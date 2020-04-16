Такой запрет лишает потребителей права на гарантийный ремонт, говорят представители отрасли.

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Ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) и Союз потребителей направили премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой разрешить открытие магазинов бытовой техники и электроники и сервисных центров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на обе организации.

Председатель Союза потребителей Пётр Шелищ считает такой запрет лишним. По его словам, это лишает потребителей права на гарантийный ремонт. Сервисы могут соблюдать санитарные правила и выполнять срочные заказы, заявил Шелищ.

При этом ремонт может оказаться дороже покупки новой техники, поэтому офлайн-магазины тоже должны начать работать, заявил представитель РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, онлайн-магазины не могут полностью покрыть эту потребность — в некоторых регионах ограничена их работа, а также работа пунктов выдачи заказов и курьеров.

По распоряжению Владимира Путина в России с 28 марта по 30 апреля объявлены «нерабочие» дни. Продолжать работу могут только органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости и все службы жизнеобеспечения.