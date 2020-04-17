Регулятор также сможет требовать этого от App Store и Google Play.
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Депутаты Госдумы подготовили пакет поправок к законопроекту о блокировке пиратского контента в приложениях, пишет «Коммерсантъ». 16 апреля 2020 года комитет Госдумы по инфополитике рекомендовал принять его во втором чтении.
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Законопроект предусматривает внесение поправок в антипиратский закон, позволяющий Роскомнадзору на основании судебного решения блокировать сайты с нелегальным контентом, поясняет издание. Правообладателям много раз не удавалось удалить пиратский контент в приложениях, например, из закрытых групп в Telegram, рассказал газете директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
- Согласно законопроекту, если в течение суток владелец приложения не отреагирует на обращение Роскомнадзора, ведомство может попросить о блокировке оператора связи или «лицо, которое обеспечивает размещение приложения», уточняет издание.
- Речь идёт об агрегаторах приложений, таких, как App Store и Google Play, пояснил газете главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, отметив, что сейчас магазины и без вмешательства государства блокируют пиратский контент по обращению правообладателя. В Apple и Google не ответили на запросы «Коммерсанта».
- Во втором пакете поправок было доработано содержание уведомления о нарушении: правообладатель должен указать название приложения, а также его разработчика, адрес страницы, где приложение можно загрузить, и другие детали, отмечает издание. Без них идентификация нарушителей была бы сложнее, указывали авторам законопроекта правительство и Медиакоммуникационный союз.
- Законопроект внесли в феврале 2018 года депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Николай Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Тогда же он был принят в первом чтении, напоминает «Коммерсантъ». Депутаты предлагают назначить вступление поправок в силу на 1 октября.
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Steve Evets
"Предлагаем сами себе разрешить запрещать"... и прочие маразмы, на которые тратятся 11 млрд. руб. ежегодно из бюджета нашей страны
Дмитрий Струков
Был бы благодарен Apple и Google, если б они послали их куда подальше.
Евгений Тиунов
Дежавю
(психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации или подобном месте, однако испытывающий это чувство, несмотря на его силу, обычно не может связать это «воспоминание» с конкретным моментом из прошлого. Википедия)
Макс ЛиндерманЕвгений
Скорее тут больше подходит термин «Баян»
(изрядно надоевшая старая шутка, картинка или новость (как вариант, вообще любая информация). При этом, в классическом понимании, информация должна быть повторно опубликована в том же самом источнике)
Александр
То есть это что это получается...
Телеграм в России заблокируют?! 😳
Steve EvetsАлександр
В России - вряд ли, а вот в АппСторе и ГуглПлее - вполне могут
Sergei Yarmolavichus
Выключите вообще все интернеты. Есть же источники правдивый информации: первый канал и т.д.
Steve EvetsSergei
Тс-с, не подсказывайте им идею для следующего законопроекта
Valeriy R.
Как они собираются это отслеживать? Завтра заставят облачные хранилища отслеживать и удалять пиратский контент?)
Юрий Коршев
Как это будет работать с приложениями на ведра, которые загружаются в обход сторов?
Августин МакдональдЮрий
Niqaque
Steve EvetsЮрий
Те пять с половиной человек, которые этим пользуются, никак не пострадают
Tema Borisenko
Сказочные ... наши депутаты все-таки.
Денис Шевченко
В AppStore ты ни как не отреагируешь за 1 день, только если контент грузится в приложение с сервера а не вшит в него
Игорь ПронинДенис
Што?
Дмитрий СтруковИгорь
То, что если контент вшит в апп - за сутки это не пдправить, ибо оьновление аппа дело долгое.
Alex lMAXl
Сильное у нас бизнес лобби, но глупое. Только сейчас сообразили, что все сидят дома, смотрят фильмы... Подписки на всякие сервисы конечно не у всех есть, решили палки в колеса вставить. Ещё амеров за это ругают, если конечно Вы понимаете о чем я.