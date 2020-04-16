Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Право
Лиана Липанова
2252

Бизнес попросил Мишустина открыть магазины электроники и сервисные центры Материал редакции

Такой запрет лишает потребителей права на гарантийный ремонт, говорят представители отрасли.

25 комментариев
В закладки

Ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) и Союз потребителей направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить открытие магазинов бытовой техники и электроники и сервисных центров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обе организации.

Председатель Союза потребителей Пётр Шелищ считает такой запрет лишним. По его словам, это лишает потребителей права на гарантийный ремонт. Сервисы могут соблюдать санитарные правила и выполнять срочные заказы, заявил Шелищ.

При этом ремонт может оказаться дороже покупки новой техники, поэтому офлайн-магазины тоже должны начать работать, заявил представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, онлайн-магазины не могут полностью покрыть эту потребность — в некоторых регионах ограничена их работа, а также работа пунктов выдачи заказов и курьеров.

По распоряжению Владимира Путина в России с 28 марта по 30 апреля объявлены «нерабочие» дни. Продолжать работу могут только органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости и все службы жизнеобеспечения.

#новость #электроника

Право
Как легализовать себя и свой бизнес, подружиться с налогообложением, не получить штрафы.
2
4
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 120827, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Apr 2020 18:36:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо
Дисциплина и смекалка: как заработать на продуктах страховых компаний
Мало кто в России может позволить себе купить квартиру или машину с одной зарплаты. Однако на крупные покупки можно…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владислав Куликов

8

А чем отличается уровень заболеваемости в продуктовом магазине от магазина промтоваров? Почему журналистам и охранникам, полицейским и адвокатам, разносчикам пиццы и подстригателям газонов, таксистам и судьям аусвайс не нужен? Они не заражаются?

Ответить

Arthur Niazyan

Владислав
3

и депутатам (шёпотом)

Ответить

Сергей Михельсон

Владислав
0

Потому что все пойдут шляться в эти магазины по поводу и без?

Ответить

vic buynoff

Сергей
0

Все и в продуктовые шляются по поводу и без. В чем смысл магазинной дискриминации?

Ответить

Ilya Shubenok

vic
1

В том, что без еды не прожить, а без телека можно? 

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

5

Ну вот про сервисы точно справедливо. Ну не хочу я покупать новое, если можно нормально Отремонтировать старое. Не до новинок.

Ответить

Василий Степанов

Stanislav
4

Не до новинок.

Вы просто старый брюзжащий пенсионер. Вчера вышел отличный Apple iPhone SE

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

Василий
1

И немного бомжара)))

Ответить

Василий Степанов

Stanislav
3

Ну не льстите себе. Почему же немножко.

Ответить

Денис Файзулин

Stanislav
1

нет вы средний класс

Ответить

vic buynoff

Василий
0

Apple iPhone SE

отличный 

несостыковочка

Ответить

Владимир Викторович

2

Все это уже давно смахивает на борьбу с бизнесом , а не с коронавирусом 

Ответить

Владислав Куликов

1

Почему не арестовывают попов без повязок на бороде? Почему в кафе нельзя, а в церкву можно?

Ответить

Камиль Галаутдинов

Владислав
2

Возможно попы и паства стратегически не так важны, как посетители кафе и ресторанов

Ответить

Василий Степанов

Владислав
0

В какую церкву можно? Все закрыто, по крайней мере для прихожан

Ответить

Андрей Котов

1

"Такой запрет лишает потребителей права на гарантийный ремонт, говорят представители отрасли." По моему такую формулировку могут многие отрасли озвучить. Просто магазины электроники имеют большие арендные помещения и несут убытки не малые. Но и все остальные предприятия то-же несут убытки. Электроника первая решила голос подать.

Ответить

Михаил Качалов

Андрей
1

С ходу можно добавить автосервисы

Ответить

Евгений Разманов

1

В последнее время открыться просятся абсолютно все. Всем надо. Очень-очень. Прям сил нет.

А самоизоляцию-то соблюдать надо? Заражённых-то меньше не становится. А если надо - как одно сочетать с другим? Очевидно же, что все эти заявления в стиле "можно работать и соблюдать правила безопасности" практически не будут работать, и, когда народ ломанётся на работу, количество заражённых резко подскочит, и экономике точно придёт пизда.

Ответить

vic buynoff

Евгений
1

Кто про что, а Евгений про пизду. Жениться тебе надо, Евгений!

Ответить

Евгений Разманов

vic
0

Ты не дурачок ли?

Ответить

Michael Shramko

0

Деньги на экономе. Редко кто будет ходить в эти магазины. Ну и ко всему прочему есть доставка

Ответить

vic buynoff

0

Не ну реально, почему продуктовым магазам можно работать, а остальным - нет? Бессмысленные запреты.

Ответить

Вася Пражкин

vic
0

Куча бизнесов разорится, можно будет занять их долю. Куча бизнесов подешевеет в разы, их можно скупить с хорошей маржой. А Вы говорите - бессмысленные.

Ответить

Alex Alex

0

Нормально они придумали через потребительскую тему выйти

Ответить

Dmitry Mikushin

0

Дорогой ММ, мы долгие годы переваливали через твою таможню китайскую электронику. Лохи платили наценочку, с которой и твоим сотрудникам перепадало, и на нацпроектики, и на Сирию. Тогда было без разницы, при двузначной марже. А теперь мы вас в гробу видали, как и вы нас и мутим простой схематоз: распродаём остатки и заходим в акции Алибаба. К осени у нас будет 146% рост, а у вас - 2 МРОТ.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
Протяни руку помощи: как российские компании помогают в условиях пандемии
В сложных для всех обстоятельствах бизнесу важно оказать поддержку людям, а также проявить взаимовыручку. Одни компании…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Как мы на сайте автопостинг внедряли
Разработка решения делалась для 3-х социальных сетей – ВК, Телеграмм, Facebook (о каждом из них расскажем подробнее).
0
Lamoda
Подписан
Отписаться
Пользователи Lamoda готовятся к весенним прогулкам
Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, проанализировала спрос на вещи …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Mikhail Gladchenko
за день
Что будет, когда он узнаёт, что средняя зарплата не 45 тысяч...
Глава Минэкономразвития не смог получить беспроцентный кредит на зарплаты бизнесу
Пол Финч
за неделю
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше

Прямой эфир

тима махотлов

«Таксовичкоф» обновил логотип и…

Dmitry Mikushin

Премьер-министр Михаил Мишустин…

Василий Степанов

За три месяца интернет-магазин…

Pavel Korobachevsky

Увеличиваем конверсию до 60…

Семен Удальцов

«Таксовичкоф» обновил логотип и…

Алекс Никифоров

За три месяца интернет-магазин…

Ilya Shubenok

Бизнес попросил Мишустина…

Евгений Разманов

Бизнес попросил Мишустина…

Вася Пражкин

Бизнес попросил Мишустина…

Roman Nz

«Таксовичкоф» обновил логотип и…

Pavel Sharonov

Глава Минэкономразвития не смог…

Dmitry Mikushin

Бизнес попросил Мишустина…

Тарас Мукин

«Таксовичкоф» обновил логотип и…

Василий Степанов

За три месяца интернет-магазин…

Alex Alex

Бизнес попросил Мишустина…

Константин…

«Таксовичкоф» обновил логотип и…

Влад Берг

Как я тестировал гипотезу по…

Алекс Никифоров

За три месяца интернет-магазин…

Василий Степанов

За три месяца интернет-магазин…

vic buynoff

Бизнес попросил Мишустина…