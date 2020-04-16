У предпринимателей возникли вопросы к критериям включения компаний в перечень — например, в него вошёл букмекер «Фонбет».
- Единый перечень системообразующих компаний может быть заменён динамичными отраслевыми списками. С таким предложением на заседании правительства выступил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».
- Чиновник считает, что единый список утверждать не стоит, поскольку ситуация меняется, компании могут входить и выходить из него, уточняет информагентство. Мишустин полагает, что отраслевые списки должны вести министерства и передавать информацию правительству.
- Включение компании в единый список или отсутствие в нём вызовет много вопросов, рассказал Мишустин. В этой ситуации, рассуждает премьер, важны критерии отбора компаний, от которых зависят люди и бизнес, и постоянный мониторинг ситуации с ними.
- В начале апреля правительство опубликовало полный перечень системообразующих компаний. Участники списка могут рассчитывать на льготное кредитование, госгарантии и другие меры господдержки.
- В список, в частности, вошла букмекерская контора «Фонбет», что вызвало вопросы у представителей СМИ и бизнеса. Позже Минфин попросил исключить из него компанию и все её юрлица.
- Состав списка критиковали и предприниматели. Основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова возмутило включение в перечень сети McDonald’s. Основатель сети «Додо пицца» Фёдор Овчинников указал на отсутствие в списке сети KFC, которая в России больше McDonald’s.
- Правительственная комиссия должна рассмотреть новый список 17 апреля, уточняет информагентство.
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Konstantin Timokhin
Похоже наше правительство можно заменить на обычного бота с рандомной генерацией фраз-указов, хуже не будет.
Денис ДемидовKonstantin
Я так с судами предлагал, так на меня бочку катили, что нейронка никак продажного судью не заменит, хотя даже монетка будет справедливее.
Konstantin TimokhinДенис
Кажется будущее правительство здорового человека - это ИИ с подпиской (может даже несколько уровней). Политики не нужны, технократия рулит.
Andrey KrestovnikovДенис
Справедливость? Суды не для этого нужны.
Денис Демидов
отраслевые списки должны вести министерства и передавать информацию правительству.
Под грифом секретно.
Андрей Казючиц
Свои не вошли, надо пересмотреть
Alexandre Svergoun
Зачем этот список нужен? Чем другие компании хуже?
Денис ДемидовAlexandre
Тем, что их больше и денег на них нужно кратно больше, а так своим помог, обозвав их значимыми, и типа бизнесу помогли, денег на яхты сэкономили, рейтинг в порядке.
Вася ПражкинAlexandre
Все подобные списки - это хлеб с икорочкой для чиновников.
Joy ZВася
Да еще и ничем неограниченном количестве...
Михаил Синицын
Почему ?
Вася Пражкин
Чиновник считает, что единый список утверждать не стоит, поскольку ситуация меняется, компании могут входить и выходить из него
Правильно, занесли - вошли, мало занесли или занесли конкуренты - вышли. Рашн бизнес.
Антон
Миша хочет спасти своего друга Новикова.
Black Jack
Гибкие списки: компании как вошли, так и вышли — будет очень удобно делить деньги.
Michael Tretyak
Дикость какая-то с этими списками. То есть, компания в один момент может числиться и рассчитывать на госгарантии, а потом хоп! и нет. Вместо того, чтобы нормальные критерии отбора вводить, список составлен «от балды», как и перечень значимых Интернет-ресурсов.
Joy ZMichael
Конечно, дикость. Появилась компания в списке, получила кусок своего пирога и после этого по быстрому убрали компанию из списка. А все чтобы никто не заметил очередной "ФОНБЕТ" и никто не начал возмущаться..
Василий Степанов
Антон
Он уже 20 лет как "Путин пообещал"! Только по дороге где-то потеряли систему гражданской обороны, медицину, экономику и много другое!
Полет Нормальный
министры только недавно научились пользоваться e-mail, а вы хотите, чтобы они знали, что такое коворкинги
Ivan Vishnyakov
Это очередные слова, главный принцип остаётся неизменным. Этих людей никто не выбирал в смысле демократических институтов, мы им не нужны.
Они считают фонды своими и деньги отдавать не собираются. Недовольных всегда можно согнать в тюрьмы, сами подохнут или им помогут.
Мишуня, медвэд, обнулейтор - они все одинаковые. Они не против китайского вируса играют, а заодно с ним. Так пусть же отправляются к собяне матери