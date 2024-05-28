Например, при совокупном заработке гражданина в размере 8 млн рублей в год до вычета НДФЛ работодатель как налоговый агент будет отчислять:

— 13%, пока доход работника не достигнет 2,4 млн рублей с начала года;

— 15% с части дохода между 2,4 млн и 5 млн рублей (то есть с 2,6 млн);

— 18% с части дохода выше 5 млн рублей (то есть с оставшихся 3 млн).

В этом примере совокупный НДФЛ за год составит 1,24 млн рублей против 1,1 млн при текущей системе.