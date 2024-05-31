Право
Евгения Евсеева

Минюст второй раз признал издание Republic иноагентом Статьи редакции

Его вносили в список в 2021-м, после этого проект отказался от лицензии СМИ и сменил юрлицо-издателя.

  • Минюст обновил реестр иноагентов: в него попала Екатерина Дунцова, которую не допустили до участия в выборах президента России; движение жён призывников «Путь домой», а также его активистку Марию Андрееву.
  • Кроме того, в списке — правозащитница Марина Литвинович, активист Павел Иванов и издания Sota (признано нежелательной организацией) и Republic.
  • Republic попадает в список иноагентов второй раз: первый раз издание внесли в него в октябре 2021 года, после этого в марте 2022-го сайт издания заблокировали.
  • В сентябре 2022-го Republic отказался от лицензии зарегистрированного Роскомнадзором СМИ, а ООО «Москоу диджитал медиа», признанное иноагентом, перестало быть издателем проекта. Теперь это юрлицо из реестра исключили.

#новости

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123 комментария
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 Nix Green

То есть жены призывников - иноагенты? А мужья иноагенток защищают иноагентую родину? Wut?

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Император Нолимоций

Сейчас иноагентов будет как грибов после дождя. Делай раз: достаточно просто заявить, что «находится под иностранным влиянием» (и можно ничего не доказывать, даже иностранного финансирования не нужно). Делай два: автоматический запрет избираться или отъем мандата через полгода, если уже избрался. Одни плюсы.

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13 комментариев
Фоксик

Большие вопросы к спецслужбам. Как получилось, что на фронте воюют люди, семьи которых получают финансирование с запада?

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2 комментария
Eddie II

Жены мобилизованных – иноагенты, герой русской весны – экстремист 🙂

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Приван Строкаванов

Думаю это имитаторы. Они прикрываются громкими, задевающими за душу названиями, а сами на самом деле за зарубежные деньги и по зарубежным методичкам работают против нашей страны.

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5 комментариев
Vova Zhevnov

Там реально им на все эти нюансы уже глубоко по-е-**-ть. Чуйченко в т.ч.
Ну еще бы, когда основную их массу вывели из тени разных интересных коррупционных схем.

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Пётр Арбенев

логикой это не объяснить

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Копчик

Движение жён призывников в котором нет жён призывников. "Я сама крымчанка, дочь офицера, поверьте не всё так однозначно."(с)

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Иван Помидоров

"Закон как в США, даже либеральнее". Лгуны лицемерные.

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Николай Верегин

Я вообще хз какой должен быть IQ у людей, которые поверили что он хотя бы близко такой же вменяемый как у американцев.

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7 комментариев
Den

Мне так в спорах про Грузию пишут, когда начинаю объяснять, что в США все намного сложнее в получении статуса иноагента, то начинают оскорблять и всё такое.

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Po...

Бронзовый иноагент, серебряный, золотой, платиновый...Заслуженный, Народный!

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Андрей Вечерний

Первый раз признали, второй по приколу признали

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1 комментарий
Укладчик стекловаты

Двойной агент

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Пётр Арбенев

Ну круто же звучит

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1 комментарий
Po...

Дважды иноагент, трижды шпиён, четырежды экстремист и 10раз гей ага...

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Kiss1nger

Дунцова долго держалась. Но признать жену мобилизованного иноагентом это тотальный пиздец. Они реально там все сумасшедшие.

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Sergei Timofeyev

Они же раскачивают скрепы! Как иначе-то?

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Melissa Mata

Почему же? Одно другому не мешает. Вот если бы человек добровольно на СВО пошёл, тогда - да, нелогично, а так... Очень даже.

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Anti Anti

Дважды иноагент Советского Союза!

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xMax

Звучит достойно

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кiт

Почееетно.

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David Tukin

Я не понимаю как можно второй раз попасть в список, в котором ты уже есть

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Николай Верегин

Ну, план по иноагенству должен выполнятся, любым способом.

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8 комментариев
Борис

В нашей стране возможно все, когда закончатся все какие-либо заметные личности и СМИ для присвоения иноагенства то начнут по второму разу выдавать ярлык, типа иноагент в квадрате, а потом будет иноагент в кубе.

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4 комментария
Wuttehshi

Интересно, как у детишек в РФ дела сложатся, когда папа - "парта героя", а мама - "иностранный агент".

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ппс

да в морду их бить будут. Прикинь остальные дети без Бравл Старс, плейстейшн и еще кучи всего сидят, из-за таких отцов

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Николай Верегин

Конечно, иностранный агент хоть и "знак качества", но жаль, что они теряют возможность получать финансирование, и скоро все закроются.

оппозиционные, или хоть сколько-то не зависимые от государства издания, вероятно, живут последний год-два, и дальше очень сильно ужимаются.

