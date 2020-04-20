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«Компания Афиша» указала, что «Яндекс.Афиша» похожа на принадлежащий ей товарный знак.
Палата по патентным спорам (ППС) рассмотрела жалобу «Компании Афиша» (входит в Rambler Group) на регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша» и решила аннулировать её по большинству товаров и услуг, на которые «Яндекс» оформил права.
«Яндекс» зарегистрировал товарный знак в июне 2019 года для двух категорий товаров: компьютерного оборудования и печатной, рекламной продукции, а также шести классов услуг:
Реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.
Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения.
Услуги юридические, службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц, персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.
«Компания Афиша» попросила аннулировать регистрацию прав на товары и все категории услуг, за исключением последней, связанной с юриспруденцией.
В жалобе компания, в частности, указала, что принадлежащий ей товарный знак «Афиша» сходен до степени смешения с зарегистрированным «Яндекс.Афиша». При этом товарный знак компании из Rambler Group был зарегистрирован раньше, в 2001 году. Часть товаров, на которые «Яндекс» оформил права, схожа с категориями товаров, на которые распространяется действие товарного знака «Афиша».
Палата поддержала «Компанию Афиша», сославшись в том числе на данные опросов ВЦИОМ и Института социологии РАН о сходстве товарных знаков. ППС аннулировала правовую охрану бренда «Яндекс Афиша» для всех товаров и услуг, на которые указывал автор жалобы.
«Мы не согласны с вынесенным решением и будем его обжаловать», — сообщили vc.ru в компании «Яндекс».
Дополнено в 19.55. Также была отменена регистрация товарного знака «МТС.Афиша», уточняют «Ведомости». Телеком-оператор отказался давать комментарии газете.
«Компания Афиша» и ранее пыталась добиться запрета на использование товарного знака «Яндекс.Афиша». В декабре 2019 года Роспатент не удовлетворил претензии компании к «Яндексу» и МТС. В том же месяце аналогичный иск против «Компании Афиша» подал «Яндекс». Истец потребовал досрочного прекращения правовой охраны ряда товарных знаков, включая «Афишу».
Какие вообще патенты на нарицательные имена?
Слово такси запатентуйте ещё, или слово еда.
Значит теперь в городе нельзя расклеивать афишы? Это будут постеры, плакаты, реклама, но никак не афишы?
Я извиняюсь, конечно, но поведение и поступки Рамблера мы всё ещё не забыли
Если они успели застолбить домен афиша ру, они подумали, что само слово афиша принадлежит им.
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