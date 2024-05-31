В Госдуму внесли законопроект о запрете розничной торговли никотиновыми и безникотиновыми вейпами Статьи редакции
Его разработали ещё в апреле 2024 года.
- Поправки запрещают «розничную торговлю никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки».
- В пояснительной записке говорится, что даже безникотиновые жидкости для вейпов «не безвредны». При этом электронные сигареты используют около 4 млн россиян. В законе есть частичные запреты, но «они легко обходятся».
- Авторы законопроекта признают, что полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне приведёт к потере бюджетных доходов. Однако «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны».
- Кабмин в своём заключении отметил, что такие меры могут усугубить нелегальный оборот упомянутой продукции, поэтому поправки нужно «концептуально переработать».
- Госдума ограничила продажи вейпов и жидкостей для них в апреле 2023 года. Закон запретил открыто демонстрировать устройства в магазинах и делать на них скидки; продавать вейпы несовершеннолетним, в том числе безникотиновые; а также выпускать никотиносодержащую продукцию с ароматизаторами.
- В августе продавцы вейпов попросили Минфин исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок. Якобы из-за такого запрета «добросовестным производителям и импортёрам» придётся закрыться.
- В октябре российское правительство отменило мораторий на проверки магазинов с вейпами и кальянами до 1 января 2025 года.
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Ну да, сигареты то гораздо менее вредные...
Пока лобби сильное - докажут, что они вполне себе даже в чем-то полезные
их тоже надо запретить.
Скорее всего "сигаретный рынок" сложнее прикрыть, чем вайповый. И то и другое, по своей сути – лёгкие наркотики. Как и чёрный чай, и кофе, кстати. Не говоря уже об алкоголе.
При этом правительство понимает, что если "всё запретить", то всё станет продаваться нелегально. Из-за этого качество продукции будет хуже, а в итоге – это ещё больше "подорвёт здоровье россиян". Соответственно и на доверие к правительству тоже скажется, чего допустить нельзя.
Вот от того и живём сейчас в таких "рамочках", где одну каку можно, а другую – нельзя.
Вот вам и ответ. Никакого дела до здоровья нет
Да все вредно, просто с сигаретами по крайней мере понятно насколько сильно. Проверены временем хоть как-то.
Мне кажется, эта постоянная ирония вреда приносит больше, чем алкоголь и табак и прочее
Порог входа сильно ниже. На сигареты решиться нужно.
Не видел ни одного дауна, который бы курил сигареты в транспорте. А вот парящих в автобусе (причем всех возрастов) много. Если этот закон поможет сократить из число, буду только рад.
Культура курения хоть как-то выработалась да и курить люди выходят в какой-то промежуток времени. Вейпы эти у всех в руках постоянно и парят непрерывно, натурально эпидемия.
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Ну между прочим, научно доказано, что сигареты менее вредны!
Самое вредное сейчас - самокаты. Так сильно еще никого не хотели запретить
Речь не о том, что сигареты менее вредны (хотя после нескольких лет парения у людей гарантированно возникает хронический бронхит и фиброз легких от постоянного воздействия повышенной температуры) а о том, что вейпы зачастую позиционируют как безопасную замену сигаретам.
Хорошая сигара по цене сравнима с бутылкой хорошего виски. Это можно себе позволить раз в неделю, если не сын миллионера. И сеанс курения - это примерно час, если сигара нормального размера, а не сигариллка из картона.
Второй момент: сигары не курят. Это совершенно другая культура курения.
И не надо сравнивать сигареты из трухи с ацетоновой пропиткой с реальным табаком. Ничего общего.
Самое смешно, таки да сигареты менее вредные. Для начала сигарету человек за пять минут скурил и на час хватает. А электронкой люди весь день дымят.
