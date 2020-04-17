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Лиана Липанова
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«Ведомости»: власти разрабатывают единую платформу госсервисов для бизнеса и граждан Материал редакции

Через неё предприниматели смогут дистанционно оформлять лицензии и обращаться за господдержкой.

13 комментариев
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«Сбербанк», Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве представили проект технологической платформы, которая должна объединить все государственные сервисы и сайты органов власти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию, подлинность которой подтвердил источник издания.

Новую платформу условно называют «ГосТех», пишет газета. С помощью неё планирует расширить количество дистанционных услуг для граждан и бизнеса и увеличить цифровой межведомственный документооборот.

Бизнес сможет на «ГосТехе» дистанционно оформлять лицензии и привлекать господдержку, говорится в презентации. Также создатели платформы работают над проектом взаимодействия между гражданами, бизнесом и властями по вопросам аренды госимущества.

Эксплуатация информационных систем различных ведомств обходится примерно в 100 млрд рублей в год, говорит источник издания. Сколько позволит сэкономить «ГосТех» и каков бюджет на его создание, собеседник издания не сказал.

Сайт будет работать на технической инфраструктуре «Сбербанка» и «Ростелекома».

#новость #сбербанк #минкомсвязи

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13 комментариев
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Kikidon

3

Скоро одни платформы будут вместо бизнеса.

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Maxim Petrov

2

Если Кремлевские специалисты не могут придумать нормальный сервис, можно взять за основу сайт правительства Великобритании, где все эти сервисы уже работают корректно! И с налоговой все интегрировано, с властями связь и для пользователей все понятно. Каждый закон и процедура расписаны, чтобы каждому гражданину было понятно.

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Boris Rozenstein

Maxim
0

в целом не лучше гос. услуг

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Maxim Petrov

Boris
0

Согласен, что не предел мечтаний, но там хотя бы все в одном месте.

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Arthur Niazyan

Maxim
0

Так и в новости о том же: "объединить все государственные сервисы и сайты органов власти". Давно уже говорилось, что всё будет на ГосУслугах.

Ответить

Li Bel

Maxim
0

Ну так неинтересно, оно же сразу заработает! А как же тестирования, допиливания, согласования...

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Владислав Александров

2

Это тоже самое, что искать замену велосипеду имея права на байк с фаерблейдом в гараже. Госсервисы неконкурентоспособны в принципе. Повторю предыдущее высказывание. Списанная старая лошадь не способна взять беговую дистанцию. Не пытайтесь выйти на IT. Вы согласовываете все проекты в десятки раз дольше, чем они должны реализовываться и вступить в стадию тестирования и запуска. Вы думаете миллиарды на запуск сделают результат. Результат сделают профессиональные кадры. Если я снова не прав - дайте мне знать.

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Ренат Смольный

1

А госуслуги развивать дальше- уже никак?

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Vladimir Chyorniy

Ренат
0

Госуслуги в этой истории видимо «копчик», или «аппендикс». Решать вам) да кто ж знает-то на самом деле че там порешали

Ответить

Li Bel

1

Тоже интересно, допилили бы госуслуги лучше

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Yakov Filippenko

0

А в чем отличие от госуслуг?

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Игорь Рачук

0

Мне страшно!

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Андрей Митрофанов

0

Просто сливают бюджет...

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