Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Через неё предприниматели смогут дистанционно оформлять лицензии и обращаться за господдержкой.
«Сбербанк», Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве представили проект технологической платформы, которая должна объединить все государственные сервисы и сайты органов власти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию, подлинность которой подтвердил источник издания.
Новую платформу условно называют «ГосТех», пишет газета. С помощью неё планирует расширить количество дистанционных услуг для граждан и бизнеса и увеличить цифровой межведомственный документооборот.
Бизнес сможет на «ГосТехе» дистанционно оформлять лицензии и привлекать господдержку, говорится в презентации. Также создатели платформы работают над проектом взаимодействия между гражданами, бизнесом и властями по вопросам аренды госимущества.
Эксплуатация информационных систем различных ведомств обходится примерно в 100 млрд рублей в год, говорит источник издания. Сколько позволит сэкономить «ГосТех» и каков бюджет на его создание, собеседник издания не сказал.
Сайт будет работать на технической инфраструктуре «Сбербанка» и «Ростелекома».
Если Кремлевские специалисты не могут придумать нормальный сервис, можно взять за основу сайт правительства Великобритании, где все эти сервисы уже работают корректно! И с налоговой все интегрировано, с властями связь и для пользователей все понятно. Каждый закон и процедура расписаны, чтобы каждому гражданину было понятно.
в целом не лучше гос. услуг
Согласен, что не предел мечтаний, но там хотя бы все в одном месте.
Так и в новости о том же: "объединить все государственные сервисы и сайты органов власти". Давно уже говорилось, что всё будет на ГосУслугах.
Это тоже самое, что искать замену велосипеду имея права на байк с фаерблейдом в гараже. Госсервисы неконкурентоспособны в принципе. Повторю предыдущее высказывание. Списанная старая лошадь не способна взять беговую дистанцию. Не пытайтесь выйти на IT. Вы согласовываете все проекты в десятки раз дольше, чем они должны реализовываться и вступить в стадию тестирования и запуска. Вы думаете миллиарды на запуск сделают результат. Результат сделают профессиональные кадры. Если я снова не прав - дайте мне знать.
А госуслуги развивать дальше- уже никак?
Госуслуги в этой истории видимо «копчик», или «аппендикс». Решать вам) да кто ж знает-то на самом деле че там порешали
Блоги компаний
Показать еще