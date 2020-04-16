Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
2379

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил отказаться от единого списка системообразующих компаний Материал редакции

У предпринимателей возникли вопросы к критериям включения компаний в перечень — например, в него вошёл букмекер «Фонбет».

  • Единый перечень системообразующих компаний может быть заменён динамичными отраслевыми списками. С таким предложением на заседании правительства выступил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».
  • Чиновник считает, что единый список утверждать не стоит, поскольку ситуация меняется, компании могут входить и выходить из него, уточняет информагентство. Мишустин полагает, что отраслевые списки должны вести министерства и передавать информацию правительству.
  • Включение компании в единый список или отсутствие в нём вызовет много вопросов, рассказал Мишустин. В этой ситуации, рассуждает премьер, важны критерии отбора компаний, от которых зависят люди и бизнес, и постоянный мониторинг ситуации с ними.
  • В начале апреля правительство опубликовало полный перечень системообразующих компаний. Участники списка могут рассчитывать на льготное кредитование, госгарантии и другие меры господдержки.
  • В список, в частности, вошла букмекерская контора «Фонбет», что вызвало вопросы у представителей СМИ и бизнеса. Позже Минфин попросил исключить из него компанию и все её юрлица.
  • Состав списка критиковали и предприниматели. Основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова возмутило включение в перечень сети McDonald’s. Основатель сети «Додо пицца» Фёдор Овчинников указал на отсутствие в списке сети KFC, которая в России больше McDonald’s.
  • Правительственная комиссия должна рассмотреть новый список 17 апреля, уточняет информагентство.

#новость #бизнеснакарантине

Право
Как легализовать себя и свой бизнес, подружиться с налогообложением, не получить штрафы.
4
5
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043d\u0430\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0435"], "comments": 20, "likes": 5, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 120744, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Apr 2020 14:26:53 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сервисы
Виртуальный офис агентства в Discord: раньше играли, теперь ведем проекты
#удаленка #сервисы #менеджмент #discord
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Konstantin Timokhin

11

Похоже наше правительство можно заменить на обычного бота с рандомной генерацией фраз-указов, хуже не будет.

Ответить

Денис Демидов

Konstantin
4

Я так с судами предлагал, так на меня бочку катили, что нейронка никак продажного судью не заменит, хотя даже монетка будет справедливее.

Ответить

Konstantin Timokhin

Денис
0

Кажется будущее правительство здорового человека - это ИИ с подпиской (может даже несколько уровней). Политики не нужны, технократия рулит.

Ответить

Andrey Krestovnikov

Денис
0

Справедливость? Суды не для этого нужны.

Ответить

Денис Демидов

12

отраслевые списки должны вести министерства и передавать информацию правительству.

Под грифом секретно.

Ответить

Андрей Казючиц

3

Свои не вошли, надо пересмотреть

Ответить

Alexandre Svergoun

2

Зачем этот список нужен? Чем другие компании хуже? 

Ответить

Денис Демидов

Alexandre
2

Тем, что их больше и денег на них нужно кратно больше, а так своим помог, обозвав их значимыми, и типа бизнесу помогли, денег на яхты сэкономили, рейтинг в порядке.

Ответить

Вася Пражкин

Alexandre
0

Все подобные списки - это хлеб с икорочкой для чиновников.

Ответить

Joy Z

Вася
0

Да еще и ничем неограниченном количестве...

Ответить

Михаил Синицын

1

Почему ?

Ответить

Вася Пражкин

1

 Чиновник считает, что единый список утверждать не стоит, поскольку ситуация меняется, компании могут входить и выходить из него

Правильно, занесли - вошли, мало занесли или занесли конкуренты - вышли. Рашн бизнес.

Ответить

Антон

1

Миша хочет спасти своего друга Новикова.

Ответить

Black Jack

0

Гибкие списки: компании как вошли, так и вышли — будет очень удобно делить деньги.

Ответить

Michael Tretyak

0

Дикость какая-то с этими списками. То есть, компания в один момент может числиться и рассчитывать на госгарантии, а потом хоп! и нет. Вместо того, чтобы нормальные критерии отбора вводить, список составлен «от балды», как и перечень значимых Интернет-ресурсов.

Ответить

Joy Z

Michael
1

Конечно, дикость. Появилась компания в списке, получила кусок своего пирога и после этого по быстрому убрали компанию из списка. А все чтобы никто не заметил очередной "ФОНБЕТ" и никто не начал возмущаться..

Ответить

Василий Степанов

0
Ответить

Антон

0

Он уже 20 лет как "Путин пообещал"! Только по дороге где-то потеряли систему гражданской обороны, медицину, экономику и много другое!

Ответить

Полет Нормальный

0

министры только недавно научились пользоваться e-mail, а вы хотите, чтобы они знали, что такое коворкинги

Ответить

Ivan Vishnyakov

0

Это очередные слова, главный принцип остаётся неизменным. Этих людей никто не выбирал в смысле демократических институтов, мы им не нужны.
Они считают фонды своими и деньги отдавать не собираются. Недовольных всегда можно согнать в тюрьмы, сами подохнут или им помогут.

Мишуня, медвэд, обнулейтор - они все одинаковые. Они не против китайского вируса играют, а заодно с ним. Так пусть же отправляются к собяне матери

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Graph Visual Communications
Подписан
Отписаться
Как подготовить техническое задание для инфографики: разбираем ошибки на собственном примере
Если в самом начале уделить информации больше времени, то на каждом этапе создания инфографики потратите в разы меньше …
0
Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
AliExpress решил вопрос долгой доставки и возврата товаров
Пользователи смогут получить товары до двери за срок от 2 до 15 дней, вернуть товар без объяснения причины и получить с…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Как сжимать изображения с помощью ImageMagick?
Для компрессии изображения мы будем использовать пакет для обработки графики
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Артур Петрашов
за день
$399 = 39 999 рублей.    ¯\_(ツ)_/¯
Apple представила новый iPhone SE по цене от 39 900 рублей
Пол Финч
за неделю
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше

Прямой эфир

Никита Зайцев

Я нарисовал 100 логотипов за 15…

Никита Зайцев

Я нарисовал 100 логотипов за 15…

Anatoly

Спрос вырос, бизнес не растёт…

Alexey Laptev

Нужна ли Автоворонка продаж…

Артур Петрашов

«Яндекс» запустил в Москве…

Дмитрий Красильников

Не могу получить пособие по…

Дарья Сазанова

Тонкости найма в онлайне

Ivan Vishnyakov

Премьер-министр Михаил Мишустин…

Александр Фартушный

Банк «Точка» запустил фонд для…

Tick

«Яндекс» запустил в Москве…

Arthur Niazyan

«Яндекс» запустил в Москве…

Денис Демидов

Минкомсвязи предложит…

Полет Нормальный

«Яндекс» запустил в Москве…

Konstantin_Andreevi…

Любовь на удаленке: как…

Serge Tikhonenko

«Яндекс» запустил в Москве…

Igor Chimbur

Apple представила новый iPhone…

Полет Нормальный

«Яндекс» запустил в Москве…

Konstantin K

«Яндекс» запустил в Москве…

Alexey Praskovin

Любовь на удаленке: как…

Anton Larchenkov

Тонкости найма в онлайне