Минюст второй раз признал издание Republic иноагентом Статьи редакции
Его вносили в список в 2021-м, после этого проект отказался от лицензии СМИ и сменил юрлицо-издателя.
- Минюст обновил реестр иноагентов: в него попала Екатерина Дунцова, которую не допустили до участия в выборах президента России; движение жён призывников «Путь домой», а также его активистку Марию Андрееву.
- Кроме того, в списке — правозащитница Марина Литвинович, активист Павел Иванов и издания Sota (признано нежелательной организацией) и Republic.
- Republic попадает в список иноагентов второй раз: первый раз издание внесли в него в октябре 2021 года, после этого в марте 2022-го сайт издания заблокировали.
- В сентябре 2022-го Republic отказался от лицензии зарегистрированного Роскомнадзором СМИ, а ООО «Москоу диджитал медиа», признанное иноагентом, перестало быть издателем проекта. Теперь это юрлицо из реестра исключили.
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То есть жены призывников - иноагенты? А мужья иноагенток защищают иноагентую родину? Wut?
Сейчас иноагентов будет как грибов после дождя. Делай раз: достаточно просто заявить, что «находится под иностранным влиянием» (и можно ничего не доказывать, даже иностранного финансирования не нужно). Делай два: автоматический запрет избираться или отъем мандата через полгода, если уже избрался. Одни плюсы.
Большие вопросы к спецслужбам. Как получилось, что на фронте воюют люди, семьи которых получают финансирование с запада?
Жены мобилизованных – иноагенты, герой русской весны – экстремист 🙂
Думаю это имитаторы. Они прикрываются громкими, задевающими за душу названиями, а сами на самом деле за зарубежные деньги и по зарубежным методичкам работают против нашей страны.
Там реально им на все эти нюансы уже глубоко по-е-**-ть. Чуйченко в т.ч.
Ну еще бы, когда основную их массу вывели из тени разных интересных коррупционных схем.
логикой это не объяснить
Движение жён призывников в котором нет жён призывников. "Я сама крымчанка, дочь офицера, поверьте не всё так однозначно."(с)
"Закон как в США, даже либеральнее". Лгуны лицемерные.
Я вообще хз какой должен быть IQ у людей, которые поверили что он хотя бы близко такой же вменяемый как у американцев.
Мне так в спорах про Грузию пишут, когда начинаю объяснять, что в США все намного сложнее в получении статуса иноагента, то начинают оскорблять и всё такое.
Бронзовый иноагент, серебряный, золотой, платиновый...Заслуженный, Народный!
Первый раз признали, второй по приколу признали
Двойной агент
Ну круто же звучит
Дважды иноагент, трижды шпиён, четырежды экстремист и 10раз гей ага...
Дунцова долго держалась. Но признать жену мобилизованного иноагентом это тотальный пиздец. Они реально там все сумасшедшие.
Они же раскачивают скрепы! Как иначе-то?
Почему же? Одно другому не мешает. Вот если бы человек добровольно на СВО пошёл, тогда - да, нелогично, а так... Очень даже.
Дважды иноагент Советского Союза!
Звучит достойно
Почееетно.
Я не понимаю как можно второй раз попасть в список, в котором ты уже есть
Ну, план по иноагенству должен выполнятся, любым способом.
В нашей стране возможно все, когда закончатся все какие-либо заметные личности и СМИ для присвоения иноагенства то начнут по второму разу выдавать ярлык, типа иноагент в квадрате, а потом будет иноагент в кубе.
Интересно, как у детишек в РФ дела сложатся, когда папа - "парта героя", а мама - "иностранный агент".
да в морду их бить будут. Прикинь остальные дети без Бравл Старс, плейстейшн и еще кучи всего сидят, из-за таких отцов
Конечно, иностранный агент хоть и "знак качества", но жаль, что они теряют возможность получать финансирование, и скоро все закроются.
оппозиционные, или хоть сколько-то не зависимые от государства издания, вероятно, живут последний год-два, и дальше очень сильно ужимаются.
