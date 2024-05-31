Право
Полина Лааксо

В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной торговли никотиновыми и безникотиновыми вейпами Статьи редакции

Его разработали ещё в апреле 2024 года.

  • Поправки запрещают «розничную торговлю никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки».
  • В пояснительной записке говорится, что даже безникотиновые жидкости для вейпов «не безвредны». При этом электронные сигареты используют около 4 млн россиян. В законе есть частичные запреты, но «они легко обходятся».
  • Авторы законопроекта признают, что полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне приведёт к потере бюджетных доходов. Однако «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны».
  • Кабмин в своём заключении отметил, что такие меры могут усугубить нелегальный оборот упомянутой продукции, поэтому поправки нужно «концептуально переработать».
Источник фото: «Реут»
  • Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года. Закон запретил открыто демонстрировать устройства в магазинах и делать на них скидки; продавать вейпы несовершеннолетним, в том числе безникотиновые; а также выпускать никотиносодержащую продукцию с ароматизаторами.
  • В августе продавцы вейпов попросили Минфин исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок. Якобы из-за такого запрета «добросовестным производителям и импортёрам» придётся закрыться.
  • В октябре российское правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.

#новости #вейпы

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470 комментариев
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 Евгений Фрост

Ну да, сигареты то гораздо менее вредные...

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Тоник

Пока лобби сильное - докажут, что они вполне себе даже в чем-то полезные

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26 комментариев
Vtopku

их тоже надо запретить.

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25 комментариев
Олег Бених

Скорее всего "сигаретный рынок" сложнее прикрыть, чем вайповый. И то и другое, по своей сути – лёгкие наркотики. Как и чёрный чай, и кофе, кстати. Не говоря уже об алкоголе.

При этом правительство понимает, что если "всё запретить", то всё станет продаваться нелегально. Из-за этого качество продукции будет хуже, а в итоге – это ещё больше "подорвёт здоровье россиян". Соответственно и на доверие к правительству тоже скажется, чего допустить нельзя.

Вот от того и живём сейчас в таких "рамочках", где одну каку можно, а другую – нельзя.

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61 комментарий
Ярослава Радионова
полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне приведёт к потере бюджетных доходов

Вот вам и ответ. Никакого дела до здоровья нет

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1 комментарий
Тимофей Измайлов

Да все вредно, просто с сигаретами по крайней мере понятно насколько сильно. Проверены временем хоть как-то.

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1 комментарий
oleg.pimenov

Мне кажется, эта постоянная ирония вреда приносит больше, чем алкоголь и табак и прочее

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1 комментарий
Александр Мельник

Порог входа сильно ниже. На сигареты решиться нужно.

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1 комментарий
xMax

Не видел ни одного дауна, который бы курил сигареты в транспорте. А вот парящих в автобусе (причем всех возрастов) много. Если этот закон поможет сократить из число, буду только рад.

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3 комментария
Дмитрий М

Культура курения хоть как-то выработалась да и курить люди выходят в какой-то промежуток времени. Вейпы эти у всех в руках постоянно и парят непрерывно, натурально эпидемия.

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2 комментария

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Тофсла и Вифсла

Ну между прочим, научно доказано, что сигареты менее вредны!

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3 комментария
Дымова

Самое вредное сейчас - самокаты. Так сильно еще никого не хотели запретить

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Sergey

Речь не о том, что сигареты менее вредны (хотя после нескольких лет парения у людей гарантированно возникает хронический бронхит и фиброз легких от постоянного воздействия повышенной температуры) а о том, что вейпы зачастую позиционируют как безопасную замену сигаретам.

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9 комментариев
Виктор Петров

Хорошая сигара по цене сравнима с бутылкой хорошего виски. Это можно себе позволить раз в неделю, если не сын миллионера. И сеанс курения - это примерно час, если сигара нормального размера, а не сигариллка из картона.
Второй момент: сигары не курят. Это совершенно другая культура курения.
И не надо сравнивать сигареты из трухи с ацетоновой пропиткой с реальным табаком. Ничего общего.

