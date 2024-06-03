РПЦ и Роспатент подготовили поправки, которые запретят использовать религиозную символику в товарных знаках Статьи редакции
Чтобы не оскорблять чувства верующих.
- «Закон установит запрет на предоставление исключительного права физ- или юрлицу, в том числе религиозной организации, на использование религиозных символов и имён святых», — рассказали «Ъ» в юридическом отделе Русской православной церкви (РПЦ).
- В пример привели такие зарегистрированные названия, как Saint George (сигареты), «Душа монаха» и «Исповедь грешницы» (вина), «Церковные обряды» (алкоголь) и «Кроткая монашка» (средства гигиены). Но говорят, что на уже одобренные знаки поправки распространяться не будут.
- Законопроект рассчитывают внести в Госдуму до конца весенней сессии, то есть до 5 августа 2024 года.
- Первый зампредседателя духовного управления мусульман в России Дамир Мухетдинов подчеркнул, что религиозную символику всё чаще используют недобросовестно. Например, пишут «халяль» на свиных сосисках и алкогольных напитках.
- В бренд-агентстве Kaufman считают, что в религиозных символах на алкоголе «нет ничего плохого», потому что «в православии нет запрета на алкоголь». К тому же монастыри и церкви сами производят, например, вина и медовуху.
- Опрошенные «Ъ» юристы напоминают, что Роспатент и так отказывается регистрировать обозначения, которые связаны с конфессиями, — вроде «Вознесения» и «Александровых погребов». Нельзя зарегистрировать как знак и изображения крестов и полумесяцев. По мнению экспертов, скорее всего, в законопроекте хотят уточнить уже действующие правила.
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Чем больше я узнаю о деятельности и поступках РПЦ, тем больше у меня отвращения к религии.
Это в заповедях и библии написано, что надо запрещать и патентовать слово "святой"?
Св*той источник
У Толстого в "Исповеди" хорошо про это написано -)
РПЦ - это не религия. Если вы это ассоциируете, просто забейте на эту область
Нет, это люди лепят куда попало и торгуют этим термином. Выглядит некрасиво, убого.
Их оскорбляет все подряд. Проще составить список, что НЕ оскорбляет чувства верующих.
Для начала бы список верующих составить. Внезапно окажется, что по канонам верит мало кто.
А если еще ввести налог на верующих, то еще меньше останется
Тогда эта игра станет слишком простой
рпц тоже хочется чего-нибудь позапрещать
Уже много лет существует статья о чувствах
Монополизировать, скорее. Наверняка будет где-то оговорка, позволяющая церковникам одобрять за деньги использование святости в нейминге.
Ебанулись на отличненько -)
Получи святой водички, демон!
Самые грязные и подлые дела проворачиваются под предлогом "справедливости" и заботы о чужих чувствах.
РПЦ не исключение, как видим.
На деле выяснится, что это "регулирование" - это просто способ выдать РПЦ право разрешать использование того или иного бренда. Разумеется, за деньги. Занеси сумму и получи право быть "Святым источником" или продавать "Душу монаха"
Один четыре восемь восемь -
"Святой источник" пить не бросим!
Товарищ, пройдёмте
"Грешница" — религиозный символ, так и запишем
А б...дь не религиозный ещё? Его тоже запретят наверное...
И как теперь продавать этот шедевр?
По тройной цене и 50% отчислять...
Это что за тролли невероятные? Сука, отрежьте мне клюв - я хочу это видеть!
но можно зарегать другие
жадные дядички в черых платьях
беспошленные продавцы сигарет
отжимальщики помещений у школо
извяняльщики перед немцами
Тут народ на хакатоне от МГУ участвовал, так там вообще заставляли команды поклоняться Сатане... типа, тут регулятор не нужен?
Ну это действительно правильно. Будем надеется что законопроект внесут до конца этой сессии. Ну и что действительно примут, возможно с некоторыми изменениями.
Комментарий удален модератором
Религиозники тоже ботиков на бирже покупают чтоль 😜
Эти слова такие же, как и все остальные. В чем оскорбление?
Источник не доказал, что он святой
Справедливо
🤦♂️
Какие-то конкретно эти верующие слишком ранимые. Что-то не то с ними.
А РПЦ налоги не помешало бы платить.
бухти сколько угодно, плотить будешь ты. доставай 2-ндфл, будем к тебе прогрессивную ставку прикладывать.
Аж кадило застряло.
Скоро с таким же успехом запретят продавать Dom Pérignon, который изобретен монахом))))))))))))))
Бизнес ЗАО рПЦ к вере никакого отношения не имеет
Этот вопрос и так регулируется, ощущение, что раздувают из мухи слона
Я верю только в Богиню Акву.Потому что Богиня Аква благословляет Этот прекрасный мир.
А если неверующих оскорбляет само наличие верующих? Можно ли куда-то обратится что-бы их запретили?
А зачем уже одобренные знаки оставлять? Лучше сразу наказать по закону и переделать, чем потом боженька покарает и бизнес закроется