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Maxim Sergeevich
оппозиционные, или хоть сколько-то не зависимые от государства издания

Таковых в РФ уже нет. Те, кто себя так позиционируют, работают вне РФ. И это началось не в последние два года (сейчас добили или выдавили уже), а гораздо раньше

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5 комментариев
Император Нолимоций

Самая большая беда в том, что когда людям не дают просто говорить и тупо затыкают рот, не дают мирно собираться и жестко разгоняют, — они постепенно неизбежно радикализируются и начинают говорить вещи, которые уже тянут на реальный экстремизм, и призывают к штукам, которые похожи на настоящие преступления. И теряют поддержку людей, которые готовы к мирному протесту — но одновременно Вера Засулич никогда не была их кумиром. Плюс градус реакции в свою очередь повышается. И всё это начинает быть термоядерно неконтролируемым.

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6 комментариев
Борис

Они все переместились за рубежи любимой Родины, за исключением эха москвы, их ликвидировали и команда иноагентов во главе с Венедиктовым пока еще в РФ делает свои передачи на ютубе.

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1 комментарий
Томский Сибирячок

В принципе ничего удивительного. Сегодня куча людей, которые являются экономически бесполезными, но при этом хотят жить успешным потребителем. Вот и продают свое отношение к стране от безысходности. Я бы даже делал иноагентами тех, кто реализует бизнес модель засирания РФ в своем контенте, но при этом продает в этом контенте рекламу. По сути это те же люди, которые за деньги покрышки под дверьми жгут, обливают двери зелёнкой и мажут ручки дерьмом. Такие люди по умолчанию заинтересованы в том, чтобы в стране становилось только хуже потому что можно больше выпускать контента и больше продавать рекламы. Таких надо ставить на место, такие по жизни не туда свернули. Свернули на тропу коммерческой засирательной бесполезности.

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Ulyana XXL BooBs

Да что ты, черт побери, такое несёшь!

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1 комментарий
Uuno Turhapuro

"..и мажут ручки дерьмом.." Подождите, у вас уже все измазано, а эти люди только обратили на этот факт ваше внимание. Если на дерьмо не обращать внимание, то так и будете в этом самом сидеть по уши. А вы, вместо того, чтобы вытереть ручку, начинаете верещать, что он иноагент..

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1 комментарий
Родитель 1

+15 руб

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kekus

Шаг влево, шаг вправо от политики партии = иноагент

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Maksim Khavanski
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Анатолий Кот

Такое не в первый раз. Уже бывало. И есть объяснения, почему так происходит. Только я вам его не скажу

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Alexey Melikhov

Я заинтригован

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1 комментарий
Игорь

я наверно чего-то не понимаю

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Денис Фадеев

Да вы не один

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Арина Александрова

одно раза не хватило, решили по втором кругу пойти

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Nikolay Tumakov

Ну может они просто с первого раза до конца не прочувствовали этот статус

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Vova Zhevnov

Никогда бы не подумал что своими глазами увижу такой массовый фанатизм и психопатию на его основе, среди руководящих должностей во всех государственных структурах разом.
Как бы дальше не развивались события, стоит помнить главное – они обычные люди, а не "божества с горы Олимп".

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Sergei Timofeyev

Это прекрасно описано в дилогии Владимира Сорокина про Опричника и Кремль. По сути, он всё точно подметил ещё в 2003 году. Собственно, калька была - ЦК КПСС. :)

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кiт

Одного раза, видимо, было мало.

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Сергей Новиков

а кто сейчас вообще не иноагент?

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Денис Фадеев

А чего не третий сразу?

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Даниил Романов

Русь святая
Это вам не загнивающая гейропа/запад

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подходящий по длине ник

Предлагаю сделать уже какой-то орден или медаль иноагента, чтобы можно было размещать рядом слева от названия издания (даже обязать это делать) как на старых советских газетах. Republic будет дважды орденоносным.

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Po...

Плашку с орденами единожды, дважды, трижды...

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Frederik Appleberg

Иноагент²

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Тополиный пух

дважды номинирован …

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Слегка Придурковатый

Кстати, а где Веник? Чот давно про него ничего не слышал.

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Борис

Веник-это Венедиктов? Живее всех живых и часть команды эха тоже, ведут на ютубе живой гвоздь, выпускают журналы дилетант.

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4 комментария
Станислав

Ну ребята решили финт сделать. Сдали лицензию. Нет СМИ нет статуса инагента. Открыли новую. И на него опять статус получили.

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Andrey Vasilev

Вот это тряска в комментариях.

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anri

а причина тряски?

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IGNOR DIZLAYKOV

НАСТОЛЬКО крутое издание чтоли?

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Марат Ганиев

Скоро будут значки выдавать

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Недопил

Вывод: Republic похуй на Минюст

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Татьяна Сидоренко

Ждем 3й раз, бог любит троицу так сказать

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Крафтовый Душнила
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