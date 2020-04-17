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Лиана Липанова
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«Ведомости»: власти разрабатывают единую платформу госсервисов и органов власти для бизнеса и граждан Материал редакции

На ней предприниматели смогут дистанционно оформлять лицензии и обращаться за господдержкой.

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«Сбербанк», Минкомсвязи и Аналитический центр при правительстве представили проект технологической платформы, которая должна объединить все государственные сервисы и сайты органов власти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию, подлинность которой подтвердил источник издания.

Новую платформу условно называют «ГосТех», пишет газета. С помощью неё планирует расширить количество дистанционных услуг для граждан и бизнеса и увеличить цифровой межведомственный документооборот.

Бизнес сможет на «ГосТехе» дистанционно оформлять лицензии и привлекать господдержку, говорится в презентации. Также создатели платформы работают над проектом взаимодействия между гражданами, бизнесом и властями по вопросам аренды госимущества.

Эксплуатация информационных систем различных ведомств обходится примерно в 100 млрд рублей в год, говорит источник издания. Сколько позволит сэкономить «ГосТех» и каков бюджет на его создание, собеседник издания не сказал.

Сайт будет работать на технической инфраструктуре «Сбербанка» и «Ростелекома».

#новость #сбербанк #минкомсвязи

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Ренат Смольный

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А госуслуги развивать дальше- уже никак?

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