Таковых в РФ уже нет. Те, кто себя так позиционируют, работают вне РФ. И это началось не в последние два года (сейчас добили или выдавили уже), а гораздо раньше
Самая большая беда в том, что когда людям не дают просто говорить и тупо затыкают рот, не дают мирно собираться и жестко разгоняют, — они постепенно неизбежно радикализируются и начинают говорить вещи, которые уже тянут на реальный экстремизм, и призывают к штукам, которые похожи на настоящие преступления. И теряют поддержку людей, которые готовы к мирному протесту — но одновременно Вера Засулич никогда не была их кумиром. Плюс градус реакции в свою очередь повышается. И всё это начинает быть термоядерно неконтролируемым.
Они все переместились за рубежи любимой Родины, за исключением эха москвы, их ликвидировали и команда иноагентов во главе с Венедиктовым пока еще в РФ делает свои передачи на ютубе.
В принципе ничего удивительного. Сегодня куча людей, которые являются экономически бесполезными, но при этом хотят жить успешным потребителем. Вот и продают свое отношение к стране от безысходности. Я бы даже делал иноагентами тех, кто реализует бизнес модель засирания РФ в своем контенте, но при этом продает в этом контенте рекламу. По сути это те же люди, которые за деньги покрышки под дверьми жгут, обливают двери зелёнкой и мажут ручки дерьмом. Такие люди по умолчанию заинтересованы в том, чтобы в стране становилось только хуже потому что можно больше выпускать контента и больше продавать рекламы. Таких надо ставить на место, такие по жизни не туда свернули. Свернули на тропу коммерческой засирательной бесполезности.
Да что ты, черт побери, такое несёшь!
"..и мажут ручки дерьмом.." Подождите, у вас уже все измазано, а эти люди только обратили на этот факт ваше внимание. Если на дерьмо не обращать внимание, то так и будете в этом самом сидеть по уши. А вы, вместо того, чтобы вытереть ручку, начинаете верещать, что он иноагент..
+15 руб
Шаг влево, шаг вправо от политики партии = иноагент
Такое не в первый раз. Уже бывало. И есть объяснения, почему так происходит. Только я вам его не скажу
Я заинтригован
я наверно чего-то не понимаю
Да вы не один
одно раза не хватило, решили по втором кругу пойти
Ну может они просто с первого раза до конца не прочувствовали этот статус
Никогда бы не подумал что своими глазами увижу такой массовый фанатизм и психопатию на его основе, среди руководящих должностей во всех государственных структурах разом.
Как бы дальше не развивались события, стоит помнить главное – они обычные люди, а не "божества с горы Олимп".
Это прекрасно описано в дилогии Владимира Сорокина про Опричника и Кремль. По сути, он всё точно подметил ещё в 2003 году. Собственно, калька была - ЦК КПСС. :)
Одного раза, видимо, было мало.
а кто сейчас вообще не иноагент?
А чего не третий сразу?
Русь святая
Это вам не загнивающая гейропа/запад
Предлагаю сделать уже какой-то орден или медаль иноагента, чтобы можно было размещать рядом слева от названия издания (даже обязать это делать) как на старых советских газетах. Republic будет дважды орденоносным.
Плашку с орденами единожды, дважды, трижды...
Иноагент²
дважды номинирован …
Кстати, а где Веник? Чот давно про него ничего не слышал.
Веник-это Венедиктов? Живее всех живых и часть команды эха тоже, ведут на ютубе живой гвоздь, выпускают журналы дилетант.
Ну ребята решили финт сделать. Сдали лицензию. Нет СМИ нет статуса инагента. Открыли новую. И на него опять статус получили.
Вот это тряска в комментариях.
а причина тряски?
НАСТОЛЬКО крутое издание чтоли?
Скоро будут значки выдавать
Вывод: Republic похуй на Минюст
Ждем 3й раз, бог любит троицу так сказать