«Компания Афиша» указала, что «Яндекс.Афиша» похожа на принадлежащий ей товарный знак.

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Палата по патентным спорам (ППС) рассмотрела жалобу «Компании Афиша» (входит в Rambler Group) на регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша» и решила аннулировать её по большинству товаров и услуг, на которые «Яндекс» оформил права.

«Яндекс» зарегистрировал товарный знак в июне 2019 года для двух категорий товаров: компьютерного оборудования и печатной, рекламной продукции, а также шести классов услуг:

Реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба.

Телекоммуникации.

Транспортировка, упаковка и хранение товаров, организация путешествий.

Воспитание, образование, развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения.

Услуги юридические, службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и индивидуальных лиц, персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.

«Компания Афиша» попросила аннулировать регистрацию прав на товары и все категории услуг, за исключением последней, связанной с юриспруденцией.

В жалобе компания, в частности, указала, что принадлежащий ей товарный знак «Афиша» сходен до степени смешения с зарегистрированным «Яндекс.Афиша». При этом товарный знак компании из Rambler Group был зарегистрирован раньше, в 2001 году. Часть товаров, на которые «Яндекс» оформил права, схожа с категориями товаров, на которые распространяется действие товарного знака «Афиша».

Палата поддержала «Компанию Афиша», сославшись в том числе на данные опросов ВЦИОМ и Института социологии РАН о сходстве товарных знаков. ППС аннулировала правовую охрану бренда «Яндекс Афиша» для всех товаров и услуг, на которые указывал автор жалобы.

«Мы не согласны с вынесенным решением и будем его обжаловать», — сообщили vc.ru в компании «Яндекс».

Дополнено в 19.55. Также была отменена регистрация товарного знака «МТС.Афиша», уточняют «Ведомости». Телеком-оператор отказался давать комментарии газете.

«Компания Афиша» и ранее пыталась добиться запрета на использование товарного знака «Яндекс.Афиша». В декабре 2019 года Роспатент не удовлетворил претензии компании к «Яндексу» и МТС. В том же месяце аналогичный иск против «Компании Афиша» подал «Яндекс». Истец потребовал досрочного прекращения правовой охраны ряда товарных знаков, включая «Афишу».