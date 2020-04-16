Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Такой запрет лишает потребителей права на гарантийный ремонт, говорят представители отрасли.
Ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) и Союз потребителей направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить открытие магазинов бытовой техники и электроники и сервисных центров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обе организации.
Председатель Союза потребителей Пётр Шелищ считает такой запрет лишним. По его словам, это лишает потребителей права на гарантийный ремонт. Сервисы могут соблюдать санитарные правила и выполнять срочные заказы, заявил Шелищ.
При этом ремонт может оказаться дороже покупки новой техники, поэтому офлайн-магазины тоже должны начать работать, заявил представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, онлайн-магазины не могут полностью покрыть эту потребность — в некоторых регионах ограничена их работа, а также работа пунктов выдачи заказов и курьеров.
По распоряжению Владимира Путина в России с 28 марта по 30 апреля объявлены «нерабочие» дни. Продолжать работу могут только органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости и все службы жизнеобеспечения.
А чем отличается уровень заболеваемости в продуктовом магазине от магазина промтоваров? Почему журналистам и охранникам, полицейским и адвокатам, разносчикам пиццы и подстригателям газонов, таксистам и судьям аусвайс не нужен? Они не заражаются?
Потому что все пойдут шляться в эти магазины по поводу и без?
Все и в продуктовые шляются по поводу и без. В чем смысл магазинной дискриминации?
Ну вот про сервисы точно справедливо. Ну не хочу я покупать новое, если можно нормально Отремонтировать старое. Не до новинок.
Не до новинок.
Вы просто старый брюзжащий пенсионер. Вчера вышел отличный Apple iPhone SE
И немного бомжара)))
Все это уже давно смахивает на борьбу с бизнесом , а не с коронавирусом
Почему не арестовывают попов без повязок на бороде? Почему в кафе нельзя, а в церкву можно?
Возможно попы и паства стратегически не так важны, как посетители кафе и ресторанов
В какую церкву можно? Все закрыто, по крайней мере для прихожан
"Такой запрет лишает потребителей права на гарантийный ремонт, говорят представители отрасли." По моему такую формулировку могут многие отрасли озвучить. Просто магазины электроники имеют большие арендные помещения и несут убытки не малые. Но и все остальные предприятия то-же несут убытки. Электроника первая решила голос подать.
В последнее время открыться просятся абсолютно все. Всем надо. Очень-очень. Прям сил нет.
А самоизоляцию-то соблюдать надо? Заражённых-то меньше не становится. А если надо - как одно сочетать с другим? Очевидно же, что все эти заявления в стиле "можно работать и соблюдать правила безопасности" практически не будут работать, и, когда народ ломанётся на работу, количество заражённых резко подскочит, и экономике точно придёт пизда.
Кто про что, а Евгений про пизду. Жениться тебе надо, Евгений!
Деньги на экономе. Редко кто будет ходить в эти магазины. Ну и ко всему прочему есть доставка
Не ну реально, почему продуктовым магазам можно работать, а остальным - нет? Бессмысленные запреты.
Куча бизнесов разорится, можно будет занять их долю. Куча бизнесов подешевеет в разы, их можно скупить с хорошей маржой. А Вы говорите - бессмысленные.
Дорогой ММ, мы долгие годы переваливали через твою таможню китайскую электронику. Лохи платили наценочку, с которой и твоим сотрудникам перепадало, и на нацпроектики, и на Сирию. Тогда было без разницы, при двузначной марже. А теперь мы вас в гробу видали, как и вы нас и мутим простой схематоз: распродаём остатки и заходим в акции Алибаба. К осени у нас будет 146% рост, а у вас - 2 МРОТ.
Блоги компаний
Показать еще