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1 комментарий
Станислав

Самое смешно, таки да сигареты менее вредные. Для начала сигарету человек за пять минут скурил и на час хватает. А электронкой люди весь день дымят.

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3 комментария
Дмитрий Пинчук

но они хотя бы хорошо изучены, что даёт понимание на что влияют

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Константин Сулугуни

Ну кури сигареты вместо вейпов в чем проблема

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1 комментарий
Echo

Они не содержат никотин))) Это был сарказм. Кстати, есть мнение в тырнете, что табака в сигаретах нет - мол, это крашеная и ароматизированная целлюлоза. Или, как говорил Сергей Чонишвили - сигареты это сейчас фастфуд, а самокрутка это истинные сигареты. Я считаю, если вводится запрет на НИКОТИНосодержащие и бла бла бла… то сигареты и его производные обязаны тоже попасть под запрет. Не надо юлить.

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alexrec

Сигаретная мафия работает

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Vтэк Vтэкович

Когда уже эта мафия уймётся.....

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1 комментарий
Никита Мардюков

сигаретные компании и владеют вейпами

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4 комментария
Semen

Вчера был картель с наушниками, сегодня сигаретная мафия. Мы в какое время вообще живем?

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1 комментарий
Vilent

Для здоровья нации наверно стоило бы запретить сигареты, а вейпы оставить. По долго курящему сигареты человеку видно, что у него что-то не так с внешним видом и выносливостью, вероятно это намного вреднее, чем электронки.

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Тоник

Вопрос в другом. Почему взрослый, дееспособный человек не может решить, чем ему травиться? "Для здоровья нации" логичнее было бы сначала синьку запретить, потом табак - вейпы явно не первые в этой очереди по уровню вредоносного влияния

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81 комментарий
Никита Борисов

это мой ,что вейпы менее вредные) Поколения долго курящих вейпы еще просто нет,это относительно новая забава) Вот пройдет 20-30 лет ,тогда будем смотреть

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Hambala Fully

Нет смысла запрещать, это поднимет серый рынок, тем более, что речь идет о веществах, вызывающих привыкание.

Нужно просто акцизы сделать гигантские. Чтобы, к примеру, самая дешевая пачка сигарет стоила не меньше 500 рублей, причем в блоке.

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2 комментария
Максим Егоров

Знаете, эти электронки вреднее сигарет в разы, не говорю, что сигареты полезные и тд, совет мой всем некурящим, не курили и нечего начинать )

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5 комментариев
бомба для ванны

Для здоровья стоило бы популяризировать здоровый образ жизни и строить достаточное количество мест для спорта. Еще нет достаточной базы знаний, что бы сказать, что вейпы безопаснее.

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In the Abyss

вейпы вызывают сильную зависимость, не так как у сигарет , возможно с этой целью решили их запретить

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Oleg Izt

И сигареты, и вейпы стоит запретить, а крепкий алкоголь поставить в такие условия, чтобы водочная промышленность уменьшилась как минимум на порядок.

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Влад Панда

Здоровье нации… А обычные сигареты типа дохуя здоровья приносят?

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Error-min

Зато хотя бы круто

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2 комментария
Lmao

как обычно лицемеры прикрылись здоровьем нации 🤦‍♂️

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Александр Мельник

Порог входа сильно ниже у вейпов. Школота не видит в этом проблем.

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2 комментария
Leonid Orshanskiy

Не понимаю логики, сигареты никто не запрещает и не запретит, алкоголь тоже , а вейпы всем дорогу перешли

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Memento Vivere

Логика проста - кому-то выгодно, чтобы это запретили, вот и все. На здоровье нации всем в целом насрать, иначе запрещали бы как раз синьку, сигареты (вместе с вейпами уже) и другие вещи.

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шатал устоев

Скажу за мск. Я никогда не видел чтобы кто-то курил сигарету в лифте моего дома или в магазине. А вот товарищей нетрадиционной ориентации парящих свои вейпы уже не раз. Раз эта привычка так притягивает альтернативно одаренных - поддерживаю:)

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3 комментария
Kashevarin

Тут обычной логикой не отделаешься. Это же огромные рынки и огромные бабки. Все что делается на верху, делается исключительно ради денег. Значит кому-то это выгодно, народ нужен что бы эти деньги было с кого собирать.

