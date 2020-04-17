Депутаты Госдумы подготовили пакет поправок к законопроекту о блокировке пиратского контента в приложениях, пишет «Коммерсантъ». 16 апреля 2020 года комитет Госдумы по инфополитике рекомендовал принять его во втором чтении.

Законопроект предусматривает внесение поправок в антипиратский закон, позволяющий Роскомнадзору на основании судебного решения блокировать сайты с нелегальным контентом, поясняет издание. Правообладателям много раз не удавалось удалить пиратский контент в приложениях, например, из закрытых групп в Telegram, рассказал газете директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.