но они хотя бы хорошо изучены, что даёт понимание на что влияют
Ну кури сигареты вместо вейпов в чем проблема
Они не содержат никотин))) Это был сарказм. Кстати, есть мнение в тырнете, что табака в сигаретах нет - мол, это крашеная и ароматизированная целлюлоза. Или, как говорил Сергей Чонишвили - сигареты это сейчас фастфуд, а самокрутка это истинные сигареты. Я считаю, если вводится запрет на НИКОТИНосодержащие и бла бла бла… то сигареты и его производные обязаны тоже попасть под запрет. Не надо юлить.
Сигаретная мафия работает
Когда уже эта мафия уймётся.....
сигаретные компании и владеют вейпами
Вчера был картель с наушниками, сегодня сигаретная мафия. Мы в какое время вообще живем?
Для здоровья нации наверно стоило бы запретить сигареты, а вейпы оставить. По долго курящему сигареты человеку видно, что у него что-то не так с внешним видом и выносливостью, вероятно это намного вреднее, чем электронки.
Вопрос в другом. Почему взрослый, дееспособный человек не может решить, чем ему травиться? "Для здоровья нации" логичнее было бы сначала синьку запретить, потом табак - вейпы явно не первые в этой очереди по уровню вредоносного влияния
это мой ,что вейпы менее вредные) Поколения долго курящих вейпы еще просто нет,это относительно новая забава) Вот пройдет 20-30 лет ,тогда будем смотреть
Нет смысла запрещать, это поднимет серый рынок, тем более, что речь идет о веществах, вызывающих привыкание.
Нужно просто акцизы сделать гигантские. Чтобы, к примеру, самая дешевая пачка сигарет стоила не меньше 500 рублей, причем в блоке.
Знаете, эти электронки вреднее сигарет в разы, не говорю, что сигареты полезные и тд, совет мой всем некурящим, не курили и нечего начинать )
Для здоровья стоило бы популяризировать здоровый образ жизни и строить достаточное количество мест для спорта. Еще нет достаточной базы знаний, что бы сказать, что вейпы безопаснее.
вейпы вызывают сильную зависимость, не так как у сигарет , возможно с этой целью решили их запретить
И сигареты, и вейпы стоит запретить, а крепкий алкоголь поставить в такие условия, чтобы водочная промышленность уменьшилась как минимум на порядок.
Здоровье нации… А обычные сигареты типа дохуя здоровья приносят?
Зато хотя бы круто
как обычно лицемеры прикрылись здоровьем нации 🤦♂️
Порог входа сильно ниже у вейпов. Школота не видит в этом проблем.
Не понимаю логики, сигареты никто не запрещает и не запретит, алкоголь тоже , а вейпы всем дорогу перешли
Логика проста - кому-то выгодно, чтобы это запретили, вот и все. На здоровье нации всем в целом насрать, иначе запрещали бы как раз синьку, сигареты (вместе с вейпами уже) и другие вещи.
Скажу за мск. Я никогда не видел чтобы кто-то курил сигарету в лифте моего дома или в магазине. А вот товарищей нетрадиционной ориентации парящих свои вейпы уже не раз. Раз эта привычка так притягивает альтернативно одаренных - поддерживаю:)
Тут обычной логикой не отделаешься. Это же огромные рынки и огромные бабки. Все что делается на верху, делается исключительно ради денег. Значит кому-то это выгодно, народ нужен что бы эти деньги было с кого собирать.
Рашкина логика:
Сигареты - можно, вейпы - вредно
Водка - можно, анаша - вредно
Машины на тротуаре - можно, самокаты - опасно
и т.п.
Оно и заметно. Так беспокоятся что население стабильно падает в числе (а копателей кладов во дворах все больше с каждым годом).По долго курящему сигареты человеку видно, что у него что-то не так с внешним видом и выносливостью, вероятно это намного вреднее, чем электронки.
По электронкам пока в целом не понятно. Но, по личным ощущениям (лет 14 курю, последние года три переполз на пароварки) - вроде с пароварки организму чуть полегче, нежели с сиг/сигар/трубки/самокруток/т.д (как я только не потреблял табак!)
