделает своим "избирателям". В предвыборной программе у победившего кандидата ни слова не было про это...)

Ответить
Развернуть ветку
Olga Kalashinkova

Штопают бюджет как могут.

Ответить
Развернуть ветку
Дима Мельник

С УСН забавно сделали. Вроде послабление - порог с 200 до 400млн подняли. Зато НДС с 60млн

Ответить
Развернуть ветку
Slava Reznor

НДС свыше 60 млн рублей это полный пиздец, уже прикинул придется отдавать всю прибыль с легким убытком

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Учитесь налоговой оптимизации.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Дмитрий

Ооо рискует только уставным капиталам, но теперь можно и учредителей натянуть на субсидиарку. Упрощенка на то и упрощенка, что нет ндс, но теперь он в ней будет. И так куда не плюнь. Театр абсурда.

Ответить
Развернуть ветку
VR

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ

Ответить
Развернуть ветку
Алекс

Штанга.

Ответить
Развернуть ветку
Научный микроскоп

а по по факту кто может тот баблки в грузию повезет что не делится данынм и с налоговой и убдет там 1% платить, монтры с лютыми доходами поедут с ОАЭ юридически, тут лишь останется юр лицо с маржой минимальной, а потом окажется а блин где-же бабки на пенсии и медицину

Ответить
Развернуть ветку
Дима Мельник

Минфину дали новое руководство:
«Не стричь - брить»

Ответить
Развернуть ветку
Александр Проскурин

По НДФЛ и налогу на прибыль норм, а вот для малого бизнеса что то слишком сложную схему делают.

Ответить
Развернуть ветку
Укладчик стекловаты

НДС с 60 лямов? Офигенно, что можно сказать. Интересно, на сколько все после этого подорожает?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
51 комментарий
Раскрывать всегда