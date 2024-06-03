Право
Полина Лааксо

РПЦ и Роспатент подготовили поправки, которые запретят использовать религиозную символику в товарных знаках Статьи редакции

Чтобы не оскорблять чувства верующих.

  • «Закон установит запрет на предоставление исключительного права физ- или юрлицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имён святых», — рассказали «Ъ» в юридическом отделе Русской православной церкви (РПЦ).
  • В пример привели такие зарегистрированные названия, как Saint George (сигареты), «Душа монаха» и «Исповедь грешницы» (вина), «Церковные обряды» (алкоголь) и «Кроткая монашка» (средства гигиены). Но говорят, что на уже одобренные знаки поправки распространяться не будут.
  • Законопроект рассчитывают внести в Госдуму до конца весенней сессии, то есть до 5 августа 2024 года.
Источник фото: DDVB
  • Первый зампредседателя духовного управления мусульман в России Дамир Мухетдинов подчеркнул, что религиозную символику всё чаще используют недобросовестно. Например, пишут «халяль» на свиных сосисках и алкогольных напитках.
  • В бренд-агентстве Kaufman считают, что в религиозных символах на алкоголе «нет ничего плохого», потому что «в православии нет запрета на алкоголь». К тому же монастыри и церкви сами производят, например, вина и медовуху.
  • Опрошенные «Ъ» юристы напоминают, что Роспатент и так отказывается регистрировать обозначения, которые связаны с конфессиями, — вроде «Вознесения» и «Александровых погребов». Нельзя зарегистрировать как знак и изображения крестов и полумесяцев. По мнению экспертов, скорее всего, в законопроекте хотят уточнить уже действующие правила.

#товарныйзнак #новости

3.8K показов
1.4K открытий
0
52 комментария
Написать комментарий...
 Илья

Чем больше я узнаю о деятельности и поступках РПЦ, тем больше у меня отвращения к религии.

Это в заповедях и библии написано, что надо запрещать и патентовать слово "святой"?

Ответить
Развернуть ветку
Русский князь

Св*той источник

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

У Толстого в "Исповеди" хорошо про это написано -)

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

РПЦ - это не религия. Если вы это ассоциируете, просто забейте на эту область

Ответить
Развернуть ветку
Webmaster3.0

Нет, это люди лепят куда попало и торгуют этим термином. Выглядит некрасиво, убого.

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina
Чтобы они не оскорбляли чувства верующих

Их оскорбляет все подряд. Проще составить список, что НЕ оскорбляет чувства верующих.

Ответить
Развернуть ветку
Фоксик

Для начала бы список верующих составить. Внезапно окажется, что по канонам верит мало кто.
А если еще ввести налог на верующих, то еще меньше останется

Ответить
Развернуть ветку
xMax

Тогда эта игра станет слишком простой

Ответить
Развернуть ветку
hakhagmon
Ответить
Развернуть ветку
неформат

рпц тоже хочется чего-нибудь позапрещать

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Уже много лет существует статья о чувствах

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Sergey Ukustov

Монополизировать, скорее. Наверняка будет где-то оговорка, позволяющая церковникам одобрять за деньги использование святости в нейминге.

Ответить
Развернуть ветку
Я сказал свое имя машине

Ебанулись на отличненько -)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Получи святой водички, демон!

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
Илья

Самые грязные и подлые дела проворачиваются под предлогом "справедливости" и заботы о чужих чувствах.
РПЦ не исключение, как видим.

На деле выяснится, что это "регулирование" - это просто способ выдать РПЦ право разрешать использование того или иного бренда. Разумеется, за деньги. Занеси сумму и получи право быть "Святым источником" или продавать "Душу монаха"

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Один четыре восемь восемь -
"Святой источник" пить не бросим!

Ответить
Развернуть ветку
xMax

Товарищ, пройдёмте

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин

"Грешница" — религиозный символ, так и запишем

Ответить
Развернуть ветку
Po...

А б...дь не религиозный ещё? Его тоже запретят наверное...

Ответить
Развернуть ветку
melynend

И как теперь продавать этот шедевр?

Ответить
Развернуть ветку
Po...

По тройной цене и 50% отчислять...

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Юрий Б.
пишут «халяль» на свиных сосисках и алкогольных напитках

Это что за тролли невероятные? Сука, отрежьте мне клюв - я хочу это видеть!

Ответить
Развернуть ветку
dixi

но можно зарегать другие
жадные дядички в черых платьях
беспошленные продавцы сигарет
отжимальщики помещений у школо
извяняльщики перед немцами

Ответить
Развернуть ветку
Недопил

Тут народ на хакатоне от МГУ участвовал, так там вообще заставляли команды поклоняться Сатане... типа, тут регулятор не нужен?

Ответить
Развернуть ветку
SeeSmag

Ну это действительно правильно. Будем надеется что законопроект внесут до конца этой сессии. Ну и что действительно примут, возможно с некоторыми изменениями.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Maxim Sergeevich

Религиозники тоже ботиков на бирже покупают чтоль 😜

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Юрий Йоха

Эти слова такие же, как и все остальные. В чем оскорбление?

Ответить
Развернуть ветку
Сема Мильковский

Источник не доказал, что он святой
Справедливо

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.
Чтобы они не оскорбляли чувства верующих

🤦‍♂️
Какие-то конкретно эти верующие слишком ранимые. Что-то не то с ними.
А РПЦ налоги не помешало бы платить.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Zakharov

бухти сколько угодно, плотить будешь ты. доставай 2-ндфл, будем к тебе прогрессивную ставку прикладывать.

Ответить
Развернуть ветку
High Stakes

Аж кадило застряло.

Ответить
Развернуть ветку
salaman

Скоро с таким же успехом запретят продавать Dom Pérignon, который изобретен монахом))))))))))))))

Ответить
Развернуть ветку
Точка зрения
Ответить
Развернуть ветку
Redmug Redmug

Бизнес ЗАО рПЦ к вере никакого отношения не имеет

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Zykov
Ответить
Развернуть ветку
shaev l.
По мнению экспертов, скорее всего, в законопроекте хотят уточнить уже действующие правила.

Этот вопрос и так регулируется, ощущение, что раздувают из мухи слона

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Кашицын

Я верю только в Богиню Акву.Потому что Богиня Аква благословляет Этот прекрасный мир.

Ответить
Развернуть ветку
Po...

А если неверующих оскорбляет само наличие верующих? Можно ли куда-то обратится что-бы их запретили?

Ответить
Развернуть ветку
Васян

А зачем уже одобренные знаки оставлять? Лучше сразу наказать по закону и переделать, чем потом боженька покарает и бизнес закроется

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
49 комментариев
Раскрывать всегда