Где оно падает-то? Последние 20 лет слышу это как мантру, по итогу по объективным данным пик был достигнут в 93 после многих лет непрерывного роста, после чего оно болтается в районе 146 миллионов, причем в 2021 году было больше, чем в 2001. Не растет - это да, но и не падает особо. Абсолютно стандартный тренд в развитых странах.
Пароварки не изучены так, как вейпы, но порог входа там сильно ниже.
Значит будут тариться оптом, впрок.
Тоже эта формулировка смущает. Потом выкатят гос монополиста, которому будет можно в розницу?
я больше года в полной трезвости, отказался даже от безалкогольной хероты. не курю два года. но это бред, щас опять в сухие законы скатимся и куча дебилов помрет от паленого самогона, боярышника, спирта и всего прочего.
единственное за чем контроль нужен - чтобы школьникам эту хуету не продавали. пусть травятся сознательно хотя бы после 16
Так эти обмороки к совку и прут. Нового предложить гражданам нечего, а у власти оставаться и красиво жить они уже привыкли. Те кто что-то предлагал - сидят или еще что хуже.... Я когда слышу от них что-то о здоровье нации или другом важном общественном моменте, то сразу становлюсь злым. Мягко сказано.
*после 18. Насколько я помню, несовершеннолетним и нельзя продавать вейпы, но, видимо, мягковата ответственность за продажу. Вот тут нужно подкрутить гаечки
горбачевская антиалкогольная кампания - уже на следующий год в СССР умерло на 200 000 человек меньше, чем ожидалось по статистике. И так каждый год.
За пять лет кампании около миллиона человек не умерли.
хм, ну дк ограничение на продажу алкоголя и сигарет ввели сравнительно недавно. Дожила-же часть того поколения до нынешнего времени :)
Странно что не ввели сборы, пошлины, штрафы и т.д. На фоне пустой казны-то.
Тактика отката к меньшему злу. У нас так поднимали цену на проезд — долго и нудно выли, что "экономически обоснованной" ценой будет едва ли не сотка за автобус. В итоге подняли до 39 и на фоне этого информационного шума цена выглядит еще по-божески
И тут так будет - напужают запретами, но потом с барского плеча разрешат покуривать. Но за большую деньгу.
Всё впереди, главное не спугнуть
Давно надо запретить, накурятся своих вейпов, а потом экстремизмом занимаются
Зато сигареты никто не тронет, потрясающе. Задрали диктовать кому что делать, я понимаю ограничения доступа молодежи ко всему этому делу, но я уже очень взрослый человек, отъебитесь от меня и дайте травиться чем хочу
нет, травись чем положено! новая яхта сама себя не построит!
"Однако «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны»
Господи, они реально считают что все граждане страны тупоголовые приматы? ;DDDD
нет. Они это точно знают. И я тоже.
Отбой паники, проект развернули: https://ria.ru/20240531/kabmin-1949611141.html
Большинство комментариев при любом законопроекте "зачем запрещать, пусть взрослый сам решает"
Тогда по этой логике имеет смысл разрешить вообще абсолютно все. Пусть народ сам решает каким способом себя угробить, и окружающих заодно.
Так да?
Эээ... ДА! Да, стоит разрешить все, обложить контролем качества и регламентированием (включая выделенные зоны потребления). НО! С обязательным донесением информации о том, что это, как посадит на систему и как конкретно убьет (а не гребанная лаконичность "это вредно, это плохо").
Абсолютно точно да. Запреты не работают. Если запретить продажу алкоголя, то алкоголик не бросит пить. Он просто начнет пить не то, что в магазине покупал, а то, что делает сосед в сарае. И убьется быстрее.
Если мне запретить вейпить, то я не брошу вейпить, а начну парить самозамесы сомнительного качества, сделанные непонятно кем и непонятно где. И убьюсь быстрее.
С казино и всем остальным такая же ситуация.
А почему должно быть как-то иначе? У вас кто источник власти? У вас с какого возраста человек сам за себя несет полную ответственность?
