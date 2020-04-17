Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
1067

Госдума предложила разрешить Роскомнадзору блокировать пиратский контент в мобильных приложениях Материал редакции

Регулятор также сможет требовать этого от App Store и Google Play.

  • Депутаты Госдумы подготовили пакет поправок к законопроекту о блокировке пиратского контента в приложениях, пишет «Коммерсантъ». 16 апреля 2020 года комитет Госдумы по инфополитике рекомендовал принять его во втором чтении.

  • Законопроект предусматривает внесение поправок в антипиратский закон, позволяющий Роскомнадзору на основании судебного решения блокировать сайты с нелегальным контентом, поясняет издание. Правообладателям много раз не удавалось удалить пиратский контент в приложениях, например, из закрытых групп в Telegram, рассказал газете директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

  • Согласно законопроекту, если в течение суток владелец приложения не отреагирует на обращение Роскомнадзора, ведомство может попросить о блокировке оператора связи или «лицо, которое обеспечивает размещение приложения», уточняет издание.
  • Речь идёт об агрегаторах приложений, таких, как App Store и Google Play, пояснил газете главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, отметив, что сейчас магазины и без вмешательства государства блокируют пиратский контент по обращению правообладателя. В Apple и Google не ответили на запросы «Коммерсанта».
  • Во втором пакете поправок было доработано содержание уведомления о нарушении: правообладатель должен указать название приложения, а также его разработчика, адрес страницы, где приложение можно загрузить, и другие детали, отмечает издание. Без них идентификация нарушителей была бы сложнее, указывали авторам законопроекта правительство и Медиакоммуникационный союз.
  • Законопроект внесли в феврале 2018 года депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Николай Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Тогда же он был принят в первом чтении, напоминает «Коммерсантъ». Депутаты предлагают назначить вступление поправок в силу на 1 октября.

#новость #приложения

Право
Как легализовать себя и свой бизнес, подружиться с налогообложением, не получить штрафы.
2
3
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 120926, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Apr 2020 09:00:29 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
ПАЧКА²³ — подписка на мужское белье
Футболка, трусы и носки на каждый день
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Steve Evets

5

"Предлагаем сами себе разрешить запрещать"... и прочие маразмы, на которые тратятся  11 млрд. руб. ежегодно из бюджета нашей страны

Ответить

Дмитрий Струков

5

Был бы благодарен Apple и Google, если б они послали их куда подальше. 

Ответить

Евгений Тиунов

3

Дежавю
(психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации или подобном месте, однако испытывающий это чувство, несмотря на его силу, обычно не может связать это «воспоминание» с конкретным моментом из прошлого. Википедия)

Ответить

Макс Линдерман

Евгений
2

Скорее тут больше подходит термин «‎Баян»‎
(изрядно надоевшая старая шутка, картинка или новость (как вариант, вообще любая информация). При этом, в классическом понимании, информация должна быть повторно опубликована в том же самом источнике)

Ответить

Александр

3

То есть это что это получается...
Телеграм в России заблокируют?! 😳

Ответить

Steve Evets

Александр
1

В России - вряд ли, а вот в АппСторе и ГуглПлее - вполне могут

Ответить

Sergei Yarmolavichus

2

Выключите вообще все интернеты. Есть же источники правдивый информации: первый канал и т.д.

Ответить

Steve Evets

Sergei
1

Тс-с, не подсказывайте им идею для следующего законопроекта

Ответить

Valeriy R.

2

Как они собираются это отслеживать? Завтра заставят облачные хранилища отслеживать и удалять пиратский контент?)

Ответить

Юрий Коршев

1

Как это будет работать с приложениями на ведра, которые загружаются в обход сторов?

Ответить

Августин Макдональд

Юрий
0

Niqaque

Ответить

Steve Evets

Юрий
0

Те пять с половиной человек, которые этим пользуются, никак не пострадают

Ответить

Tema Borisenko

1

Сказочные ... наши депутаты все-таки. 

Ответить

Денис Шевченко

0

В AppStore ты ни как не отреагируешь за 1 день, только если контент грузится в приложение с сервера а не вшит в него 

Ответить

Игорь Пронин

Денис
0

Што?

Ответить

Дмитрий Струков

Игорь
0

То, что если контент вшит в апп - за сутки это не пдправить, ибо оьновление аппа дело долгое. 

Ответить

Alex lMAXl

0

Сильное у нас бизнес лобби, но глупое. Только сейчас сообразили, что все сидят дома, смотрят фильмы... Подписки на всякие сервисы конечно не у всех есть, решили палки в колеса вставить. Ещё амеров за это ругают, если конечно Вы понимаете о чем я.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Медиалогия
Подписан
Отписаться
Протяни руку помощи: как российские компании помогают в условиях пандемии
В сложных для всех обстоятельствах бизнесу важно оказать поддержку людям, а также проявить взаимовыручку. Одни компании…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Как мы на сайте автопостинг внедряли
Разработка решения делалась для 3-х социальных сетей – ВК, Телеграмм, Facebook (о каждом из них расскажем подробнее).
1
Lamoda
Подписан
Отписаться
Пользователи Lamoda готовятся к весенним прогулкам
Lamoda, ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, проанализировала спрос на вещи …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Mikhail Gladchenko
за день
Что будет, когда он узнаёт, что средняя зарплата не 45 тысяч...
Глава Минэкономразвития не смог получить беспроцентный кредит на зарплаты бизнесу
Пол Финч
за неделю
"После объявления о закрытии «Рокетбанка» «Альфа-банк» пригласил его сотрудников к себе — пришло более 100 резюме, добавил он." Одно из этих резюме принадлежит мне, ещё больше - моим коллегам. Самое странное, что Альфа…
Глава «Альфа-банка» о «Рокетбанке»: это был демпинг ради роста аудитории, таких закрытий будет больше

Прямой эфир

Влад Лисицин

Открывать двери без рук…

Sam Simenoff

Открывать двери без рук…

Vasily Grebnev

Один месяц карантина в Калифорнии

Andrey

Ритейлеры обратились к…

Andrew Simon

Открывать двери без рук…

Денис Демидов

Банк «Точка» запустил фонд для…

Vasily Grebnev

Один месяц карантина в Калифорнии

Денис Демидов

«Многие думают, что…

Денис Демидов

Глава Минэкономразвития не смог…

Serge Sokolov

Как я тестировал гипотезу по…

Steve Evets

Госдума предложила разрешить…

Alex lMAXl

Госдума предложила разрешить…

Steve Evets

Госдума предложила разрешить…

Владислав…

«Аэрофлот» приостановил продажу…

Fedor Ngun

«Аэрофлот» приостановил продажу…

Rus Zay

Как я тестировал гипотезу по…

Сергей Поляков

«Аэрофлот» приостановил продажу…

Alex Cox

«Аэрофлот» приостановил продажу…

Тинькофф

«Мегафон» снял у меня деньги за…

Августин Макдональд

Госдума предложила разрешить…