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Недопил

Рашкина логика:
Сигареты - можно, вейпы - вредно
Водка - можно, анаша - вредно
Машины на тротуаре - можно, самокаты - опасно
и т.п.

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hikonomuro
Сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны

Оно и заметно. Так беспокоятся что население стабильно падает в числе (а копателей кладов во дворах все больше с каждым годом).

По долго курящему сигареты человеку видно, что у него что-то не так с внешним видом и выносливостью, вероятно это намного вреднее, чем электронки.

По электронкам пока в целом не понятно. Но, по личным ощущениям (лет 14 курю, последние года три переполз на пароварки) - вроде с пароварки организму чуть полегче, нежели с сиг/сигар/трубки/самокруток/т.д (как я только не потреблял табак!)

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Залихватский Зелемхан

Где оно падает-то? Последние 20 лет слышу это как мантру, по итогу по объективным данным пик был достигнут в 93 после многих лет непрерывного роста, после чего оно болтается в районе 146 миллионов, причем в 2021 году было больше, чем в 2001. Не растет - это да, но и не падает особо. Абсолютно стандартный тренд в развитых странах.

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15 комментариев
Александр Мельник

Пароварки не изучены так, как вейпы, но порог входа там сильно ниже.

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4 комментария
Невероятный Блондин
Поправки запрещают «розничную торговлю

Значит будут тариться оптом, впрок.

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Влад Шушкевич

Тоже эта формулировка смущает. Потом выкатят гос монополиста, которому будет можно в розницу?

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1 комментарий
Igor

я больше года в полной трезвости, отказался даже от безалкогольной хероты. не курю два года. но это бред, щас опять в сухие законы скатимся и куча дебилов помрет от паленого самогона, боярышника, спирта и всего прочего.

единственное за чем контроль нужен - чтобы школьникам эту хуету не продавали. пусть травятся сознательно хотя бы после 16

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Kiss1nger

Так эти обмороки к совку и прут. Нового предложить гражданам нечего, а у власти оставаться и красиво жить они уже привыкли. Те кто что-то предлагал - сидят или еще что хуже.... Я когда слышу от них что-то о здоровье нации или другом важном общественном моменте, то сразу становлюсь злым. Мягко сказано.

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Ася

*после 18. Насколько я помню, несовершеннолетним и нельзя продавать вейпы, но, видимо, мягковата ответственность за продажу. Вот тут нужно подкрутить гаечки

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1 комментарий
andrey andrey

горбачевская антиалкогольная кампания - уже на следующий год в СССР умерло на 200 000 человек меньше, чем ожидалось по статистике. И так каждый год.
За пять лет кампании около миллиона человек не умерли.

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Сергей Коновалов

хм, ну дк ограничение на продажу алкоголя и сигарет ввели сравнительно недавно. Дожила-же часть того поколения до нынешнего времени :)

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Вадим Д.

Странно что не ввели сборы, пошлины, штрафы и т.д. На фоне пустой казны-то.

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Тоник

Тактика отката к меньшему злу. У нас так поднимали цену на проезд — долго и нудно выли, что "экономически обоснованной" ценой будет едва ли не сотка за автобус. В итоге подняли до 39 и на фоне этого информационного шума цена выглядит еще по-божески
И тут так будет - напужают запретами, но потом с барского плеча разрешат покуривать. Но за большую деньгу.

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Roman

Всё впереди, главное не спугнуть

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1 комментарий
Васян

Давно надо запретить, накурятся своих вейпов, а потом экстремизмом занимаются

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Banyanya

Зато сигареты никто не тронет, потрясающе. Задрали диктовать кому что делать, я понимаю ограничения доступа молодежи ко всему этому делу, но я уже очень взрослый человек, отъебитесь от меня и дайте травиться чем хочу

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Zloy Marketolog

нет, травись чем положено! новая яхта сама себя не построит!