Нихуя себе, вы потише с секретами Вавилона, тут вслух такое не говорят
Давно пора начинать практиковать анархизм
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Такая полезная и нужная инициатива, что аж кремлеботов привлекли для группы поддержки
Сигареты пусть запретят вначале. По запаху на порядок хуже.
Это первый шаг к госконтролю этого рынка. Ждите акцизы и повышение цен на 30-40% на все дудки и жидкости
Повышение цен, кстати, может сработать на снижение потребления лучше, чем дурацкие запреты. В Европе многие курить побросали или даже не начали именно из-за того, что сигареты дорого стали стоить.
Акцизные жижи уже есть
В смысле "ждите"?Уже с 1 декабря продажа одноразовых электронных сигарет и жидкости без маркировки будет незаконной. С 2024 года акциз на никотиновые жидкости вырастет вдвое — с нынешних 20 рублей за 1 мл до 42 рублей. С 2025 года запланировано повышение до 44 рублей, в 2026 году — до 46 рублей
И акцизы давно есть и цены на жижи на 150-200% выросли с их вводом.
Я как курящий человек, тоже против этих вейпов/айкасов и прочей херни.
С ними люди не гнушаются кцрить их даже в общественном транспорте или в офисе, мотивируя это тем что это не сигареты, а ароматизаторы.
Да и молодежь эти аналоги сильно больше юзает чем обычные сигареты по той же причине.
Я еще помню времена, когда ровно так же курили сигареты. На ходу, в парках, в кафе, на остановке и в любом другом общественном пространстве. Когда-то даже в самолете подымить можно было.
Это вопрос не предмета, а пользователя. Если в черепе хоть что-то звенит - ну не придет в голову курить в офисе (если остальные в том же помещении не согласны с таким положением вещей) или в автобусе
Давайте запретим подростков! Зачастую это именно они парят в автобусах, лифтах и других общественных местах, потому что возраст такой - бунтарский.
А еще жутко шумят! Мне такое не нравится
"Мне не нравится, что вейпы курят в общественных местах, поэтому я против вейпов. Мне не нравится просрочка, поэтому я против магазинов. Мне не нравятся аварии, поэтому я против автомобилей" и т.д.
Такая схема?
О здоровье нации думают какие молодцы но сигареты и алкоголь в продаже остаются. Как же они достали
Вейпы покупают, в основном, подростки, к сожалению 😢
пока все уныло ноют в интернетиках - никак.
Курите сигареты, господа пацаны.
Не курите ничего, товарищи джентльмены
Зато сигареты, водка и пиво безвредны полностью, по мнению авторов)
Слава тебе Господи
Цивилизованным путем идут. Бельгия, вон, с 2025 года тоже запрещает.
И как вы верно писали выше - "Повышение цен, кстати, может сработать на снижение потребления лучше, чем дурацкие запреты. В Европе многие курить побросали или даже не начали именно из-за того, что сигареты дорого стали стоить."
В Бельгии 6€ цена сигарет, во Франции 8€, в Британии 11€, В Ирландии 12€
У нас 1.5€
Вы что, хотите, как во Ф̶р̶а̶н̶ц̶и̶и̶ Бельгии?
Мда... Сколько же защитников химической никотиновой заразы в виде легкоусвояемого тумана...
то ли дело старый добрый рак губы
Почему вообще не запретят полностью и сигареты и выйпы? Или вынести их для продажи в одном магазине далеко за городом. Хочешь дымить? Езжай за ними и покупай там, а в шаговой доступности для всех убрать.
Акцизы
Деньги
Почему вообще не запретят полностью мудаков и дебилов? Или вывезти их для общения в одном стаде далеко за городом. Хочешь комментить херню? Езжай за город и общайтесь там, а в шаговой доступности всех убрать.
Есть страны где сухой закон. Как они к этому пришли ? Не продавать алкоголь и жители нормально к этому отнеслись?
В этих странах все бухают самогонку и всякие не предназначенные для питья штуки.
