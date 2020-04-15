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Лиана Липанова
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Власти Москвы пообещали малому и среднему бизнесу субсидии ставок по кредитам и другие льготы Материал редакции

На субсидии по кредитам могут рассчитывать все предприниматели, независимо от вида деятельности.

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Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Власти пообещали субсидировать процентную ставку по кредитам: до 6% годовых по кредитам, взятым до 15 апреля 2020 года, и до 8% — по новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей работы.

Кроме того, «Сбербанк» предоставит предпринимателям полугодовую отсрочку по уплате основной суммы долга. «Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП», — добавил Собянин.

Эта мера касается всех представителей МСБ, независимо от вида деятельности, уточнил Собянин. Однако компании должны использовать эти кредиты только для поддержки бизнеса и выплаты зарплат.

Также новый пакет включает:

  • Отсрочку по уплате авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу до 31 декабря 2020 года. На неё могут претендовать кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории и дома отдыха, организаторы выставок и конференций. Всего около 300 компаний.
  • Владельцы помещений, арендованных под гостиницы, получат компенсацию по уплате налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года. Но только если они снизят арендную ставку более чем на 50%. Эта мера поможет 1400 гостиницам, добавил Собянин.
  • Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за второй квартал 2020 года получат собственники, которые используют помещение для торговли, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела — около 2,6 тысяч организаций.
  • Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных выплат в городской бюджет. На какой период предоставлена отсрочка, не уточняется.
  • Выкупные платежи второго квартала будут перенесены на конец 2020 годах Эта мера поможет 3300 предпринимателям, которые заключили договоры выкупа недвижимости, арендуемой у города.

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Чувак, у тебя там массив из шаблонных строк что ли?

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Совсем нет, просто читаю все новости )

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