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Kiss1nger

"Однако «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны»
Господи, они реально считают что все граждане страны тупоголовые приматы? ;DDDD

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BblCMOPK HACMOPKA

нет. Они это точно знают. И я тоже.

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Тоник

Отбой паники, проект развернули: https://ria.ru/20240531/kabmin-1949611141.html

Запрет вейпов спровоцирует нелегальный оборот…
Законопроект о полном запрете вейпов в России может способствовать росту нелегального оборота и…
ria.ru
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Dan

Большинство комментариев при любом законопроекте "зачем запрещать, пусть взрослый сам решает"
Тогда по этой логике имеет смысл разрешить вообще абсолютно все. Пусть народ сам решает каким способом себя угробить, и окружающих заодно.
Так да?

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hikonomuro
Тогда по этой логике имеет смысл разрешить вообще абсолютно все.

Эээ... ДА! Да, стоит разрешить все, обложить контролем качества и регламентированием (включая выделенные зоны потребления). НО! С обязательным донесением информации о том, что это, как посадит на систему и как конкретно убьет (а не гребанная лаконичность "это вредно, это плохо").

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4 комментария
Коля Коля

Абсолютно точно да. Запреты не работают. Если запретить продажу алкоголя, то алкоголик не бросит пить. Он просто начнет пить не то, что в магазине покупал, а то, что делает сосед в сарае. И убьется быстрее.

Если мне запретить вейпить, то я не брошу вейпить, а начну парить самозамесы сомнительного качества, сделанные непонятно кем и непонятно где. И убьюсь быстрее.

С казино и всем остальным такая же ситуация.

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27 комментариев
Тоник
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Zloy Marketolog
Тогда по этой логике имеет смысл разрешить вообще абсолютно все. Пусть народ сам решает.

А почему должно быть как-то иначе? У вас кто источник власти? У вас с какого возраста человек сам за себя несет полную ответственность?

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3 комментария
Mikhail

Нихуя себе, вы потише с секретами Вавилона, тут вслух такое не говорят

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Eddie II

Давно пора начинать практиковать анархизм

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Комментарий удален модератором

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Zloy Marketolog

Такая полезная и нужная инициатива, что аж кремлеботов привлекли для группы поддержки

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1 комментарий
Artur Nailevich

Сигареты пусть запретят вначале. По запаху на порядок хуже.

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Андрей Гаевский

Это первый шаг к госконтролю этого рынка. Ждите акцизы и повышение цен на 30-40% на все дудки и жидкости

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Феюшка из

Повышение цен, кстати, может сработать на снижение потребления лучше, чем дурацкие запреты. В Европе многие курить побросали или даже не начали именно из-за того, что сигареты дорого стали стоить.

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17 комментариев
alexrec

Акцизные жижи уже есть

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Борат Язь

В смысле "ждите"?

Уже с 1 декабря продажа одноразовых электронных сигарет и жидкости без маркировки будет незаконной. С 2024 года акциз на никотиновые жидкости вырастет вдвое — с нынешних 20 рублей за 1 мл до 42 рублей. С 2025 года запланировано повышение до 44 рублей, в 2026 году — до 46 рублей
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EpiSH

И акцизы давно есть и цены на жижи на 150-200% выросли с их вводом.

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Антон Большаков

Я как курящий человек, тоже против этих вейпов/айкасов и прочей херни.
С ними люди не гнушаются кцрить их даже в общественном транспорте или в офисе, мотивируя это тем что это не сигареты, а ароматизаторы.
Да и молодежь эти аналоги сильно больше юзает чем обычные сигареты по той же причине.

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Тоник

Я еще помню времена, когда ровно так же курили сигареты. На ходу, в парках, в кафе, на остановке и в любом другом общественном пространстве. Когда-то даже в самолете подымить можно было.
Это вопрос не предмета, а пользователя. Если в черепе хоть что-то звенит - ну не придет в голову курить в офисе (если остальные в том же помещении не согласны с таким положением вещей) или в автобусе

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1 комментарий
Ася

Давайте запретим подростков! Зачастую это именно они парят в автобусах, лифтах и других общественных местах, потому что возраст такой - бунтарский.
А еще жутко шумят! Мне такое не нравится

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9 комментариев
Коля Коля

"Мне не нравится, что вейпы курят в общественных местах, поэтому я против вейпов. Мне не нравится просрочка, поэтому я против магазинов. Мне не нравятся аварии, поэтому я против автомобилей" и т.д.

