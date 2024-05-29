Минфин предложил с 2025 года обязать ИТ-компании снова уплачивать налог на прибыль — в размере 5% Статьи редакции
С 2022 года для них действует льготная нулевая ставка.
- О готовящихся изменениях первыми сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства. Детали тот не уточнил.
- Позже копию документа получило РБК. Это законопроект, в котором Минфин предлагает отказаться от льготной ставки для ИТ-компаний и установить её на уровне 5% на период с 2025-го по 2027 год. От комментариев в ведомстве отказались.
- С 2020 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизили с 20% до 3%, а с 2022 года и вовсе обнулили до конца 2024-го, чтобы поддержать рынок на фоне санкций.
- В 2024 году в Минцифры сообщили, что льготу хотят оставить, но вот список ИТ-компаний, которые смогут её получить, думают сократить. Например, установив порог необходимой выручки.
- Бизнес просил ведомство навсегда сохранить послабление или оставить ставку в 3%, чтобы избежать оттока фирм в страны «с более комфортным налоговым режимом». Но тогда компании переживали, что окажутся вынуждены уплачивать 20%. Теперь же речь может идти о 25%, так как Минфин 28 мая 2024 года предложил повысить налоги для бизнеса.
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А что так? Как посмели! Бюджет прохудился?
Вы просто не смотрели телеканал «Русский Корабль». Вся правда там.
Я поддерживаю хоть и руковожу IT компанией.На рынке много мусорных компаний.Рынок нужно очистить.Вот уже ICQ отправилось на свалку истории.Надеюсь,что следующими станут Живой журнал, Рамблер, Одноклассники,ВКонтакте.
А что у «руководителя IT-компании» с пробелами после знаков препинания? Кодеры бота в скриптике чего-то забыли?
ICQ это мэилсру/ вк. Я бы тоже всеми руками за, но едва ли эти 5% заставит ЭТО уйти на свалку истории со всеми их про💩ктами
Играть с друзьями в Бравл Старс — это не Айти Компания.
Тсс, огорчите пирожочка. А ему еще налоги платить.
ну всё ж сходили на ipo,деняк собрали пора делиться
Гойдо-вобла требует многа денюшек
Мне кажется, все компании у которых была возможность и желание - уже перевели бизнес в другие юрисдикции, так что те кто остались - заплатят, куда они денутся с подводной лодки.
К сожалению, нет. Конформистов полно. Причем среди западных бизнесов тоже не мало. Как компаний, так и работников. Многие уже пожалели, но стали соучастниками
в общем и целом это не адский процент