Право
Полина Лааксо

Минфин предложил с 2025 года обязать ИТ-компании снова уплачивать налог на прибыль — в размере 5% Статьи редакции

С 2022 года для них действует льготная нулевая ставка.

  • О готовящихся изменениях первыми сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя пресс-службы правительства. Детали тот не уточнил.
  • Позже копию документа получило РБК. Это законопроект, в котором Минфин предлагает отказаться от льготной ставки для ИТ-компаний и установить её на уровне 5% на период с 2025-го по 2027 год. От комментариев в ведомстве отказались.
Источник фото: «РИА Новости»
  • С 2020 года налог на прибыль для ИТ-компаний снизили с 20% до 3%, а с 2022 года и вовсе обнулили до конца 2024-го, чтобы поддержать рынок на фоне санкций.
  • В 2024 году в Минцифры сообщили, что льготу хотят оставить, но вот список ИТ-компаний, которые смогут её получить, думают сократить. Например, установив порог необходимой выручки.
  • Бизнес просил ведомство навсегда сохранить послабление или оставить ставку в 3%, чтобы избежать оттока фирм в страны «с более комфортным налоговым режимом». Но тогда компании переживали, что окажутся вынуждены уплачивать 20%. Теперь же речь может идти о 25%, так как Минфин 28 мая 2024 года предложил повысить налоги для бизнеса.

#новости #ит #налоги

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12 комментариев
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 Илья О.

А что так? Как посмели! Бюджет прохудился?

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Император Нолимоций

Вы просто не смотрели телеканал «Русский Корабль». Вся правда там.

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Андрей Кашицын

Я поддерживаю хоть и руковожу IT компанией.На рынке много мусорных компаний.Рынок нужно очистить.Вот уже ICQ отправилось на свалку истории.Надеюсь,что следующими станут Живой журнал, Рамблер, Одноклассники,ВКонтакте.

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Император Нолимоций

А что у «руководителя IT-компании» с пробелами после знаков препинания? Кодеры бота в скриптике чего-то забыли?

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Пес Дюк

ICQ это мэилсру/ вк. Я бы тоже всеми руками за, но едва ли эти 5% заставит ЭТО уйти на свалку истории со всеми их про💩ктами

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Макс Мартин
Я поддерживаю хоть и руковожу IT компанией

Играть с друзьями в Бравл Старс — это не Айти Компания.

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Император Нолимоций

Тсс, огорчите пирожочка. А ему еще налоги платить.

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неформат

ну всё ж сходили на ipo,деняк собрали пора делиться

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Фанат Феникс Мари

Гойдо-вобла требует многа денюшек

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Igi Kont

Мне кажется, все компании у которых была возможность и желание - уже перевели бизнес в другие юрисдикции, так что те кто остались - заплатят, куда они денутся с подводной лодки.

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Пес Дюк

К сожалению, нет. Конформистов полно. Причем среди западных бизнесов тоже не мало. Как компаний, так и работников. Многие уже пожалели, но стали соучастниками

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rigens rogi

в общем и целом это не адский процент

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