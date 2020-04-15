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Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: власти могут временно отменить требование о хранилищах данных по «закону Яровой» для поддержки операторов Материал редакции

На исполнение «закона Яровой» компании ежегодно тратят десятки миллиардов рублей.

  • В качестве меры поддержки операторов связи на фоне пандемии Covid-2019 правительство может временно отложить исполнение части требований «закона Яровой», передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений Минкомсвязи.

  • Речь идёт об отмене ежегодного увеличения ёмкости хранилищ данных на 15% сроком на два года, а также исключении из расчётов видеосервисов, трафик на которые во время режима самоизоляции вырос, уточняет газета.

  • На исполнение «закона Яровой» у компаний ежегодно приходится 10-20% капитальных затрат, рассказали изданию в аудиторской компании PwC. По подсчётам самих операторов, для МТС это потенциальные траты в размере 50 млрд рублей в течение пяти лет, для «Билайна» — 45 млрд рублей, «Мегафона» — 40 млрд рублей.

  • В числе других возможных мер поддержки издание называет троекратное снижение платы за использование операторами частот до конца 2020 года, отсрочку по налогам при модернизации сети, льготное кредитование, снижение на 14% страховых взносов. Плата за использование частот обходится операторам в 20 млрд рублей ежегодно, пояснил изданию партнёр консалтинговой компании AC&M Михаил Алексеев.

  • Поручения подготовлены на базе комиссии по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в который входят представители компаний «ЭР-Телеком», «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и других.
  • В марте 2020 года участники ИТ-индустрии попросили Минкомсвязи включить их отрасль в список наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019 и перенести сроки исполнения или разработки ряда законов, ухудшающих положение отрасли.
  • Согласно «закону Яровой», с 1 октября 2018 года операторы связи обязаны хранить весь пользовательский трафик, включая текстовую информацию, изображения, видео и другие. Операторы должны иметь ресурсы для хранения трафика за 30 суток.

#новость #телеком

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6 комментариев
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Konstantin K

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Но операторы повысят цены на 10-20% все равно?

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Anton Fix

1

Логично. Какая разница, что ты смотришь там в интернете, если выходить из дома только по заявлению на госуслугах)

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Михаил Синицын

0

Мы станем свободными ?

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Дмитрий Юрьевич

Михаил
0

Возможно, на время.

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Михаил М

0

Не будет этого. Силовики никогда не откажутся ни от одного из своих инструментов контроля. ВПК кстати по всей стране работает, хотя никакой необходимости в непрерывной проставки вооруженная в период пандемии нет.

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Сергей Кожаев

0

Напомните, а как операторы связи пострадали от вируса? Кажется их услуги стали более востребованы...

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