Такая схема?

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Umbrella Corporation

О здоровье нации думают какие молодцы но сигареты и алкоголь в продаже остаются. Как же они достали

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Илья Казаков

Вейпы покупают, в основном, подростки, к сожалению 😢

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1 комментарий
BblCMOPK HACMOPKA

пока все уныло ноют в интернетиках - никак.

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Слегка Придурковатый

Курите сигареты, господа пацаны.

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енот

Не курите ничего, товарищи джентльмены

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Zloy Marketolog
В пояснительной записке говорится, что даже безникотиновые жидкости для вейпов «не безвредны».

Зато сигареты, водка и пиво безвредны полностью, по мнению авторов)

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Дядя Федор

Слава тебе Господи

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Феюшка из

Цивилизованным путем идут. Бельгия, вон, с 2025 года тоже запрещает.

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Artur Nailevich

И как вы верно писали выше - "Повышение цен, кстати, может сработать на снижение потребления лучше, чем дурацкие запреты. В Европе многие курить побросали или даже не начали именно из-за того, что сигареты дорого стали стоить."
В Бельгии 6€ цена сигарет, во Франции 8€, в Британии 11€, В Ирландии 12€
У нас 1.5€

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1 комментарий
Англосакс

Вы что, хотите, как во Ф̶р̶а̶н̶ц̶и̶и̶ Бельгии?

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Сергей Леопольдович

Мда... Сколько же защитников химической никотиновой заразы в виде легкоусвояемого тумана...

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BblCMOPK HACMOPKA

то ли дело старый добрый рак губы

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OreshkinAlexey

Почему вообще не запретят полностью и сигареты и выйпы? Или вынести их для продажи в одном магазине далеко за городом. Хочешь дымить? Езжай за ними и покупай там, а в шаговой доступности для всех убрать.

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Укладчик стекловаты

Акцизы
Деньги

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1 комментарий
BblCMOPK HACMOPKA

Почему вообще не запретят полностью мудаков и дебилов? Или вывезти их для общения в одном стаде далеко за городом. Хочешь комментить херню? Езжай за город и общайтесь там, а в шаговой доступности всех убрать.

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1 комментарий
Алексей Орлов

Есть страны где сухой закон. Как они к этому пришли ? Не продавать алкоголь и жители нормально к этому отнеслись?

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Zloy Marketolog

В этих странах все бухают самогонку и всякие не предназначенные для питья штуки.

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5 комментариев
Иван Иванов

кстати по коментариям полно «парителей говном» спалилось 🤣

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Илья Казаков

Вот-вот

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Я сказал свое имя машине

Плохая идея

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Aleksandr

п е )( е Р А ( т ьi

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Сергей Степанов

теперь только оптовая торговля😁

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Влад Vlad

В РФ и ГМО запрещены "для здоровья нации". А то накушаются днк всяких, а потом пяточки повырастают. Но зато разрешён китайский автохлам и всякие кривые автобусы и плюс двадцать нештрафуемой скорости

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Po...

А папиросы когда запретят?

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Максим Ц.

Не думаю, что в итоге реально запрет будет. Такие деньги потеряют на продажах и налогах.

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Иван Иванов

Наконец-то!!! Неужели никто не знает что происходит при термическом разложении глицерина и полипропилена ???? Вы серьезно думаете, что это менее вредно ? А что за хим ароматизаторы и вкусовые добавки там ?

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Alexander

Последние инициативы минфина дают основание полагать, что такой закон не пройдет, а скорее введут акцизы на такую продукцию. Бюджет-то очень надо пополнять.

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Даниил Романов

нельзя, нельзя, нельзя
это все что нужно знать про ссср 2.0

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Дмитрий Куприянов

Ну и правильно, нечего детям эту привычку курить вкусную сладкую клубничную сосалку прививать. Вижу все время на улице, у каждого в руке, а на вид им лет 13.

