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Право
Татьяна Боброва
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Суд в Лондоне перенёс слушания по спору Олега Тинькова с налоговым управлением США Материал редакции

Заседание было запланировано на 27 апреля.

8 комментариев
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Слушания по спору основателя и акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова с налоговым управлением США перенесены с 27 апреля 2020 года на более позднюю дату. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором они должны были пройти.

Новая дата заседания и причины переноса не уточняются. До этого суд планировал провести слушания по телефонной связи из-за пандемии Covid-19, добавляет агентство.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов с участием Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Тогда в компании говорили, что бизнесмен участвует в заседаниях как частное лицо.

Минюст США обвиняет Тинькова в сокрытии активов: после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, но подал недостоверную налоговую декларацию, утверждают в ведомстве.

В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. Он также должен был сдать российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии.

#новость #олегтиньков

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8 комментариев
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Eugene Smirnov

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Жаль Олежку, очень. Многое же «выросли» на его бизнес-секретах

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Valera Rybakoff

Eugene
–1

Да всё нормально. Не надо драматизировать. Ему вроде не грозит больше 6 лет. К тому же в США комфортные тюрьмы. По сути отпуск. 🤔

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Машрум

0

А где Олег находится физически?

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Andrey Smalkov

Машрум
0

В Лондоне и там же лечится

Ответить

Eugene Smirnov

Машрум
–1

В ЛондОне

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Mark

0

Бывает

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Семен Удальцов

0

Самое время Тинькову просить убежище в Лондоне. Акционеры думаю ему не простят обрушение активов из-за его мутных налоговых схемок.

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Артем Бондарев

Семен
0

Убежище от чего?

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