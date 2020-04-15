В качестве меры поддержки операторов связи на фоне пандемии Covid-2019 правительство может временно отложить исполнение части требований «закона Яровой», передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поручений Минкомсвязи.

Речь идёт об отмене ежегодного увеличения ёмкости хранилищ данных на 15% сроком на два года, а также исключении из расчётов видеосервисов, трафик на которые во время режима самоизоляции вырос, уточняет газета.

На исполнение «закона Яровой» у компаний ежегодно приходится 10-20% капитальных затрат, рассказали изданию в аудиторской компании PwC. По подсчётам самих операторов, для МТС это потенциальные траты в размере 50 млрд рублей в течение пяти лет, для «Билайна» — 45 млрд рублей, «Мегафона» — 40 млрд рублей.

В числе других возможных мер поддержки издание называет троекратное снижение платы за использование операторами частот до конца 2020 года, отсрочку по налогам при модернизации сети, льготное кредитование, снижение на 14% страховых взносов. Плата за использование частот обходится операторам в 20 млрд рублей ежегодно, пояснил изданию партнёр консалтинговой компании AC&M Михаил Алексеев.

Поручения подготовлены на базе комиссии по связи и ИТ Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в который входят представители компаний «ЭР-Телеком», «Ростелеком», МТС, «Мегафон» и других.

В марте 2020 года участники ИТ-индустрии попросили Минкомсвязи включить их отрасль в список наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019 и перенести сроки исполнения или разработки ряда законов, ухудшающих положение отрасли.

Согласно «закону Яровой», с 1 октября 2018 года операторы связи обязаны хранить весь пользовательский трафик, включая текстовую информацию, изображения, видео и другие. Операторы должны иметь ресурсы для хранения трафика за 30 суток.