кстати по коментариям полно «парителей говном» спалилось 🤣
Вот-вот
Плохая идея
п е )( е Р А ( т ьi
теперь только оптовая торговля😁
В РФ и ГМО запрещены "для здоровья нации". А то накушаются днк всяких, а потом пяточки повырастают. Но зато разрешён китайский автохлам и всякие кривые автобусы и плюс двадцать нештрафуемой скорости
А папиросы когда запретят?
Не думаю, что в итоге реально запрет будет. Такие деньги потеряют на продажах и налогах.
Наконец-то!!! Неужели никто не знает что происходит при термическом разложении глицерина и полипропилена ???? Вы серьезно думаете, что это менее вредно ? А что за хим ароматизаторы и вкусовые добавки там ?
Последние инициативы минфина дают основание полагать, что такой закон не пройдет, а скорее введут акцизы на такую продукцию. Бюджет-то очень надо пополнять.
нельзя, нельзя, нельзя
это все что нужно знать про ссср 2.0
Ну и правильно, нечего детям эту привычку курить вкусную сладкую клубничную сосалку прививать. Вижу все время на улице, у каждого в руке, а на вид им лет 13.
Про сижки то забыли😁
Логика простая на самом деле. Зачем плодить способы травли населения. Сигареты намного проще контролировать.
Поэтому и полного запрета нет. Денюжка важнее как всегда
Вообще давно пора с этим что-то сделать. Ещё бы и с сигаретами бы что-то придумали.. сначала бы ограничили, а потом старались бы свести к нулю. Всё таки «сохранение здоровья нации значительно важнее для будущего страны».
Что плохого в курении?
Главное, чтобы это обойти нельзя было теперь
На любой рынок приходишь и там любая запрещенка в наличии никаких маркировок, егаисов, кассовых чеков
То есть все вейпы?
"электронные сигареты используют около 4 млн россиян"
что за аналитика такая? На улице вижу, что каждый второй курит
вот это надежные данные, не то что статистика всякая!!1
🫣🫣
Хоть что-то хорошее сделал. 😁
Моргенштерн вне закона, Вейпы запретили, с самокатами борются. На очереди борьба с латте, запрет плойки, Валя Карнавал - инагент
Ну создайте уже обращение о запрете сигарет вообще, проголосуем. Все деньги почти с них идут за границу, часть в виде акцизов и трупов нам остаётся.
А без никотиновые- то почему
Потому что вредят
Курят такое в основном люди не богатого достатка. И всех их потом придется за государственный счет лечить ... На это уйдет в разы больше чем тут заработает бюджет.
Государственного счета в медицине нет. Все работающие платят 6% от зарплаты в тфомс
Лучше овощи-фрукты кушать, полезнее и дешевле. Не травите себя народ
Дешевле???
Вообще похрен кто, что курит, но от обычных сигарет вони значительно больше.
знаете, это как-то так сомнительно звучит, что кто-то заботится о здоровье населения страны , если бы это было так , то запретили бы многие вещи, которые находятся на официальных продажах и которые несут ущерб здоровью
Почему у человека отнимают право вредить своему здоровью так, как он хочет? Потому, что ты не принадлежишь себе в этом государстве, а твои финансы – тем более )
Теперь моя электронная сигарета официально стала антиквариатом. Может, я её продам на Авито как редкий экспонат?
несомненно так и будет , люди не смогут так просто отказаться от этих курительных смесей, сейчас на каждом шагу их курят
А где логика? Либо тогда и обычные сигареты запрещать, либо ничего из этого не запрещать
По определению не может быть падения бюджета. Люди будет тратить на другое. Например сигареты или услуги психотерапевтов (неожиданно?) . А если так оставить, то кроме 4млн преждевременных инвалидов себе на шее страна точно больше не получит
Хоть какая-то польза от наших законотворцев 👏 Вейпы — зло! Сигареты, кстати, тоже.
Да вы подумайте о детях? Что же они теперь курить будут!
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