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Сергей Сахно

Про сижки то забыли😁

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Vtopku

Логика простая на самом деле. Зачем плодить способы травли населения. Сигареты намного проще контролировать.

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Григорий Красильников
Авторы законопроекта признают, что полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне приведёт к потере бюджетных доходов. Однако «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны».

Поэтому и полного запрета нет. Денюжка важнее как всегда

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Ника Авдонина

Вообще давно пора с этим что-то сделать. Ещё бы и с сигаретами бы что-то придумали.. сначала бы ограничили, а потом старались бы свести к нулю. Всё таки «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны».

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Марат Ганиев

Что плохого в курении?

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Александр Мельник

Главное, чтобы это обойти нельзя было теперь

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Zloy Marketolog

На любой рынок приходишь и там любая запрещенка в наличии никаких маркировок, егаисов, кассовых чеков

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1 комментарий
Павел Данилов
никотиновыми и безникотиновыми вейпами

То есть все вейпы?

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Недопил

"электронные сигареты используют около 4 млн россиян"
что за аналитика такая? На улице вижу, что каждый второй курит

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BblCMOPK HACMOPKA

вот это надежные данные, не то что статистика всякая!!1

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1 комментарий
Юлия

🫣🫣

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Юрий Пепперони

Хоть что-то хорошее сделал. 😁

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Mikhail Medvedev

Моргенштерн вне закона, Вейпы запретили, с самокатами борются. На очереди борьба с латте, запрет плойки, Валя Карнавал - инагент

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Adwe

Ну создайте уже обращение о запрете сигарет вообще, проголосуем. Все деньги почти с них идут за границу, часть в виде акцизов и трупов нам остаётся.

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Skankhunt42

А без никотиновые- то почему

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Будем здоровы!

Потому что вредят

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Станислав
полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне приведёт к потере бюджетных доходов.

Курят такое в основном люди не богатого достатка. И всех их потом придется за государственный счет лечить ... На это уйдет в разы больше чем тут заработает бюджет.

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Evgeniy

Государственного счета в медицине нет. Все работающие платят 6% от зарплаты в тфомс

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1 комментарий
Петр Николаев

Лучше овощи-фрукты кушать, полезнее и дешевле. Не травите себя народ

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sdhgshehrh

Дешевле???

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Mr. Anderson

Вообще похрен кто, что курит, но от обычных сигарет вони значительно больше.

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Андрей Середа
Авторы законопроекта признают, что полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне приведёт к потере бюджетных доходов. Однако «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны».

знаете, это как-то так сомнительно звучит, что кто-то заботится о здоровье населения страны , если бы это было так , то запретили бы многие вещи, которые находятся на официальных продажах и которые несут ущерб здоровью

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Гупка Поп

Почему у человека отнимают право вредить своему здоровью так, как он хочет? Потому, что ты не принадлежишь себе в этом государстве, а твои финансы – тем более )

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Виталий Маслов

Теперь моя электронная сигарета официально стала антиквариатом. Может, я её продам на Авито как редкий экспонат?

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Vadim Anjelov
Кабмин в своём заключении отметил, что такие меры могут усугубить нелегальный оборот упомянутой продукции

несомненно так и будет , люди не смогут так просто отказаться от этих курительных смесей, сейчас на каждом шагу их курят

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Александра А. Нова

А где логика? Либо тогда и обычные сигареты запрещать, либо ничего из этого не запрещать

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Лев Гришин

По определению не может быть падения бюджета. Люди будет тратить на другое. Например сигареты или услуги психотерапевтов (неожиданно?) . А если так оставить, то кроме 4млн преждевременных инвалидов себе на шее страна точно больше не получит

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Илья Казаков

Хоть какая-то польза от наших законотворцев 👏 Вейпы — зло! Сигареты, кстати, тоже.

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Amanda

Да вы подумайте о детях? Что же они теперь курить будут!

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Комментарий удален модератором

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Андрей Южик

Решения в данной сфере часто вызывают много споров

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467 комментариев
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