Заседание было запланировано на 27 апреля.

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Слушания по спору основателя и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова с налоговым управлением США перенесены с 27 апреля 2020 года на более позднюю дату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором они должны были пройти.

Новая дата заседания и причины переноса не уточняются. До этого суд планировал провести слушания по телефонной связи из-за пандемии Covid-19, добавляет агентство.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Тогда в компании говорили, что бизнесмен участвует в заседаниях как частное лицо.

Минюст США обвиняет Тинькова в сокрытии активов: после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, но подал недостоверную налоговую декларацию, утверждают в ведомстве.

В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. Он также должен был сдать российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.