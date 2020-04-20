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Право
Галина Мубаракшина
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Роспатент частично аннулировал правовую защиту товарного знака «Яндекс.Афиша» по жалобе компании из Rambler Group Материал редакции

«Компания Афиша» указала, что «Яндекс.Афиша» похожа на принадлежащий ей товарный знак.

6 комментариев
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Палата по патентным спорам (ППС) рассмотрела жалобу «Компании Афиша» (входит в Rambler Group) на регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша» и решила аннулировать её по большинству товаров и услуг, на которые «Яндекс» оформил права.

«Яндекс» зарегистрировал товарный знак в июне 2019 года для двух категорий товаров: компьютерного оборудования и печатной, рекламной продукции, а также шести классов услуг:

  • Реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.

  • Телекоммуникации.
  • Транспортировка, упаковка и хранение товаров, организация путешествий.
  • Воспитание, образование, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

  • Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения.

  • Услуги юридические, службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц, персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.

«Компания Афиша» попросила аннулировать регистрацию прав на товары и все категории услуг, за исключением последней, связанной с юриспруденцией.

В жалобе компания, в частности, указала, что принадлежащий ей товарный знак «Афиша» сходен до степени смешения с зарегистрированным «Яндекс.Афиша». При этом товарный знак компании из Rambler Group был зарегистрирован раньше, в 2001 году. Часть товаров, на которые «Яндекс» оформил права, схожа с категориями товаров, на которые распространяется действие товарного знака «Афиша».

Палата поддержала «Компанию Афиша», сославшись в том числе на данные опросов ВЦИОМ и Института социологии РАН о сходстве товарных знаков. ППС аннулировала правовую охрану бренда «Яндекс Афиша» для всех товаров и услуг, на которые указывал автор жалобы.

«Мы не согласны с вынесенным решением и будем его обжаловать», — сообщили vc.ru в компании «Яндекс».

Дополнено в 19.55. Также была отменена регистрация товарного знака «МТС.Афиша», уточняют «Ведомости». Телеком-оператор отказался давать комментарии газете.

«Компания Афиша» и ранее пыталась добиться запрета на использование товарного знака «Яндекс.Афиша». В декабре 2019 года Роспатент не удовлетворил претензии компании к «Яндексу» и МТС. В том же месяце аналогичный иск против «Компании Афиша» подал «Яндекс». Истец потребовал досрочного прекращения правовой охраны ряда товарных знаков, включая «Афишу».

#новость #яндекс #рамблер

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6 комментариев
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Sergey Ontime

11

Какие вообще патенты на нарицательные имена?

Слово такси запатентуйте ещё, или слово еда.

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Сергей Силантьев

1

Значит теперь в городе нельзя расклеивать афишы? Это будут постеры, плакаты, реклама, но никак не афишы?

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Иван Касаткин

Сергей
0

Ы

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Пол Финч

1

Я извиняюсь, конечно, но поведение и поступки Рамблера мы всё ещё не забыли

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Sergey Ontime

Пол
0

Если они успели застолбить домен афиша ру, они подумали, что само слово афиша принадлежит им.

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Михаил Синицын

0

Современная борьба за выживание

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